„I-a tratat ca pe niște câini”. Afacerist român din Spania, condamnat la închisoare pentru felul în care s-a purtat cu muncitorii sezonieri
Gândul, 12 februarie 2026 13:50
Un om de afaceri român a fost condamnat de Tribunalul Provincial din Valladolid la un an și jumătate de închisoare pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor săi. El este acuzat că a impus condiții de muncă abuzive unor muncitori sezonieri. Potrivit ziarului spaniol 20minutos, bărbatul a angajat lucrători agricoli în timpul pandemiei, iar felul în care s-a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
14:00
Avertismentul lui Orban pentru Europa: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE, reuniți într-un castel din Belgia # Gândul
Săptămâna aceasta, capitala Europei nu se află la Bruxelles, ci în provincia Limburg. La inițiativa prim-ministrului belgian Bart De Wever, liderii UE se reunesc, joi, într-un castel istoric din zona rurală pentru a discuta despre „competitivitate“, relatează The Brusseles Times. Summitul informal de două zile a început de fapt miercuri cu Summitul industrial european de […]
14:00
Noroc incredibil pentru aceste 3 zodii. Ce se va întâmpla în noaptea de 12 spre 13 februarie 2026 # Gândul
Astrologii vin cu vești importante pentru trei zodii, luna aceasta. Acești nativi vor fi foarte norocoși, în perioada următoare, iar Universul pare să le călăuzească pașii pe un drum al abundenței. Va urma o noapte rară pentru ei, cu oportunități neașteptate și o transformare a destinului. Veștile sunt surprinzătoare pentru trei zodii, iar perioada următoare […]
14:00
Anunțul făcut de Ioana Ene Dogioiu cu privire la doptarea reformei administrației prin OUG: ”E nevoie de o rapidă intrare în vigoare” # Gândul
Ioana Ene Dogioiu a declarat că Executivul a ales să adopte reformei administrației prin ordonanță de urgență, în loc de a-și asuma răspunderea în Parlament din motive legate de calendarul bugetar, relatează Mediafax. Ioana Ene Dogioiu, despre adoptarea reformei administrației prin OUG Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat necesItatea adoptării rapide a actului normativ […]
Acum 30 minute
13:50
Avertismentul lui Orban pentru Bruxelles: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE se întâlnesc într-un castel din Belgia # Gândul
Săptămâna aceasta, capitala Europei nu se află la Bruxelles, ci în provincia Limburg. La inițiativa prim-ministrului belgian Bart De Wever, liderii UE se reunesc, joi, într-un castel istoric din zona rurală pentru a discuta despre „competitivitate“, relatează The Brusseles Times. Summitul informal de două zile a început de fapt miercuri cu Summitul industrial european de […]
13:50
„I-a tratat ca pe niște câini”. Afacerist român din Spania, condamnat la închisoare pentru felul în care s-a purtat cu muncitorii sezonieri # Gândul
Un om de afaceri român a fost condamnat de Tribunalul Provincial din Valladolid la un an și jumătate de închisoare pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor săi. El este acuzat că a impus condiții de muncă abuzive unor muncitori sezonieri. Potrivit ziarului spaniol 20minutos, bărbatul a angajat lucrători agricoli în timpul pandemiei, iar felul în care s-a […]
Acum o oră
13:30
Rusia desfășoară în Ucraina noul sistem de rachete termobarice TOS-3 Drakon. „Efect de suprapresiune susținută care se bazează pe oxigenul atmosferic pentru a amplifica durata și efectul exploziei” # Gândul
Ministerul Apărării din Rusia a publicat o a doua înregistrare oficială care arată sistemul de rachete termobarice TOS-3 Drakon în plină desfășurare a unor operațiuni de luptă în Ucraina. Reprezentanții Ministrului rus al Apărării au mai precizat că echipajul aparține Brigăzii 29 Separate de Apărare Antiradiativă, Chimică și Biologică a Grupului de Forțe Centru. Aceștia […]
13:20
David Popovici, impresionat de întâlnirea cu Victor Rebengiuc. „Recunoscător pentru acest moment” # Gândul
David Popivici, campion mondial şi olimpic la nataţie, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc. David Popivici, recunoscător pentru întâlnirea cu Victor Rebengiuc Înotătorul a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar, dar și unul dintre acele momente care nu se uită niciodată. Sportivul […]
13:20
Liderii UE și-au dat întâlnire într-un castel din secolul al 16-lea din Belgia. Orban, la Alden: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“ # Gândul
Săptămâna aceasta, capitala Europei nu se află la Bruxelles, ci în provincia Limburg. La inițiativa prim-ministrului belgian Bart De Wever, liderii UE se reunesc, joi, într-un castel istoric din zona rurală pentru a discuta despre „competitivitate“, relatează The Brusseles Times. Summitul informal de două zile a început de fapt miercuri cu Summitul industrial european de […]
13:10
O plimbare este extrem de benefică pentru organism, însă pentru a arde mai multe calorii este nevoie să ții cont de niște reguli. O plimbare pe jos, în aer liber, este oricând recomandată de medici. Specialiștii susțin că se pot arde mai multe calorii în timpul unei plimbări dacă ții cont de câteva reguli, […]
13:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a explicat „cum a devenit CCR din Salvatoarea Națiunii Monstrul Națiunii”. „Raluca Turcan, lideră PNL-istă, fostă Ministră a Culturii, total responsabilă de pierderea de către statul român a Coifului de la Coțofenești, a găsit prilejul să propună o lege în Parlament prin […]
Acum 2 ore
13:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 859. Trump i-a transmis lui Netanyahu că va continua să discute cu Iranul # Gândul
Președintele Donald Trump i-a spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, cu care s-a întâlnit miercuri, 11 februarie, că va continua să caute un acord diplomatic cu Iranul, în ciuda scepticismului Israelului față de eforturile lui Trump de a ajunge la un acord. Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele Trump, care a numit întâlnirea „foarte bună”, […]
13:00
Guvernul dă publicităţii structura anului şcolar. Şcoala începe pe 7 septembrie şi se termină pe 18 iunie # Gândul
Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată, iar cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, transmite, joi, Ministerul Educaţiei. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi […]
13:00
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate # Gândul
Joi, procurorii anticorupție fac percheziții în 4 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală. În ancheta procurorilor sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul estimat este de peste 28.000.000 lei, relatează Mediafax. DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători. Procurorii anticorupție […]
12:50
Președintele Nicușor Dan spune că nu există la nivelul UE vreo intenție la nivel de reglementare pentru regimuri diferite între țări și că Europa cu mai multe viteze „nu ar trebuie să ne sperie”. Întrebat joi, înaintea reuniunii Consiliului European din Belgia, despre conceptul „Europa cu mai multe viteze”, preşedintele României a declarat: „Nu trebuie […]
12:50
Ce reacție a avut un turist străin când a ajuns în Sibiu și a văzut facilitățile „verzi”. „Cât de idioţi suntem?” # Gândul
Ryan, un turist străin stabilit în Malta, a vizitat orașul Sibiu și a rămas uimit de facilitățile „verzi”. Pe contul său de TikTok, bărbatul a încărcat un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi cum poate fi încărcat telefonul mobil în public, atunci când nu ai acces la o priză. Tânărul a rămas fascinat de […]
12:50
Justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți și se realizează doar în instanțele de judecată. Asta scrie în Constituție, dar Justiția e făcută de oameni. Ce se întâmplă cu adevărat în a doua cea mai importantă instanță din România, discutăm cu unul dintre cei mai importanți judecători. Care este […]
12:40
Decizia luată în dosarul Flux-Chirica-Harabagiu care poate aduce prescrierea faptelor. Cum a ajuns Curtea Supremă să fie prinsă în schemă # Gândul
Noi detalii adăugate la dosarul „Flux, în care primarul Mihai Chirica și fostul viceprimar Gabriel Harabagiu au calitatea de inculpați, vin să contureze scenariul care poate aduce prescrierea faptelor, scrie Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, avocații părților au solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de care clienții lor sunt acuzați. Efectul acestui demers perfect […]
12:30
Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, politologul și fostul ministru de Externe Andrei Marga a făcut o radiografie la zi a războiului din Ucraina. În opinia acestuia, președintele ucrainean blochează șansele de semnare a unui tratat de pace în țara devastată de 4 ani de război cu Federația Rusă. Fostul ministru […]
12:30
Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu. De când intră în vigoare decizia # Gândul
Consiliul UE a aprobat noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia elimină scutirea de taxe pentru coletele cu valoare sub 150 euro și introduce taxa forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Până acum, aceste produse intrau în UE fără taxe […]
12:20
Când au loc simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a afișat calendarul oficial al probelor # Gândul
Ministerul Educației și Cercetării a încărcat, pe site-ul oficial, calendarul oficial al simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Elevii se pregătesc pentru aceste probe și, potrivit datelor, vor avea loc în luna martie. Primăvara vine cu simulări pentru elevii claselor a VIII-a și în cazul celor care anul acesta vor susține examenul de Bacalaureat. […]
12:20
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp # Gândul
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2, într-o scară supravegheată video. Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro Un proprietar vinde o garsonieră în zona Micro 19 din Galați. Proprietatea dispune de apă separat, grup sanitar propriu, instalație […]
12:20
Scandal la Jocurile Olimpice: Atlet ucrainean, descalificat cu 20 de minute înainte de competiție. De ce a fost forțat Comitetul Olimpic să ia decizia # Gândul
Sportivul ucrainean de skeleton Vladyslav Heraskevych a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a refuzat să renunțe la o „cască comemorativă” în onoarea victimelor războiului din Ucraina, relatează The Guardian. Decizia a fost anunțată de Comitetul Olimpic Internațional cu doar 21 de minute înainte de prima rundă a competiției masculine de […]
12:10
Nicușor Dan îl pune pe hold pe Donald Trump. Încă nu s-a decis dacă merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din SUA # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul European, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. UPDATE Referitor la invitaţia SUA pentru România sî participe la Consiliul pentru Pace, preşedintele a declarat: „Suntem încă în discuţii cu partea americană. Obiectul discuţiei este care poate să fie […]
12:10
Se știe data oficială la care va fi lansat noul telefon Samsung Galaxy S26. Compania sud-coreeană a anunțat data oficială la care va organiza anul acesta evenimentul ”Galaxy Unpacked”. Samsung va prezenta noua serie Galaxy S26 și actualizări pentru Galaxy AI pe 25 februarie, la ora 20.00 (ora României), notează libertatea.ro. Există informații potrivit cărora […]
12:10
Protestul AUR, organizat pe scările Tribunalului Bucureşti, a adunat câteva zeci xde persoane care vor protest timp de 12 minute împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan. „Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, „Bolojan demisia” „Jos taxele” sunt toate La Tribunalul Bucureşti s-a judecat joi contestaţia consilierilor AUR împotriva taxelor mărite. Sunt sute de localităţi […]
Acum 4 ore
12:00
Nicușor Dan spune, din Belgia, în ce condiţii va merge România la Consiliul pentru Pace din SUA: „E important pentru noi să fim acolo” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul European, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. UPDATE Referitor la invitaţia SUA pentru România sî participe la Consiliul pentru Pace, preşedintele a declarat: „Suntem încă în discuţii cu partea americană. obiectul discuţiei este care poate să fie […]
12:00
Procesul lui Le Pen, pe muchie de cuțit. Decizia care poate schimba radical alegerile din 2027 din Franța # Gândul
Procesul de apel al Marinei Le Pen s-a încheiat la Paris, iar verdictul judecătorilor va decide dacă lidera extremei drepte din Franța poate candida la alegerile prezidențiale din 2027. Decizia este așteptată pe 7 iulie și poate schimba radical scena politică franceză. Procesul de apel al lui Marine Le Pen s-a încheiat miercuri la Curtea […]
11:50
Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție # Gândul
Procurorii Anticorupție fac percheziții la domiciliul șefului Poliției Sectorului 1 din București. Operațiunea face parte dintr-o anchetă în curs, iar autoritățile nu au făcut încă declarații oficiale, potrivit știripesurse. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție. La această oră au loc percheziții la șeful Poliției Sectorului 1. Ancheta este în desfășurare. În ultima […]
11:50
Imagini uluitoare de la faimosul Templu Shaolin din China. Roboți umanoizi învață kung fu de la călugări # Gândul
O scenă neobișnuită i-a surprins pe vizitatorii faimosului Templu Shaolin, vechi de peste 1500 de ani, din provincia Henan din China. O nouă „clasă” a sosit la templu pentru a învăța secretele artelor marțiale străvechi de la călugări, însă nu a fost vorba nici de copii, nici de adolescenți ori adulți, ci de un grup […]
11:40
Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje # Gândul
Publicația Ziarul de Iași dezvăluie un fapt inedit: Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje. Asta, deși până acum se închiriau până la cinci locuri. Potrivit sursei citate, licitația cu un singur loc de parcare este pentru cartierul Dacia. Bătălia […]
11:40
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”. # Gândul
Robert Negoiță, primarul momentan suspendat al sectorului 3, plasat sub control judiciar de procurorii DNA, s-a prezentat joi la instanță. Aici a fost întâmpinat zgomotos de activistul Marian Ceaușescu, care l-a convins pe edil să accepte un test antidrog. Din păcate pentru imaginea lui Negoiță, testul a ieșit pozitiv. Controversatul Marian Ceaușescu a venit cu […]
11:40
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS # Gândul
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în luna decembrie 2025, potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). În acest sens, a fost înregistrată o creștere cu 5,3%, față de luna precedentă. Cele mai mari valori au fost înregistrte în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Institutul Național […]
11:30
Prim-Viceguvernatorul BNR transmite că aderarea la OCDE poate aduce României un plus de până la 1% din PIB # Gândul
Integrarea României în OCDE ar putea crește economia cu aproximativ 0,8-1% din PIB, spune Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, potrivit qmagazine. Acesta explică faptul că aderarea, așteptată în acest an, nu este doar un succes diplomatic, ci o șansă pentru reforme reale în economie. „Integrarea în OCDE oferă României un cadru de referință robust pentru măsuri […]
11:20
NATO anunță că își intensifică prezența în Groenlanda prin misiunea „Arctic Sentry”, descrisă de diplomați și analiști drept un demers mai degrabă politic decât militar. Scopul, fiind „calmarea” președintelui Donald Trump înaintea reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles. Alianța NATO accelerează o nouă inițiativă în nordul înghețat, cu accent pe Groenlanda, într-o mișcare ce are […]
11:20
(P) Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România. SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare # Gândul
La 25 de ani de la începuturile sale, SANADOR constituie un reper pentru medicina din România, un proiect care a contribuit decisiv la schimbarea modului în care este gândit, practicat și perceput actul medical. Nu doar prin dimensiune sau infrastructură, ci și printr-o viziune coerentă, construită în timp, în care medicina de înaltă performanță a […]
11:20
Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va onora invitaţia lansată de preşdintele SUA, Donald Trump, şi va fi prezent la Consilul pentru Pace, care va avea loc la Washington. Însă, surse politice susţin că, între timp, acesta ar fi revenit aupra deciziei. Surse politice au declarat, pentru Mediafax, că, deși președintele Nicușor Dan ar fi […]
11:10
România se află într-un punct în care nu își mai permite amânări. Orașele cresc, presiunile pe infrastructură se acumulează, iar deciziile care se iau astăzi vor defini cum vor arăta comunitățile peste zece sau douăzeci de ani. Infrastructura, digitalizarea, transportul, energia, mobilitatea, serviciile publice – toate au ajuns la un prag critic. În acest context, […]
11:10
Preparatele din carne de oaie sunt adevărate delicii culinare. Rețetele autentice ale acestor mâncăruri sunt astăzi aproape uitate. Există rețete aproape uitate pentru a pregăti mâncăruri din carne de oaie. Acestea se mai găsesc în rândul ciobanilor și crescătorilor de oi din România. Sunt mâncăruri de-a dreptul savuroase. Una dintre aceste mâncăruri tocănița cu […]
11:10
Percheziţii la persoanele care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci” # Gândul
Victor Rebengiuc a povestit, pe scena amenajată cu ocazia unui miting organizat miercuri seara în Piaţa Universităţii, cum a fost amenințat cu moartea din cauza lui Călin Georgescu. „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare” a povestit actorul. Artistul a povestit celor strânşi în Piaţa Universităţii episodul în care a fost ameninţat din cauza […]
11:10
Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție # Gândul
Reforma pensiilor speciale, susținută de Ilie Bolojan, ar putea fi trimisă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează surse din Administrația Prezidențială pentru Mediafax. Potrivit acestora, președintele Nicușor Dan consideră probabilă sesizarea CJUE, după ce CCR a amânat din nou o decizie. Opt din nouă judecători ar fi votat pentru amânare, semn că […]
11:10
Rusia vrea să „blocheze complet” WhatsApp pe teritoriul țării. Cetățeni, obligați să folosească o aplicație deținută de stat. Planurile Kremlinului # Gândul
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i face pe cetățeni să se îndrepte către propria aplicație de comunicații sponsorizată de stat, Max. Afirmațiile au fost făcute de un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, relatează The Guardian. Sursa nu a precizat dacă încercarea autorităților ruse a avut succes sau nu și […]
11:00
De ce a picat transferul lui Kennedy Boateng în China. Suma infimă pe care a acceptat-o conducerea lui Dinamo # Gândul
Dinamo a fost la un pas să se despartă de Kennedy Boateng, dar tranzacția de numai 500.000 de euro s-a împotmolit dintr-un motiv incredibil: antrenorul Zeljko Kopic s-a împotrivit mutării, dezvăluie, în exclusivitate, PROSPORT. Aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, Boateng poate semna cu orice club dorește. Cine l-a vrut pe Boateng Chiar […]
10:50
Hoții au intrat în Baza de Canotaj din Timișoara, după ce primăria a demolat gardul. Cum justificase Dominic Fritz această decizie # Gândul
Hoții au intrat în Baza de Canotaj din Timișoara și au furat mai multe bunuri ale sportivilor, adidași și un radio. În plus, biroul a fost vandalizat, anunță consilierul local Roxana Iliescu, pe Facebook. În urmă cu câteva săptămâni, primarul Dominic Fritz își justificase decizia de a demola acel gard. Baza de Canotaj a Clubul […]
10:40
Scenariul groazei: Dinamo, eliminată din Cupa României de o decizie a propriilor acționari. Culisele unei premiere rușinoase # Gândul
Dinamo este marea surpriză a sezonului, după ce a ieșit din insolvență și rezultatele sportive apropie clubul de revenirea în cupele europene. Totuși, un scenariu le dă fiori „câinilor”: Dinamo, eliminată din Cupa României din cauza deciziei propriilor acționari! Iată despre ce este vorba, într-un material de excepție marca PROSPORT. Situația la zi a lui […]
10:40
Dan Dungaciu: „Sunt curios cum ne vom putea apăra atunci când Orban va cere ceva României după ce îl ignorăm pe Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre implicațiile strategice ale refuzului României de a participa la Consiliul pentru Pace. Discuția a vizat consecințele în planul securității și poziționarea țării în raport cu Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Viktor […]
10:40
Preşedintele este joi la Consiliul Europei: „Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții pentru a formula o viziune coerentă a României” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul Europei, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Subiectul principal al acestei reuniuni este dezbaterea „în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul […]
10:40
Temperaturi atipice pentru o zi de februarie. ANM, noi informații pentru Gândul: „Procesul va continua”” # Gândul
Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se încălzește ușor, iar în unele zone ale țării sunt depășite valorile normale pentru această perioadă. Dar luna februarie este una surprinzătoare, în fiecare an, iar schimbări în evoluția vremii pot fi înregistrate de la o zi la alta. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a […]
10:20
Ruptură în fieful republican din Congresul SUA. Camera Reprezentanților blochează implementarea tarifelor lui Trump împotriva Canadei # Gândul
Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege care ar pune capăt tarifelor vamale impuse Canadei de președintele Donald Trump. Votul, susținut inclusiv de republicani, vine ca o lovitură grea la adresa liderului de la Casa Albă, pe fondul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului. Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a votat miercuri […]
10:10
Modernizarea forțelor nucleare, obiectiv secundar al Kremlinului? „Putin este încrezător că echilibrul strategic global se schimbă în favoarea Rusiei” # Gândul
Pentru Vladimir Putin, modernizarea forțelor nucleare ale Rusiei era un obiectiv secundar. Scopul său principal era obținerea unui avantaj față de Occident, inclusiv prin consolidarea amenințării nucleare pe toate fronturile. Acest lucru a făcut ca dezvoltarea arsenalului de rachete și o nouă cursă a înarmărilor să fie inevitabile. În 2025 s-a înregistrat o contradicție în […]
Acum 6 ore
10:00
România se confruntă cu o scădere dramatică a natalității. Dacă în urmă cu un secol se nășteau peste 600.000 de copii pe an, în 2025 au venit pe lume doar 145.669. Este cel mai mic număr din ultimii 100 de ani. Datele INS arată că natalitatea este sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor, iar numărul […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.