Data și locul următoarei runde de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt încă în discuție, declară Serghei Riabkov

13:10

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA – anunţă că 9 martie este termenul limită până la care se pot depune cereri de sprijin pentru sectorul pomicol afectat de îngheţ în 2025. Potrivit instituţiei, sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, de maximum 2.000 de euro pe hectar. Este valabil pentru speciile: […]