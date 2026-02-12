LIVE Președintele Nicușor Dan, de la reuniunea informală a Consiliului European:

16:20

Şocate de tarifele vamale şi de „politica de demolare” a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc între 13-15 februarie la Conferinţa de Securitate de la Munchen, cu gândul la ceea ce s-a întâmplat acum un an, când vicepreşedintele SUA, JD Vance, a ţinut un discurs înflăcărat care anunţa o nouă eră turbulentă în […] © G4Media.ro.