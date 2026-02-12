„Ajunge!” Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici”
Golazo.ro, 12 februarie 2026 14:50
Mario Balotelli(35 de ani) denunță mostrele de rasism la adresa sa, în Emiratele Arabe Unite.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
15:10
E FCSB și restul lumii Raport incredibil în audiențele TV, în prima lună cu meciuri din 2026. Cine a câștigat dintre Real - Barca și Dinamo - Craiova # Golazo.ro
Cele 7 partide jucate de FCSB, 5 în campionat și două în Europa, sunt pe primele 7 poziții în ierarhia ratingurilor meciurilor de fotbal din acest an.
Acum 30 minute
14:50
„Ajunge!” Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici” # Golazo.ro
Mario Balotelli(35 de ani) denunță mostrele de rasism la adresa sa, în Emiratele Arabe Unite.
Acum o oră
14:20
Real Madrid a dat-o la pace cu UEFA! Proiectul Superliga Europei , abandonat! Anunțul formației lui Perez # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat că a ajuns la un acord cu UEFA „pentru binele fotbalului european”.
Acum 2 ore
14:10
Fotbalistul e regele schiului Povestea norvegianului care poate depăși recordul de aur la Jocurile Olimpice. Fotbal, schi fond. Și bunicul, „arma secretă” # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, a cucerit deja la Milano Cortina două medalii de aur la schi fond. Încă două și va fi numărul 1 all-time la Jocurile Olimpice de Iarnă
14:10
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există” # Golazo.ro
Kakha Kaladze, 47 de ani, fost fotbalist georgian important, primarul capitalei Tbilisi și parte din partidul aflat la putere în țara sa, apropiat de Rusia și Putin și declarat persona non grata în Ucraina, susține că a discutat de multe ori despre război cu Andrei Shevchenko
13:40
„M-a durut ca om și ca dinamovist” Episodul neplăcut trăit de o legendă din „Ștefan cel Mare”, povestit de un coleg de echipă # Golazo.ro
Ionel Augustin (70 de ani), legenda clubului Dinamo, s-a declarat dezamăgit de faptul că fanii nu l-au recunoscut pe Florin Cheran (78 de ani) în ziua în care a început demolarea stadionului „câinilor”.
13:30
Oțelul Galați a intrat în insolvență! Tribunalul a admis cererea unui fost jucător, pentru o datorie derizorie # Golazo.ro
Oțelul Galați trece printr-o criză financiară severă: clubul a intrat oficial în insolvență după ce un fost jucător a cerut în instanță plata unei sume de doar 11.250 de euro.
Acum 4 ore
13:00
Când revine Dan Petrescu Antrenorul se simte bine și a făcut marele anunț: „Mai am puțin și încep” # Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani) a anunțat că este foarte aproape de revenirea în antrenorat, semn că starea sa de sănătate este una din ce în ce mai bună.
12:40
„Le închei carierele” O vedetă din Franța, despre părțile întunecate ale celebrității: „La 14-15 ani primeam mesaje private de la fotbaliști și actori” # Golazo.ro
Paola Locatelli, cunoscută actriță, model și influencer din Franța, a vorbit despre mesajele primite de la fotbaliști când avea doar 14 ani.
12:00
„Fură la noi!” Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”! Acuzații în direct: „Aș aminti un singur nume” » 2 meciuri și 4 suspecți! # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, îi acuză pe rivali că au câștigat două din primele două titluri în derby-uri suspecte pe „Ion Moina”.
12:00
Lindsey Vonn, a 3-a operație FOTO: Ce i-au făcut chirurgii schioarei americane accidentate grav la Jocurile Olimpice # Golazo.ro
Lindsey Vonn, primele poze postate din spital după cea de-a treia intervenție chirurgicală suferită în trei zile
11:30
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!” # Golazo.ro
Skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych (27 de ani) a fost descalificat pentru casca sa comemorativă purtată la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.
11:30
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a anunțat că este gata să meargă în Elveția, la Ministerul de Interne și Ministerul Justiției pentru a-și face dreptate.
Acum 6 ore
11:00
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați # Golazo.ro
U CLUJ - OȚELUL 2-0. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a gazdelor, a fost protagonistul unei ratări monumentale în meciul din ultima rundă a grupelor Cupei României.
10:50
Întâlnirea titanilor FOTO: Uriașul actor Victor Rebengiuc, alături de multiplul campion David Popovici, la un eveniment din București # Golazo.ro
O întâlnire emoționantă între două personalități uriașe ale României: actorul Victor Rebengiuc (93 de ani) și multiplul campion la natație, David Popovici (21 de ani).
10:30
Azi, 12 februarie, se dispută ultimele 5 meciuri din a 3-a rundă din faza grupelor din Cupa României, ultimul meci din runda a 26-a din Premier League, dar și meciul tur din semifinala Copa del Rey dintre Atletico Madrid și FC Barcelona.
10:20
PAOK, în finala Cupei Greciei Răzvan Lucescu, dublă victorie în fața echipei antrenate de legendarul Rafa Benitez: „Avem o motivație uriașă” # Golazo.ro
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în finala Cupei Greciei, după ce a trecut de Panatinaikos, scor 3-0 la general.
10:10
Ceahlăul a rămas fără antrenor Cristi Pustai și-a dat demisia: „Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul” # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că antrenorul Cristi Pustai (58 de ani) nu va mai continua pe banca divizionarei secunde.
10:00
„Guler, hărțuit la Real Madrid” Acuzații serioase din Turcia. Adversarul României la barajul din martie, victima mobbingului în vestiarul blanco # Golazo.ro
Fostul șef al scouterilor de la Fenerbahce, Serhat Pekmezci, face afirmații șocante: Arda Guler (20 de ani) ar fi hărțuit în vestiarul lui Real Madrid!
10:00
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor” # Golazo.ro
Ania Caill, campioană națională la slalom uriaș, proba tehnică, în 2023, nu e prezentă nici la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mai exact, FRSB a exclus probele în care concurează Ania Caill din cele eligibile pentru calificarea la JO. Mai multe detalii ne-a oferit chiar sportiva, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.
Acum 8 ore
08:40
Badea bate în retragere de la Dinamo Presat să bage bani în club, omul de afaceri riscă să piardă acțiunile. Când se va lua decizia finală # Golazo.ro
După „resetul” financiar din noiembrie și pregătirea majorării de capital, pachetul de acțiuni deținut de Nicolae Badea la Dinamo 1948 riscă să devină nesemnificativ.
Acum 24 ore
23:50
De ce mizează Kopic 100% pe Boateng Ce a remarcat antrenorul la stoperul care a refuzat prelungirea cu Dinamo: „Nu e ușor” # Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, va părăsi Dinamo în vară, foarte probabil, la sfârșitul contractului, dar Zeljko Kopic insistă să-i dea încredere totală, deși știe că fundașul central ar putea fi afectat de ofertele mari pe care le primește
23:50
Pierde FCSB o șansă imensă? Se prefigurează surprize mari în Europa și, implicit, cele mai accesibile preliminarii de Champions League # Golazo.ro
Dacă FCSB ar câștiga titlul și în preliminarii ar participa, din celelalte țări, echipele care acum sunt pe primul loc, traseul în Champions League ar fi unul facil pentru roș-albaștri.
23:30
„Ar trebui să demisioneze!” Presiuni pe șeful comitetului de organizare a JO de la Los Angeles, după apariția în dosarele Epstein » Reprezintă nume mari din fotbal # Golazo.ro
Abby Wambach (45 de ani), legendă a naționalei SUA de fotbal feminin, a părăsit agenția Wasserman, care reprezintă fotbaliști cunoscuți la nivel mondial, după ce numele fondatorului a apărut în dosarele Epstein.
23:30
„Nimeni nu știe cât ne sacrificăm” Paul Iacob a răbufnit după acuzațiile de blat primite de Oțelul Galați pentru meciul cu FCSB # Golazo.ro
U Cluj - Oțelul Galați 2-0. Paul Iacob (29 de ani), jucătorul gălățenilor, a reacționat la finalul partidei legat de acuzațiile de blat primite după meciul anterior, 1-4 cu FCSB.
23:30
Furt de identitate Un „angajat FRF” a vândut bilete la barajul Turcia - România pe OLX, cu 600 de lei # Golazo.ro
O persoană care s-a dat drept angajat FRF a vândut bilete la barajul Turcia - România pe site-ul OLX, cu 600 de lei.
22:40
Nici la Steaua, nici la FCSB Decizie radicală, după discuțiile cu FRF » Unde apare trecută Cupa Campionilor Europeni din 1986 # Golazo.ro
Portalul Transfermarkt, specializat în stabilirea cotelor de piață, a luat decizia de a crea o a treia entitate în ceea ce privește palmaresul echipei Steaua București.
22:20
Șantierul Dinamo, vizitat de primar Unde s-a ajuns cu demolarea în Ștefan cel Mare: „Mult contestată și profund nepopulară” # Golazo.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, a mers la șantierul de la Stadionul Dinamo pentru a verifica modul în care se mișcă lucrările.
22:10
Bublik, exasperat de adversar VIDEO. A izbucnit în timpul meciului: „Eu sunt Djokovic, în comparație cu tipul ăsta” # Golazo.ro
Alexander Bublik a avut o ieșire în stilul său caracteristic, miercuri, la turneul ATP 500 de la Rotterdam. Ținta kazahului a fost Hubert Hurkacz, adversarul său.
22:00
Jocurile Olimpice Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina! # Golazo.ro
Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al delegației României de la Jocurile Olimpice 2026.
21:30
U-BT Cluj s-a calificat în optimile EuroCup VIDEO+FOTO. Prestație de senzație a campioanei României în duelul cu Aris Salonic # Golazo.ro
U-BT Cluj Napoca a obținut calificarea în optimile de finală ale EuroCup, după ce s-a impus fără drept de apel în fața celor de la Aris Salonic, scor 111-92.
21:20
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile # Golazo.ro
Mirela Nunweiller, fiica legendarului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, a pierdut primul proces împotriva clubului Dinamo și a firmei soției lui Nicolae Badea.
21:10
Japonia a eliminat remizele! VIDEO. Niponii vor să revoluționeze fotbalul » Cum e decisă câștigătoarea și ce se întâmplă cu punctele # Golazo.ro
Rezultatele de egalitate au fost eliminate în timpul sezonului de tranziție din prima ligă a Japoniei. Cum va fi stabilită câștigătoarea și cum vor fi împărțite punctele.
20:50
Susținere maximă pentru Bergodi FOTO. Mesajul afișat de fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Oțelul Galați, din Cupa României # Golazo.ro
Fanii celor de la U Cluj au afișat un banner de susținere pentru Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” înaintea meciului cu Oțelul Galați, din etapa #3 a Cupei României.
20:30
„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»” Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani) a venit cu o serie de insinuări după meciul dintre Oțelul Galați și FCSB, scor 1-4.
20:20
„Speranțe pentru viitor” Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză” # Golazo.ro
Daniela Toth (28 de ani) a vorbit despre evoluția României în finala pe echipe mixte la sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice.
20:20
Sancțiuni aspre Ce amendă a primit clubul Rapid după derby-ul cu Petrolul + Csikszereda nu a scăpat nici ea # Golazo.ro
Rapid a primit nota de plată după incidentele de la derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, din etapa #26 a Ligii 1.
20:10
Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!” . Ce riscă # Golazo.ro
Antonio Conte, antrenorul echipei Napoli, riscă să fie suspendatm după ce a insultat arbitrul partidei cu Como, scor 1-1 și 6-7 la loviturile de departajare, din sferturile Cupei Italiei.
20:00
Mesajul lui Angelescu Președintele de la Rapid, după eliminarea giuleștenilor din Cupa României: ce le transmite suporterilor # Golazo.ro
CFR CLUJ - RAPID 1-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, s-a declarat dezamăgit de eliminarea din Cupa României.
19:30
Veste teribilă la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident grav la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului # Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, a suferit un accident îngrozitor în Franța.
19:20
Cine arbitrează U Craiova - FCSB „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui” # Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB. Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) pentru a conduce derby-ul din ultima fază a grupelor din Cupa României.
19:20
Coelho, îngrijorat Ce îl preocupă pe tehnicianul de la U Craiova înaintea derby-ului din Cupă cu FCSB: „Vom face tot posibilul” # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida cu FCSB din grupele Cupei României.
19:10
ICE, rol-cheie la CM 2026 Directorul temutei agenții, interogat: „Încrederea fanilor vizitatori e în cădere liberă, turneul e pus în pericol” # Golazo.ro
Todd Lyons, directorul Serviciului de Imigrări și Vamă al Statelor Unite (ICE), a anunțat că agenții federali vor constitui o „parte esențială” a securității la Cupa Mondială din această vară.
19:00
A jefuit-o, apoi a învins-o la Jocurile Olimpice Situație bizară la Milano-Cortina: o sportivă condamnată pentru furt a câștigat aurul în fața victimei! # Golazo.ro
Julia Simon (29 de ani) a câștigat medalia de aur în proba de 15km individual feminin la biatlon de la Jocurile Olimpice de iarnă. Triumful vine la numai 4 luni după ce a fost condamnată pentru furt și fraudă bancară.
18:40
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari” # Golazo.ro
Andrei Bendeac (25 de ani), head performance analyst la Dinamo, a explicat motivul pentru care „câinii” au refuzat să-l transfere în vara anului trecut pe Steven Nsimba (29 de ani), atacant ajuns la Universitatea Craiova.
18:30
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești # Golazo.ro
Gâlcă a cerut jucători de calitate, care să facă diferența la Rapid. Un mijlocaș și un vârf. I-a primit pe Moruțan și pe Paraschiv. Amândoi, fără reușite până acum
18:30
„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită” # Golazo.ro
Vladyslav Heraskevych (27 de ani), sportiv uncrainean de skeleton, le-a adus un omagiu mai multor sportivi din țara natală, la antrenamentul său de marți, de la Jocurile Olimpice de Iarnă.
18:20
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția despre cazul de la Paris: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!” # Golazo.ro
O informație a TFE a vizat-o pe Sabrina Voinea. Magistrații nu au luat în calcul contestația acesteia, depusă de avocații români, deci revizuirea și recursul au fost respinse. Astfel, Sabrina nu mai are nicio șansă la o intra în posesia medaliei de bronz din finala de la sol a JO de la Paris 2024. Unul dintre avocații părții române, Sabin Gherdan, clarifică decizia TFE pentru GOLAZO.ro
18:00
„Vom face modificări” Zeljko Kopic, înainte de partida din Cupa României: „Unii jucători au nevoie de odihnă după derby-ul cu Craiova” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo a vorbit despre meciul împotriva celor de la Hermannstadt, mâine, de la ora 18:00, în runda #3 din Cupa României.
17:50
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj (3-2), de sâmbătă, din etapa #26 din Liga 1, a fost unul plin de incidente.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.