Taximetriștii pornesc greu în cursa licențelor, dar claxonează la ridesharing: „Sunt mașini din toată țara care vin și fac transport alternativ în Capitală. Nimeni nu verifică!”
HotNews.ro, 12 februarie 2026 19:50
Transportatorii autorizați nu se înghesuie la cele 1.000 de licențe de taximetrie scoase la atribuire de Primăria Municipiului București (PMB) pe 10 februarie. Miercuri, la ora la care s-a deschis biroul la care se puteau…
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
20:10
Vicepremierul UDMR face apel la „înțelepciune” și „maturitate politică” în coaliție: „Avem nevoie cât se poate de repede de buget” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a îndemnat partidele din coaliția de guvernare „să se înțeleagă în cel mai scurt timp posibil” pentru a putea fi aprobat bugetul de stat pentru anul 2026. Întrebat joi la Europa FM…
20:10
Alexandru Muraru cere PSD să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz: „Singura variantă este demisia, nu scuzele” # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a cerut public președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul politic secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, după declarația în care acesta a comparat tăierile de posturi din cadrul SGG cu…
20:10
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă, joi seară, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden-Biesen din Belgia. Șeful statului va susține declarații de presă la…
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Peste jumătate de miliard de euro pentru antiaeriana ucraineană, plus 1.000 de rachete. Anunțul Londrei # HotNews.ro
Regatul Unit va ajuta Ucraina să se apere mai bine împotriva atacurilor aeriene rusești care îi distrug infrastructura energetică, printr-un pachet de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 de milioane de euro), a…
19:30
„Ora cu și pentru animale”, aprobată la nivel național. Opționalul va putea fi introdus în orice școală din țară # HotNews.ro
Opționalul școlar „Ora cu și pentru animale”, inițiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și mai multe ong-uri din domeniu, printre care Fundația…
Acum 2 ore
19:10
Două comune se comasează pentru reducerea cheltuielilor. „Comuna rezultată în urma unificării va fi a doua cea mai mare din județ” # HotNews.ro
Autoritățile locale din comunele Beltiug și Socond vor demara săptămâna viitoare procedurile pentru comasarea celor două unități administrativ-teritoriale, conform anunțului făcut de liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma, joi, într-o intervenție la Antena 3. Adrian…
19:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost emis cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic pentru mai multe regiuni. Într-un comunicat de presă, MAE i-a…
18:50
Prima reacție a tinerei de 33 de ani care a finalizat achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman # HotNews.ro
Achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding – vehiculul de investiții controlat de familia Pavăl, care dețin și Dedeman și recent au achiziționat rețeaua Practiker a fost finalizată de fiica lui Dragoş Pavăl, unul din…
18:40
Șeful NATO respinge temerile privind retragerea SUA din rolul de lider al alianței militare: „Statele Unite sunt pe deplin implicate” # HotNews.ro
„Statele Unite rămân ferm implicate în NATO”, a declarat Mark Rutte, respingând temerile potrivit cărora Washingtonul se retrage din rolul său de lider al alianței militare, potrivit The Guardian. Secretarul general al NATO a declarat…
18:30
Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze «prietenilor» lor de la Moscova” / Replica lui Peter Szijjarto # HotNews.ro
Atacul rus de luna trecută asupra ramurii ucrainene a conductei de petrol Drujba, construită de sovietici, a oprit tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit…
18:30
Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor / Cum motivează decizia # HotNews.ro
Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026, relatează GOLAZO.ro. Producătorul din România a câștigat Raliul Dakar la începutul acestui an, la a doua participare. După ce Nasser Al-Attiyah și Fabian…
Acum 4 ore
17:50
Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin # HotNews.ro
Comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, a declarat joi că încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina și i-a mulțumit primei doamne a SUA, Melania Trump, potrivit Reuters.…
17:30
Un atac ucrainean cu drone a lovit importanta rafinărie de petrol din Volgograd. Activitatea, suspendată # HotNews.ro
Rafinăria de petrol din Volgograd, din sudul Rusiei, deținută de Lukoil, și-a suspendat miercuri activitatea de prelucrare a petrolului după un incendiu de proporții izbucnit în urma unui atac ucrainean cu drone, au declarat joi…
17:20
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # HotNews.ro
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război,…
17:20
FOTO Noul Dacia Jogger facelift, cu motorul de 1.8 litri hibrid, poate fi comandat în România # HotNews.ro
Cu o întârziere de două luni față de celelalte noutăți lansate de Dacia în toamna anului trecut, noul Jogger facelift care beneficiază de motorul hibrid de 1.8 litri și 155 cai-putere poate fi comandat din…
17:10
Kremlinul ia în calcul să îi trimită o invitație lui Donald Trump la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. „Îl vom întreba dacă poate participa” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea ca președintele american Donald Trump să fie invitat la parada militară de la Moscova care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. …
17:00
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară tăierile de posturi cu Auschwitz a fost „interpretată greșit” / HotNews publică înregistrarea AUDIO cu afirmația sa # HotNews.ro
Secretarul general al Guvernului a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook că a folosit cuvinte „tari”, însă în mod „neofensator”. „Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din…
17:00
VIDEO Robert Negoiță, mesaj de „recunoștință maximă justiției din România” din biroul primăriei, după ce instanța a stabilit că își poate relua mandatul: „Știu exact ce am făcut” # HotNews.ro
„Justiția funcționează”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, joi, în primul mesaj transmis după decizia Tribunalului București de a-i permite să își reia mandatul. Edilul a fost plasat sub control judiciar în 5 februarie,…
16:40
Replica lui Viktor Orban după declarațiile lui Zelenski despre aderarea la UE: „Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” # HotNews.ro
„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit”, a declarat premierul ungar Viktor Orban, joi, într-un postare pe X în care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că „statele membre stabilesc condițiile, nu…
16:40
Un consilier al lui Ilie Bolojan apără propunerea premierului ce îi vizează pe medicii rezidenți: „Cazul nu e deloc unic” # HotNews.ro
„Ilie Bolojan a călcat pe un alt mușuroi de furnici, de data asta plin cu medici rezedenți”, spune Dragoș Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia și consilier onorific pe teme de sănătate al premierului…
16:30
Dogioiu: Reforma administrației publice se va adopta „cel mai probabil prin ordonanță de urgență”. Cum se vor face tăierile de posturi și cheltuieli # HotNews.ro
Reforma administrației publice centrale și locale, care vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea a mii de posturi, va fi adoptată de Guvern „cel mai probabil prin ordonanță de urgență din…
16:30
PSD iese public cu nou mesaj critic la adresa Guvernului din care face parte: „Să abandoneze politica simplistă de austeritate” # HotNews.ro
PSD afirmă că se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar, pentru că o astfel de măsură, spun ei, ar genera blocaje „grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, potrivit unui comunicat de…
16:20
Comisia Europeană a greșit când a deblocat 10 miliarde de euro pentru Ungaria, spune un consilier juridic a Curții Europene de Justiție. Ce înseamnă acest aviz # HotNews.ro
Avizul dat de un consilier juridic al Curții de Justiție a UE va fi urmat de o decizie finală a acestei instituții, care vine în urma unei solicitări a Parlamentului European, scrie Politico. Comisia Europeană…
Acum 6 ore
16:00
În câteva zone din Capitală au început lucrările de construcție a unor noi refugii de tramvai care vor fi instalate pe traseele mai multor linii. Publicația Club Feroviar scrie că se lucrează la șase refugii…
15:50
Poliția belgiană face percheziții la sediul Comisiei Europene din cauza unor tranzacții imobiliare suspecte. Ancheta, desfășurată de Parchetul European condus de Laura Kovesi # HotNews.ro
Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la birourile Comisiei Europene, în legătură cu posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare, relatează Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta. Potrivit FT, investigația este condusă…
15:40
BREAKING Robert Negoiță își poate relua mandatul de primar. Tribunalului București a revocat controlul judiciar # HotNews.ro
Robert Negoiță se poate întoarce în fruntea Primăriei Sectorului 3 la o săptămână după ce procurorii DNA i-au interzis să se apropie de sediul instituției și să își exercite atribuțiile de primar, anunță Digi24, Antena…
15:30
Pentagonul transmite că NATO trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu „dependență”: „E timpul să fim pragmatici” # HotNews.ro
Elbridge Colby, subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat mai degrabă decât pe dependență” față de SUA, el făcând comentariile la sosirea sa la Bruxelles pentru…
15:10
Adrian Mutu s-a răzgândit în privința luptei pentru play-off: „Cred că aceste echipe vor intra” # HotNews.ro
Adrian Mutu (47 de ani) consideră că FCSB și CFR Cluj vor obține calificarea în play-off-ul SuperLigii. În urmă cu doar 10 zile, fostul atacant al naționalei României avea altă părere. După seriile impresionante de…
15:00
O navă de război a SUA s-a ciocnit cu un alt vapor al Marinei în largul Americii de Sud # HotNews.ro
Un vas american de război și o navă de aprovizionare a Marinei s-au ciocnit miercuri după-amiază în timpul realimentării, a declarat Comandamentul Sudic al SUA pentru Reuters printr-un comunicat trimis pe email joi. Distrugătorul cu…
15:00
Decizie finală de investiție la mini-reactoarele de la Doicești, chiar dacă au fost descoperite emanații de gaze în zonă / Va fi plătit un singur reactor pentru a vedea dacă funcționează # HotNews.ro
Acționarii Nuclearelectrica au decis, joi, la solicitarea Ministerului Energiei, să ia decizia finală de investiție în proiectul mini-reactoarelor inovative de la Doicești, care ar urma să fie dezvoltate de americanii de la NuScale, potrivit unei…
14:40
Șeful unei mari companii europene a dezvăluit cum încerca Jeffrey Epstein să se infiltreze în cercurile unor persoane influente # HotNews.ro
Axel Dumas, directorul general (CEO) al Hermès, a declarat joi că a rezistat încercărilor repetate ale lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, descriindu-l pe finanțist drept un „prădător financiar” care îl vizase…
14:40
O voce-cheie din Europa, alături de Macron în demersul de reluare a discuțiilor cu Putin # HotNews.ro
„Canalele de comunicare sunt necesare”, a afirmat cancelarul Christian Stocker despre planul preşedintelui francez Emmanuel Macron de a nu delega negocierile către SUA și de a construi o nouă arhitectură de securitate europeană prin reluarea dialogului…
14:40
VIDEO Dronă, prăbușită pe plaja din Tuzla, la câteva zile după un caz similar în Mamaia # HotNews.ro
Drona a fost găsită de către un grup de tineri care se plimbau pe plaja din Tuzla. Ei au alertat autoritățile prin 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că sunt…
14:40
Structura anului școlar 2026-2027, aprobată de Ministerul Educației. Când încep cursurile și de ce nu se revine la 15 septembrie # HotNews.ro
Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată în forma finală de către Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea…
14:20
Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București. Persoanele noi din stații, pe bulevarde unde se reabilitează șine # HotNews.ro
Probabil cea mai mare problemă de infrastructură pentru transportul public din București o reprezintă zecile de kilometri de șină de tramvai în stare avansată de degradare. Primăria Capitalei a început mai multe șantiere de reabilitare,…
14:20
Termoenergetica, în pragul colapsului din cauza datoriilor uriașe: „Furnizorii de materiale ne ocolesc. Mult nu mai putem continua” # HotNews.ro
Termoenergetica se află într-o situație foarte dificilă, încercând să supraviețuiască de la o lună la alta, spune Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei. Datoria către Electrocentrale București, producătorul de energie termică din Capitală, a…
Acum 8 ore
14:00
Separatiștii din Canada își intensifică eforturile după întâlnirile cu oficiali ai administrației Trump: „Suntem diferiți” # HotNews.ro
Separatiștii din provincia Alberta a Canadei și-au accelerat campania de strângere de semnături menită să declanșeze un vot pentru independență în această zonă bogată în petrol, care se plânge de mult timp că economia sa…
13:50
Una dintre cele mai bogate țări din Europa va decide prin referendum dacă să limiteze populația la 10 milioane de locuitori # HotNews.ro
Referendumul privind limitarea migrației ar putea pune în pericol acordurile Elveției cu UE și ar putea afecta grav economia, au avertizat criticii propunerii, citați de The Guardian și Swiss Info. Elveția va vota în această…
13:40
Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a misiunii NATO Arctic Sentry, a anunțat joi premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters. „Această inițiativă întărește descurajarea, protejează interesele…
13:20
„Impactul este devastator”. Ce se va întâmpla cu piața auto în 2026, anul în care programul Rabla este mai nesigur ca niciodată # HotNews.ro
După patru ani de creștere, piața auto românească ar putea scădea în 2026, mai ales că anul este plin de incertitudini, iar întrebarea cheie este dacă va exista, sau nu, programul Rabla, a spus la…
13:20
VIDEO Preoți și enoriași ai bisericii subordonate Patriarhiei Ruse au atacat un locaș de cult monument istoric din Republica Moldova. Ciocniri cu Poliția / De la ce a plecat conflictul ortodox # HotNews.ro
Aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți din Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, au pătruns cu forța într-o biserică declarată monument istoric și care aparține legal Mitropoliei Basarabiei, subordonate Bisericii Ortodoxe Române. Acesta este…
13:00
Președintele chinez Xi Jinping a făcut o referire publică rară la recenta epurare militară care a dus la demiterea celor mai importanți generali ai țării, inclusiv a celui mai apropiat aliat al său, potrivit BBC.…
13:00
VIDEO Nicușor Dan, despre invitația lui Trump de a merge la summitul Consiliului de Pace: „E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii” # HotNews.ro
Președintele a explicat joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, că încă analizează invitația președintelui american Donald Trump de a participa la summitul Consiliului de Pace din 19 februarie. El spune că sunt discuții…
12:20
Adolescentul te scoate din minți? Ce soluții au psihologii: „Rămâneți curioși față de ceea ce trăiesc și cât puteți de calmi când poveștile lor vă vor ridica părul pe ceafă” # HotNews.ro
Sunt inteligenți, dar și nepoliticoși, aroganți chiar, creativi, amuzanți, experți în replici și comentarii nelalocul lor și, în general, au un comportament derutant care-i scoate din minți pe părinți și nu numai. Problemele acestei vârste dificile…
12:20
La un an după șocul produs de DeepSeek, companiile chineze se pregătesc să lanseze un val de noi modele AI # HotNews.ro
La un an după ce startup-ul chinez DeepSeek a zguduit industria tech globală prin lansarea unui model de inteligență artificială (AI) cu cost redus, rivalii săi interni sunt mai bine pregătiți, concurând cu acesta pentru…
12:20
ANAF nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări dacă mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată, transmite joi Agenția într-un comunicat. Evaluarea activității fiscale a contribuabililor se realizează exclusiv pe baza criteriilor…
Acum 12 ore
12:10
„Glicemia bună te poate păcăli.” Dr. Oana Pop, MedLife: de ce diagnosticul de diabet îi ia prin surprindere pe mulți pacienți # HotNews.ro
Diagnosticul de diabet poate veni ca un șoc, mai ales pentru pacienți tineri, fără probleme mari de greutate, care își fac regulat analizele de rutină și văd o glicemie în limite normale. Capcana este că…
12:00
Sportiv ucrainean, descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina pentru că insistat să poarte o cască omagială interzisă # HotNews.ro
„Nimeni nu este în dezacord cu mesajul”, a declarat joi președinta Comitetului Olimpic Internațional, care a subliniat însă că regulile olimpice interzic afișarea unor astfel de mesaje în timpul competiției, potrivit Reuters. Sportivul ucrainean Vladislav…
12:00
Cum își pot recupera bucureștenii banii pentru energia termică nelivrată în ianuarie, când mii de blocuri au fost săptămâni întregi fără căldură / Anunțul Termoenergetica # HotNews.ro
Bucureștenii care în luna ianuarie nu au primit căldură și apă caldă la parametrii din contractul cu Termoenergetica pot cere o compensare pentru luna februarie, prin intermediul asociațiilor de proprietari, au anunțat reprezentanții companiei. Încă…
