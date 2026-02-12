Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate”

10:40

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că dorește „o dată concretă" privind aderarea țării sale la Uniunea Europeană și a semnalat că „Rusia va face tot posibilul să blocheze procesul" dacă în viitorul acord de pace semnat de SUA, Rusia, Europa și Ucraina nu este specificată o dată concretă. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de