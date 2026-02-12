Austria îl susține pe Macron: Dialogul cu Putin trebuie reluat

05:40

„Nu am venit cu mari așteptări cunoscându-l foarte bine pe domnul Bolojan. Este un om consecvent în deciziile sale, este un om hotărât. Nu vreau să fiu în pielea lui, nu are o misiune ușoară”, spune Gheorghe Dămian, primarul comunei Ciugud din județul Alba. The post Reforma Bolojan, prin ochii unui primar care a atras 80 de milioane de euro din fonduri europene INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.