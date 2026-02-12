Limită la retragerile de cash de la bancomat pentru români în SUA. Ce comisioane se percep și care este plafonul zilnic
Gândul, 12 februarie 2026 15:20
Românii care ajung în Statele Unite și au nevoie rapid de numerar trebuie să știe că retragerile și depunerile la U.S. Bank pot fi realizate simplu, însă există reguli clare privind taxele, limitele zilnice și tipurile de operațiuni permise la bancomate, relatează Capital. Clienții U.S. Bank au la dispoziție o rețea extinsă de bancomate, atât […]
Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă # Gândul
Noul proiect de lege aprobat în şedinţa de joi a guvernului are legătură cu regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, Textul de lege aduce modificări și completează Legea nr. 339/2005 care se referă la aceste aspecte. Proiectul de lege clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, pentru […]
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în zona Caraibelor. Armata americană vorbește despre doi răniți. Cauza coliziunii „rare“ nu este clară # Gândul
Două nave ale Marinei SUA, din zona Caraibelor, s-au ciocnit, în timpul unei operațiuni de realimentare, a declarat un purtător de cuvânt al armatei Statelor Unite, relatează The Wall Street Journal. Două persoane au fost rănite în timpul incidentului care a avut loc miercuri după-amiază. Potrivit sursei citate, distrugătorul ma din clasa Arleigh Burke și […]
13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian # Gândul
Sfântul Cuvios Martinian este sărbătorit în calendarul creștin ortodox vineri, 13 februarie. Despre el, în „Viețile Sfinților” se spun următoarele: „Aproape de cetatea Cezareei Palestinei este un munte, care se numește locul Corabiei, în care s-au nevoit mulți viețuitori în pustie. Într-acela a fost fericitul și vrednicul de laude Sfântul Martinian, monahul, cel plin de […]
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate impuse de Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul # Gândul
Primele două comune din ţară care au decis să se unească şi să treacă mai uşor peste criza provocată de guvernul condus de Ilie Bolojan sunt din judeţul Satu Mare. Negocierile pentru unificare au început acum o lună şi au fost demarate de către deputatul Adrian Cozma, preşedinte PNL Satu Mare. Cele două localităţi, cât […]
Când trebuie să văruiești pomii. Procedura tradițională pe care să o urmezi pentru a-ți proteja livada # Gândul
Primăvara se apropie cu pași repezi, iar gospodarii deja au început să își curețe grădinile și livezile, cu scopul de a pregăti pomii pentru a înmuguri. În anumite zone ale țării, temperaturile par să fie ușor mai blânde, ceea ce le permite grădinarilor să pregătească terenul roditor. De pildă, iată când trebuie să văruiești pomii, […]
Ministerul Energiei a publicat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care vrea să pună sub supraveghere extinsă companiile Lukoil din România. Este vorba de patru companii: Lukoil România – care operează cele peste 300 de benzinării Lukoi Petrotel Lukoil – care deține rafinăria de lângă Ploiești Lukoil Lubricants East Europe – care comercializează uleiuri […]
Cum se desparte corect în silabe cuvântul ”fereastră”. Exercițiul de clasa a doua dă bătăi de cap multora # Gândul
Un exercițiu de clasa a doua dă bătăi de cap multora. Este vorba despre despărțirea în silabe a cuvântului ”fereastră”. Un exercițiu destinat elevilor de clasa a II-a a ajuns să provoace discuții aprinse în mediul online, după ce mai mulți părinți au încercat să își ajute copiii la teme și au realizat că nu […]
PSD anunță că se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar. Cu ce alternativă vine partidul # Gândul
Printr-un comunicat postat pe Facebook, PSD a transmis că se opune tăierilor, ”fără excepții”, a salariilor din sistemul bugetar. PSD, comunicat oficial cu privire la tăierile „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar Partidul Social Democrat a menționat că tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, ”cu toporul”, nu este reformă și a solicitat partenerilor […]
Lovitură pentru Orban, în prag de alegeri. Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene fonduri de 10 miliarde de euro # Gândul
Comisia Europeană ar trebui să-și revizuiască decizia de a acorda Ungariei fonduri europene în valoare de 10 miliarde de euro, în 2023, consideră un consilier juridic principal al Curții Europene de Justiție, citat de Politico. Potrivit sursei citate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene examinează o plângere a Parlamentului European potrivit căreia Comisia a încălcat […]
Doliu în lumea artiștilor plastici. Pictorul Guillermo Monroy Becerril la vârsta de 102 ani. A fost discipol al Fridei Kahlo şi asistent al lui Diego Rivera. El s-a stins din viață în locuința sa din orașul Cuernava, Morelos. Guillermo Monroy Becerril, muralist și gravor mexican, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani, în […]
Anunțul făcut de Ioana Ene Dogioiu cu privire la adoptarea reformei administrației prin OUG: ”E nevoie de o rapidă intrare în vigoare” # Gândul
Ioana Ene Dogioiu a declarat că Executivul a ales să adopte reformei administrației prin ordonanță de urgență, în loc de a-și asuma răspunderea în Parlament din motive legate de calendarul bugetar, relatează Mediafax. Ioana Ene Dogioiu, despre adoptarea reformei administrației prin OUG Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat necesItatea adoptării rapide a actului normativ […]
Diagnosticul dur primit de la medici de o femeie care credea este doar obosită. Veștile i-au dat viața peste cap # Gândul
Pentru o femeie care crede că este doar obosită vizita la medic i-a schimbat complet viața. A primit un diagnostic dur, iar acum ea a venit să povestească prin ce a trecut în ultima perioadă. Potrivit publicației britanice The Mirror, aparenta oboseală s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru Georgiana Haywood, de 30 de […]
Moșii de iarnă sau Sâmbăta Morților reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor trecuți la cele veșnice în calendarul ortodox. În 2026, Moșii de iarnă se vor celebra pe 14 februarie. Sâmbăta Morților este o zi cu o mare încărcătură spirituală, fiind consacrată rugăciunii și faptelor de milostenie săvârșite pentru […]
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro # Gândul
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Loteria Română a arătat pe site-ul oficial că reportul la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,38 milioane de euro. Există și un report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro. Tragerile Loto au loc live la RTV, astăzi, începând cu ora […]
Dronă descoperită între Costineşti şi Tuzla. Cu patru zile în urmă, altă dronă a fost găsită pe plaja din Mamaia # Gândul
Joi, o dronă a fost descoperită, pe plajă, între Costineşti şi Tuzla, relatează știripesurse. Autorităţile se deplasează în zona respectivă pentru a face verificări în acest caz, după ce fragmente dintr-o dronă au fost descoperite şi luni seara, pe plaja din Mamaia. Sursa citată menționează că autoritățile au fost alertate de către un bărbat, care […]
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa verifică fragmentele de dronă găsite la Costineşti # Gândul
Noi fragmente de dronă au fost găsite pe litoralul românesc, la Costineşti. MApN are confirmarea că este vorba despre un dispozitiv de tip dronă. Din câte se pare, autoritățile au fost alertate de un bărbat, care se afla la plimbare pe plaja dintre stațiunile Costinești și Tuzla. Fragmentele descoperite par să provină de la un […]
230 de milioane de euro, în pericol după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. Guvernul așteaptă anunțul oficial privind pierderea banilor # Gândul
Este o chestiune de zile ca ea să vină, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, referindu-se la scrisoarea prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar urma să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană de pierderea a peste 230 de milioane de euro. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a […]
Avertismentul lui Orban pentru Europa: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE, reuniți într-un castel din Belgia # Gândul
Săptămâna aceasta, capitala Europei nu se află la Bruxelles, ci în provincia Limburg. La inițiativa prim-ministrului belgian Bart De Wever, liderii UE se reunesc, joi, într-un castel istoric din zona rurală pentru a discuta despre „competitivitate“, relatează The Brusseles Times. Summitul informal de două zile a început de fapt miercuri cu Summitul industrial european de […]
Noroc incredibil pentru aceste 3 zodii. Ce se va întâmpla în noaptea de 12 spre 13 februarie 2026 # Gândul
Astrologii vin cu vești importante pentru trei zodii, luna aceasta. Acești nativi vor fi foarte norocoși, în perioada următoare, iar Universul pare să le călăuzească pașii pe un drum al abundenței. Va urma o noapte rară pentru ei, cu oportunități neașteptate și o transformare a destinului. Veștile sunt surprinzătoare pentru trei zodii, iar perioada următoare […]
„I-a tratat ca pe niște câini”. Afacerist român din Spania, condamnat la închisoare pentru felul în care s-a purtat cu muncitorii sezonieri # Gândul
Un om de afaceri român a fost condamnat de Tribunalul Provincial din Valladolid la un an și jumătate de închisoare pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor săi. El este acuzat că a impus condiții de muncă abuzive unor muncitori sezonieri. Potrivit ziarului spaniol 20minutos, bărbatul a angajat lucrători agricoli în timpul pandemiei, iar felul în care s-a […]
Rusia desfășoară în Ucraina noul sistem de rachete termobarice TOS-3 Drakon. „Efect de suprapresiune susținută care se bazează pe oxigenul atmosferic pentru a amplifica durata și efectul exploziei” # Gândul
Ministerul Apărării din Rusia a publicat o a doua înregistrare oficială care arată sistemul de rachete termobarice TOS-3 Drakon în plină desfășurare a unor operațiuni de luptă în Ucraina. Reprezentanții Ministrului rus al Apărării au mai precizat că echipajul aparține Brigăzii 29 Separate de Apărare Antiradiativă, Chimică și Biologică a Grupului de Forțe Centru. Aceștia […]
David Popovici, impresionat de întâlnirea cu Victor Rebengiuc. „Recunoscător pentru acest moment” # Gândul
David Popivici, campion mondial şi olimpic la nataţie, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc. David Popivici, recunoscător pentru întâlnirea cu Victor Rebengiuc Înotătorul a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar, dar și unul dintre acele momente care nu se uită niciodată. Sportivul […]
Liderii UE și-au dat întâlnire într-un castel din secolul al 16-lea din Belgia. Orban, la Alden: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“ # Gândul
Săptămâna aceasta, capitala Europei nu se află la Bruxelles, ci în provincia Limburg. La inițiativa prim-ministrului belgian Bart De Wever, liderii UE se reunesc, joi, într-un castel istoric din zona rurală pentru a discuta despre „competitivitate“, relatează The Brusseles Times. Summitul informal de două zile a început de fapt miercuri cu Summitul industrial european de […]
O plimbare este extrem de benefică pentru organism, însă pentru a arde mai multe calorii este nevoie să ții cont de niște reguli. O plimbare pe jos, în aer liber, este oricând recomandată de medici. Specialiștii susțin că se pot arde mai multe calorii în timpul unei plimbări dacă ții cont de câteva reguli, […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a explicat „cum a devenit CCR din Salvatoarea Națiunii Monstrul Națiunii”. „Raluca Turcan, lideră PNL-istă, fostă Ministră a Culturii, total responsabilă de pierderea de către statul român a Coifului de la Coțofenești, a găsit prilejul să propună o lege în Parlament prin […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 859. Trump i-a transmis lui Netanyahu că va continua să discute cu Iranul # Gândul
Președintele Donald Trump i-a spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, cu care s-a întâlnit miercuri, 11 februarie, că va continua să caute un acord diplomatic cu Iranul, în ciuda scepticismului Israelului față de eforturile lui Trump de a ajunge la un acord. Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele Trump, care a numit întâlnirea „foarte bună”, […]
Guvernul dă publicităţii structura anului şcolar. Şcoala începe pe 7 septembrie şi se termină pe 18 iunie # Gândul
Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată, iar cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, transmite, joi, Ministerul Educaţiei. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi […]
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate # Gândul
Joi, procurorii anticorupție fac percheziții în 4 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală. În ancheta procurorilor sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul estimat este de peste 28.000.000 lei, relatează Mediafax. DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători. Procurorii anticorupție […]
Președintele Nicușor Dan spune că nu există la nivelul UE vreo intenție la nivel de reglementare pentru regimuri diferite între țări și că Europa cu mai multe viteze „nu ar trebuie să ne sperie”. Întrebat joi, înaintea reuniunii Consiliului European din Belgia, despre conceptul „Europa cu mai multe viteze”, preşedintele României a declarat: „Nu trebuie […]
Ce reacție a avut un turist străin când a ajuns în Sibiu și a văzut facilitățile „verzi”. „Cât de idioţi suntem?” # Gândul
Ryan, un turist străin stabilit în Malta, a vizitat orașul Sibiu și a rămas uimit de facilitățile „verzi”. Pe contul său de TikTok, bărbatul a încărcat un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi cum poate fi încărcat telefonul mobil în public, atunci când nu ai acces la o priză. Tânărul a rămas fascinat de […]
Justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți și se realizează doar în instanțele de judecată. Asta scrie în Constituție, dar Justiția e făcută de oameni. Ce se întâmplă cu adevărat în a doua cea mai importantă instanță din România, discutăm cu unul dintre cei mai importanți judecători. Care este […]
Decizia luată în dosarul Flux-Chirica-Harabagiu care poate aduce prescrierea faptelor. Cum a ajuns Curtea Supremă să fie prinsă în schemă # Gândul
Noi detalii adăugate la dosarul „Flux, în care primarul Mihai Chirica și fostul viceprimar Gabriel Harabagiu au calitatea de inculpați, vin să contureze scenariul care poate aduce prescrierea faptelor, scrie Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, avocații părților au solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de care clienții lor sunt acuzați. Efectul acestui demers perfect […]
Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, politologul și fostul ministru de Externe Andrei Marga a făcut o radiografie la zi a războiului din Ucraina. În opinia acestuia, președintele ucrainean blochează șansele de semnare a unui tratat de pace în țara devastată de 4 ani de război cu Federația Rusă. Fostul ministru […]
Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu. De când intră în vigoare decizia # Gândul
Consiliul UE a aprobat noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia elimină scutirea de taxe pentru coletele cu valoare sub 150 euro și introduce taxa forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Până acum, aceste produse intrau în UE fără taxe […]
Când au loc simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a afișat calendarul oficial al probelor # Gândul
Ministerul Educației și Cercetării a încărcat, pe site-ul oficial, calendarul oficial al simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Elevii se pregătesc pentru aceste probe și, potrivit datelor, vor avea loc în luna martie. Primăvara vine cu simulări pentru elevii claselor a VIII-a și în cazul celor care anul acesta vor susține examenul de Bacalaureat. […]
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp # Gândul
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2, într-o scară supravegheată video. Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro Un proprietar vinde o garsonieră în zona Micro 19 din Galați. Proprietatea dispune de apă separat, grup sanitar propriu, instalație […]
Scandal la Jocurile Olimpice: Atlet ucrainean, descalificat cu 20 de minute înainte de competiție. De ce a fost forțat Comitetul Olimpic să ia decizia # Gândul
Sportivul ucrainean de skeleton Vladyslav Heraskevych a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a refuzat să renunțe la o „cască comemorativă” în onoarea victimelor războiului din Ucraina, relatează The Guardian. Decizia a fost anunțată de Comitetul Olimpic Internațional cu doar 21 de minute înainte de prima rundă a competiției masculine de […]
Nicușor Dan îl pune pe hold pe Donald Trump. Încă nu s-a decis dacă merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din SUA # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul European, la o reuniune informală convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. UPDATE Referitor la invitaţia SUA pentru România sî participe la Consiliul pentru Pace, preşedintele a declarat: „Suntem încă în discuţii cu partea americană. Obiectul discuţiei este care poate să fie […]
Se știe data oficială la care va fi lansat noul telefon Samsung Galaxy S26. Compania sud-coreeană a anunțat data oficială la care va organiza anul acesta evenimentul ”Galaxy Unpacked”. Samsung va prezenta noua serie Galaxy S26 și actualizări pentru Galaxy AI pe 25 februarie, la ora 20.00 (ora României), notează libertatea.ro. Există informații potrivit cărora […]
Protestul AUR, organizat pe scările Tribunalului Bucureşti, a adunat câteva zeci xde persoane care vor protest timp de 12 minute împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan. „Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, „Bolojan demisia” „Jos taxele” sunt toate La Tribunalul Bucureşti s-a judecat joi contestaţia consilierilor AUR împotriva taxelor mărite. Sunt sute de localităţi […]
Procesul lui Le Pen, pe muchie de cuțit. Decizia care poate schimba radical alegerile din 2027 din Franța # Gândul
Procesul de apel al Marinei Le Pen s-a încheiat la Paris, iar verdictul judecătorilor va decide dacă lidera extremei drepte din Franța poate candida la alegerile prezidențiale din 2027. Decizia este așteptată pe 7 iulie și poate schimba radical scena politică franceză. Procesul de apel al lui Marine Le Pen s-a încheiat miercuri la Curtea […]
Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție # Gândul
Procurorii Anticorupție fac percheziții la domiciliul șefului Poliției Sectorului 1 din București. Operațiunea face parte dintr-o anchetă în curs, iar autoritățile nu au făcut încă declarații oficiale, potrivit știripesurse. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție. La această oră au loc percheziții la șeful Poliției Sectorului 1. Ancheta este în desfășurare. În ultima […]
Imagini uluitoare de la faimosul Templu Shaolin din China. Roboți umanoizi învață kung fu de la călugări # Gândul
O scenă neobișnuită i-a surprins pe vizitatorii faimosului Templu Shaolin, vechi de peste 1500 de ani, din provincia Henan din China. O nouă „clasă” a sosit la templu pentru a învăța secretele artelor marțiale străvechi de la călugări, însă nu a fost vorba nici de copii, nici de adolescenți ori adulți, ci de un grup […]
Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje # Gândul
Publicația Ziarul de Iași dezvăluie un fapt inedit: Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje. Asta, deși până acum se închiriau până la cinci locuri. Potrivit sursei citate, licitația cu un singur loc de parcare este pentru cartierul Dacia. Bătălia […]
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”. # Gândul
Robert Negoiță, primarul momentan suspendat al sectorului 3, plasat sub control judiciar de procurorii DNA, s-a prezentat joi la instanță. Aici a fost întâmpinat zgomotos de activistul Marian Ceaușescu, care l-a convins pe edil să accepte un test antidrog. Din păcate pentru imaginea lui Negoiță, testul a ieșit pozitiv. Controversatul Marian Ceaușescu a venit cu […]
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS # Gândul
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în luna decembrie 2025, potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). În acest sens, a fost înregistrată o creștere cu 5,3%, față de luna precedentă. Cele mai mari valori au fost înregistrte în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Institutul Național […]
