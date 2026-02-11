Familia Nusco mizează pe România: producătorul de uşi şi ferestre Pinum crește cu 18% și atenuează declinul din Italia. Urmează noua fabrică de lângă București

15:10

Depozitele de gaze ale Europei, inclusiv cele din România, se golesc rapid din cauza temperaturilor reduse din această iarnă și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, în condițiile în care frigul încă persistă și va mai fi nevoie de gaze până la finalul acestui sezon rece. Chiar în scenariul fericit în care nu vor fi probleme până când se va încălzi vremea, depozitele vor trebui reumplute de la niveluri extrem de reduse pentru iarna următoare, ceea ce ar putea pune presiune pe prețuri, mai ales că livrările de gaze rusești încep să fie restricționate chiar din acest an.