Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate”
CaleaEuropeana, 12 februarie 2026 16:20
Europa, leagănul Revoluției Industriale, nu poate deveni „un frumos parc patrimonial în care vizitatorii admiră prosperitatea trecutului, în timp ce viitorul se construiește în altă parte", a avertizat premierul belgian Bart De Wever, joi, în discursul susținut la summitul industriei europene de la Anvers, găzduit în sala principală a bursei locale. De Wever, care participă […]
• • •
Acum 30 minute
16:20
Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de "trinitatea inovație – producție – competitivitate"
Europa, leagănul Revoluției Industriale, nu poate deveni „un frumos parc patrimonial în care vizitatorii admiră prosperitatea trecutului, în timp ce viitorul se construiește în altă parte", a avertizat premierul belgian Bart De Wever, joi, în discursul susținut la summitul industriei europene de la Anvers, găzduit în sala principală a bursei locale.
Acum o oră
15:50
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până cel târziu în 2035 # CaleaEuropeana
Parlamentul European susține că în viitoarea sa strategie de combatere a sărăciei, Comisia Europeană trebuie să recunoască sărăcia ca o încălcare a demnității umane și doresc ca Executivul să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până în 2035 cel târziu. Într-un raport din proprie inițiativă, adoptat cu 385 de voturi pentru, 141 împotrivă și 53 abțineri, […]
Acum 2 ore
15:40
Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori # CaleaEuropeana
Eurodeputata Gabriela Firea a atras atenția, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, asupra inegalităților persistente în accesul la educație în Uniunea Europeană, avertizând că abandonul școlar timpuriu continuă să afecteze milioane de tineri și să genereze consecințe sociale și economice pe termen lung. „Astăzi ar trebui să discutăm și despre șanse, despre cum, din […]
14:50
Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, despre principalele teme legate de statul de drept, funcționarea sistemului judiciar și reformele asumate de România în context european. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, premierul a prezentat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, arătând că, […]
Acum 4 ore
14:40
PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți # CaleaEuropeana
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a votat o rezoluție pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, solicitând Comisiei Europene și statelor membre să își reînnoiască angajamentul politic față de punerea în aplicare deplină a Planului european de combatere a cancerului pe perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034, potrivit comunicatului oficial. De […]
13:50
Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar trebui să-și revizuiască decizia de a acorda Ungariei 10 miliarde de euro în 2023, potrivit avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, informează Politico Europe. Curtea de Justiție a Uniunii Europene examinează o plângere a Parlamentului European potrivit căreia Comisia a încălcat propriile reguli atunci când a deblocat fondurile pentru […]
13:40
Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB # CaleaEuropeana
Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anticipată pentru acest an, oferă un cadru de referință solid pentru măsuri structurale care ar putea genera un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, însă efectele depind de capacitatea instituțională de a aplica efectiv standardele organizației și de menținerea unui […]
13:00
Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea reuniunii Consiliului European dedicat competitivității, că miza principală a summitului este consolidarea poziției economice a Uniunii Europene, prin reforme interne, deschidere externă și reducerea decalajelor față de SUA și China, în special în domenii precum energia și telecomunicațiile. Șeful statului a explicat că reuniunea are „mai multe componente", în […]
Acum 6 ore
12:30
România încă discută cu SUA despre participarea la Consiliul Păcii în calitate de “observator”, anunță președintele Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan. "Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu […]
12:20
România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare” # CaleaEuropeana
Corespondență din München România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate "în curs de destrămare". Păstrând tradiția ultimului […]
12:20
Șefa diplomației UE pledează pentru împrumuturi comune pentru apărare, pentru reducerea costurilor de finanțare # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că împrumuturile comune la nivelul blocului ar putea reprezenta o soluție pentru finanțarea creșterii cheltuielilor de apărare, într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiuni crescute asupra capacităților militare europene. […]
12:10
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere României „să adopte o poziție clară, fermă și orientată spre viitor" la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern care are loc astăzi în Belgia. „Trebuie să respingem ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze. O astfel de abordare riscă să adâncească diferențele dintre statele membre […]
11:20
Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens # CaleaEuropeana
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul european mai rezilient în perioade tulburi, anunță Reuters, citând o sursă din acest dosar, conform Agerpres. Lagarde a evidențiat că există cinci domenii care necesită acțiuni […]
10:50
PE subliniază necesitatea parteneriatelor de securitate și apărare: Susțin autonomia strategică a UE, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO # CaleaEuropeana
Parlamentul European a subliniat miercuri că parteneriatele Uniunii Europene în domeniul securității și apărării reprezintă un element-cheie pentru a răspunde eficient amenințărilor actuale și emergente și pentru a consolida rolul UE ca actor strategic global. Într-un raport adoptat de Comisia pentru securitate și apărare, cu 440 de voturi pentru, 119 împotrivă și 85 de abțineri, […]
Acum 8 ore
10:40
Volodimir Zelenski dorește „o dată concretă” privind aderarea Ucrainei la UE: Vom face tot ce ne stă în putință să fim pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027 # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că dorește „o dată concretă" privind aderarea țării sale la Uniunea Europeană și a semnalat că „Rusia va face tot posibilul să blocheze procesul" dacă în viitorul acord de pace semnat de SUA, Rusia, Europa și Ucraina nu este specificată o dată concretă. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de […]
10:00
Statele UE au dat undă verde definitivă noilor norme privind taxele vamale pentru coletele extracomunitare cu valoare mai mică de 150 de euro: Îi va opri pe vânzătorii lipsiți de scrupule # CaleaEuropeana
Consiliul a aprobat miercuri formal noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic. Potrivit unui comunicat al instituției, noile norme sunt o reacție la faptul că astfel de colete intră în prezent în UE scutite de taxe vamale, ceea ce duce la […]
Acum 24 ore
21:30
Tusk avertizează asupra “riscului real ca Polonia să părăsească UE”. Președintele și opoziția se opun programului SAFE, descriindu-l drept o “escrocherie uriașă pentru industria germană și franceză” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra „riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul confruntărilor politice interne dintre guvern și președintele Karol Nawrocki, un conflict care, în opinia sa, ar putea duce la „destabilizarea" Europei, relatează EFE. „În fond, există un risc real – și vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri […]
20:20
Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a deschis miercuri calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România, țară care beneficiază de a doua cea mai mare alocare din programul european pentru achiziții militare și dezvoltarea infrastructurii duale critice. Reunit în formatul miniștrilor apărării, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere […]
20:00
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe". "Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi", a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat […]
19:40
Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz # CaleaEuropeana
Roma se aliniază din nou cu Berlinul, afirmând că nu este momentul să se discute despre datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, chiar dacă Italia susține această idee de ani de zile, a arătat miercuri șeful diplomației italiene, Antonio Tajani. Ministrul italian de externe a declarat că, deși guvernul este […]
19:10
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la summitul industriei europene de la Anvers un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură. Într-un discurs susținut în debutul summitului, șefa Executivului european a prezentat progresele înregistrate în […]
17:40
Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a transmis miercuri că măsurile privind asigurarea resursei umane în sistemul sanitar trebuie să respecte dreptul la liberă circulație și alegerea locului de muncă în Uniunea Europeană, subliniind că soluțiile pentru reducerea deficitului de medici trebuie să vizeze creșterea atractivității sistemului, […]
Ieri
16:40
Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale și atragerea de noi investiții în România. „Am avut ieri o discuție cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham)", […]
16:40
Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a anunțat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani […]
16:20
Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice. "Subiectul principal al […]
16:20
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030 # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat. Potrivit sursei citate, […]
15:10
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh # CaleaEuropeana
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei […]
15:00
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză. „Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European", a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu. Potrivit […]
15:00
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud” # CaleaEuropeana

14:40
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa # CaleaEuropeana
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florian-Emil Dumitru, reprezintă România la Conferința OCDE „Mobilizarea sectorului privat pentru comerț și investiții durabile în sectorul agroalimentar din Africa”. Evenimentul, organizat de OCDE şi România, are loc la Nairobi, în perioada 9-10 […] The post OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției # CaleaEuropeana
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei. Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde […] The post Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat miercuri planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce. în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări […] The post UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri în plenul Parlamentului European pentru măsuri urgente menite să relanseze competitivitatea Uniunii, să aprofundeze Piața Unică și să reducă presiunea costului vieții asupra cetățenilor. Într-un discurs rostit în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden-Biesen, ea a subliniat că forța geopolitică a Europei este […] The post “Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană # CaleaEuropeana
Liderii UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană, a declarat cancelarul Austriei pentru Politico înaintea reuniunii informale din Belgia. „Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie”, a declarat Christian Stocker. „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu […] The post Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană are responsabilitatea de a rămâne unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, a subliniat președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, într-un discurs susținut în Parlamentul European. „La 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, este momentul să ne reînnoim angajamentul față de multilateralism ca forță a binelui în lume, […] The post Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică” # CaleaEuropeana
Guvernul britanic urmează să anunțe miercuri, în timpul unei vizite a ministrului Apărării John Healey la Camp Viking, în Cercul Polar Arctic din nordul Norvegiei, consolidarea prezenței militare în Arctica și în regiunea Nordului Îndepărtat, în contextul creșterii activităților militare ruse și al importanței strategice tot mai mari a zonei pentru NATO, potrivit unui comunicat. […] The post Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Ministrul Finanțelor explică pachetul de stimulare a investițiilor mari: IMM-urile sunt un beneficiar direct. Trecem de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că „IMM-urile sunt un beneficiar direct” al pachetului de stimulare a investițiilor mari, arătând că „fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie.” „România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să […] The post Ministrul Finanțelor explică pachetul de stimulare a investițiilor mari: IMM-urile sunt un beneficiar direct. Trecem de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate, o soluție ”importantă” pentru un sistem de sănătate sustenabil, subliniază Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnalează că resursele financiare rămân în continuare insuficiente pentru a acoperi nevoile sistemului, deși bugetul CNAS a crescut cu aproape două miliarde de euro în ultimii ani, ritmul creşterii alocărilor bugetare pentru sănătate depăşeşte semnificativ creşterea PIB. „Menţinerea acestui ritm pe […] The post Dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate, o soluție ”importantă” pentru un sistem de sănătate sustenabil, subliniază Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Comisia Europeană lansează un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice și pregătește o aplicație la nivelul UE pentru raportarea abuzurilor online # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat marți Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice, în contextul în care fenomenul afectează tot mai mult sănătatea mintală a copiilor și adolescenților din Uniunea Europeană, iar presiunea publică pentru măsuri mai ferme a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit datelor Comisiei, aproximativ unul din șase copii cu vârste între 11 și […] The post Comisia Europeană lansează un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice și pregătește o aplicație la nivelul UE pentru raportarea abuzurilor online appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională # CaleaEuropeana
Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China într-o eră a imperiilor, este de părere premierul belgian Bart De Wever, pledând pentru o abordare pro-industrială într-un eseu de 136 de pagini intitulat „Despre prosperitate” (Over Welvaart) și publicat la finalul săptămânii trecute. Cartea premierului belgian a fost lansată înaintea unei […] The post O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene” # CaleaEuropeana
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul colaborează cu specialiștii Băncii Mondiale pentru identificarea unor soluții de finanțare destinate principalelor proiecte de investiții ale orașului, subliniind că obiectivul administrației este apropierea de standardele marilor capitale europene. „Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene. Și lucrăm pentru dezvoltarea lui cu cei mai […] The post Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene” appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:20
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit, la lansarea formală a discuțiilor cu Grupul Interparlamentar de prietenie pentru România (All-Party Parliamentary Group – APPG Romania). Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, momentul marchează reluarea activității diplomatice la nivel legislativ după un an de pauză, urmare a recentelor alegeri […] The post Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză appeared first on caleaeuropeana.ro.
10 februarie 2026
19:00
Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii # CaleaEuropeana
Comercianții online precum Shein se vor confrunta cu un „an al rezistenței” în Franța, a declarat ministrul francez pentru întreprinderi mici și mijlocii, Serge Papin, adăugând că aceste platforme creează o concurență neloială pentru lanțurile franceze. În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune TF1, Papin a afirmat că este „nedrept” ca magazinele fizice să […] The post Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:20
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice # CaleaEuropeana
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050. Textul, […] The post Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate” # CaleaEuropeana
Guvernul cancelarului german Friedrich Merz a respins apelul președintelui francez Emmanuel Macron pentru un mecanism comun de împrumut, lansat marți înaintea summitului liderilor europeni de la castelul Alden-Biesen, consacrat impulsionării competitivității și a pieței unice. Într-un interviu acordat pentru șase publicații europene și publicat marți, Macron a îndemnat Europa să lanseze un plan de noi […] The post Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni” și a institat că SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investițiile în securitatea Arcticii, informează The Guardian. În cadrul unor declarații susținute pe aeroportul din Armenia, unde s-a aflat pentru a semna un acord în domeniul energiei […] The post J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a prezentat marți „Consiliul Viitorului” pentru orientarea dezvoltării economice pe termen lung a Poloniei și cu scopul de a transforma națiunea central-europeană într-o putere tehnologică, relatează TVP World. Noul organism consultativ de stat este menit să accelereze transformarea Poloniei într-o putere prin intermediul inovației în sectoare precum inteligența artificială, biotehnologia și […] The post Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate […] The post Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului, solicitând o finanțare adecvată pentru Planul european de combatere a cancerului, în contextul stabilirii bugetului UE pentru 2028–2034. Acesta a mai punctat că, într-o Uniune a solidarității, este inacceptabil ca un cod poștal […] The post Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească contribuie la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil, aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate […] The post Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească contribuie la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil, aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
