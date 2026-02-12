Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: „Suntem încă în discuţii cu partea americană”

12:30

Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă, că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria, ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi” ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o ţintă prioritară pentru Rusia. Articolului site-ului rusesc se intitulează ameninţător „Moartea României: de ce NATO nu va staţiona trupe în Transnistria”.