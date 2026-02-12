LIVE Președintele Nicușor Dan, de la reuniunea informală a Consiliului European:
Președintele României, Nicușor Dan, se află la reuniunii informală a Consiliului European, desfășurată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Primele concluzii pe care le transmite: S-au stabilit niște termene pentru întâlniri viitoare, în întâlnirea de azi. După cum știți, o să fie un Consiliu în 18-19 martie și acolo Comisia s-a angajat să vină […] © G4Media.ro.
21:20
BREAKING Nicușor Dan despre candidații la conducerea parchetelor: Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Despre Marius Voineag, actualul șef DNA, candidat pentru funcția de adjunct la Parchetul General: O speculație fără fundament că un un om care va fi adjunct la o instituție va controla altă instituție # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi despre candidații la conducerea parchetelor că ”mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Uitându-mă doar la numele pe cre le-am văzut, pentru fiecare din cele trei parchete sunt nume interesante”. El a fost întrebat la Bruxelles de jurnaliști și despre Marius Voineag, actualul șef DNA, […] © G4Media.ro.
21:00
Marele premiu la Loto 6/49, câştigat joi cu un bilet de 28 de lei / Care au fost numerele câștigătoare # G4Media
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română, potrivit Agerpres.” La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro). […] © G4Media.ro.
20:50
Donald Trump pune capăt valului de deportări din Minnesota, a anunțat șeful agenţiei responsabile pentru controlul frontierelor şi imigraţie (ICE) # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a acceptat să pună capăt valului de deportări fără precedent și puternic contestat din Minnesota, a declarat joi responsabilul cu problema frontierelor de la Casa Albă, Tom Homan, mulți agenți de imigrare urmând să se întoarcă în statele lor de origine în cursul săptămânii viitoare, scrie Reuters. În cadrul operațiunii Metro […] © G4Media.ro.
20:50
20:40
Premierul maghiar Viktor Orbán a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să folosească banii pentru propria economie, în loc să mai ajute Ucraina. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a cerut Uniunii Europene să nu mai trimită bani Ucrainei și să-i folosească pentru a sprijini economia europeană, în cadrul unui summit informal al Celor 27 dedicat […] © G4Media.ro.
20:30
Germania dorește să livreze încă 5 interceptoare de rachete Ucrainei, afirmă ministrul apărării # G4Media
Germania va livra încă cinci interceptoare de rachete PAC-3 Ucrainei dacă alte țări vor dona un total de 30, a declarat joi ministrul german al apărării, Boris Pistorius, scrie Reuters. PAC-3, sau Patriot Advanced Capability-3, se numără printre principalele arme furnizate de Occident Ucrainei în lupta împotriva invaziei rusești. „Știm cu toții că este vorba […] © G4Media.ro.
20:30
FC Dinamo Bucureşti şi FC Hermannstadt s-au calificat, joi seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce echipa din Capitală a câştigat cu 2-0 (0-0) în faţa sibienilor, pe Stadionul Arcul de Triumf, în Grupa D, transmite Agerpres.După o primă repriză slabă, Dinamo a controlat jocul după pauză şi a marcat […] © G4Media.ro.
20:30
Fostul ministru de interne din Franța, Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia # G4Media
Candidat declarat la alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, fostul ministru de interne Bruno Retailleau a promis joi că „va supune direct referendumului mai multe proiecte legislative majore” dacă va fi ales, în special pentru „a reduce drastic imigraţia”, relatează Agerpres. „Nu trebuie să mai guvernăm împotriva poporului”, a afirmat el într-un discurs transmis în […] © G4Media.ro.
20:20
Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, îi cere social-democratului Sorin Grindeanu să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea: Gravitatea afirmațiilor și a situație cretate de Oprea sunt mult mai grave decât par # G4Media
Liberalul Alexandru Muraru (președintele PNL Iași), revine și îi cere public liderului PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul lui Radu Oprea, „pentru a evita un scandal internațional generat de afirmațiile și situația generată de acesta”. „Cu cât mai târziu se va produce plecarea impertinentului personaj, cu atât mai mult va face de râs Partidul Social […] © G4Media.ro.
20:10
VIDEO | Premieră în România: Un laborator pentru vehicule militare unic în regiune va testa și EV-uri. De ce pot fi mașinile electrice un risc de securitate? # G4Media
Primul laborator de testare a compatibilității electromagnetice pentru vehicule militare din România, capabil să primească unități de până la nivel de tanc, va fi deschis în acest an la Moreni, în județul Dâmbovița, de către compania privată locală BlueSpace Technology. Laboratorul va putea fi folosit și pentru a testa amprenta vehiculelor electrice, care pot influența […] © G4Media.ro.
20:10
Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională”. În 2026 46 de arabi israelieni au fost omorâți violent în 42 de zile # G4Media
Cinci bărbați au fost uciși în decurs de 12 ore, între miercuri seara și joi dimineața, printre ei numărându-se un șeic druz și fiul unui fost primar, în timp ce omorurile violente continuă să facă ravagii în localitățile arabe din Israel. Pe fondul ultimei serii de omucideri, șeful poliției israeliene, Danny Levy, a avertizat […] © G4Media.ro.
19:50
România și-a aflat adversarele din grupa de Liga Națiunilor: grupă de foc cu o nouă călătorie în Bosnia # G4Media
Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor la fotbal tocmai ce a avut loc astăzi, 12 februarie, la Bruxelles, iar România va face parte din grupa B4, acolo unde o va întâlni din nou pe Bosnia și Herțegovina, dar și nume tari precum Lewandowski și Gyokeres. Grupa B4, a tricolorilor: Polonia, Bosnia, România, Suedia. Dacă România va […] © G4Media.ro.
19:50
Radu Miruță, la Bruxelles: Industria românească de apărare trebuie integrată în lanțurile europene de producție # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus la Bruxelles că România vrea să modernizeze fabricile de armament și să le integreze în proiectele europene de producție. Miruță arată că România trebuie să își consolideze industria națională de apărare și să o integreze în marile lanțuri internaționale de producție, relatează Mediafax. Potrivit ministrului, aflat în prezent la […] © G4Media.ro.
19:40
Regatul Unit va ajuta Ucraina să se apere mai bine împotriva atacurilor aeriene ruseşti care îi distrug infrastructura energetică, printr-un pachet de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 de milioane de euro), a anunţat joi secretarul britanic al Apărării, John Healey, informează Agerpres. „Astăzi, anunţ un nou ajutor de peste o jumătate de […] © G4Media.ro.
19:40
Atacul cu drone ucrainene asupra rafinăriei de petrol din Komi, Rusia, stabilește un nou record de distanță # G4Media
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și alte unități ale forțelor de apărare ucrainene au atacat rafinăria de petrol Uhta din Republica Komi, Rusia, situată la 1.750 km de granița cu Ucraina, pe 12 februarie, afirmă Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. Rapoartele preliminare sugerează că, în urma atacului, a izbucnit […] © G4Media.ro.
19:40
Samsung a trimis marți invitații pentru următorul său eveniment Galaxy Unpacked, programat pe 25 februarie, la San Francisco, unde compania este așteptată să lanseze seria de smartphone-uri Galaxy 26, anunță TechCrunch. Funcțiile AI vor fi din nou în prim-plan, compania spunând că noile telefoane sunt „concepute pentru a simplifica interacțiunile de zi cu zi, a […] © G4Media.ro.
19:30
Vicepremierul Tanczos Barna despre Nicușor Dan: „președintele analitic” / „Este timp ca să demonstreze că a meritat voturile pe care le-a primit” # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a analizat prestația președintelui României, Nicușor Dan, într-o emisiune la Europa FM. Are timp să demonstreze că a meritat voturile primite, a spus reprezentantul UDMR care a l-a descris pe președintele Dan drept un „președinte analitic”, transmite MEDIAFAX. „Este un nou început, un alt stil de a conduce, un alt stil de […] © G4Media.ro.
19:20
Trump ar putea participa la parada de „Ziua Victoriei”, în Rusia. Sugestia a fost transmisă de Kremlin # G4Media
Președintele american Donald Trump ar putea participa, în luna mai, la celebrarea „Zilei Victoriei” din Rusia, eveniment marcat anual printr-o amplă paradă militară organizată la Moscova. Kremlinul a sugerat această posibilitate prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, care a declarat că autoritățile ruse iau în calcul adresarea unei invitații oficiale liderului de la […] © G4Media.ro.
19:00
Ministrul Ivan: Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare # G4Media
Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziţionarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „Decizia Finală de Investiţie pentru proiectul SMR de la Doiceşti marchează trecerea de la faza de […] © G4Media.ro.
18:50
Ministerul indian al Apărării a aprobat joi achiziţia a peste 100 de avioane de luptă franceze Rafale, un ‘jalon foarte important’ către un contract ‘istoric’, salutat de preşedinţa franceză cu câteva zile înaintea vizitei pe care o va efectua între 17 şi 19 februarie Emmanuel Macron în ţara asiatică, cu ocazia unui summit pe tema […] © G4Media.ro.
18:40
Tânăr reţinut de polițiștii din Galați după ce a introdus în ţară printr-o firmă de curierat 4,5 kilograme de canabis # G4Media
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut, fiind cercetat pentru introducere în ţară, fără drept, de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, după ce ar fi adus în România 4,5 kilograme de canabis prin intermediul unei firme de curierat, informează joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, transmite […] © G4Media.ro.
18:30
NATO 3.0: Europa trebuie să conducă apărarea continentului, dar SUA nu abandonează alianța / America trebuie să acorde prioritate acelor teatre în care numai puterea americană poate juca un rol decisiv (Elbridge Colby) # G4Media
Europa trebuie să preia conducerea în apărarea proprie, pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai periculoasă, dar Statele Unite nu își abandonează aliații din NATO, a declarat un înalt oficial american, citat de Sky News. Elbridge Colby, subsecretarul responsabil cu politica Pentagonului, a afirmat că alianța trebuie să fie pregătită pentru eventualitatea […] © G4Media.ro.
18:20
Un judecător federal american a stabilit pentru februarie 2027 data începerii procesului pentru defăimare lansat de preşedintele american Donald Trump împotriva BBC, în care liderul de Casa Albă solicită 10 miliarde de dolari de la postul public de televiziune britanic pentru un montaj video controversat cu unul dintre discursurile sale, relatează joi AFP şi dpa. […] © G4Media.ro.
18:10
Grupul aerospaţial franco-german Ariane dezvoltă un program de rachete balistice cu raze de acţiune de peste 1.000 de kilometri # G4Media
Grupul aerospaţial franco-german Ariane dezvoltă un program de rachete balistice cu raze de acţiune de mii de kilometri, dar producţia este încă la câţiva ani distanţă, a declarat joi, la München, Vincent Pery, şeful diviziei militare a grupului, potrivit agenției de știri dpa, citată de Agerpres. Câteva guverne europene, inclusiv cel german, şi-au exprimat interesul […] © G4Media.ro.
18:10
Operaţiune a poliţiei franceze la muzeul Luvru după suspiciuni de fraudă cu bilete / Doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi # G4Media
O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse concordante, citate de agenția de știri AFP, informație preluată […] © G4Media.ro.
18:10
Aleksander Ceferin, președintele UEFA, exclude o revenire a formațiilor rusești în competițiile de pe Bătrânul Continent. De asemenea, oficialul sloven precizează că nici naționala Rusiei nu va avea loc în preliminariile pentru Euro 2028. România află joi adversarele din Liga Națiunilor – Posibilele rivale ale tricolorilor Aleksander Ceferin este împotriva revenirii Rusiei în fotbalul european […] © G4Media.ro.
18:00
Elveţienii vor vota pe 14 iunie înscrierea în Constituţie a limitării numărului populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050 pentru a descuraja imigrația # G4Media
Elveţienii se vor pronunţa printr-un vot popular, stabilit de guvern pe 14 iunie, cu privire la limitarea numărului populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050, o propunere ce reflectă îngrijorările larg răspândite privind imigraţia ridicată, dar riscă să lipsească ţara de forţă de muncă foarte necesară şi să zguduie relaţiile cu Uniunea Europeană, […] © G4Media.ro.
18:00
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, relatează Agerpres. „Nu mai este chiar atât de neobişnuit pentru mine”, a declarat Jasmin Schmidt, joi. Partenerul ei de viaţă, Andreas Rittner, a spus că imediat după ce a aflat că Jasmin era din nou însărcinată, s-a gândit din nou la posibilitatea naşterii […] © G4Media.ro.
17:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic pentru mai multe regiuni, transmite Agerpres. Într-un comunicat de presă, MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că METEO France (https://vigilance.meteofrance.fr/fr) a […] © G4Media.ro.
17:50
Viral pe rețele: Care e faza cu Mihai Bendeac care a ”agresat” o fată și cum s-a inflamat scandalul declanșat de acuzațiile FILIA / ONG-ul și-a șters postarea după ce a apărut înregistrarea integrală și a adus noi explicații # G4Media
Centrul FILIA a susținut, într-o postare pe rețelele de socializare, pe care a șters-o ulterior, că Mihai Bendeac a hărțuit o tânără fană în timpul unei proiecții a filmului ”Băieți de oraș”, la Ploiești, arată ISE. Potrivit relatării ONG-ului, tânăra i-ar fi spus actorului că, din cauza emoțiilor, simte că îi ”sare inima din piept”. […] © G4Media.ro.
17:40
Un abonament de călătorie pe mijoace de transport în comun, vechi de 100 de ani, descoperit în podelele Primăriei Oradea # G4Media
Muncitorii care reabilitează clădirea Primăriei Oradea au descoperit, miercuri, când desfăceau podelele dintr-un birou de la primul etaj al clădirii, un abonament de călătorie pe mijloacele de transport în comun vechi de aproape 100 de ani (foto sus), informează ebihoreanul.ro „În timpul lucrărilor de reabilitare a clădirii Primăriei, a ieșit la iveală o adevărată piesă […] © G4Media.ro.
17:40
Ungaria riscă să piardă 10 miliarde de euro din fonduri europene, în urma unei recomandări a Avocatei Generale a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene # G4Media
Ungaria nu ar fi trebuit să primească 10 miliarde de euro reprezentând fonduri UE îngheţate, a declarat joi Avocata Generală a Curţii de Justiţie a UE (CJUE), îndemnând Comisia Europeană să îşi schimbe decizia, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În centrul problemei se află decizia executivului european de a dezgheţa fondurile pentru […] © G4Media.ro.
17:30
Conturile pro-Kremlin de pe rețelele sociale exploatează noua avalanșă de documente legate de criminalul sexual Jeffrey Epstein pentru a continua să răspândească acuzații împotriva Ucrainei și privind traficul de copii, potrivit cercetărilor efectuate de AFP și unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (ISD) publicat joi, scrie boursorama.com. De la începutul invaziei, Rusia a deportat […] © G4Media.ro.
17:30
Hermès a anunțat joi o creștere a veniturilor de 5,5% (respectiv 8,9% la cursuri de schimb constante), depășind pragul de 16 miliarde de euro. Grupul francez de lux a raportat însă o scădere de 1,72% a profitului net în 2025, până la 4,5 miliarde de euro, pe fondul taxei excepționale impuse marilor companii pentru susținerea […] © G4Media.ro.
17:30
Mihai Polițeanu, după de George Simion a afirmat că AUR este partid de opoziție: “Rugămintea mea către dvs este ca consilierii locali AUR să nu mai fie la remorca PSD în Ploiești” # G4Media
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, l-a întrebat joi pe George Simion de ce consilierii săi locali votează “cot la cot” cu PSD în condițiile în care pretinde că partidul extremist AUR este unul de opoziție. Simion a venit joi în biroul primarului Ploieștiului împreună cu câțiva reprezentanți ai protestatarilor care au manifestat în fața clădirii primăriei […] © G4Media.ro.
17:20
România a luat decizia finală de investiție în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești # G4Media
Acționarii Nuclearelectrica au aprobat joi, cu peste 90% din voturi, adoptarea deciziei finale de investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) care folosesc tehnologia americană NuScale, pe locul fostei termocentrale de la Doicești, a anunțat, joi, compania la BVB, potrivit MEDIAFAX. Votul pentru aprobarea deciziei finale pentru proiectul SMR de la Doicești a fost […] © G4Media.ro.
17:20
Vaticanul i-a cerut unei comunităţi catolice tradiţionaliste din Elveția să renunţe la numirea propriilor episcopi # G4Media
Vaticanul i-a somat joi pe reprezentanţii unei comunităţi catolice tradiţionaliste să nu mai hirotonească noi episcopi, aşa cum aceasta a ameninţat că o va face, pentru că, dacă va proceda astfel, atunci acea comunitate va fi considerată schismatică, informează agenția de știri AFP. Pe 2 februarie, Fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea, cu sediul în […] © G4Media.ro.
17:10
Conturi pro-Kremlin de pe reţelele sociale exploatează publicarea documentelor legate de cazul Epstein pentru a dezinforma, arată un raport al Institutului pentru Dialog Strategic de la Londra # G4Media
Conturi pro-Kremlin de pe reţelele sociale exploatează noua avalanşă de documente legate de infractorul social Jeffrey Epstein pentru a continua să răspândească acuzaţii împotriva Ucrainei şi despre traficul de copii, potrivit unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (IDS), cu sediul la Londra, publicat joi, informează agenția de știri AFP. De la începutul invaziei în […] © G4Media.ro.
17:00
Organizația MCA România îi cere public lui Radu Oprea să-și asume responsabilitatea pentru impactul declarației în care compară concedierile cu exterminarea evreilor la Auschwitz # G4Media
Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (MCA) din România îi solicită public secretarului general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), să își asume responsabilitatea pentru impactul declarației pe care a făcut-o și să transmită un mesaj clar că utilizarea Holocaustului și a simbolisticii asociate lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau în dezbateri politice curente reprezintă un act regretabil, […] © G4Media.ro.
17:00
Comisarul european Michael McGrath, după întâlnirea cu ministrul român de Justiție: În implementarea reformelor cheie din Justiție, Comisia Europeană este ferm alături de România # G4Media
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor Michael McGrath a fost joi într-o vizită oficială la București, întâlnindu-se atât cu premierul Ilie Bolojan și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu, cât și cu ministrul Justiției Radu Marinescu. După întâlnirea cu ministrul Justiției, Comisarul Michael McGrat a scris pe rețele de socializare că […] © G4Media.ro.
16:50
Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027 # G4Media
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027, până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite Agerpres. „În prezent, autorităţile publice locale au utilizat fonduri proprii pentru elaborarea documentaţiilor tehnice ale proiectelor, însă nu pot finaliza contractarea acestora. […] © G4Media.ro.
16:40
Protest-fiasco al AUR în toată țara: La Constanța, Teodosie s-a lepădat de evenimentul organizat de Simion la Arhiepiscopie / Câteva zeci de manifestanți în localitățile din țară / Deloc viral în social media # G4Media
Protest-fiasco al AUR în toată țara: La Constanța, Teodosie s-a lepădat de evenimentul organizat de Simion la Arhiepiscopie / Câteva zeci de manifestanți în localitățile din țară / Deloc viral în social media Protestul ”12 minute, pe 12 februarie, la ora 12:00” anunțat de George Simion în toată țara, s-a transformat într-un fiasco, joi, la […] © G4Media.ro.
16:30
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară concedierile cu exterminarea evreilor la Auschwitz a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator” / Îl cataloghează pe Alexandru Muraru (PNL) drept „un nimeni din Iași” # G4Media
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook, că declarația sa în care compară concedierile din sectorul bugetar cu exterminarea evreilor la Auschwitz a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator”. Precizările lui Radu Oprea vin după ce Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, și purtătorul […] © G4Media.ro.
16:20
Primăria Cluj anunță că se află în termenul de preaviz pentru rezilierea unilaterală a contractului pentru Centura Metropolitană # G4Media
Primăria Cluj-Napoca anunță, prin intermediul unui comunicat de presă, că se află în termenul legal de preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului privind realizarea Centurii Metropolitane, după ce a notificat liderul asocierii DIMEX-2000 COMPANY / HYDROSTROY AD / INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI, informează ActualdeCluj. Notificarea a fost transmisă în 6 februarie 2026, iar asocierea are […] © G4Media.ro.
16:20
Europa plănuieşte următoarea mişcare la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contextul tensionării relaţiilor cu SUA # G4Media
Şocate de tarifele vamale şi de „politica de demolare” a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc între 13-15 februarie la Conferinţa de Securitate de la Munchen, cu gândul la ceea ce s-a întâmplat acum un an, când vicepreşedintele SUA, JD Vance, a ţinut un discurs înflăcărat care anunţa o nouă eră turbulentă în […] © G4Media.ro.
16:20
Scandal la Jocurile Olimpice: Antrenorul Finlandei, trimis acasă după ce a exagerat cu consumul de alcool # G4Media
Igor Medved, antrenorul principal al echipei Finlandei de sărituri cu schiurile, a fost trimis acasă în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. Motivul: a încălcat valorile și regulile echipei privind „consumul de alcool.” Igor Medved, antrenorul echipei Finlandei de sărituri cu schiurile, trimis acasă pentru consum de alcool Varianta trimiterii lui Medved acasă a […] © G4Media.ro.
16:20
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, își cere scuze pentru comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz, dar susține că declarația sa a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator” # G4Media
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, și-a cerut scuze, joi, într-o postare pe Facebook, pentru comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz, dar susține că declarația sa a fost interpretată greșit și că a folosit „cuvinte tari” în mod „neofensator”. Precizările lui Radu Oprea vin după ce Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, și purtătorul […] © G4Media.ro.
16:00
Fosta şefă de la Oncologie şi mai mulţi medici radiologi au demisionat de la Spitalul Judeţean Brașov # G4Media
Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale, transmite Agerpres. Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea […] © G4Media.ro.
16:00
Parlamentarii USR i-au solicitat comisarului european pe Justiție o evaluare mai exigentă în cadrul mecanismului privind statul de drept / „După ridicarea MCV, evaluarea funcționării Justiției a fost prea indulgentă” # G4Media
Parlamentarii USR au discutat, joi, cu Michael McGrath, comisarul european responsabil de portofoliul Democrație, Justiție, Stat de Drept și Protecția Consumatorului, și au atras atenția asupra efectelor negative clare pe care le au asupra sistemului judiciar legile justiției adoptate în urmă cu patru ani. Totodată, parlamentarii USR au vorbit despre necesitatea unei evaluări mai exigente […] © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Agriculturii afirmă că nu mai poate suporta o tăiere de 10% din fondul de salarii: Ordonanţa a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată # G4Media
Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea și nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% din fondul de salarii, a declarat, miercuri, ministrul Florin Barbu, citat de Agerpres. „În momentul de faţă, vă spun foarte clar, a ajuns ordonanţa la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea. Mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a fost […] © G4Media.ro.
