Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente
Cotidianul de Hunedoara, 12 februarie 2026 13:20
„Evenimentul a reprezentat nu doar un moment de recunoaștere a performanței, ci și o platformă de dialog asupra provocărilor majore cu care se confruntă infrastructura de apă și canalizare din România".
Acum 15 minute
13:30
David Popovici şi Victor Rebengiuc s-au întâlnit la Gala Internaţională de Balet "Balanchine's Legacy" de la Sala Palatului.
13:30
Un fruntaș PNL se recomandă „misogin și labagiu": Cu tine, Ilie, țara a devenit Republica Foarfecii
„Îți scriu cu calm, dar și cu pixul ascuțit", a scris Tișe pentru a-și justifica mesajul, chiar înainte de a se recomanda drept liberal fruntaș, dar și „misogin și labagiu".
Acum 30 minute
13:20
Dialogul trebuie menținut Întrebat miercuri seara, înaintea participării la summitul informal din Belgia, dacă susţine reluarea discuţiilor cu Putin, Stocker a declarat jurnaliştilor: „Canalele de comunicare sunt necesare. Trebuie să se menţină dialogul". Stocker a menţionat că Viena ar putea servi drept loc de desfăşurare a discuţiilor, dar nu s-a prezentat ca mediator. „Dacă Putin […]
13:20
Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente
„Evenimentul a reprezentat nu doar un moment de recunoaștere a performanței, ci și o platformă de dialog asupra provocărilor majore cu care se confruntă infrastructura de apă și canalizare din România”. The post Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:00
Nottingham Forest, clubul patronat de magnatul grec Evanghelis Marinakis, și-a demis pentru a treia oară antrenorul în acest sezon.
13:00
Europa cu două viteze - un grup restrâns de țări ar putea acționa mai rapid în domenii-cheie pentru a consolida puterea și autonomia UE. Astfel s-ar evita blocajele decizionale.
12:50
Cu un repertoriu de lucrări de muzică sacră românească şi universală, programul spectacolelor este dedicat celei mai mari sărbători a creştinătăţii
Acum 2 ore
12:40
Lionel Messi s-a accidentat și nu va fi pe teren la meciul de debut al echipei sale în MLS, contra celor de la Los Angeles FC.
12:30
Strategia are la bază redirecţionarea anticorpilor formaţi anterior, astfel încât aceştia să recunoască şi să marcheze tumora pentru distrugere.
12:20
Nicușor Dan se întreabă dacă România are ce să caute la reuniunea lui Trump
Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia dacă România va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, a spus Nicușor Dan.
12:20
„După 1 aprilie 2026, pe o piață liberă furnizorii nu mai concurează doar prin lei/kWh, ci prin arhitectura ofertei", transmite Asociația Energia Inteligență.
12:20
Pot fi medicii legați de glie? "E contrar principiilor UE. Iluzia că sistemul privat este șansa acestei țări este o mare prostie" – INTERVIU
Prof. Univ. Dr. Șerban Bubenek spune că una dintrele marile probleme ale sistemului medical este „modul în care sistemul public de sănătate este pus în concurență neloială cu sistemul privat".
12:10
Ordinul care aprobă structura anului şcolar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.
12:10
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO fiindcă nu a vrut să renunțe la cască
Ucraineanul Vladylsav Heraskevich a fost descalificat din proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă fiindcă nu a vrut să renunțe la casca omagială în competiția oficială.
12:10
Multi dintre milionarii și miliardarii lumii se dau peste cap să se mute din țara lor de origine. Destinația preferată este (...)
11:50
„Legea oferă un mecanism pentru accesarea fondurilor publice și eventual europene astfel încât adăposturile să devină funcționale"
11:50
Pe lângă șeful Poliției, ar mai fi vizați și mai mulți ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Economice de la Sectorul 1.
Acum 4 ore
11:40
Astăzi, de la ora 19:00, la Bruxelles, are loc tragerea la sorți pentru grupele ediției următoare a UEFA Nations League.
11:00
Individul care l-a amenințat pe Victor Rebengiuc pentru că e anti-Georgescu, „vizitat" de polițiști
Bărbatul ar fi încercat să-l intimideze pe Rebengiuc prin a-i spune că o să-i dea cu toporul în cap deoarece iese la manifestații împotriva lui Călin Georgescu.
10:50
Negoiță a ieșit pozitiv la testul de cocaină făcut de Marian Ceaușescu VIDEO
„Eu nu știu cu ce aparate umblați", a fost replica lui Negoită pentru Marian Morășanu, zis Ceaușescu.
10:40
Semnal de alarmă al specialiștilor: cum se prăbușește echilibrul neurologic după 72 de ore fără somn
Reprezentanții Institutului BrainMap analizează mecanismele fiziologice care transformă privarea de somn într-un risc biologic major
10:20
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Eu mă uit la oameni", a spus Radu Oprea într-o discuție telefonică cu Adrian Vasilache, jurnalist HotNews.
10:10
Unul dintre starurile celebrului serial Dawson Creek a murit la doar 48 de ani din cauza unui cancer. El lasă în urmă o soție și șase copii.
10:10
Kurt Cobain a fost găsit mort aproape acum 30 de ani în apartamentul său din Seattle, cauza morții fiind o rană provocată prin împușcare de la nivelul feței.
09:50
Frații Pavăl, tranzacție de 800 de milioane de euro. Ce hipermarket au cumpărat
Cel mai mare retailer alimentar din Europa a decis să-și restrângă drastic activitatea. Gigantul s-a retras din mai multe țări, printre care și România.
Acum 6 ore
09:40
Referendumul ar urma să întrebe magistrații dacă CSM „acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar"
09:40
Portocalele vândute prin hipermarketuri aveau un conţinut ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale.
09:20
Ce a decis Nicușor Dan: Merge sau nu în SUA la Consiliul de Pace creat de Trump – SURSE
Prima întâlnire a Consiliului de Pace va avea loc în Washington, cândva în luna februarie, iar România este invitată.
08:40
Lider BNR: România poate câștiga peste 3 miliarde de euro din intrarea în OCDE
„Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali, care direcționează capital către piețe care respectă standarde riguroase de transparență", spune prim-viceguvernatorul BNR.
08:10
Ministru, după noua amânare CCR: Savonea crede că românii sunt chiar așa tâmpiți? Culmea nesimțirii!
„Când eram copil, existau diverse glume cu culmi și una era culmea nesimțirii: să împingi o bătrânică pe scări și să o întrebi de ce se grăbește. E declarația doamnei Savonea, cu privire la faptul că e o procedură judiciară, că o fi, că o păți", a spus Pîslaru.
07:50
„Ajungi cam la 50% care pot vota. Adică analfabeții din rural nu votau. Ce chestie. Și au fost reforme. Ce surpriză", a elaborat Caramitru în comentariile postării sale.
Acum 8 ore
07:30
„Ultima oară, Iranul a decis că ar fi mai bine să nu încheie un acord", iar „asta s-a întors împotriva lor", a adăugat Trump.
07:20
„S-a dus duşmanul Ciolacu, s-a terminat. Găleţile de lături care mi s-au pus în cap, vreau să vă anunţ că eu am lăsat România cu a doua creştere economică din Uniunea Europeană", a spus fostul premier social-democrat.
05:50
EXCLUSIV Cum au ajuns foști magistrați să ia pensii speciale de 10.000 de euro cu zero lei contribuție
Tinerețea își spune cuvântul în cazul unor foști magistrați.
Acum 12 ore
05:40
Reforma Bolojan, prin ochii unui primar care a atras 80 de milioane de euro din fonduri europene INTERVIU
„Nu am venit cu mari așteptări cunoscându-l foarte bine pe domnul Bolojan. Este un om consecvent în deciziile sale, este un om hotărât. Nu vreau să fiu în pielea lui, nu are o misiune ușoară", spune Gheorghe Dămian, primarul comunei Ciugud din județul Alba.
Acum 24 ore
22:50
Consilier local PNL, bea bere relaxat în timpul ședinței consiliului local
Un ales local al comunei Toplița, din județul Hargita, a fost surprins în timp ce bea bere în timpul ședinței consiliului local.
22:30
MAE, avertizare de călătorie în Germania din cauza grevei piloților și însoțitorilor de zbor Lufthansa
Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Germania.
21:50
CSM, propunere controversată. Vrea să-i lase pietoni pe șoferii care sfidează Codul Rutier
Consiliul Superior al Magistraturii a lansat o propunere potrivit căreia, șoferii sancționați pentru încălcarea Codului Rutier să nu poată beneficia de dreptul de a conduce până la soluționarea proceselor, atunci când contestă în instanță procesele verbale.
21:30
De unde ar proveni, de fapt, fragmentele de dronă descoperite pe plaja din Mamaia. Reacția MApN
La începutul săptămânii, resturile unei aeronave, similare unei drone, au fost descoperite pe plaja din Mamaia.
21:10
Alexandru Muraru, reacție la adresa secretarului general al Guvernului: Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece
Alexandru Muraru, unul dintre cei mai vocali liberali din teritoriu, critică comparația pe care a făcut-o Radu Oprea, secretarul general al Guvernului României.
20:50
Cum arăta Nadia Comăneci în copilărie. Imagini rare cu marea campioană a României VIDEO
Marea campioană Nadia Comăneci a făcut publice, pe rețelele sociale, imagini video de la începuturile carierei sale sportive.
19:00
EXCLUSIV Ce spune Comisia Europeană despre decizia CCR pe reforma pensiilor speciale și banii din PNRR pe care îi putem pierde
Comisia Europeană a luat notă de amânarea deciziei Curții Constituționale a României privind pensiile speciale și amintește că reforma pensiilor speciale face parte din cea de-a treia cerere de plată pe care România a depus-o în decembrie 2023.
18:40
Percheziții la clinici medicale din Ialomița. Prejudiciu de peste 100 mii de euro adus bugetului CNAS
Mai multe clinici private din Ialomița sunt vizate de o anchetă a procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, într-un dosar de fraudare a bugetului Sănătății.
18:30

Curtea de Apel București a admis cererea de reabilitare judecătorească, pe care Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, a depus-o la instanță anul trecut în martie. The post Judecătorii au admis reabilitarea judecătorească a lui Nuțu Cămătaru. Soluția nu e definitivă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În Franța și Polonia, rata natalității a scăzut la cel mai mic nivel postbelic. Sistemul de securitate socială, armata și puterea de cumpărare sunt sub presiune The post ”Reînarmarea demografică”, o problemă europeană appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Sindicaliștii din Guvern îl reclamă pe consilierul lui Bolojan la CNCD pentru sintagma „oameni nebuni” # Cotidianul de Hunedoara
Sebastian Burduja este vizat de o sesizare la CNCD, după ce a declarat că „la stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care își completează veniturile și oameni nebuni”. The post Sindicaliștii din Guvern îl reclamă pe consilierul lui Bolojan la CNCD pentru sintagma „oameni nebuni” appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Acesta a fost jocul între Ucraina și Rusia de la revenirea lui Trump la putere, iar calendarul electoral din SUA îl va prelungi The post Jocul de-a alegerile în Ucraina. Amânare ambalată diplomatic appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Negrescu explică miza miliardelor date Kievului pentru a opri ofensiva Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Pachetul financiar în valoare de 90 de miliarde de euro a fost aprobat cu 458 de voturi pentru. The post Negrescu explică miza miliardelor date Kievului pentru a opri ofensiva Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ștefan Baiaram, suspendat pentru două meciuri, fără să fi primit cartonașul roșu # Cotidianul de Hunedoara
Fotbalistul Universității Craiova, Ștefan Baiaram, a fost suspendat pentru următoarele două meciuri ale echipei sale, în urma deciziei Comisiei de Disciplină din cadrul FRF. The post Ștefan Baiaram, suspendat pentru două meciuri, fără să fi primit cartonașul roșu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Secretarul general al guvernului compară tăierile de personal cu Auschwitz # Cotidianul de Hunedoara
„Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, a declarat miercuri pentru HotNews Radu Oprea (PSD). The post Secretarul general al guvernului compară tăierile de personal cu Auschwitz appeared first on Cotidianul RO.
