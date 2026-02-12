Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin
Comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, a declarat joi că încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina și i-a mulțumit primei doamne a SUA, Melania Trump, potrivit Reuters.…
Un atac ucrainean cu drone a lovit importanta rafinărie de petrol din Volgograd. Activitatea, suspendată # HotNews.ro
Rafinăria de petrol din Volgograd, din sudul Rusiei, deținută de Lukoil, și-a suspendat miercuri activitatea de prelucrare a petrolului după un incendiu de proporții izbucnit în urma unui atac ucrainean cu drone, au declarat joi…
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # HotNews.ro
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război,…
FOTO Noul Dacia Jogger facelift, cu motorul de 1.8 litri hibrid, poate fi comandat în România # HotNews.ro
Cu o întârziere de două luni față de celelalte noutăți lansate de Dacia în toamna anului trecut, noul Jogger facelift care beneficiază de motorul hibrid de 1.8 litri și 155 cai-putere poate fi comandat din…
Kremlinul ia în calcul să îi trimită o invitație lui Donald Trump la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. „Îl vom întreba dacă poate participa” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea ca președintele american Donald Trump să fie invitat la parada militară de la Moscova care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. …
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară tăierile de posturi cu Auschwitz a fost „interpretată greșit” / HotNews publică înregistrarea AUDIO cu afirmația sa # HotNews.ro
Secretarul general al Guvernului a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook că a folosit cuvinte „tari”, însă în mod „neofensator”. „Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din…
VIDEO Robert Negoiță, mesaj de „recunoștință maximă justiției din România” din biroul primăriei, după ce instanța a stabilit că își poate relua mandatul: „Știu exact ce am făcut” # HotNews.ro
„Justiția funcționează”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, joi, în primul mesaj transmis după decizia Tribunalului București de a-i permite să își reia mandatul. Edilul a fost plasat sub control judiciar în 5 februarie,…
Replica lui Viktor Orban după declarațiile lui Zelenski despre aderarea la UE: „Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” # HotNews.ro
„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit”, a declarat premierul ungar Viktor Orban, joi, într-un postare pe X în care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că „statele membre stabilesc condițiile, nu…
Un consilier al lui Ilie Bolojan apără propunerea premierului ce îi vizează pe medicii rezidenți: „Cazul nu e deloc unic” # HotNews.ro
„Ilie Bolojan a călcat pe un alt mușuroi de furnici, de data asta plin cu medici rezedenți”, spune Dragoș Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia și consilier onorific pe teme de sănătate al premierului…
Dogioiu: Reforma administrației publice se va adopta „cel mai probabil prin ordonanță de urgență”. Cum se vor face tăierile de posturi și cheltuieli # HotNews.ro
Reforma administrației publice centrale și locale, care vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea a mii de posturi, va fi adoptată de Guvern „cel mai probabil prin ordonanță de urgență din…
PSD iese public cu nou mesaj critic la adresa Guvernului din care face parte: „Să abandoneze politica simplistă de austeritate” # HotNews.ro
PSD afirmă că se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar, pentru că o astfel de măsură, spun ei, ar genera blocaje „grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, potrivit unui comunicat de…
Comisia Europeană a greșit când a deblocat 10 miliarde de euro pentru Ungaria, spune un consilier juridic a Curții Europene de Justiție. Ce înseamnă acest aviz # HotNews.ro
Avizul dat de un consilier juridic al Curții de Justiție a UE va fi urmat de o decizie finală a acestei instituții, care vine în urma unei solicitări a Parlamentului European, scrie Politico. Comisia Europeană…
În câteva zone din Capitală au început lucrările de construcție a unor noi refugii de tramvai care vor fi instalate pe traseele mai multor linii. Publicația Club Feroviar scrie că se lucrează la șase refugii…
Poliția belgiană face percheziții la sediul Comisiei Europene din cauza unor tranzacții imobiliare suspecte. Ancheta, desfășurată de Parchetul European condus de Laura Kovesi # HotNews.ro
Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la birourile Comisiei Europene, în legătură cu posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare, relatează Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta. Potrivit FT, investigația este condusă…
BREAKING Robert Negoiță își poate relua mandatul de primar. Tribunalului București a revocat controlul judiciar # HotNews.ro
Robert Negoiță se poate întoarce în fruntea Primăriei Sectorului 3 la o săptămână după ce procurorii DNA i-au interzis să se apropie de sediul instituției și să își exercite atribuțiile de primar, anunță Digi24, Antena…
Pentagonul transmite că NATO trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu „dependență”: „E timpul să fim pragmatici” # HotNews.ro
Elbridge Colby, subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat mai degrabă decât pe dependență” față de SUA, el făcând comentariile la sosirea sa la Bruxelles pentru…
Adrian Mutu s-a răzgândit în privința luptei pentru play-off: „Cred că aceste echipe vor intra” # HotNews.ro
Adrian Mutu (47 de ani) consideră că FCSB și CFR Cluj vor obține calificarea în play-off-ul SuperLigii. În urmă cu doar 10 zile, fostul atacant al naționalei României avea altă părere. După seriile impresionante de…
O navă de război a SUA s-a ciocnit cu un alt vapor al Marinei în largul Americii de Sud # HotNews.ro
Un vas american de război și o navă de aprovizionare a Marinei s-au ciocnit miercuri după-amiază în timpul realimentării, a declarat Comandamentul Sudic al SUA pentru Reuters printr-un comunicat trimis pe email joi. Distrugătorul cu…
Decizie finală de investiție la mini-reactoarele de la Doicești, chiar dacă au fost descoperite emanații de gaze în zonă / Va fi plătit un singur reactor pentru a vedea dacă funcționează # HotNews.ro
Acționarii Nuclearelectrica au decis, joi, la solicitarea Ministerului Energiei, să ia decizia finală de investiție în proiectul mini-reactoarelor inovative de la Doicești, care ar urma să fie dezvoltate de americanii de la NuScale, potrivit unei…
Șeful unei mari companii europene a dezvăluit cum încerca Jeffrey Epstein să se infiltreze în cercurile unor persoane influente # HotNews.ro
Axel Dumas, directorul general (CEO) al Hermès, a declarat joi că a rezistat încercărilor repetate ale lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, descriindu-l pe finanțist drept un „prădător financiar” care îl vizase…
O voce-cheie din Europa, alături de Macron în demersul de reluare a discuțiilor cu Putin # HotNews.ro
„Canalele de comunicare sunt necesare”, a afirmat cancelarul Christian Stocker despre planul preşedintelui francez Emmanuel Macron de a nu delega negocierile către SUA și de a construi o nouă arhitectură de securitate europeană prin reluarea dialogului…
VIDEO Dronă, prăbușită pe plaja din Tuzla, la câteva zile după un caz similar în Mamaia # HotNews.ro
Drona a fost găsită de către un grup de tineri care se plimbau pe plaja din Tuzla. Ei au alertat autoritățile prin 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că sunt…
Structura anului școlar 2026-2027, aprobată de Ministerul Educației. Când încep cursurile și de ce nu se revine la 15 septembrie # HotNews.ro
Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată în forma finală de către Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea…
Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București. Persoanele noi din stații, pe bulevarde unde se reabilitează șine # HotNews.ro
Probabil cea mai mare problemă de infrastructură pentru transportul public din București o reprezintă zecile de kilometri de șină de tramvai în stare avansată de degradare. Primăria Capitalei a început mai multe șantiere de reabilitare,…
Termoenergetica, în pragul colapsului din cauza datoriilor uriașe: „Furnizorii de materiale ne ocolesc. Mult nu mai putem continua” # HotNews.ro
Termoenergetica se află într-o situație foarte dificilă, încercând să supraviețuiască de la o lună la alta, spune Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei. Datoria către Electrocentrale București, producătorul de energie termică din Capitală, a…
Separatiștii din Canada își intensifică eforturile după întâlnirile cu oficiali ai administrației Trump: „Suntem diferiți” # HotNews.ro
Separatiștii din provincia Alberta a Canadei și-au accelerat campania de strângere de semnături menită să declanșeze un vot pentru independență în această zonă bogată în petrol, care se plânge de mult timp că economia sa…
Una dintre cele mai bogate țări din Europa va decide prin referendum dacă să limiteze populația la 10 milioane de locuitori # HotNews.ro
Referendumul privind limitarea migrației ar putea pune în pericol acordurile Elveției cu UE și ar putea afecta grav economia, au avertizat criticii propunerii, citați de The Guardian și Swiss Info. Elveția va vota în această…
Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a misiunii NATO Arctic Sentry, a anunțat joi premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters. „Această inițiativă întărește descurajarea, protejează interesele…
„Impactul este devastator”. Ce se va întâmpla cu piața auto în 2026, anul în care programul Rabla este mai nesigur ca niciodată # HotNews.ro
După patru ani de creștere, piața auto românească ar putea scădea în 2026, mai ales că anul este plin de incertitudini, iar întrebarea cheie este dacă va exista, sau nu, programul Rabla, a spus la…
VIDEO Preoți și enoriași ai bisericii subordonate Patriarhiei Ruse au atacat un locaș de cult monument istoric din Republica Moldova. Ciocniri cu Poliția / De la ce a plecat conflictul ortodox # HotNews.ro
Aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți din Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, au pătruns cu forța într-o biserică declarată monument istoric și care aparține legal Mitropoliei Basarabiei, subordonate Bisericii Ortodoxe Române. Acesta este…
Președintele chinez Xi Jinping a făcut o referire publică rară la recenta epurare militară care a dus la demiterea celor mai importanți generali ai țării, inclusiv a celui mai apropiat aliat al său, potrivit BBC.…
VIDEO Nicușor Dan, despre invitația lui Trump de a merge la summitul Consiliului de Pace: „E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii” # HotNews.ro
Președintele a explicat joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, că încă analizează invitația președintelui american Donald Trump de a participa la summitul Consiliului de Pace din 19 februarie. El spune că sunt discuții…
Adolescentul te scoate din minți? Ce soluții au psihologii: „Rămâneți curioși față de ceea ce trăiesc și cât puteți de calmi când poveștile lor vă vor ridica părul pe ceafă” # HotNews.ro
Sunt inteligenți, dar și nepoliticoși, aroganți chiar, creativi, amuzanți, experți în replici și comentarii nelalocul lor și, în general, au un comportament derutant care-i scoate din minți pe părinți și nu numai. Problemele acestei vârste dificile…
La un an după șocul produs de DeepSeek, companiile chineze se pregătesc să lanseze un val de noi modele AI # HotNews.ro
La un an după ce startup-ul chinez DeepSeek a zguduit industria tech globală prin lansarea unui model de inteligență artificială (AI) cu cost redus, rivalii săi interni sunt mai bine pregătiți, concurând cu acesta pentru…
ANAF nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări dacă mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată, transmite joi Agenția într-un comunicat. Evaluarea activității fiscale a contribuabililor se realizează exclusiv pe baza criteriilor…
„Glicemia bună te poate păcăli.” Dr. Oana Pop, MedLife: de ce diagnosticul de diabet îi ia prin surprindere pe mulți pacienți # HotNews.ro
Diagnosticul de diabet poate veni ca un șoc, mai ales pentru pacienți tineri, fără probleme mari de greutate, care își fac regulat analizele de rutină și văd o glicemie în limite normale. Capcana este că…
Sportiv ucrainean, descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina pentru că insistat să poarte o cască omagială interzisă # HotNews.ro
„Nimeni nu este în dezacord cu mesajul”, a declarat joi președinta Comitetului Olimpic Internațional, care a subliniat însă că regulile olimpice interzic afișarea unor astfel de mesaje în timpul competiției, potrivit Reuters. Sportivul ucrainean Vladislav…
Cum își pot recupera bucureștenii banii pentru energia termică nelivrată în ianuarie, când mii de blocuri au fost săptămâni întregi fără căldură / Anunțul Termoenergetica # HotNews.ro
Bucureștenii care în luna ianuarie nu au primit căldură și apă caldă la parametrii din contractul cu Termoenergetica pot cere o compensare pentru luna februarie, prin intermediul asociațiilor de proprietari, au anunțat reprezentanții companiei. Încă…
„Ceea ce părea imposibil cu doar câteva luni în urmă a devenit o mișcare globală de restricționare a accesului copiilor la rețelele sociale. Iată cum s-a întâmplat acest lucru”. Ce va face România # HotNews.ro
Rapiditatea cu care, după Australia, mai multe state, inclusiv din UE, banează rețelele sociale pentru copiii sub 15-16 ani îi bucură pe partizanii mișcării și îi înfurie pe adversari. Argumente pro și contra
Ce cumpără frații Pavăl (Dedeman). Cât de mare e rețeaua Carrefour în România și ce profit a făcut în 2024 # HotNews.ro
Grupul francez a anunțat joi că își vinde rețeaua de magazine din România contra sumei de 823 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat de presă al grupului francez, finalizarea tranzacției către frații Pavăl ar…
Producătorii de mașini electrice din China au primit aprobarea să negocieze cu UE scutirea de taxe vamale # HotNews.ro
Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat joi că și-a schimbat poziția și a acceptă ca producătorii chinezi de vehicule electrice să poată negocia independent cu Uniunea Europeană, după ce Volkswagen a obținut o scutire…
Polițiștii au descins la două persoane care l-au amenințat „cu topoare în cap” pe actorul Victor Rebengiuc, înainte de anularea alegerilor # HotNews.ro
Două persoane bănuite că l-au amenințat pe actorul Victor Rebengiuc, înainte de a participa la o manifestația pro-democrație din Piața Universității și de susținere a Elenei Lasconi în decembrie 2024, sunt vizate într-un dosar deschis…
După PNL, încă un partid din coaliția de guvernare îi cere demisia lui Radu Oprea, care a comparat tăierile de posturi cu „Auschwitz”: „Răul absolut nu poate fi banalizat” # HotNews.ro
„Dacă faci comparație între exterminare și concediere, dar nu realizezi foarte repede cât de jos ai coborât, trebuie să te dai jos repede din funcția publică”, a declarat joi Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al…
Miliardarul britanic Jim Ratcliffe, rezident în Monaco, declară că Regatul Unit a fost „colonizat de imigranți”. Ce îi răspunde premierul Keir Starmer # HotNews.ro
Într-un interviu pentru Sky News, miliardarul a afirmat că Marea Britanie se confruntă cu provocări politice, sociale și economice profunde, inclusiv creșterea fără precedent a imigrației din ultimii ani. Premierul l-a somat să își ceară…
Victor Ciutacu a câștigat procesul cu CNCD în cazul Iulia Marin. Decizia instanței privind amenda de 10.000 de lei # HotNews.ro
Curtea de Apel București a decis să anuleze amenda dată de Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării lui Victor Ciutacu, pentru afirmațiile făcute la România TV despre jurnalista Iulia Marin, care a murit în 2023, scrie…
Congresul SUA, gest de sfidare rar față de Trump pentru a proteja Canada de taxele sale vamale # HotNews.ro
Camera Reprezentanților a SUA a susținut miercuri, la limită, o măsură de respingere a taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump Canadei, un rar gest de mustrare la adresa președintelui și a liderilor partidului său…
„Nu de moarte îmi era frică. Ci că aș lipsi din viața copilului”. Povestea Loredanei, diagnosticată cu cancer la 33 de ani # HotNews.ro
Diagnosticată cu cancer de sân, Loredana (34 de ani) a trecut prin chimioterapie, mastectomie, menopauză indusă. Luptă acum cu frica de recidivă, încercând în același timp să rămână un părinte stabil pentru copilul ei. O…
Audieri furtunoase în dosarul Epstein în Congresul SUA. Procuroarea generală Pam Bondi, acuzată că „a mințit sub jurământ” despre Trump / Bondi a invocat performanțele bursei # HotNews.ro
Pam Bondi a invocat reușitele lui Donald Trump în primul an de mandat și i-a atacat pe politicienii democrați și republicani care o chestionau pe tema dosarului Epstein, în timpul unei audieri tensionate în Congres,…
În decembrie 2025, România a avut una dintre acele luni în care cifrele arată ca o victorie: salariul mediu net a urcat la 5.914 lei, iar brutul se apropie de 10.000 de lei, arată un…
În ultimii ani s-a înregistrat un număr tot mai mare de cazuri de cancer colorectal la persoane tinere, cu vârste sub 50 de ani, ca urmare a stilului de viață modern. Astfel, colonoscopia este tot…
