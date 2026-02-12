UE şi Algeria îşi consolidează strategiile pentru sectorul de gaze şi tranziţia energetică
Economica.net, 12 februarie 2026 16:20
Uniunea Europeană şi Algeria au convenit joi să impulsioneze cooperarea strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului energetic din ţara magrebiană, în special în domeniul gazelor naturale, pe măsură ce aceasta avansează în tranziţia spre energii curate, relatează agenţia EFE.
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:10
Viktor Orban, mesaj către Zelenski: Aderarea la UE este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că "aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate", informează MTI.
16:00
Complexul Energetic Oltenia – Proteste spontane la Termocentrala Rovinari şi în cariere # Economica.net
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au organizat proteste spontane în cariere, dar şi la Termocentrala Rovinari.
Acum 2 ore
15:20
Fiul ultimului şah al Iranului cere un atac militar împotriva regimului de la Teheran # Economica.net
Fiul ultimului şah al Iranului, Reza Pahlavi, doreşte să ceară la Conferinţa de Securitate de la Munchen un atac militar rapid al SUA împotriva regimului de la Teheran, după cum a declarat chiar el pentru săptămânalul german Der Spiegel, informează joi EFE.
15:20
Trendyol deschide piețele din regiune pentru comercianții români: peste 1.500 de magazine românești vând în Grecia și mai bine de 1.300 în Bulgaria # Economica.net
Trendyol, marketplace online din Turcia deținut de Alibaba, anunță că accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului comercianților români la noi piețe externe. În prezent, aproximativ 1.500 de selleri români vând pe piața din Grecia, unde vânzările generează, în medie, 30% business suplimentar pentru aceştia. În plus, peste 1.300 de comercianți români vând deja în Bulgaria, la doar două săptămâni de la lansarea acestei opțiuni pe platformă.
15:20
Comisia Europeană a lansat, joi, o procedură de consultare specifică şi o cerere de contribuţii privind competitivitatea sectorului bancar din UE, a informat Executivul comunitar într-un comunicat de presă.
15:20
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Piteşti: Cum va arăta sectorul Poiana – Tigveni din cel lung tronson montan. Va avea 28 de structuri # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova prezintă joi un nou clip din seria animațiilor grafice, 3D, dedicate celui mai lung sector din autostrada transcarpatică, respectiv secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, construită de italienii de la WeBuild.
15:10
Guvernul anunţă că încă nu a primit de la Comisia Europeană scrisoarea privind pierderea a 231 mil. euro, dar că e o chestiune de zile până va veni # Economica.net
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a primit din partea Comisiei Europene scrisoarea privind pierderea celor 231 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR după decizia Curţii Constituţionale de amânare a hotărârii privind pensiile magistraţilor, dar este o "chestiune de zile" până când aceasta o să vină.
15:10
Zitec, lider pe piața de IT & transformare digitală din România, anunță astăzi achiziția companiei românești Equilobe, o companie românească de tehnologie specializată în dezvoltarea de soluții software complexe.
15:00
Suedia va trimite avioane de luptă în patrulare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO # Economica.net
Suedia a anunţat joi că va patrula în jurul Islandei şi Groenlandei cu avioane de luptă Gripen, ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO, relatează Reuters.
15:00
Rama electrică Alstom Coradia Stream 10, fabricată pentru România, a fost recepționată în vederea punerii în circulație cu călători. Face parte din pachetul celor 12 trenuri Alstom prevăzute a fi livrate CFR Călători.
15:00
China confirmă taxele vamale impuse la anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană # Economica.net
Ministerul Comerţului din China a anunţat joi că vor fi impuse taxe vamale la anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană, în urma investigaţiei anti-subvenţii demarate cu mai mult de un an în urmă, transmite DPA.
14:50
Francezii de la Carrefour au anunțat oficial că sunt în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru vânzarea rețelei din România.
Acum 4 ore
14:30
Tranzacție finalizată: Biofarm a vândut terenul din zona Guvernului cu 2.000 de euro/mp. Cine l-a cumpărat # Economica.net
Producătorul de medicamente Biofarm, care a semnat promisiunea de vânzare – cumpărare a unui teren din centrul Bucureștiului, a anunțat finalizarea tranzacției.
14:30
Centrala nucleară cu SMR americane de la Doicești – s-a aprobat decizia finală de invstiție # Economica.net
RoPowerNuclear, compania de proiect pentru centrala nucleară cu SMR americane de la Doicești, urmează să ia decizia finală de investiție în urma votului din Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica de azi.
14:20
Aurul, cel mai tranzacţionat instrument de români în 2025 la XTB. Volume de aproape cinci ori mai mari # Economica.net
Instrumentele financiare bazate pe aur au devenit cele mai tranzacţionate de investitorii români, activitatea fiind de aproape cinci ori mai mare faţă de anul precedent şi devansând tranzacţiile cu CFD-uri bazate pe indici bursieri şi perechi valutare, relevă o analiză realizată de XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
14:10
Criză la Nissan. Pierderile s-au dublat în ultimul trimestru din 2025, în urma costurilor legate de restructurare # Economica.net
Nissan Motor a raportat joi pierderi extinse în trimestrul patru din 2025, costurile legate de restructurare afectând productivitatea celui de-al treilea producător auto nipon, transmit Kyodo şi AP.
14:10
Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, listarea la Bursă are loc la 3 martie # Economica.net
Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre principalii producători de echipamente electrice și soluții pentru infrastructura energetică, anunță rezultate pozitivela finalul Ofertei Publice Inițiale de listare la Bursa de Valori București, în cadrul căreia a emis aproximativ 66 de milioane de acțiuni.
13:50
Economia britanică a crescut cu 1,3% anul trecut, după un avans de 1,1% în 2024, a anunţat joi Oficiul Naţional de Statistică (ONS).
13:50
Hota din inox profesională: locuri în care poate fi amplasată și moduri în care poate fi integrată în designul general # Economica.net
Hota din inox profesională este un element care depășește cu mult rolul strict funcțional, fiind o componentă esențială în organizarea, siguranța și coerența vizuală a spațiilor în care se gătește intens. Concepută pentru a face față unor volume mari de abur, fum și particule de grăsime, aceasta își găsește locul în numeroase tipuri de spații, de la bucătării profesionale clasice până la zone de gătit expuse publicului sau chiar în locuințe private cu dotări premium. Amplasarea corectă și integrarea atentă în designul general pot transforma hota profesională dintr-un echipament pur tehnic într-un element care susține identitatea spațiului.
13:40
Conceptul de Europa cu mai multe viteze nu trebuie să sperie ţările UE, liderii acestora fiind preocupaţi de menţinerea preţului la energie cât mai jos şi combaterea unor decalaje economice, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
13:20
Încă un dosar de evaziune la firmele de ride-sharing. DNA face percheziţii în Bucureşti # Economica.net
Procurorii anticorupţie efectuează, joi, percheziţii în Capitală într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.
13:10
Orange lansează internet fix fără cablu, gata de utilizare în doar 5 minute. Este primul serviciu prin 5G+ din România, cu viteze de până la 1,5 Gbps # Economica.net
Orange lansează prima soluție din România de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare. Serviciul va oferi viteze de până la 1,5 Gbps, trafic nelimitat și prima lună cu 100% reducere.
13:10
Ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale. Cum să identifici conținutul fals generat cu AI (deepfake) – DNSC # Economica.net
Specialişti în securitate cibernetică, educaţie digitală şi prevenirea criminalităţii informatice au elaborat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale, care explică pe înţelesul tuturor cum pot fi identificate conţinuturi false generate cu ajutorul AI (deepfake), mesaje automate sau tentative de manipulare care folosesc emoţiile.
13:10
Lidl România inaugurează azi primul magazin din orașul Întorsura Buzăului – marcând și deschiderea primei unitați din rețea cu o nouă identitate vizuală, arată lanțul de magazine
12:50
MOL intră Libia să caute petrol și gaze într-un parteneriat cu spaniolii de la Repsol și cu turcii de la TPAO # Economica.net
Grupul MOL își extinde în continuare portofoliul internațional prin intrarea pe piața din Libia, după câștigarea unei licitații comune alături de Repsol și Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) pentru un perimetru offshore de explorare în Marea Mediterană, potrivit unui comunicat de presă.
Acum 6 ore
12:40
Transformarea uimitoare a unui vid biologic într-o oază care a devenit un rezervor de CO2 – Cum arată acum deşertul Taklamakan din China # Economica.net
Plantarea masivă de copaci transformă una dintre cele mai aride regiuni ale lumii, deşertul Taklamakan, din China, într-un rezervor care absoarbe mai mult dioxid de carbon decât emite, conform unui nou studiu, transmite joi Live Science.
12:30
România poartă discuţii cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
12:20
Anunţ despre facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Ce arată ofertele furnizorilor şi ce îi aşteaptă pe consumatorii casnici (analiză AEI) # Economica.net
Ofertele furnizorilor de gaze arată că preţul gazelor nu mai este o cifră, este un exerciţiu de decodare, existând pericolul ca, la 1 aprilie, consumatorul să nu intre într-o piaţă "liberalizată", ci într-o piaţă în care preţul real este rezultatul unui proces de interpretare, conform unei analize realizate de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
12:20
Varianta actualizată (facelift) a Dacia Jogger poate fi comandată începând cu 12 februarie 2026. Dincolo de mici artificii de design, modelul sosește pe piață cu un nou sistem hibrid de propulsie.
12:10
Premieră în România. Asigurare cu tratamente de până la 3 milioane de euro în țară și în străinătate. Allianz Țiriac, parteneriat cu Medihelp # Economica.net
Allianz Țiriac, al doilea cel mai mare jucător din piața asigurărilor, împreună cu Medihelp, cel mai mare furnizor de asigurări private de sănătate din Europa de Sud Est, lansează un produs special pentru piața din România. Se acoperă tratamente de până la 3 milioane de euro, în țară și în străinătate.
12:00
Rusia ocoleşte sancțiunile. Zeci de mii de maşini sunt exportate din China prin scheme de importuri paralele # Economica.net
Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care deseori eludează sancţiunile guvernelor din Occident şi din Asia şi angajamentele producătorilor auto de a ieşi de pe piaţa rusă, conform datelor privind înmatriculările analizate de Reuters şi interviurilor cu cinci persoane implicate în comerţ.
11:40
EXCLUSIV Distrugeri de instalații eoliene observate în mai multe județe din România, pierderi de milioane de euro. Industria denunță o campanie la nivel național și cere sprijinul Guvernului # Economica.net
Investitorii în energie eoliană atrag atenția că, în ultimul timp, asistă la o campanie, posibil concertată, de distrugere a mai multor echipamente – turnuri meteo și anemometre – în mai multe județe din țară, o situație nemaintâlnită până acum în România. Cer Guvernului să ia măsuri. Fiecare echipament vandalizat costă sute de mii de euro.
11:30
„România a intrat deja într-o criză. Urmează o perioadă de jale, după ce vor apărea cifrele” – Declaraţia milionarului român care deţine un mare lanţ de magazine # Economica.net
România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul și directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.
11:30
Acord istoric între SUA şi Venezuela. „Un parteneriat energetic pe termen lung, o relaţie fără sincope” # Economica.net
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, şi secretarul american pentru energie, Chris Wright, în timpul vizitei istorice a unui oficial de rang înalt al Casei Albe la Caracas, informează EFE.
11:10
China „verde” – Autoritățile de la Beijing anunţă extinderea proiectelor de energie solară şi eoliană în 2025 # Economica.net
Capacitatea nou instalată de energie solară şi eoliană a Chinei a depăşit anul trecut 430 de milioane de kilowaţi (kW), în creştere cu 22% faţă de 2024, atingând un nivel record, potrivit datelor publicate joi de Administraţia Naţională a Energiei de la Beijing (NEA), informează Xinhua.
11:10
România şi Grecia – Memorandum pentru consolidarea cooperării în domeniul reglementării energiei # Economica.net
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), George Niculescu, şi preşedintele Autorităţii de Reglementare în domeniul energiei, deşeurilor şi apei din Grecia (RAAEY), Konstantinos Tsimaras, au semnat, joi, la Atena, un Memorandum de Înţelegere (MoU) ce marchează o etapă importantă în consolidarea cooperării bilaterale în reglementarea energiei şi în sprijinirea integrării regionale a pieţelor din Europa de Sud-Est.
Acum 8 ore
10:40
Marea Britanie promite 150 de milioane de lire sterline pentru a trimite arme americane Ucrainei # Economica.net
Ministrul apărării britanic John Healey a anunţat miercuri că Londra se angajează să contribuie cu 150 de milioane de lire sterline (205 milioane de dolari) la mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), menit să asigure livrarea de arme americane Ucrainei, transmite Reuters.
10:30
Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în luna decembrie 2025, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de statistică (INS).
10:10
Situaţii în care firmele care nu depun situațiile financiare în 2026 riscă să fie suspendate fiscal. Explicațiile ANAF # Economica.net
Începând cu 1 ianuarie 2026, companiile care nu își îndeplinesc obligațiile de raportare financiară pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Măsura, introdusă prin modificările aduse Codului de procedură fiscală în cadrul legislației privind eficientizarea resurselor publice, vizează în mod direct firmele care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum cinci luni după termenul legal de depunere, scrie Termene.ro.
10:00
Ce spune Dragoș Pavăl de la Dedeman despre achiziția Carrefour România. Când va prelua cele 478 de magazine # Economica.net
Carrefour a anunțat astăzi, 12 februarie, că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, care deține Dedeman, pentru vânzarea rețelei din România.
09:50
Apărarea europeană şi sprijinul pentru Ucraina, pe agenda reuniunii miniştrilor apărării din NATO # Economica.net
Miniştrii apărării din ţările NATO se reunesc joi, la Bruxelles, pentru a discuta despre apărarea Europei şi sprijinul pentru Ucraina, aliaţii europeni confruntându-se cu presiuni tot mai mari pentru a-şi asuma responsabilităţi suplimentare în contextul mutării priorităţilor SUA spre alte regiuni, notează DPA.
09:30
Renault a confirmat încheierea unui contract pentru 600 de drone pe care le va livra armatei franceze # Economica.net
Grupul Renault a confirmat că va construi până la 600 de drone pentru Ministerul francez al Apărării în colaborarea cu Turgis Gaillard, un contractor din domeniul apărării.
09:30
Probleme pentru Mercedes-Benz. Profitul s-a înjumătăţit, în 2025, afectat de taxele vamale, fluctuaţiile valutare şi concurenţa intensă în China # Economica.net
Profitul Mercedes-Benz AG aproape s-a înjumătăţit în 2025, taxele vamale, fluctuaţiile valutare şi concurenţa intensă în China afectând rezultatele grupului german, transmite DPA.
09:20
Guvernul italian a adoptat miercuri un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează AFP.
09:20
Grupul francez Carrefour a anunţat la bursa franceză că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea activităţilor sale din România
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan va participa joi, la o reuniune informală a Consiliului European, care se desfăşoară la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
Acum 12 ore
08:40
Compania Lufthansa, forțată să anuleze mai multe zboruri din cauza unei greve a piloților # Economica.net
Principalul operator aerian german, Deutsche Lufthansa AG, a anulat sute de zboruri în dimineața zilei de joi, 12 ianuarie 2026, în urma unei greve de o zi a piloților și a echipajului de cabină.
08:30
Bursa de Valori Bucureşti şi Fondul Proprietatea organizează joi, 12 februarie, un eveniment dedicat împlinirii a 15 ani de la listarea acţiunilor FP pe piaţa locală de capital.
08:10
Trei persoane – pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta (surse) # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcţiile de directori la Serviciul Român de Informaţii şi la Serviciul de Informaţii Externe, iar numirea şefilor SRI şi SIE ar putea fi făcută luna aceasta, au declarat joi surse politice.
