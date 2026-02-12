Șeful Poliției Sector 1 ar fi vizat de percheziții DNA
Cotidianul de Hunedoara, 12 februarie 2026 11:50
Pe lângă șeful Poliției, ar mai fi vizați și mai mulți ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Economice de la Sectorul 1. The post Șeful Poliției Sector 1 ar fi vizat de percheziții DNA appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
11:50
„Legea oferă un mecanism pentru accesarea fondurilor publice și eventual europene astfel încât adăposturile să devină funcționale” The post Buncărele din subsolurile blocurilor, reparate cu bani de la primărie appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Pe lângă șeful Poliției, ar mai fi vizați și mai mulți ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Economice de la Sectorul 1. The post Șeful Poliției Sector 1 ar fi vizat de percheziții DNA appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Astăzi, de la ora 19:00, la Bruxelles, are loc tragerea la sorți pentru grupele ediției următoare a UEFA Nations League. The post Naționala își află azi adversarii din Nations League appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:00
Individul care l-a amenințat pe Victor Rebengiuc pentru că e anti-Georgescu, „vizitat” de polițiști # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul ar fi încercat să-l intimideze pe Rebengiuc prin a-i spune că o să-i dea cu toporul în cap deoarece iese la manifestații împotriva lui Călin Georgescu. The post Individul care l-a amenințat pe Victor Rebengiuc pentru că e anti-Georgescu, „vizitat” de polițiști appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Negoiță a ieșit pozitiv la testul de cocaină făcut de Marian Ceaușescu VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Eu nu știu cu ce aparate umblați”, a fost replica lui Negoită pentru Marian Morășanu, zis Ceaușescu. The post Negoiță a ieșit pozitiv la testul de cocaină făcut de Marian Ceaușescu VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Semnal de alarmă al specialiștilor: cum se prăbușește echilibrul neurologic după 72 de ore fără somn # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții Institutului BrainMap analizează mecanismele fiziologice care transformă privarea de somn într-un risc biologic major The post Semnal de alarmă al specialiștilor: cum se prăbușește echilibrul neurologic după 72 de ore fără somn appeared first on Cotidianul RO.
10:20
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Eu mă uit la oameni”, a spus Radu Oprea într-o discuție telefonică cu Adrian Vasilache, jurnalist HotNews. The post După PNL, și USR cere demisia lui Radu Oprea. Seidler: „Nu e vreun prost” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Unul dintre starurile celebrului serial Dawson Creek a murit la doar 48 de ani din cauza unui cancer. El lasă în urmă o soție și șase copii. The post A murit unul dintre starurile din Dawson Creek appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Kurt Cobain a fost găsit mort aproape acum 30 de ani în apartamentul său din Seattle, cauza morții fiind o rană provocată prin împușcare de la nivelul feței. The post Sinuciderea lui Kurt Cobain, posibilă înscenare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:50
Frații Pavăl, tranzacție de 800 de milioane de euro. Ce hipermarket au cumpărat # Cotidianul de Hunedoara
Cel mai mare retailer alimentar din Europa a decis să-și restrângă drastic activitatea. Gigantul s-a retras din mai multe țări, printre care și România. The post Frații Pavăl, tranzacție de 800 de milioane de euro. Ce hipermarket au cumpărat appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Referendumul ar urma să întrebe magistrații dacă CSM „acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar” The post Unde s-a blocat referendumul pe justiție anunțat de Nicușor Dan – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Portocalele vândute prin hipermarketuri aveau un conţinut ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale. The post Tone de portocale cu pesticide, vândute în hipermarketuri appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Ce a decis Nicușor Dan: Merge sau nu în SUA la Consiliul de Pace creat de Trump – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Prima întâlnire a Consiliului de Pace va avea loc în Washington, cândva în luna februarie, iar România este invitată. The post Ce a decis Nicușor Dan: Merge sau nu în SUA la Consiliul de Pace creat de Trump – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Lider BNR: România poate câștiga peste 3 miliarde de euro din intrarea în OCDE # Cotidianul de Hunedoara
„Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali, care direcționează capital către piețe care respectă standarde riguroase de transparență”, spune prim-viceguvernatorul BNR. The post Lider BNR: România poate câștiga peste 3 miliarde de euro din intrarea în OCDE appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ministru, după noua amânare CCR: Savonea crede că românii sunt chiar așa tâmpiți? Culmea nesimțirii! # Cotidianul de Hunedoara
„Când eram copil, existau diverse glume cu culmi și una era culmea nesimțirii: să împingi o bătrânică pe scări și să o întrebi de ce se grăbește. E declarația doamnei Savonea, cu privire la faptul că e o procedură judiciară, că o fi, că o păți”, a spus Pîslaru. The post Ministru, după noua amânare CCR: Savonea crede că românii sunt chiar așa tâmpiți? Culmea nesimțirii! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:50
„Ajungi cam la 50% care pot vota. Adică analfabeții din rural nu votau. Ce chestie. Și au fost reforme. Ce surpriză”, a elaborat Caramitru în comentariile postării sale. The post Caramitru vrea ca „analfabeții din rural” să nu poată vota appeared first on Cotidianul RO.
07:30
„Ultima oară, Iranul a decis că ar fi mai bine să nu încheie un acord”, iar „asta s-a întors împotriva lor”, a adăugat Trump. The post Trump se roagă de Netanyahu să încerce și cu vorba bună appeared first on Cotidianul RO.
07:20
„S-a dus duşmanul Ciolacu, s-a terminat. Găleţile de lături care mi s-au pus în cap, vreau să vă anunţ că eu am lăsat România cu a doua creştere economică din Uniunea Europeană”, a spus fostul premier social-democrat. The post Lui Ciolacu i-au murit lăudătorii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
05:50
EXCLUSIV Cum au ajuns foști magistrați să ia pensii speciale de 10.000 de euro cu zero lei contribuție # Cotidianul de Hunedoara
Tinerețea își spune cuvântul în cazul unor foști magistrați. The post EXCLUSIV Cum au ajuns foști magistrați să ia pensii speciale de 10.000 de euro cu zero lei contribuție appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Reforma Bolojan, prin ochii unui primar care a atras 80 de milioane de euro din fonduri europene INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Nu am venit cu mari așteptări cunoscându-l foarte bine pe domnul Bolojan. Este un om consecvent în deciziile sale, este un om hotărât. Nu vreau să fiu în pielea lui, nu are o misiune ușoară”, spune Gheorghe Dămian, primarul comunei Ciugud din județul Alba. The post Reforma Bolojan, prin ochii unui primar care a atras 80 de milioane de euro din fonduri europene INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Consilier local PNL, bea bere relaxat în timpul ședinței consiliului local # Cotidianul de Hunedoara
Un ales local al comunei Toplița, din județul Hargita, a fost surprins în timp ce bea bere în timpul ședinței consiliului local. The post Consilier local PNL, bea bere relaxat în timpul ședinței consiliului local appeared first on Cotidianul RO.
22:30
MAE, avertizare de călătorie în Germania din cauza grevei piloților și însoțitorilor de zbor Lufthansa # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Germania. The post MAE, avertizare de călătorie în Germania din cauza grevei piloților și însoțitorilor de zbor Lufthansa appeared first on Cotidianul RO.
21:50
CSM, propunere controversată. Vrea să-i lase pietoni pe șoferii care sfidează Codul Rutier # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Superior al Magistraturii a lansat o propunere potrivit căreia, șoferii sancționați pentru încălcarea Codului Rutier să nu poată beneficia de dreptul de a conduce până la soluționarea proceselor, atunci când contestă în instanță procesele verbale. The post CSM, propunere controversată. Vrea să-i lase pietoni pe șoferii care sfidează Codul Rutier appeared first on Cotidianul RO.
21:30
De unde ar proveni, de fapt, fragmentele de dronă descoperite pe plaja din Mamaia. Reacția MApN # Cotidianul de Hunedoara
La începutul săptămânii, resturile unei aeronave, similare unei drone, au fost descoperite pe plaja din Mamaia. The post De unde ar proveni, de fapt, fragmentele de dronă descoperite pe plaja din Mamaia. Reacția MApN appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Alexandru Muraru, reacție la adresa secretarului general al Guvernului: Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Muraru, unul dintre cei mai vocali liberali din teritoriu, critică comparația pe care a făcut-o Radu Oprea, secretarul general al Guvernului României. The post Alexandru Muraru, reacție la adresa secretarului general al Guvernului: Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Cum arăta Nadia Comăneci în copilărie. Imagini rare cu marea campioană a României VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Marea campioană Nadia Comăneci a făcut publice, pe rețelele sociale, imagini video de la începuturile carierei sale sportive. The post Cum arăta Nadia Comăneci în copilărie. Imagini rare cu marea campioană a României VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
19:00
EXCLUSIV Ce spune Comisia Europeană despre decizia CCR pe reforma pensiilor speciale și banii din PNRR pe care îi putem pierde # Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a luat notă de amânarea deciziei Curții Constituționale a României privind pensiile speciale și amintește că reforma pensiilor speciale face parte din cea de-a treia cerere de plată pe care România a depus-o în decembrie 2023. The post EXCLUSIV Ce spune Comisia Europeană despre decizia CCR pe reforma pensiilor speciale și banii din PNRR pe care îi putem pierde appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Percheziții la clinici medicale din Ialomița. Prejudiciu de peste 100 mii de euro adus bugetului CNAS # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe clinici private din Ialomița sunt vizate de o anchetă a procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, într-un dosar de fraudare a bugetului Sănătății. The post Percheziții la clinici medicale din Ialomița. Prejudiciu de peste 100 mii de euro adus bugetului CNAS appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Judecătorii au admis reabilitarea judecătorească a lui Nuțu Cămătaru. Soluția nu e definitivă # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București a admis cererea de reabilitare judecătorească, pe care Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, a depus-o la instanță anul trecut în martie. The post Judecătorii au admis reabilitarea judecătorească a lui Nuțu Cămătaru. Soluția nu e definitivă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În Franța și Polonia, rata natalității a scăzut la cel mai mic nivel postbelic. Sistemul de securitate socială, armata și puterea de cumpărare sunt sub presiune The post ”Reînarmarea demografică”, o problemă europeană appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Sindicaliștii din Guvern îl reclamă pe consilierul lui Bolojan la CNCD pentru sintagma „oameni nebuni” # Cotidianul de Hunedoara
Sebastian Burduja este vizat de o sesizare la CNCD, după ce a declarat că „la stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care își completează veniturile și oameni nebuni”. The post Sindicaliștii din Guvern îl reclamă pe consilierul lui Bolojan la CNCD pentru sintagma „oameni nebuni” appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Acesta a fost jocul între Ucraina și Rusia de la revenirea lui Trump la putere, iar calendarul electoral din SUA îl va prelungi The post Jocul de-a alegerile în Ucraina. Amânare ambalată diplomatic appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Negrescu explică miza miliardelor date Kievului pentru a opri ofensiva Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Pachetul financiar în valoare de 90 de miliarde de euro a fost aprobat cu 458 de voturi pentru. The post Negrescu explică miza miliardelor date Kievului pentru a opri ofensiva Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ștefan Baiaram, suspendat pentru două meciuri, fără să fi primit cartonașul roșu # Cotidianul de Hunedoara
Fotbalistul Universității Craiova, Ștefan Baiaram, a fost suspendat pentru următoarele două meciuri ale echipei sale, în urma deciziei Comisiei de Disciplină din cadrul FRF. The post Ștefan Baiaram, suspendat pentru două meciuri, fără să fi primit cartonașul roșu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Secretarul general al guvernului compară tăierile de personal cu Auschwitz # Cotidianul de Hunedoara
„Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, a declarat miercuri pentru HotNews Radu Oprea (PSD). The post Secretarul general al guvernului compară tăierile de personal cu Auschwitz appeared first on Cotidianul RO.
17:00
România oferă titluri de stat atractive, dar ce nu ți se spune despre riscuri și pierderi potențiale ar putea schimba complet decizia ta de investiție. The post Trei motive pentru care nu merită să investești în titluri de stat appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Nicușor Dan merge în Belgia. Președintele va participa la prima reuniune informală a Consiliului European din 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Subiectul principal al acestei reuniuni este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde”. The post Nicușor Dan merge în Belgia. Președintele va participa la prima reuniune informală a Consiliului European din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Adrian Iorgulescu a fost ministru al Culturii pentru trei ani în guvernul Tăriceanu. În lumea culturală, Iorgulescu este cunoscut drept compozitor și muzician. The post Fost ministru al Culturii devine membru titular al Academiei Române appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Când norocul îți bate la ușă: Casă de lux, câștigată cu doar 25 de lire sterline # Cotidianul de Hunedoara
Omaze este cunoscută pentru scopul său social. A strâns sute de milioane de dolari pentru diverse organizații caritabile. Încasările obținute în urma tombolei din 2025 sunt direcționate către proiectele RSPCA. The post Când norocul îți bate la ușă: Casă de lux, câștigată cu doar 25 de lire sterline appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Profesorul de genii” cu 8 clase și-a primit pedeapsa pentru violul a doi frați minori # Cotidianul de Hunedoara
Kristof Lajos, în vârstă de 40 de ani, are 8 clase și nu are loc de muncă, în ciuda faptului că oferea pregătiri pentru copii, se arată în actul de trimitere în judecată. The post „Profesorul de genii” cu 8 clase și-a primit pedeapsa pentru violul a doi frați minori appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Nicușor Dan, mesaj după tragedia din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni” # Cotidianul de Hunedoara
„Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”. The post Nicușor Dan, mesaj după tragedia din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Bugetarii și demnitarii din Guvern scapă de tăierile lui Bolojan. Cine e personajul-cheie care blochează reduceri de jumătate de miliard # Cotidianul de Hunedoara
Șeful Cancelariei premierului a reclamat că reorganizarea anunțată în vara anului trecut nu poate fi pusă în practică pentru că secretarul general al Guvernului nu o semnează. Impactul este de sute de milioane de lei. Niciun consilier, demnitar sau angajat din guvern nu a fost până acum afectat de reducerile care s-au răsfrânt doar asupra populației. Am vorbit cu secretarul general al Guvernului, numit de PSD, și am aflat de ce reforma nu e aplicată la peste o jumătate de an de când a fost promisă. The post Bugetarii și demnitarii din Guvern scapă de tăierile lui Bolojan. Cine e personajul-cheie care blochează reduceri de jumătate de miliard appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Jurnaliști de la Cotidianul, împreună cu juristul Toni Neacșu și analistul politic Radu Turcescu, vor încerca să estimeze pierderile României după decizia CCR. The post Astăzi, la Proiect de țară: Ziua Cârtiței la CCR appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Ministrul Sănătății a spus că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar a pledat pentru plata pe performanţă, corelată cu munca reală. The post Spitalele se pregătesc de greva generală appeared first on Cotidianul RO.
15:10
„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a spus Mircea Toma, membru CNA, la capătul celor peste două ore de vizionări ale postului Realitatea Plus. The post CNA pune pauză emisiei Realitatea Plus appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Tusk declină participarea Poloniei la Consiliul pentru Pace: „Nu în circumstanțele actuale” # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului de constituire, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. The post Tusk declină participarea Poloniei la Consiliul pentru Pace: „Nu în circumstanțele actuale” appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Anterior acestui episod, schiorii au fost acuzați îşi injectau acid hialuronic în organele genitale pentru a obţine un avantaj competitiv. The post Descalificate de la Jocurile Olimpice fiindcă ar fi încercat să trișeze appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Când au loc simulările examenelor naționale în 2026. Programul a fost publicat # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației a publicat programele și calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Probele vor avea loc în luna martie. The post Când au loc simulările examenelor naționale în 2026. Programul a fost publicat appeared first on Cotidianul RO.
14:30
UE dă drumul la robinetul cu bani pentru Ucraina. 90 de miliarde pleacă spre Kiev # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a votat un împrumut de 90 miliarde euro pentru Ucraina. Pachetul a fost aprobat cu 458 voturi pro, 140 contra și 44 abțineri. Banii vor finanța apărarea și bugetul Kievului, urmând să fie recuperați din despăgubirile de război ale Rusiei. The post UE dă drumul la robinetul cu bani pentru Ucraina. 90 de miliarde pleacă spre Kiev appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani. Situația nu este însă atât de simplă. The post Medici furioși după anunțul lui Bolojan legat de „legarea de glie“ appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.