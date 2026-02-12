Hota din inox profesională: locuri în care poate fi amplasată și moduri în care poate fi integrată în designul general

22:20

Compania italiană Nusco S.p.A. a raportat venituri consolidate preliminare de 48,5 milioane de euro în 2025, în scădere față de 51,2 milioane de euro în anul anterior, după ce vânzările din Italia au fost afectate de reguli mai stricte privind stimulentele pentru construcții, care au limitat investițiile din sectorul privat. Impactul a fost parțial compensat de creșterea puternică din România, unde filiala Pinum și-a majorat veniturile cu aproximativ 17,5%, la 24,9 milioane de euro, față de 21,2 milioane de euro la finele anului 2024, evidențiind dependența tot mai mare a companiei de piețele externe.