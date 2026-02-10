Nu gropii de gunoi de pe Mestecăniș! Dar, unde, cu cîți bani, de unde fonduri și în cît timp?

În județul Suceava și-a făcut apariția încă un ecologist care nu mai poate de pădurile și albinele de la noi și care-i solicită premierului să nu acorde avizul de mediu pentru groapa ecologică de gunoi de pe Mestecăniș. Este vorba despre Virgiliu-George Vlăescu, un cetățean care trăiește prin București și care la ultimele alegeri parlamentare […] Articolul Nu gropii de gunoi de pe Mestecăniș! Dar, unde, cu cîți bani, de unde fonduri și în cît timp? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.

