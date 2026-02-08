Centru multifuncțional pentru 50 de copii cu nevoi speciale, la Adîncata. Banii pentru imobil și pentru funcționare provin din fonduri europene

10:30

Fostul europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, consideră că România se află într-o poziție dificilă într-un context internațional marcat de schimbări rapide și tensiuni între marile puteri. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: "România este la mijloc, ca de obicei. Noi am fost între mari imperii de-a lungul […]