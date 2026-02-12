Programul de joi al sportivilor români la Jocurile Olimpice

18:20

Din postura de consilier onorific al premierului, Sebastian Burduja a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD), de Sindicatul Angajaților din Aparatul Proriu al Guvernului, în urma unei declarații pe care a dat-o la un post de televiziune. Burduja a spus că bugetarii pot fi împărțiți în trei categorii: oameni incompetenți, oameni care […] © G4Media.ro.