Avertismentul lui Orban pentru Bruxelles: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE se întâlnesc într-un castel din Belgia

Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se încălzește ușor, iar în unele zone ale țării sunt depășite valorile normale pentru această perioadă. Dar luna februarie este una surprinzătoare, în fiecare an, iar schimbări în evoluția vremii pot fi înregistrate de la o zi la alta. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a […]