Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
Gândul, 12 februarie 2026 12:20
Un proprietar vinde o garsonieră în zona Micro 19 din Galați. Proprietatea dispune de apă separat, grup sanitar propriu, instalație
• • •
Acum 5 minute
12:30
Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, politologul și fostul ministru de Externe Andrei Marga a făcut o radiografie la zi a războiului din Ucraina. În opinia acestuia, președintele ucrainean blochează șansele de semnare a unui tratat de pace în țara devastată de 4 ani de război cu Federația Rusă. Fostul ministru […]
12:30
Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu. De când intră în vigoare decizia # Gândul
Consiliul UE a aprobat noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia elimină scutirea de taxe pentru coletele cu valoare sub 150 euro și introduce taxa forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Până acum, aceste produse intrau în UE fără taxe […]
Acum 15 minute
12:20
Când au loc simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a afișat calendarul oficial al probelor # Gândul
Ministerul Educației și Cercetării a încărcat, pe site-ul oficial, calendarul oficial al simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Elevii se pregătesc pentru aceste probe și, potrivit datelor, vor avea loc în luna martie. Primăvara vine cu simulări pentru elevii claselor a VIII-a și în cazul celor care anul acesta vor susține examenul de Bacalaureat. […]
12:20
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2, într-o scară supravegheată video. Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro Un proprietar vinde o garsonieră în zona Micro 19 din Galați. Proprietatea dispune de apă separat, grup sanitar propriu, instalație […]
12:20
Scandal la Jocurile Olimpice: Atlet ucrainean, descalificat cu 20 de minute înainte de competiție. De ce a fost forțat Comitetul Olimpic să ia decizia # Gândul
Sportivul ucrainean de skeleton Vladyslav Heraskevych a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a refuzat să renunțe la o „cască comemorativă” în onoarea victimelor războiului din Ucraina, relatează The Guardian. Decizia a fost anunțată de Comitetul Olimpic Internațional cu doar 21 de minute înainte de prima rundă a competiției masculine de […]
Acum 30 minute
12:10
Nicușor Dan îl pune pe hold pe Donald Trump. Încă nu s-a decis dacă merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din SUA # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul European, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. UPDATE Referitor la invitaţia SUA pentru România sî participe la Consiliul pentru Pace, preşedintele a declarat: „Suntem încă în discuţii cu partea americană. Obiectul discuţiei este care poate să fie […]
12:10
Se știe data oficială la care va fi lansat noul telefon Samsung Galaxy S26. Compania sud-coreeană a anunțat data oficială la care va organiza anul acesta evenimentul ”Galaxy Unpacked”. Samsung va prezenta noua serie Galaxy S26 și actualizări pentru Galaxy AI pe 25 februarie, la ora 20.00 (ora României), notează libertatea.ro. Există informații potrivit cărora […]
12:10
Protestul AUR, organizat pe scările Tribunalului Bucureşti, a adunat câteva zeci xde persoane care vor protest timp de 12 minute împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan. „Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, „Bolojan demisia” „Jos taxele” sunt toate La Tribunalul Bucureşti s-a judecat joi contestaţia consilierilor AUR împotriva taxelor mărite. Sunt sute de localităţi […]
Acum o oră
12:00
Nicușor Dan spune, din Belgia, în ce condiţii va merge România la Consiliul pentru Pace din SUA: „E important pentru noi să fim acolo” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul European, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. UPDATE Referitor la invitaţia SUA pentru România sî participe la Consiliul pentru Pace, preşedintele a declarat: „Suntem încă în discuţii cu partea americană. obiectul discuţiei este care poate să fie […]
12:00
Procesul lui Le Pen, pe muchie de cuțit. Decizia care poate schimba radical alegerile din 2027 din Franța # Gândul
Procesul de apel al Marinei Le Pen s-a încheiat la Paris, iar verdictul judecătorilor va decide dacă lidera extremei drepte din Franța poate candida la alegerile prezidențiale din 2027. Decizia este așteptată pe 7 iulie și poate schimba radical scena politică franceză. Procesul de apel al lui Marine Le Pen s-a încheiat miercuri la Curtea […]
11:50
Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție # Gândul
Procurorii Anticorupție fac percheziții la domiciliul șefului Poliției Sectorului 1 din București. Operațiunea face parte dintr-o anchetă în curs, iar autoritățile nu au făcut încă declarații oficiale, potrivit știripesurse. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție. La această oră au loc percheziții la șeful Poliției Sectorului 1. Ancheta este în desfășurare. În ultima […]
11:50
Imagini uluitoare de la faimosul Templu Shaolin din China. Roboți umanoizi învață kung fu de la călugări # Gândul
O scenă neobișnuită i-a surprins pe vizitatorii faimosului Templu Shaolin, vechi de peste 1500 de ani, din provincia Henan din China. O nouă „clasă” a sosit la templu pentru a învăța secretele artelor marțiale străvechi de la călugări, însă nu a fost vorba nici de copii, nici de adolescenți ori adulți, ci de un grup […]
11:40
Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje # Gândul
Publicația Ziarul de Iași dezvăluie un fapt inedit: Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje. Asta, deși până acum se închiriau până la cinci locuri. Potrivit sursei citate, licitația cu un singur loc de parcare este pentru cartierul Dacia. Bătălia […]
11:40
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”. # Gândul
Robert Negoiță, primarul momentan suspendat al sectorului 3, plasat sub control judiciar de procurorii DNA, s-a prezentat joi la instanță. Aici a fost întâmpinat zgomotos de activistul Marian Ceaușescu, care l-a convins pe edil să accepte un test antidrog. Din păcate pentru imaginea lui Negoiță, testul a ieșit pozitiv. Controversatul Marian Ceaușescu a venit cu […]
11:40
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS # Gândul
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în luna decembrie 2025, potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). În acest sens, a fost înregistrată o creștere cu 5,3%, față de luna precedentă. Cele mai mari valori au fost înregistrte în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Institutul Național […]
Acum 2 ore
11:30
Prim-Viceguvernatorul BNR transmite că aderarea la OCDE poate aduce României un plus de până la 1% din PIB # Gândul
Integrarea României în OCDE ar putea crește economia cu aproximativ 0,8-1% din PIB, spune Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, potrivit qmagazine. Acesta explică faptul că aderarea, așteptată în acest an, nu este doar un succes diplomatic, ci o șansă pentru reforme reale în economie. „Integrarea în OCDE oferă României un cadru de referință robust pentru măsuri […]
11:20
NATO anunță că își intensifică prezența în Groenlanda prin misiunea „Arctic Sentry”, descrisă de diplomați și analiști drept un demers mai degrabă politic decât militar. Scopul, fiind „calmarea” președintelui Donald Trump înaintea reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles. Alianța NATO accelerează o nouă inițiativă în nordul înghețat, cu accent pe Groenlanda, într-o mișcare ce are […]
11:20
(P) Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România. SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare # Gândul
La 25 de ani de la începuturile sale, SANADOR constituie un reper pentru medicina din România, un proiect care a contribuit decisiv la schimbarea modului în care este gândit, practicat și perceput actul medical. Nu doar prin dimensiune sau infrastructură, ci și printr-o viziune coerentă, construită în timp, în care medicina de înaltă performanță a […]
11:20
Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va onora invitaţia lansată de preşdintele SUA, Donald Trump, şi va fi prezent la Consilul pentru Pace, care va avea loc la Washington. Însă, surse politice susţin că, între timp, acesta ar fi revenit aupra deciziei. Surse politice au declarat, pentru Mediafax, că, deși președintele Nicușor Dan ar fi […]
11:10
România se află într-un punct în care nu își mai permite amânări. Orașele cresc, presiunile pe infrastructură se acumulează, iar deciziile care se iau astăzi vor defini cum vor arăta comunitățile peste zece sau douăzeci de ani. Infrastructura, digitalizarea, transportul, energia, mobilitatea, serviciile publice – toate au ajuns la un prag critic. În acest context, […]
11:10
Preparatele din carne de oaie sunt adevărate delicii culinare. Rețetele autentice ale acestor mâncăruri sunt astăzi aproape uitate. Există rețete aproape uitate pentru a pregăti mâncăruri din carne de oaie. Acestea se mai găsesc în rândul ciobanilor și crescătorilor de oi din România. Sunt mâncăruri de-a dreptul savuroase. Una dintre aceste mâncăruri tocănița cu […]
11:10
Percheziţii la persoanele care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci” # Gândul
Victor Rebengiuc a povestit, pe scena amenajată cu ocazia unui miting organizat miercuri seara în Piaţa Universităţii, cum a fost amenințat cu moartea din cauza lui Călin Georgescu. „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare” a povestit actorul. Artistul a povestit celor strânşi în Piaţa Universităţii episodul în care a fost ameninţat din cauza […]
11:10
Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție # Gândul
Reforma pensiilor speciale, susținută de Ilie Bolojan, ar putea fi trimisă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează surse din Administrația Prezidențială pentru Mediafax. Potrivit acestora, președintele Nicușor Dan consideră probabilă sesizarea CJUE, după ce CCR a amânat din nou o decizie. Opt din nouă judecători ar fi votat pentru amânare, semn că […]
11:10
Rusia vrea să „blocheze complet” WhatsApp pe teritoriul țării. Cetățeni, obligați să folosească o aplicație deținută de stat. Planurile Kremlinului # Gândul
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i face pe cetățeni să se îndrepte către propria aplicație de comunicații sponsorizată de stat, Max. Afirmațiile au fost făcute de un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, relatează The Guardian. Sursa nu a precizat dacă încercarea autorităților ruse a avut succes sau nu și […]
11:00
De ce a picat transferul lui Kennedy Boateng în China. Suma infimă pe care a acceptat-o conducerea lui Dinamo # Gândul
Dinamo a fost la un pas să se despartă de Kennedy Boateng, dar tranzacția de numai 500.000 de euro s-a împotmolit dintr-un motiv incredibil: antrenorul Zeljko Kopic s-a împotrivit mutării, dezvăluie, în exclusivitate, PROSPORT. Aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, Boateng poate semna cu orice club dorește. Cine l-a vrut pe Boateng Chiar […]
10:50
Hoții au intrat în Baza de Canotaj din Timișoara, după ce primăria a demolat gardul. Cum justificase Dominic Fritz această decizie # Gândul
Hoții au intrat în Baza de Canotaj din Timișoara și au furat mai multe bunuri ale sportivilor, adidași și un radio. În plus, biroul a fost vandalizat, anunță consilierul local Roxana Iliescu, pe Facebook. În urmă cu câteva săptămâni, primarul Dominic Fritz își justificase decizia de a demola acel gard. Baza de Canotaj a Clubul […]
10:40
Scenariul groazei: Dinamo, eliminată din Cupa României de o decizie a propriilor acționari. Culisele unei premiere rușinoase # Gândul
Dinamo este marea surpriză a sezonului, după ce a ieșit din insolvență și rezultatele sportive apropie clubul de revenirea în cupele europene. Totuși, un scenariu le dă fiori „câinilor”: Dinamo, eliminată din Cupa României din cauza deciziei propriilor acționari! Iată despre ce este vorba, într-un material de excepție marca PROSPORT. Situația la zi a lui […]
10:40
Dan Dungaciu: „Sunt curios cum ne vom putea apăra atunci când Orban va cere ceva României după ce îl ignorăm pe Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre implicațiile strategice ale refuzului României de a participa la Consiliul pentru Pace. Discuția a vizat consecințele în planul securității și poziționarea țării în raport cu Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Viktor […]
10:40
Preşedintele este joi la Consiliul Europei: „Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții pentru a formula o viziune coerentă a României” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul Europei, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Subiectul principal al acestei reuniuni este dezbaterea „în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul […]
10:40
Temperaturi atipice pentru o zi de februarie. ANM, noi informații pentru Gândul: „Procesul va continua”” # Gândul
Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se încălzește ușor, iar în unele zone ale țării sunt depășite valorile normale pentru această perioadă. Dar luna februarie este una surprinzătoare, în fiecare an, iar schimbări în evoluția vremii pot fi înregistrate de la o zi la alta. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a […]
Acum 4 ore
10:20
Ruptură în fieful republican din Congresul SUA. Camera Reprezentanților blochează implementarea tarifelor lui Trump împotriva Canadei # Gândul
Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege care ar pune capăt tarifelor vamale impuse Canadei de președintele Donald Trump. Votul, susținut inclusiv de republicani, vine ca o lovitură grea la adresa liderului de la Casa Albă, pe fondul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului. Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a votat miercuri […]
10:10
Modernizarea forțelor nucleare, obiectiv secundar al Kremlinului? „Putin este încrezător că echilibrul strategic global se schimbă în favoarea Rusiei” # Gândul
Pentru Vladimir Putin, modernizarea forțelor nucleare ale Rusiei era un obiectiv secundar. Scopul său principal era obținerea unui avantaj față de Occident, inclusiv prin consolidarea amenințării nucleare pe toate fronturile. Acest lucru a făcut ca dezvoltarea arsenalului de rachete și o nouă cursă a înarmărilor să fie inevitabile. În 2025 s-a înregistrat o contradicție în […]
10:00
România se confruntă cu o scădere dramatică a natalității. Dacă în urmă cu un secol se nășteau peste 600.000 de copii pe an, în 2025 au venit pe lume doar 145.669. Este cel mai mic număr din ultimii 100 de ani. Datele INS arată că natalitatea este sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor, iar numărul […]
09:50
Gigantul francez Carrefour și-a anunțat ieșirea de pe piața din România. Toate magazinele vor fi preluate de frații Pavăl, patronii Dedeman. Știre în curs de actualizare
09:50
Este doliu în peisajul afacerilor locale din Constanța. Alexandru Marin, membru al Asociației Patronale RESTO Constanța și patronul unei cafenele cunoscute de pe Bulevardul Tomis, s-a stins din viață. Mesajul trist a fost făcut de reprezentanții asociației, pe Facebook, miercuri, 11 februarie 2026. Mesajul postat Asociația Patronală RESTO Constanța a strâns zeci de comentarii în […]
09:50
MApN sare în apărarea celor care vor să fugă de Ziua Îndrăgostiţilor. Îi trimite în tabără de supravieţuire, cu Forţele Speciale, la Braşov # Gândul
Ministerul Apărării a găsit soluţia ca să-i scape pe aceia care fug de Ziua Îndrăgostiţilor care va avea loc sâmbăta aceasta. În perioada 14-15 februarie, aceştia organizează Winter Bootcamp Challenge, un eveniment sportiv dedicat tuturor celor care vor să își testeze rezistența fizică și psihică împreună cu instructori din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale. Școala […]
09:40
Birocrația UE, sub „foc încrucișat”. Ursula von der Leyen: Liderii naționali, vinovați pentru blocajul economic al UE # Gândul
Președinta Comisiei Europene susține că statele membre nu pot transforma mereu Bruxelles-ul în „țap ispășitor” pentru birocrația excesivă și slăbiciunile pieței unice. Mesajul șefei CE vine exact înaintea reuniunii decisive a Consiliului European din Belgia. Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment ferm către capitalele europene, afirmând că liderii naționali poartă […]
09:30
Andrei Niculae și partenera sa, Claudia Cîrjan, și-au testat limitele la proba de cuplu de la ”Power Couple”. Aseară La ”Power Couple, cuplurile au ajuns în locul care-i sperie cel mai tare, la înălțime. ”Drumul e plin de obstacole, ca-n viață. Avem șapte, dar sunt cam sus: o anvelopă, un perete, un leagăn, o ramă, […]
09:30
Nu are treabă cu problema apei de la Curtea de Argeş, dar Diana Buzoianu ştie vinovaţii: „N-au mai făcut investiții de 50 de ani” # Gândul
Ministerul Mediului, Diana Buzoianu, îşi ia mâna de pe cetăţenii de la Curtea de Argeş şi spune că de vină este compania care administrează Barajul Vidraru, cât şi autorităţile locale care au în proprietate compania care furnizează apă în reţea. În timp ce aproape 50.000 de oameni stau fără apă de aproape 5 luni, iar […]
09:10
H.D. Hartmann: „Dosarele Epstein pot să doboare coroana britanică și l-au „omorât” pe Bill Gates” # Gândul
H.D. Hartmann în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 a discutat despre scandalul prințului Andrew și Bill Gates legat de Jeffrey Epstein, bazându-se pe recentele dezvăluiri din documente oficiale. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann afirmă că prințul Andrew este „terminat” din cauza unui scandal atât de mare încât riscă […]
09:10
Doliu național în Canada după atacul armat de la școala din Tumbler Ridge. Ce a făcut atacatorul înainte să deschidă focul? # Gândul
Canada este în doliu național după unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă. Mica comunitate din Tumbler Ridge își plânge victimele, un profesor și cinci elevi. Sute de persoane au participat miercuri seara la o veghe cu lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru victimele atacului armat de la școala din […]
09:00
Ce audiențe a înregistrat serialul turcesc „Leyla”, care rulează în locul emisiunii „La Măruță”, la Pro TV. Care sunt cifrele oficiale # Gândul
În locul emisiunii „La Măruță” rulează, acum, serialul turcesc „Leyla”. Iată ce audiențe au fost înregistrate în zilele de luni și marți, 9 și 10 februarie 2026, în intervalul 15:00 – 16:00. Emisiunea „La Măruță” a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”. Datele arată că există diferențe de audiență între emisiunea pe care o prezenta […]
09:00
În ianuarie 2026, românii au primit pensii medii de 2.819 lei. În același timp, pensiile speciale au trecut de 25.000 de lei. În total, avem mai bine de 4,5 milioane de pensionari în țară, iar privind distribuția pe categorii și județe vedem cât de mari sunt diferențele între pensiile normale și cele speciale. Datele oficiale […]
09:00
Fuga bogaților. Unde își mută marile averi miliardarii lumii. Migrație fără precedent a banilor # Gândul
Tot mai multe familii bogate își schimbă țara de rezidență. Fenomenul a atins un nivel fără precedent în 2025, potrivit CNBC. Cererea pentru relocare, rezidență și cetățenie a crescut puternic pe fondul tensiunilor geopolitice și al schimbărilor rapide de politică economică. Un raport UBS arată că 36% dintre cei 87 de miliardari intervievați s-au mutat […]
08:50
Şeful ANAF, Adrian Nica, a cerut scenarii pentru desfiinţarea regionalelor şi administraţiilor fiscale judeţene # Gândul
ANAF pregăteşte o restructurare de amploare şi zeci de servicii fiscale ANAF ar fi în curs de desființare. Ar fi vorba despre regionalele și județenele Fiscului. Potrivit celor de la profit.ro, direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor […]
08:40
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți” # Gândul
Un document al FBI recent descoperit despre o declarație a lui Donald Trump de acum 20 de ani aruncă în aer dosarul Epstein. Potrivit unui interviu FBI, Trump ar fi spus în 2006 că „toată lumea știa” despre comportamentul lui Jeffrey Epstein. Un document al Biroului Federal de Investigații (FBI) făcut public recent, redeschide controversa […]
Acum 6 ore
08:30
Un kilogram de roșii românești a ajuns să coste 58 de lei într-un supermarket din România. Reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) din România au postat o nouă imagine dintr-unul dintre magazine, prețul stârnind o întrebare. Și anume, dacă țara noastră „a intrat în recesiune economică”. Reprezentanții APC România au încărcat o nouă postare pe […]
08:20
Fost ministru al Justiţiei, optimist în privinţa eliminării pensiilor speciale. Tudorel Toader: „Cred că se va da o decizie” # Gândul
„Eu personal nu cred că se vor pierde bani” spune fostul ministru Tudorel Toader, despre pensiile de serviciu ale magistraţilor. Ba mai mult, acesta consideră că „se va da o decizie pe care societatea civilă o va primi pozitiv şi că forurile europene vor găsi soluţia pentru deblocarea sumei”. Tudorel Toader a declarat, pentru B1Tv, […]
08:20
Imagini de poveste au fost surprinse în aceste zile de februarie pe plaja din Eforie Sud, acolo unde zeci de lebede s-au adunat la malul Mării Negre, oferind un adevărat spectacol pentru turiști și localnici, deopotrivă. Clipul postat pe grupul de Facebook „Litoral Marea Neagră”, însoțit de mesajul „Paradisul albastru al lebedelor prietenoase”, a atras […]
08:10
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”? Concidențele dintre personajul din serialul despre rețeaua lui Plahotniuc și Lazurca constituie principala temă de discuție în cercurile de putere de la Chișinău # Gândul
Marius Lazurca – actual consilier prezidențial pentru securitate națională și vehiculat în pole position pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) – seamănă izbitor de mult cu unul dintre personajele serialului moldovenesc „Plaha”. Producția spune povestea corupției și a crimei organizate care a pus stăpânire pe Republica Moldova, sub bagheta lui Vladimir Plaha, personaj inspirat de […]
