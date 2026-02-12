Trump ar putea participa la parada de „Ziua Victoriei”, în Rusia. Sugestia a fost transmisă de Kremlin
G4Media, 12 februarie 2026 19:20
Președintele american Donald Trump ar putea participa, în luna mai, la celebrarea „Zilei Victoriei" din Rusia, eveniment marcat anual printr-o amplă paradă militară organizată la Moscova. Kremlinul a sugerat această posibilitate prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, care a declarat că autoritățile ruse iau în calcul adresarea unei invitații oficiale liderului de la
19:40
Regatul Unit va ajuta Ucraina să se apere mai bine împotriva atacurilor aeriene ruseşti care îi distrug infrastructura energetică, printr-un pachet de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 de milioane de euro), a anunţat joi secretarul britanic al Apărării, John Healey, informează Agerpres. „Astăzi, anunţ un nou ajutor de peste o jumătate de
19:40
Atacul cu drone ucrainene asupra rafinăriei de petrol din Komi, Rusia, stabilește un nou record de distanță # G4Media
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și alte unități ale forțelor de apărare ucrainene au atacat rafinăria de petrol Uhta din Republica Komi, Rusia, situată la 1.750 km de granița cu Ucraina, pe 12 februarie, afirmă Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. Rapoartele preliminare sugerează că, în urma atacului, a izbucnit
19:40
Samsung a trimis marți invitații pentru următorul său eveniment Galaxy Unpacked, programat pe 25 februarie, la San Francisco, unde compania este așteptată să lanseze seria de smartphone-uri Galaxy 26, anunță TechCrunch. Funcțiile AI vor fi din nou în prim-plan, compania spunând că noile telefoane sunt „concepute pentru a simplifica interacțiunile de zi cu zi, a
Acum 30 minute
19:30
Vicepremierul Tanczos Barna despre Nicușor Dan: „președintele analitic” / „Este timp ca să demonstreze că a meritat voturile pe care le-a primit” # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a analizat prestația președintelui României, Nicușor Dan, într-o emisiune la Europa FM. Are timp să demonstreze că a meritat voturile primite, a spus reprezentantul UDMR care a l-a descris pe președintele Dan drept un „președinte analitic", transmite MEDIAFAX. „Este un nou început, un alt stil de a conduce, un alt stil de
19:20
Acum o oră
19:00
Ministrul Ivan: Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare # G4Media
Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziţionarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziţionarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
18:50
Ministerul indian al Apărării a aprobat joi achiziţia a peste 100 de avioane de luptă franceze Rafale, un 'jalon foarte important' către un contract 'istoric', salutat de preşedinţa franceză cu câteva zile înaintea vizitei pe care o va efectua între 17 şi 19 februarie Emmanuel Macron în ţara asiatică, cu ocazia unui summit pe tema
Acum 2 ore
18:40
Tânăr reţinut de polițiștii din Galați după ce a introdus în ţară printr-o firmă de curierat 4,5 kilograme de canabis # G4Media
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut, fiind cercetat pentru introducere în ţară, fără drept, de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, după ce ar fi adus în România 4,5 kilograme de canabis prin intermediul unei firme de curierat, informează joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, transmite
18:30
NATO 3.0: Europa trebuie să conducă apărarea continentului, dar SUA nu abandonează alianța / America trebuie să acorde prioritate acelor teatre în care numai puterea americană poate juca un rol decisiv (Elbridge Colby) # G4Media
Europa trebuie să preia conducerea în apărarea proprie, pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai periculoasă, dar Statele Unite nu își abandonează aliații din NATO, a declarat un înalt oficial american, citat de Sky News. Elbridge Colby, subsecretarul responsabil cu politica Pentagonului, a afirmat că alianța trebuie să fie pregătită pentru eventualitatea
18:20
Un judecător federal american a stabilit pentru februarie 2027 data începerii procesului pentru defăimare lansat de preşedintele american Donald Trump împotriva BBC, în care liderul de Casa Albă solicită 10 miliarde de dolari de la postul public de televiziune britanic pentru un montaj video controversat cu unul dintre discursurile sale, relatează joi AFP şi dpa.
18:10
Grupul aerospaţial franco-german Ariane dezvoltă un program de rachete balistice cu raze de acţiune de peste 1.000 de kilometri # G4Media
Grupul aerospaţial franco-german Ariane dezvoltă un program de rachete balistice cu raze de acţiune de mii de kilometri, dar producţia este încă la câţiva ani distanţă, a declarat joi, la München, Vincent Pery, şeful diviziei militare a grupului, potrivit agenției de știri dpa, citată de Agerpres. Câteva guverne europene, inclusiv cel german, şi-au exprimat interesul
18:10
Operaţiune a poliţiei franceze la muzeul Luvru după suspiciuni de fraudă cu bilete / Doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi # G4Media
O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse concordante, citate de agenția de știri AFP, informație preluată
18:10
Aleksander Ceferin, președintele UEFA, exclude o revenire a formațiilor rusești în competițiile de pe Bătrânul Continent. De asemenea, oficialul sloven precizează că nici naționala Rusiei nu va avea loc în preliminariile pentru Euro 2028. România află joi adversarele din Liga Națiunilor – Posibilele rivale ale tricolorilor Aleksander Ceferin este împotriva revenirii Rusiei în fotbalul european
18:00
Elveţienii vor vota pe 14 iunie înscrierea în Constituţie a limitării numărului populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050 pentru a descuraja imigrația # G4Media
Elveţienii se vor pronunţa printr-un vot popular, stabilit de guvern pe 14 iunie, cu privire la limitarea numărului populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050, o propunere ce reflectă îngrijorările larg răspândite privind imigraţia ridicată, dar riscă să lipsească ţara de forţă de muncă foarte necesară şi să zguduie relaţiile cu Uniunea Europeană,
18:00
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, relatează Agerpres. „Nu mai este chiar atât de neobişnuit pentru mine", a declarat Jasmin Schmidt, joi. Partenerul ei de viaţă, Andreas Rittner, a spus că imediat după ce a aflat că Jasmin era din nou însărcinată, s-a gândit din nou la posibilitatea naşterii
17:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic pentru mai multe regiuni, transmite Agerpres. Într-un comunicat de presă, MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că METEO France (https://vigilance.meteofrance.fr/fr) a
17:50
Viral pe rețele: Care e faza cu Mihai Bendeac care a ”agresat” o fată și cum s-a inflamat scandalul declanșat de acuzațiile FILIA / ONG-ul și-a șters postarea după ce a apărut înregistrarea integrală și a adus noi explicații # G4Media
Centrul FILIA a susținut, într-o postare pe rețelele de socializare, pe care a șters-o ulterior, că Mihai Bendeac a hărțuit o tânără fană în timpul unei proiecții a filmului "Băieți de oraș", la Ploiești, arată ISE. Potrivit relatării ONG-ului, tânăra i-ar fi spus actorului că, din cauza emoțiilor, simte că îi "sare inima din piept".
Acum 4 ore
17:40
Un abonament de călătorie pe mijoace de transport în comun, vechi de 100 de ani, descoperit în podelele Primăriei Oradea # G4Media
Muncitorii care reabilitează clădirea Primăriei Oradea au descoperit, miercuri, când desfăceau podelele dintr-un birou de la primul etaj al clădirii, un abonament de călătorie pe mijloacele de transport în comun vechi de aproape 100 de ani (foto sus), informează ebihoreanul.ro „În timpul lucrărilor de reabilitare a clădirii Primăriei, a ieșit la iveală o adevărată piesă
17:40
Ungaria riscă să piardă 10 miliarde de euro din fonduri europene, în urma unei recomandări a Avocatei Generale a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene # G4Media
Ungaria nu ar fi trebuit să primească 10 miliarde de euro reprezentând fonduri UE îngheţate, a declarat joi Avocata Generală a Curţii de Justiţie a UE (CJUE), îndemnând Comisia Europeană să îşi schimbe decizia, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În centrul problemei se află decizia executivului european de a dezgheţa fondurile pentru
17:30
Conturile pro-Kremlin de pe rețelele sociale exploatează noua avalanșă de documente legate de criminalul sexual Jeffrey Epstein pentru a continua să răspândească acuzații împotriva Ucrainei și privind traficul de copii, potrivit cercetărilor efectuate de AFP și unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (ISD) publicat joi, scrie boursorama.com. De la începutul invaziei, Rusia a deportat
17:30
Hermès a anunțat joi o creștere a veniturilor de 5,5% (respectiv 8,9% la cursuri de schimb constante), depășind pragul de 16 miliarde de euro. Grupul francez de lux a raportat însă o scădere de 1,72% a profitului net în 2025, până la 4,5 miliarde de euro, pe fondul taxei excepționale impuse marilor companii pentru susținerea
17:30
Mihai Polițeanu, după de George Simion a afirmat că AUR este partid de opoziție: “Rugămintea mea către dvs este ca consilierii locali AUR să nu mai fie la remorca PSD în Ploiești” # G4Media
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, l-a întrebat joi pe George Simion de ce consilierii săi locali votează "cot la cot" cu PSD în condițiile în care pretinde că partidul extremist AUR este unul de opoziție. Simion a venit joi în biroul primarului Ploieștiului împreună cu câțiva reprezentanți ai protestatarilor care au manifestat în fața clădirii primăriei
17:20
România a luat decizia finală de investiție în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești # G4Media
Acționarii Nuclearelectrica au aprobat joi, cu peste 90% din voturi, adoptarea deciziei finale de investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) care folosesc tehnologia americană NuScale, pe locul fostei termocentrale de la Doicești, a anunțat, joi, compania la BVB, potrivit MEDIAFAX. Votul pentru aprobarea deciziei finale pentru proiectul SMR de la Doicești a fost
17:20
Vaticanul i-a cerut unei comunităţi catolice tradiţionaliste din Elveția să renunţe la numirea propriilor episcopi # G4Media
Vaticanul i-a somat joi pe reprezentanţii unei comunităţi catolice tradiţionaliste să nu mai hirotonească noi episcopi, aşa cum aceasta a ameninţat că o va face, pentru că, dacă va proceda astfel, atunci acea comunitate va fi considerată schismatică, informează agenția de știri AFP. Pe 2 februarie, Fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea, cu sediul în
17:10
Conturi pro-Kremlin de pe reţelele sociale exploatează publicarea documentelor legate de cazul Epstein pentru a dezinforma, arată un raport al Institutului pentru Dialog Strategic de la Londra # G4Media
Conturi pro-Kremlin de pe reţelele sociale exploatează noua avalanşă de documente legate de infractorul social Jeffrey Epstein pentru a continua să răspândească acuzaţii împotriva Ucrainei şi despre traficul de copii, potrivit unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (IDS), cu sediul la Londra, publicat joi, informează agenția de știri AFP. De la începutul invaziei în
17:00
Organizația MCA România îi cere public lui Radu Oprea să-și asume responsabilitatea pentru impactul declarației în care compară concedierile cu exterminarea evreilor la Auschwitz # G4Media
Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (MCA) din România îi solicită public secretarului general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), să își asume responsabilitatea pentru impactul declarației pe care a făcut-o și să transmită un mesaj clar că utilizarea Holocaustului și a simbolisticii asociate lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau în dezbateri politice curente reprezintă un act regretabil,
17:00
Comisarul european Michael McGrath, după întâlnirea cu ministrul român de Justiție: În implementarea reformelor cheie din Justiție, Comisia Europeană este ferm alături de România # G4Media
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor Michael McGrath a fost joi într-o vizită oficială la București, întâlnindu-se atât cu premierul Ilie Bolojan și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu, cât și cu ministrul Justiției Radu Marinescu. După întâlnirea cu ministrul Justiției, Comisarul Michael McGrat a scris pe rețele de socializare că
16:50
Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027 # G4Media
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027, până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite Agerpres. „În prezent, autorităţile publice locale au utilizat fonduri proprii pentru elaborarea documentaţiilor tehnice ale proiectelor, însă nu pot finaliza contractarea acestora.
16:40
Protest-fiasco al AUR în toată țara: La Constanța, Teodosie s-a lepădat de evenimentul organizat de Simion la Arhiepiscopie / Câteva zeci de manifestanți în localitățile din țară / Deloc viral în social media # G4Media
Protest-fiasco al AUR în toată țara: La Constanța, Teodosie s-a lepădat de evenimentul organizat de Simion la Arhiepiscopie / Câteva zeci de manifestanți în localitățile din țară / Deloc viral în social media Protestul "12 minute, pe 12 februarie, la ora 12:00" anunțat de George Simion în to
16:30
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară concedierile cu exterminarea evreilor la Auschwitz a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator” / Îl cataloghează pe Alexandru Muraru (PNL) drept „un nimeni din Iași” # G4Media
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook, că declarația sa în care compară concedierile din sectorul bugetar cu exterminarea evreilor la Auschwitz a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator”. Precizările lui Radu Oprea vin după ce Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, și purtătorul […] © G4Media.ro.
16:20
Primăria Cluj anunță că se află în termenul de preaviz pentru rezilierea unilaterală a contractului pentru Centura Metropolitană # G4Media
Primăria Cluj-Napoca anunță, prin intermediul unui comunicat de presă, că se află în termenul legal de preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului privind realizarea Centurii Metropolitane, după ce a notificat liderul asocierii DIMEX-2000 COMPANY / HYDROSTROY AD / INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI, informează ActualdeCluj. Notificarea a fost transmisă în 6 februarie 2026, iar asocierea are […] © G4Media.ro.
16:20
Europa plănuieşte următoarea mişcare la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contextul tensionării relaţiilor cu SUA # G4Media
Şocate de tarifele vamale şi de „politica de demolare” a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc între 13-15 februarie la Conferinţa de Securitate de la Munchen, cu gândul la ceea ce s-a întâmplat acum un an, când vicepreşedintele SUA, JD Vance, a ţinut un discurs înflăcărat care anunţa o nouă eră turbulentă în […] © G4Media.ro.
16:20
Scandal la Jocurile Olimpice: Antrenorul Finlandei, trimis acasă după ce a exagerat cu consumul de alcool # G4Media
Igor Medved, antrenorul principal al echipei Finlandei de sărituri cu schiurile, a fost trimis acasă în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. Motivul: a încălcat valorile și regulile echipei privind „consumul de alcool.” Igor Medved, antrenorul echipei Finlandei de sărituri cu schiurile, trimis acasă pentru consum de alcool Varianta trimiterii lui Medved acasă a […] © G4Media.ro.
16:20
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, își cere scuze pentru comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz, dar susține că declarația sa a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator” # G4Media
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, și-a cerut scuze, joi, într-o postare pe Facebook, pentru comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz, dar susține că declarația sa a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator”. Precizările lui Radu Oprea vin după ce Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, și purtătorul […] © G4Media.ro.
16:00
Fosta şefă de la Oncologie şi mai mulţi medici radiologi au demisionat de la Spitalul Judeţean Brașov # G4Media
Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale, transmite Agerpres. Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea […] © G4Media.ro.
16:00
Parlamentarii USR i-au solicitat comisarului european pe Justiție o evaluare mai exigentă în cadrul mecanismului privind statul de drept / „După ridicarea MCV, evaluarea funcționării Justiției a fost prea indulgentă” # G4Media
Parlamentarii USR au discutat, joi, cu Michael McGrath, comisarul european responsabil de portofoliul Democrație, Justiție, Stat de Drept și Protecția Consumatorului, și au atras atenția asupra efectelor negative clare pe care le au asupra sistemului judiciar legile justiției adoptate în urmă cu patru ani. Totodată, parlamentarii USR au vorbit despre necesitatea unei evaluări mai exigente […] © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Agriculturii afirmă că nu mai poate suporta o tăiere de 10% din fondul de salarii: Ordonanţa a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată # G4Media
Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea și nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% din fondul de salarii, a declarat, miercuri, ministrul Florin Barbu, citat de Agerpres. „În momentul de faţă, vă spun foarte clar, a ajuns ordonanţa la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea. Mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a fost […] © G4Media.ro.
15:50
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţele cu Iordania şi Irak, a confirmat joi Ministerul Apărării de la Damasc, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. ‘Prin coordonare între partea siriană şi partea americană, unităţi ale Armatei arabe siriene au preluat baza al-Tanf, au securizat baza […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:40
Manipularea pe reţelele sociale este accesibilă şi sofisticată, necesitând noi strategii de combatere, potrivit unui raport NATO # G4Media
Manipularea pe reţelele sociale rămâne accesibilă şi ieftină, iar metodele utilizate devin din ce în ce mai sofisticate. Platformele de social media au îmbunătăţit abilităţile de a elimina conturi şi activităţi legate de spam, însă cei care practică manipularea şi-au adaptat strategiile prin extinderea şi diversificarea metodelor, relevă un raport recent al Centrului de excelenţă […] © G4Media.ro.
15:30
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze, transmite Agerpres. Decizia instanţei este definitivă, astfel încât Negoiţă se poate întoarce la Primărie. Robert Negoiţă a fost plasat […] © G4Media.ro.
15:30
Hamilton, critici la adresa Ferrari înainte de 2026: „O decizie dăunătoare pentru sezonul meu” # G4Media
Lewis Hamilton se află în Bahrain acolo unde au loc teste de Formula 1 înainte de startul sezonului 2026 din Marele Circ. Pilotul britanic s-a declarat nemulțumit de faptul că nu are un inginer de cursă confirmat pentru noul sezon care bate la ușă. Hamilton se plânge că nu are un inginer de cursă la […] © G4Media.ro.
15:20
Comisia Europeană, vizată de o anchetă a Parchetului European și de percheziții ale poliției belgiene / Sunt suspectate nereguli în vânzarea de active imobiliare # G4Media
Ancheta vizează potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare în 2024, relatează Financial Times. Poliția belgiană a efectuat o percheziție la sediul Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare, dezvăluie Financial Times. Perchezițiile se desfășoară chiar în timpul reuniunii informale a Consiliului European, de la Castelul Alden-Biesen, Regatul […] © G4Media.ro.
15:10
Preparatele care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern # G4Media
Eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern, transmite Agerpres. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. „Proiectul de lege clarifică regimul juridic […] © G4Media.ro.
15:10
CEO-ul Hermès, Axel Dumas, afirmă că a fost o „țintă” a lui Epstein: “A încercat de trei ori să se întâlnească cu mine, dar am refuzat / Avea o reputație detestabilă” # G4Media
Directorul executiv al gigantului Hermès, Axel Dumas, a declarat joi că a refuzat mai multor oferte ale lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, adăugând că le crede că a fost o țintă a pedofilului american, pe care l-a calificat drept „prădător financiar”, când Epstein a abordat în 2013 compania, care se confrunta […] © G4Media.ro.
15:10
Suedia va trimite avioane de luptă în patrulare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO # G4Media
Suedia a anunţat joi că va patrula în jurul Islandei şi Groenlandei cu avioane de luptă Gripen, ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO, relatează agenția de știri Reuters. NATO a anunţat miercuri că a lansat misiunea pentru a-şi consolida prezenţa în Arctica, parte a unui efort de a dezamorsa tensiunile severe din cadrul […] © G4Media.ro.
14:50
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele din apropierea Americii de Sud (Wall Street Journal) # G4Media
O navă de război şi o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, a relatat joi Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane, relatează agenția de știri Reuters. Distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, şi nava de sprijin rapid USNS Supply […] © G4Media.ro.
14:50
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a îndemnat joi Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au aruncat oraşe întregi în întuneric şi le-au lăsat fără încălzire, reamintindu-i că „luarea ca ţintă a infrastructurii civile este interzisă în temeiul dreptului internaţional”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Noaptea trecută, Rusia a […] © G4Media.ro.
14:30
SUA va participa la o reuniune OMS privind compoziţia vaccinului antigripal / Washingtonul a părăsit oficial organizația, în luna ianuarie # G4Media
Statele Unite vor participa la o reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) care va avea loc la sfârşitul lunii pentru determinarea compoziţiei viitoarelor vaccinuri antigripale, a declarat miercuri o reprezentantă a agenţiei, în cadrul unei conferinţe de presă, transmite Reuters preluată de Agerpres. Washingtonul a părăsit oficial OMS în ianuarie, după un an de […] © G4Media.ro.
14:30
Andrea Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a rămas temporar fără permisul de conducere, transmite GPblog. Italianul a fost implicat într-un accident rutier săptămâna trecută în San Marino. Prezent la testele de Formula 1 din Bahrain, Antonelli (19 ani) a rămas fără permisul de conducere după un accident în care a fost implicat săptămâna […] © G4Media.ro.
14:20
PSD vrea ca statul să ia bani din impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor în loc să taie cheltuielile de personal din sectorul bugetar # G4Media
PSD solicită, joi, partenerilor de guvernare, într-un comunicat de presă, „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România”. Varianta propusă de PSD este impozitarea progresivă a veniturilor cetățenilor în loc să se taie cheltuielile de personal din sectorul […] © G4Media.ro.
