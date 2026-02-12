Divizia Carrefour România, vândută proprietarilor Dedeman
QMagazine.ro, 12 februarie 2026 11:50
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat vânzarea diviziei sale din România către Paval Holding pentru 823 de milioane de euro (976 de milioane de dolari). Cedarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului inițiată în 2025, potrivit comunicatului de presă al Carrefour. „Grupul își continuă transformarea și se concentrează din […]
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Deputatul PSD Marius Budăi critică din nou filozofia bugetară a guvernului Bolojan, care funcționează pe logica „fără excepții”. De această dată, domeniul țintit este Sănătatea, unde – ca urmare a măsurilor premierului – bisturiul va suferi la fel ca și capsatorul. Într-o postare pe Facebook, Budăi arată că în noul context Sănătatea publică devine „un […]
11:30
Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București marchează „Anul Constantin Brâncuși” printr-un eveniment dedicat marelui artist român, la 150 de ani de la nașterea acestuia. Joi, 19 februarie 2026, publicul este invitat la spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA”, o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea. Evenimentul este primul din seria unor spectacole-lectură, organizate în […]
Acum 2 ore
10:30
Acum 4 ore
10:00
Zelenski vrea să știe care e calendarul exact al aderării Ucrainei la UE: Doresc o dată precisă # QMagazine.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca orice acord de pace care va pune capăt războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării țării sale la Uniunea Europeană, informează Agerpres. Într-o postare făcută miercuri pe platforma X, Zelenski a dat asigurări că Ucraina „va face totul pentru a fi pregătită tehnic” pentru aderarea […]
Acum 24 ore
19:00
Într-o confesiune scrisă pentru Q Magazine, Chris Simion, a dezvăluit cum a învins cancerul și cum a construit un teatru. Paradoxal, puțini colegi de breaslă, actori, i-au fost alături. Totul a pornit de la intuiția, certitudinea, revelația că, numai prin acțiune, pot schimba. Dacă doar mă lamentez, nu am cum să transform. Chris Simion pentru […]
16:00
Prim-Viceguvernator BNR: Integrarea României în OECD poate aduce o creștere de 1% a PIB-ului # QMagazine.ro
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale. Pentru decidenții economici, acest proces reprezintă un mecanism de convergență structurală, operând prin canale de transmisie clar definite, dar a căror eficiență depinde de […]
14:30
Judecătorii Curții Constituționale au decis amânarea la 18 februarie privind decizia dacă vor da curs cererii transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție de a sesiza Curtea Europeană de Justiție privind compatibilitatea modificărilor pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le aducă pensiilor magistraților. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor […]
14:20
Cum pot fi toate acestea compatibile cu poziția de șef peste toți procurorii din România? Mai multe cazuri cu Cristina Chiriac # QMagazine.ro
Procurorul General al României trebuie să fie (i) garantul legalității urmăririi penale la nivel național, (ii) un model de conduită profesională pentru întreg Ministerul Public, (iii) un actor constituțional care trebuie să inspire încredere publică, respectiv (iv) o persoană care să vegheze la respectarea prezumției de nevinovăție (inclusiv în faza nepublică a urmăririi penale) și […]
13:20
„Silvia”, povestea de dragoste dintre o dansatoare de cabaret și un nobil, la Teatrul de Operetă „Ion Dacian” # QMagazine.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță premiera oficială a operetei Silvia (Prințesa Ceardașului) de Emmerich Kálmán, unul dintre titlurile-emblemă ale genului, în patru reprezentații consecutive, pe 26, 27, 28 și 29 martie. Spectacolul din 27 martie are loc chiar de Ziua Internațională a Teatrului, transformând această întâlnire cu spectatorii într-o celebrare a […]
Ieri
18:10
18:00
Reformele Guvernului Bolojan ajung și la actori. Ministrul Culturii voia să contabilizeze câte ore muncesc artiștii pe zi # QMagazine.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat, marți, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă în instituțiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluții, deoarece problema rămâne. Decizia a fost luată după ce mai mulți actori cunoscuți s-au […]
17:30
Fritz, nervos din cauza unei decizii a Curții de Apel Timișoara: Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez # QMagazine.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea lui Dominic Fritz de anulare a raportului ANI prin care s-a constatat că era în conflict de interese. Decizia nu este definitivă. În iulia 2024, ANI a constatat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat în conflict de interese în 2020. ANI informa atunci că, după ce în campania […]
17:30
Înalta Curte cere CCR să întrebe CJUE dacă reforma pensiilor magistraților respectă dreptul UE # QMagazine.ro
Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii […]
16:40
„Nu veți rămâne în istorie ca un prim-ministru așa cum ați rămas în istorie ca primar al Oradei”. Este „palma” pe care premierul Ilie Bolojan a primit-o de la primărița comunei Cumpăna (jud. Constanța), Mariana Gâju. Tensiune și huiduieli Venit „din respect” la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan a crezut, […]
15:50
Curtea de Apel a respins cererea de anulare a decretului prin care Nicușor Dan îl numise judecător la Curtea Constituțională pe Dacian Dragoș. Acesta își poate continua mandatul.
15:20
Procurorii DNA vor avea acces la platforma națională a proiectelor finanțate din fonduri europene # QMagazine.ro
Direcția Națională Anticorupție și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat un protocol de colaborare în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, se arată într-un comunicat de presă. Protocolul stabilește cadrul care le permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate […]
14:40
14:30
Un concediu paternal va amâna din nou decizia CCR privind legea pensiilor magistraților # QMagazine.ro
CCR va amâna, din nou, decizia pe legea pensiilor magistraților întrucât unul dintre judecători a intrat în concediu paternal pentru zece zile. Judecătorul CCR Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru 10 zile, începând de luni, 9 februarie. CCR ar fi trebuit ca mâină să aibă o nouă ședință pentru a discuta proiectul Guvernului […]
14:00
13:20
Blocul Național Sindical cere premierului Ilie Bolojan să nu sacrifice drepturile angajaților # QMagazine.ro
Blocul Național Sindical (BNS), în solidaritate cu Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), îl îndeamnă pe premierul României să fie vocea lucrătorilor români la Bruxelles și să susțină un curs nou care să respingă austeritatea și să prioritizeze investițiile legate de condiționalități sociale, se arată într-un comunicat al BNS. În scrisoarea adresată premierului Ilie Bolojan, BNS […]
13:20
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames. Nu […]
12:50
Studiu Nutribalance: 90% dintre adolescenți adorm cu telefonul în mână. Dr. Alina Epure, coordonator: Oboseala copiilor nu este lene. Este un simptom # QMagazine.ro
„Un studiu de wellbeing realizat pe elevi, părinți și profesori arată unde încep, de fapt, problemele de sănătate ale viitorului adult. Bolile cronice, epuizarea, anxietatea și burnout-ul nu apar brusc la vârsta adultă. Acestea se construiesc lent, în ani, începând din copilărie și adolescență, pornind de la tabieturile din familie. România continuă să trateze efectele, […]
12:30
Grindeanu, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România: Nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor! # QMagazine.ro
Reuniți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au luat pe rând cuvântul. Bolojan a vorbit despre limitarea transferurilor și nevoia de eficiență, în timp ce Grindeanu a cerut „mai mult respect” și sprijin concret pentru primari, respingând stigmatizarea acestora în dezbaterea publică. Sorin Grindeanu, primul care a luat cuvântul la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
(Dedic aceste rânduri doamnei Emilia Chebac, cu care am vorbit într-o zi 7 ore, doar despre cărți…și care este un neobosit promotor al acestora!) În 2013, când l-am însoțit pe Victor Ponta în vizita sa la Washington-fiind prima după mulți ani a unui premier sau președinte român- am preferat să renunț la Casa Albă și […]
10:10
Greva de avertisment a primăriilor. „Bolojan nu a venit la Palatul Victoria să facă reformă. Ci ca să pună țara în cap” # QMagazine.ro
Peste 1.300 de primării din țară vor fi, marți, în grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00, salariații din administrația locală fiind nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan. „Greva este organizată de către Sindicatul Național SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre și, cu lipsa câtorva voturi, de abținere, e unanimitate […]
01:00
Schimbare politică în Spania: progresiștii pierd teren în fața unei drepte tot mai vehemente # QMagazine.ro
Alegerile regionale recente din Spania, în special în Extremadura și Aragon, au adus pierderi semnificative Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus de prim-ministrul Pedro Sánchez. Aceste rezultate reflectă nu doar nemulțumirea internă, ci fac parte și dintr-un tipar european mai larg de ascensiune a forțelor conservatoare și de dreapta. Peisajul electoral regional din Spania Structura […]
9 februarie 2026
17:10
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”, este îndemnul lansat de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință organizată luni, 9 februarie, pe subiectul termiei din București. Băluță, împreună cu reprezentanții Partidului Social Democrat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), a identificat soluțiile pentru rezolvarea echitabilă a disfuncționalităților recurente ce apar în procesul de […]
16:30
Începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat de „glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă” și de propagandă legionară # QMagazine.ro
Un complet de la Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară. Procesul se află în cameră preliminară, iar în 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se […]
15:10
Conferința de la Munchen. Europenii îl acuză pe Trump că distruge cu buldozerul ordinea planetară # QMagazine.ro
Vineri începe probabil cea mai tensionată Conferință de Securitate de la Munchen din istoria forumului, una în care principala temă este bătălia tot mai tăioasă între SUA și UE, foștii mari aliați postbelici, scrie Inpolitics. În documentele pregătitoare, sub numele „Sub spectrul distrugerii”, colectivul redacțional german îl prezintă pe Trump, fără menajamente, drept un președinte […]
13:50
Astăzi, la ora 12.00, a expirat termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerea marilor parchete. Procedura a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la 8 ianuarie 2026, având în vedere că în 30 martie 2026 expiră legal mandatele șefilor Parchetului General și DNA. Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au […]
13:50
Abrudean, către partidele din coaliție: Aveți datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul # QMagazine.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, lansează un apel ca toate cele trei moțiuni depuse de opoziție să fie respinse „fără echivoc”, întrucât altfel ar fi un semnal de aliniere la agenda AUR. Abrudean afirmă, într-o postare pe Facebook, că partidele coaliției „au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul”. „Astăzi, în Senatul României, toate cele […]
13:00
11:50
Budăi, despre filozofia economică a lui Bolojan: Când singura strategie este de unde să mai tăiem, este clar că problema nu este deficitul de bani, ci deficitul de idei # QMagazine.ro
Deputatul PSD Marius Constantin Budăi atrage atenția că suntem „pe o pantă abruptă a prăbușirii consumului”, dar că România nu a intrat încă în recesiune. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Budăi afirmă că Ilie Bolojan are o altă filozofie decât cea a predecesorului săi Marcel Ciolacu: „dacă economia tușește, îi mai tăiem un […]
09:30
Moțiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaționist, sprijinul social pentru studenți, accesul la educație devenind „tot mai dependent” de venitul familiei, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ. Intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral […]
8 februarie 2026
13:30
În 2025, Biserica Română a cheltuit 80 de milioane de euro pentru oameni aflați în nevoi # QMagazine.ro
O sinteză a activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 din punct de vedere pastoral-liturgic, administrativ, cultural-misionar şi social-filantropic arată că dincolo de a ține vie credința unui popor, preoții și maicile, alături de membrii Sinodului și de Patriarhul Daniel fac o lucrare socială impresionantă. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ Activitatea administrativ-bisericească, sacramental-liturgică, pastoral-misionară și cultural-educațională desfășurată de toți ierarhii, membri […]
7 februarie 2026
20:30
Dmitriev și „Pachetul” lui de 12 trilioane de dolari sau cum s-au încălzit relațiile ruso-americane după frigul din Alaska # QMagazine.ro
Statele Unite și Rusia ar putea ajunge la acorduri bilaterale care afectează Ucraina fără participarea Kievului, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în 6 februarie, în cadrul unei conferințe de presă cu jurnaliștii din Kiev. Declarațiile lui Zelensky vin în contextul intensificării activității diplomatice în jurul eforturilor de a pune capăt războiului pe scară largă al […]
18:30
18:00
Cine sunt funcționarii publici de la Primăria Sectorului 5 reținuți de DNA. TMB decide astăzi dacă vor fi arestați 30 de zile # QMagazine.ro
DNA a anunțat oficial începerea urmăririi penale împotriva a trei funcționari din Prrimăria condusă de Vlad Popescu Piedone (PSD), care au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca sâmbătă, 7 februarie, ei să fie prezentanți unui judecător al Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei trei sunt: CÂRLOGEA IULIAN […]
16:30
Dr. Cătălin Cîrstoiu, Spitalul Universitar, despre Mircea Lucescu: Ar trebui să stăm liniștiți! # QMagazine.ro
Managerul spitalului Universitar din București, Cătătlin Cîrstoiu, a oferit, pentru ProSport, o primă reacție despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul României se află internat de luni la Spitalul Universitar din cauza unor complicații survenite în urma unei răceli. În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme Mircea Lucescu, Cătălin […]
15:30
S-a vindecat prin modă și a zburat prin fluturi până la recunoașterea publică. Mara Popa, într‑un interviu pentru Q Magazine. PE CORD DESCHIS Adesea ne ascundem în spatele hainelor, așa cum ne ascundem în spatele cuvintelor. De multe ori acestea nu neapărat spun ceva despre noi, ci mai degrabă ne ascund. Bineînțeles, în măsura în […]
6 februarie 2026
18:20
Robert Negoiță e acuzat că a pus în pericol viața oamenilor asfaltând fără avize de la Transgaz # QMagazine.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este acuzat de procurorii DNA că a construit o stradă pe domeniul privat, fără a respecta exproprierea în toate etapele ei și alte 11 străzi pentru care „nu au existat autorizații de construire și avize de la TRANSGAZ, generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc […]
18:10
Florin Jianu: Pachetul de relansare economică al Guvernului va avea un impact limitat # QMagazine.ro
Pachetul de relansare economică vizat de Guvern va avea un impact „limitat” asupra întreprinderilor mici și mijlocii, a susținut președintele IMM România, Florin Jianu, care a pledat pentru măsuri de simplificare și debirocratizare, după reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. „Din perspectiva IMM România, a fost o discuție utilă. E bine că vorbim de […]
16:30
Bolojan, scrie LIA! „Curtea Constituțională nu este parte a procesului de implementare a politicilor guvernamentale și nici un instrument de validare a obiectivelor financiare ale Executivului” # QMagazine.ro
Scrisoarea adresată de premierul Ilie Bolojan, publicată de Q Magazine aici, către cei 9 judecători ai Curții Constituționale a produs stupoare și diferite reacții. În timp ce fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a catalogat-o, mai ales din perspectiva sa de fost judecător în cadrul CCR, drept „neavenită”, avocatul Toni Neacșu a spus că este […]
16:20
Federația SANITAS din România anunță că va iniția procedurile de declanșare a conflictului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă Sănătate și cel de Asistență Socială. „Reprezentanții Federației SANITAS din România au participat astăzi, 6 februarie 2026, la ședința Consiliului Național Tripartit, în prezența domnului Ilie Bolojan-Premierul României și a echipei sale guvernamentale. […]
16:00
Jim Jordan: Aparatul de cenzură al UE nu este doar un dezacord în materie de reglementare, ci o linie roșie constituțională # QMagazine.ro
Președintele republican al Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din SUA, Jim Jordan, a emis pe 5 februarie una dintre cele mai puternice avertismente de până acum împotriva a ceea ce el descrie ca fiind un regim european de cenzură în expansiune, cu consecințe globale, scrie European Conservative. Răspunzând la raportul comisiei privind reglementarea conținutului în UE, […]
15:30
14:00
Bolojan pune presiune pe judecătorii CCR. „Mai gravă este însă gafa juridică pe care o comite” # QMagazine.ro
Așa cum a declarat la conferința de presă de acum două zile, premierul Bolojan a informat Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii în privința legii privind pensiile magistraților. Bolojan a trimis celor nouă judecători CCR o scrisoare prin care explică implicațiile directe asupra obligațiilor asumate de România în fața Uniunii Europene, acuzând Curtea de pierderea […]
13:20
BNS, întrebare pentru Guvern și Președinte: Câți bani din Programul SAFE ajung cu adevărat în industria de apărare și în economia României? # QMagazine.ro
Blocul Național Sindical (BNS) solicită miniștrilor Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, precum și șefului Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă, adică celor care au realizat strategia Programului SAFE, să precizeze care sunt direcțiile și liniile de acțiune pentru ca achizițiile planificate să rezulte în beneficiul industriei naționale de apărare, se arată într-un comunicat transmis […]
09:50
Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5. Principalii suspecți sunt city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef, potrivit unor surse Q Magazine apropiate anchetei. Dosarul deschis de DNA vizează infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și fals intelectual, legate de autorizații date către diverși afaceriști care au blocuri în proiect de dezvoltare […]
