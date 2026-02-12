Anunţ despre facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce arată ofertele furnizorilor şi ce îi aşteaptă pe consumatorii casnici (analiză AEI)
Economica.net, 12 februarie 2026 12:20
Ofertele furnizorilor de gaze arată că preţul gazelor nu mai este o cifră, este un exerciţiu de decodare, existând pericolul ca, la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piaţă "liberalizată", ci într-o piaţă în care preţul real este rezultatul unui proces de interpretare, conform unei analize realizate de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
12:30
România poartă discuţii cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
Acum 15 minute
12:20
Anunţ despre facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce arată ofertele furnizorilor şi ce îi aşteaptă pe consumatorii casnici (analiză AEI) # Economica.net
Ofertele furnizorilor de gaze arată că preţul gazelor nu mai este o cifră, este un exerciţiu de decodare, existând pericolul ca, la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piaţă "liberalizată", ci într-o piaţă în care preţul real este rezultatul unui proces de interpretare, conform unei analize realizate de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
12:20
Varianta actualizată (facelift) a Dacia Jogger poate fi comandată începând cu 12 februarie 2026. Dincolo de mici artificii de design, modelul sosește pe piață cu un nou sistem hibrid de propulsie.
Acum 30 minute
12:10
Premieră în România. Asigurare cu tratamente de până la 3 milioane de euro în țară și în străinătate. Allianz Țiriac, parteneriat cu Medihelp # Economica.net
Allianz Țiriac, al doilea cel mai mare jucător din piața asigurărilor, împreună cu Medihelp, cel mai mare furnizor de asigurări private de sănătate din Europa de Sud Est, lansează un produs special pentru piața din România. Se acoperă tratamente de până la 3 milioane de euro, în țară și în străinătate.
Acum o oră
12:00
Rusia ocoleşte sancțiunile. Zeci de mii de maşini sunt exportate din China prin scheme de importuri paralele # Economica.net
Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care deseori eludează sancţiunile guvernelor din Occident şi din Asia şi angajamentele producătorilor auto de a ieşi de pe piaţa rusă, conform datelor privind înmatriculările analizate de Reuters şi interviurilor cu cinci persoane implicate în comerţ.
11:40
EXCLUSIV Distrugeri de instalații eoliene observate în mai multe județe din România, pierderi de milioane de euro. Industria denunță o campanie la nivel național și cere sprijinul Guvernului # Economica.net
Investitorii în energie eoliană atrag atenția că, în ultimul timp, asistă la o campanie, posibil concertată, de distrugere a mai multor echipamente – turnuri meteo și anemometre – în mai multe județe din țară, o situație nemaintâlnită până acum în România. Cer Guvernului să ia măsuri. Fiecare echipament vandalizat costă sute de mii de euro.
Acum 2 ore
11:30
„România a intrat deja într-o criză. Urmează o perioadă de jale, după ce vor apărea cifrele” – Declaraţia milionarului român care deţine un mare lanţ de magazine # Economica.net
România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul și directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.
11:30
Acord istoric între SUA şi Venezuela. „Un parteneriat energetic pe termen lung, o relaţie fără sincope” # Economica.net
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, informează EFE.
11:10
China „verde” – Autoritățile de la Beijing anunţă extinderea proiectelor de energie solară şi eoliană în 2025 # Economica.net
Capacitatea nou instalată de energie solară şi eoliană a Chinei a depăşit anul trecut 430 de milioane de kilowaţi (kW), în creştere cu 22% faţă de 2024, atingând un nivel record, potrivit datelor publicate joi de Administraţia Naţională a Energiei de la Beijing (NEA), informează Xinhua.
11:10
România şi Grecia – Memorandum pentru consolidarea cooperării în domeniul reglementării energiei # Economica.net
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), George Niculescu, şi preşedintele Autorităţii de Reglementare în domeniul energiei, deşeurilor şi apei din Grecia (RAAEY), Konstantinos Tsimaras, au semnat, joi, la Atena, un Memorandum de Înţelegere (MoU) ce marchează o etapă importantă în consolidarea cooperării bilaterale în reglementarea energiei şi în sprijinirea integrării regionale a pieţelor din Europa de Sud-Est.
10:40
Marea Britanie promite 150 de milioane de lire sterline pentru a trimite arme americane Ucrainei # Economica.net
Ministrul apărării britanic John Healey a anunţat miercuri că Londra se angajează să contribuie cu 150 de milioane de lire sterline (205 milioane de dolari) la mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), menit să asigure livrarea de arme americane Ucrainei, transmite Reuters.
Acum 4 ore
10:30
Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în luna decembrie 2025, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de statistică (INS).
10:10
Situaţii în care firmele care nu depun situațiile financiare în 2026 riscă să fie suspendate fiscal. Explicațiile ANAF # Economica.net
Începând cu 1 ianuarie 2026, companiile care nu își îndeplinesc obligațiile de raportare financiară pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Măsura, introdusă prin modificările aduse Codului de procedură fiscală în cadrul legislației privind eficientizarea resurselor publice, vizează în mod direct firmele care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum cinci luni după termenul legal de depunere, scrie Termene.ro.
10:00
Ce spune Dragoș Pavăl de la Dedeman despre achiziția Carrefour România. Când va prelua cele 478 de magazine # Economica.net
Carrefour a anunțat astăzi, 12 februarie, că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, care deține Dedeman, pentru vânzarea rețelei din România.
09:50
Apărarea europeană şi sprijinul pentru Ucraina, pe agenda reuniunii miniştrilor apărării din NATO # Economica.net
Miniştrii apărării din ţările NATO se reunesc joi, la Bruxelles, pentru a discuta despre apărarea Europei şi sprijinul pentru Ucraina, aliaţii europeni confruntându-se cu presiuni tot mai mari pentru a-şi asuma responsabilităţi suplimentare în contextul mutării priorităţilor SUA spre alte regiuni, notează DPA.
09:30
Renault a confirmat încheierea unui contract pentru 600 de drone pe care le va livra armatei franceze # Economica.net
Grupul Renault a confirmat că va construi până la 600 de drone pentru Ministerul francez al Apărării în colaborarea cu Turgis Gaillard, un contractor din domeniul apărării.
09:30
Probleme pentru Mercedes-Benz. Profitul s-a înjumătăţit, în 2025, afectat de taxele vamale, fluctuaţiile valutare şi concurenţa intensă în China # Economica.net
Profitul Mercedes-Benz AG aproape s-a înjumătăţit în 2025, taxele vamale, fluctuaţiile valutare şi concurenţa intensă în China afectând rezultatele grupului german, transmite DPA.
09:20
Guvernul italian a adoptat miercuri un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează AFP.
09:20
Grupul francez Carrefour a anunţat la bursa franceză că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea activităţilor sale din România
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan va participa joi, la o reuniune informală a Consiliului European, care se desfăşoară la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
08:40
Compania Lufthansa, forțată să anuleze mai multe zboruri din cauza unei greve a piloților # Economica.net
Principalul operator aerian german, Deutsche Lufthansa AG, a anulat sute de zboruri în dimineața zilei de joi, 12 ianuarie 2026, în urma unei greve de o zi a piloților și a echipajului de cabină.
Acum 6 ore
08:30
Bursa de Valori Bucureşti şi Fondul Proprietatea organizează joi, 12 februarie, un eveniment dedicat împlinirii a 15 ani de la listarea acţiunilor FP pe piaţa locală de capital.
08:10
Trei persoane – pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta (surse) # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcţiile de directori la Serviciul Român de Informaţii şi la Serviciul de Informaţii Externe, iar numirea şefilor SRI şi SIE ar putea fi făcută luna aceasta, au declarat joi surse politice.
Acum 24 ore
22:20
Familia Nusco mizează pe România: producătorul de uşi şi ferestre Pinum crește cu 18% și atenuează declinul din Italia. Urmează noua fabrică de lângă București # Economica.net
Compania italiană Nusco S.p.A. a raportat venituri consolidate preliminare de 48,5 milioane de euro în 2025, în scădere față de 51,2 milioane de euro în anul anterior, după ce vânzările din Italia au fost afectate de reguli mai stricte privind stimulentele pentru construcții, care au limitat investițiile din sectorul privat. Impactul a fost parțial compensat de creșterea puternică din România, unde filiala Pinum și-a majorat veniturile cu aproximativ 17,5%, la 24,9 milioane de euro, față de 21,2 milioane de euro la finele anului 2024, evidențiind dependența tot mai mare a companiei de piețele externe.
22:10
Consiliul UE deschide calea pentru acordarea de asistență financiară prin SAFE pentru opt state membre, printre care și România # Economica.net
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croaţia, Portugalia şi România) finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.
22:10
Peste 140.000 de cetăţeni din afara UE muncesc în România, în posturi refuzate repetat de români. Aproape jumătate sunt din Nepal şi Sri Lanka şi lucrează ca muncitori necalificaţi – analiză # Economica.net
Peste 140.000 de cetăţeni străini aveau permis de şedere în scop de angajare valabil la finalul anului 2025, iar aproape jumătate dintre eie provin din Nepal şi Sri Lanka, arată analiza anuală realizată de Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).
22:10
Isarelienii de la Shikun & Binui și-au luat platformă de Inteligență Artificială pentru parcul fotovoltaic de 71 MW din România # Economica.net
Compania israeliană PRF Technologies a semnat un acord de tip software-as-a-service cu Shikun & Binui Energy pentru implementarea platformei sale de analiză cu inteligență artificială DeepSolar la un parc fotovoltaic de 71 MW din România.
22:10
Siemens Energy anunță cele mai multe comenzi din istorie pentru turbinele sale pe gaze # Economica.net
Cererea record pentru turbine pe gaz a împins portofoliul de comenzi al Siemens Energy la un nivel maxim istoric, pe fondul creșterii accelerate a cererii de energie electrică care, se pare, nu poate fi satisfăcută integral prin noile capacități eoliene și solare, scrie OilPrice.
21:50
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulaj de peste 102 milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de tranzacţionare de miercuri, iar rulajul total s-a cifrat la 102,5 milioane de lei (20,1 milioane de euro), relatează Agerpres.
21:40
Adrian Codirlașu (CFA România): Într-un astfel de mediu de stagflație pot apărea falimente în anumite sectoare. O precauție suplimentară ar putea fi adoptată de bănci # Economica.net
Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare, iar o precauţie suplimentară ar putea fi adoptată de sistemul bancar şi de investitorii în private equity, a declarat miercuri preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, la un eveniment de specialitate, transmite Agerpres.
20:50
Emmanuel Macron: A face din Europa o putere independentă este singura soluție în fața amenințărilor economice reprezentate de SUA și China # Economica.net
A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP, transmite Agerpres.
20:00
Hidroelectrica în 2025: Producția de energie electrică a scăzut cu 15%, achizițiile de energie de la alții pentru a o vinde propriilor clienți din furnizare s-au triplat # Economica.net
Hidroelectrica a produs mai puțină energie electrică în 2025, a vândut mai puțină energie electrică în piață, dar mult mai multă propriilor clienți pe care i-atras cu cel mai mic preț din România. Ca atare, achizițiile de eenergie din piață au crescut cu 175%.
20:00
SUA ridică restricțiile de zbor de pe aeroportul din El Paso, din sudul statului Texas. Măsura fusese luată pentru a da jos dronele cartelurilor mexicane # Economica.net
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a ridicat restricţiile de zbor către şi dinspre Aeroportul Internaţional El Paso din Texas, care se învecinează cu Mexicul, după ce avertizase că interdicţia va fi valabilă timp de 10 zile invocând "motive speciale de securitate", relatează Reuters, transmite Agerpres.
19:30
Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru, anunță miercuri CNAIR.
19:30
REI Grup deschide primul birou de consultanță din Republica Moldova, specializat în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat # Economica.net
REI Grup, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat din România, cu peste 80 de consultanți, în peste 12 orașe la nivel național, anunță că va deschide primul birou de profil din Republica Moldova.
19:20
Producătorul de material rulant Bozankaya anunță miercuri că va livra încă 10 tramvaie în Timișoara, ajungând astfel la 50 de unități fabricate în total pentru orașul de pe Bega.
18:40
Donald Tusk avertizează că luptele politice interne din Polonia ar putea duce la ieșirea țării din UE # Economica.net
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la "destabilizarea" Europei, transmite EFE, relatează Agerpres.
18:40
Trump va ordona Pentagonului să cumpere electricitate de la termocentralele pe bază de cărbune – surse Bloomberg # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
18:30
Guvernul introduce supravegherea extinsă pentu rafinăria Petrotel, benzinăriile Lukoil și perimetrul offshore Trident # Economica.net
Ministerul Energiei a elaborat un proiect de act normativ prin care se instituie supăravegherea extinsă asupra tuturor activelor Lukoil din România. Supraveghetor este un consilier al ministrului Energiei.
18:10
Nicușor Dan: Mesajul companiilor americane e că doresc să investească în continuare în țara noastră # Economica.net
Companiile americane îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră şi există premise puternice ca relaţia economică bilaterală să se întărească în anii următori, a declarat miercuri preşedintele Nicuşor Dan, transmite Agerpres.
18:00
Producătorul german de automobile premium BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA, relatează Agerpres.
17:50
FOTO Metroul de Cluj: „Uriaşul” verde, adus în şantier, care poate ridica 100 de tone # Economica.net
Un nou „jucător greu” este prezent pe șantierul Metroului de Cluj: macaraua cu șenile (verde deschis), cu o capacitate de ridicare de 100 de tone, se arată pe pagina dedicată proiectului.
17:30
Ministrul Culturii a cedat în fața protestelor artiștilor. Demeter Andras: Am dispus încetarea măsurilor de control a timpului de muncă în instituțiile de spectacol # Economica.net
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat, miercuri, emiterea unei circulare care vizează retragerea instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte.
17:20
Heineken învinge ANAF la Înalta Curte. Compania obține anularea definitivă a unor obligații de plată de peste 7,2 milioane de euro # Economica.net
Heineken România S.A. a obținut o victorie definitivă în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a confirmat anularea unor obligații fiscale de peste 7,2 milioane de euro impuse de Agenția Națională de Administraree Fiscală, anunță casa de avocatură Peligrad Law.
17:20
FOTO. O nouă fabrică de blindate în România. Sud-coreeni de la Hanwha Aerospace au început construcția în jud. Dâmbovița # Economica.net
Hanwha Aerospace, cel mai mare producător sud-coreean din domeniul apărării, a început construcția fabricii de vehicule blindate din Petrești, județul Dâmbovița.
17:20
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban anunță miercuri că a avut discuții cu reprezentanți companiei coreene Hyundai ce au vizat inclusiv fabricarea de trenuri pe hidrogen în România.
17:10
Un nou tramvai Bucur LF-CA, fabricat la URAC Bucureşti, a intrat în teste.
17:00
Rata șomajului în SUA a scăzut în ianuarie până la 4,3%, în contextul în care numărul de locuri de muncă create de companii a fost peste așteptări # Economica.net
Numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani, în luna ianuarie, a fost peste aşteptări, în timp ce rata şomajului a scăzut până la 4,3%, iar aceste semne de stabilitate a pieţei muncii ar putea oferi Rezervei Federale argumente pentru a menţine dobânzile nemodificate, în timp ce monitorizează inflaţia, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:50
Ciucu spune că 115 dintre cele 400 de autobuze Otokar ale STB sunt stricate. Primarul anunță că s-a înțeles cu compania ca în două luni 95% dintre acestea să fie pe traseu # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convenit cu reprezentanţii companiei Otokar ca peste 95% dintre cele 115 autobuze indisponibile să redevină funcţionale în decurs de două luni, transmite Agerpres.
16:40
Companiile aeriene cer suspendarea controlului electronic al paşapoartelor în UE până în octombrie # Economica.net
Asociaţiile care reprezintă principalele aeroporturi şi companii aeriene din Europa au avertizat miercuri Comisia Europeană că sistemul electronic de control al paşapoartelor, care a înlocuit procesul tradiţional de ştampilare a documentelor de călătorie, ar putea cauza cozi de până la 4 ore în această vară şi au solicitat suspendarea sistemului până în octombrie, informează miercuri EFE.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.