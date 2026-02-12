Gigantul IT francez Thales își extinde investițiile în România. Bucureștiul își consolidează poziția de hub regional
Gigantul IT francez Thales își extinde investițiile în România. Compania, activă la nivel global în domenii precum apărare, aerospațial și soluții digitale avansate, anunță planuri ambițioase de extindere a operațiunilor locale, cu obiectivul de a ajunge la aproape 1.800 de angajați români până la finalul deceniului, preia Click. Planurile de extindere ale Thales confirmă poziția […]
Nicușor Dan a decis poziția României referitor la Consiliului pentru Pace: „Nu putem avea un alt statut decât de observatori” # Gândul
Nicușor Dan a declarat că în ceea ce privește participarea la Consiliul pentru Pace de pe 19 februarie, România are calitatea de „observator”. „Există în momentul acesta. Vor exista nepotriviri între carta acestei organizații și carta din care noi facem noi nu putem avea un alt statut decât de observatori. Discutăm care poate fi statutul […]
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR” # Gândul
Președintele Nicușor a declarat că amânarea Curții Constituționale Române în oferirea unei decizii cu privire la pensia magistraților este „o tergiversare” „Nu vreau să comenteze foarte mult, însă e o problemă pe care societatea o vrea rezolvată și îmi doresc o asumare din partea CCR. Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”, a […]
Acum o oră
Scandal international cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro # Gândul
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a devenit recent cetățean român, a acuzat public Consiliul Județean (CJ) Maramureș că îi datorează suma de 30.000 de euro pentru un film realizat la comanda instituției, în urmă cu doi ani. Ulterior, însă, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” a transmis că a fost contactat de autoritățile […]
Nicușor Dan confirmă că România nu participă la Consiliului pentru Pace: „Nu putem avea un alt statut decât de observatori” # Gândul
Nicușor Dan recunoaște că România nu poate adopta moneda euro din cauza deficitului și a datoriilor externe: „Peste trei ani de acum încolo” # Gândul
Nicușor Dan a declarat că România mai are cel puțin trei ani până va fi eligibilă pentru a adopta moneda euro. Datoriile exteren și deficitul sunt principalul motiv. „Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât […]
Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul # Gândul
Un bancher de investiții britanic, care a plătit suma record de aproximativ 17,6 milioane de euro pentru un conac situat pe malul apei în Poole Harbour, Dorset, a obținut autorizația de a demola proprietatea și de a construi în locul ei o reședință și mai mare. Michael Dennis și soția lui, Angela, intenționează să înlocuiască […]
Nicușor Dan face declarații după reuniunea informală a Consiliului European: „UE dă de două ori mai mulți bani pe birocrație decât pe cercetare” # Gândul
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presa la finalul reuniunii informale a Consiliului European. „Competitivitate. Sună abstract dar de fapt e vorba despre condițiile de viață ale oameniilor, salarii și prețurile pe care oamenii le plătesc pentru că sunt legate de energie. O să fie un consiliu în martie, 18-19 martie, acolo Comisia s-a angajat […]
Acum 2 ore
Tragerea la sorți pentru faza ligii din ediția 2026/2027 a UEFA Nations League are loc joi, 12 februarie, la Bruxelles (Belgia), de la ora 18:00 (19:00, ora României), în cadrul evenimentului găzduit la Palais 3 din Brussels Expo. Grupă dificilă pentru selecționata tricoloră. Vor întâlni Polonia, Bosnia și Suedia. Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia […]
Piureul de cartofi este un aliment de bază pentru multe cine, de la cârnați cu piure de cartofi până la plăcintă ciobănească. Cu toate acestea, se constată că uneori piureului îi poate lipsi puțină aromă și cremozitate. Când fac piureul de cartofi, îmi place să toc cartofii în bucăți mici și uniforme, apoi să-i pasez […]
Dacă te afli în căutarea unei soluții pentru finanțarea dezvoltării sau extinderii proiectelor imobiliare, probabil te-ai întrebat ce reprezintă, în esență, un credit pentru investiții imobiliare, dar și de ce documente ai nevoie. În articolul de față răspundem la toate aceste întrebări. Fie că ai în plan achiziția unui teren, construirea unui imobil, modernizarea unei […]
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia” # Gândul
Oana Țoiu, ministra de Externe al României, a postat un text pe Facebook în care susține că a acordat un interviu prestigioasei publicații Financial Times. Țoiu a publicat și un fragment din interviul dat, în care a vorbit despre efortul minim depus de țările europene pentru a reduce birocrația, care a dus în cele din […]
Bruno Retailleau și-a anunțat candidatura pentru președinția Franței. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron # Gândul
Președintele Republicanilor și fost ministrul de interne, Bruno Retailleau, și-a anunțat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Liderul partidului conservator Les Républicains a declarat că este pregătit pentru această cursă, pe care o descrie ca o decizie „îndelung maturizată”. Retailleau a câștigat vizibilitate majoră în perioada în care a ocupat funcția de Ministru […]
Mâncarea gătită acasă i-a fost fatală unei influencerițe. Se filma, pentru a face vizualizări pe rețelele sociale, dar un ingredient toxic a ucis-o # Gândul
Emma Amit, o influenceriță în vârstă de 51 de ani, a murit după ce a mâncat crab toxic. Femeia filma un videoclip pentru rețelele de socializare, pentru a face vizualizări, dar a făcut convulsii și s-a stins din viață la spital, o zi mai târziu. Ea locuia în Filipine și crea conținut despre mâncare, pe […]
Consumul responsabil începe din momentul în care alegi produsul de pe raft. Nu înseamnă să devii expert în nutriție și nici să analizezi fiecare ambalaj minute în șir. Înseamnă să te uiți la câteva lucruri importante care îți arată ce cumperi cu adevărat. Eticheta, nivelul de procesare, sursa produsului și modul în care îl folosești […]
Înalta Curte de Casație și Justiție anunță organizarea celei de-a doua runde de dezbateri cu societatea civilă, parte a unui mecanism de comunicare și consultare permanentă demarat spre finalul anului 2025. „Instanța supremă a demarat un mecanism de comunicare și consultare permanentă cu societatea civilă, contactul direct și schimbul deschis de opinii fiind cea mai […]
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan # Gândul
Deblocarea situaţiei de la Curtea de Argeş se află pe masa guvernului. Conform unui document aflat în posesia Gândul, primăria Curtea de Argeş a transmis o adresă prin care l-a înştiinţat pe premierul Ilie Bolojan, precum şi alte ministere abilitate, despre ce s-a întâmplat cu apa potabilă de la reţeaua publică şi solicită aproape 2 […]
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA # Gândul
Guvernul pregătește preluarea sub supraveghere extinsă a activelor Lukoil, cu două săptămâni înainte de expirarea termenului limită pentru aplicarea sancțiunilor Statelor Unite, transmite Mediafax. Un proiect de hotărâre de Guvern pus în transparență decizională de Ministerul Energiei prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale […]
Un protest neobișnuit a avut loc joi, în fața Primăriei Baia Mare. Parlamentarul AUR Daniel Ciornei a venit însoțit de o capră îmbrăcată cu sigla PSD. Ciornei a explicat că gestul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători ai românilor la televiziuni, că […]
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță” # Gândul
Tensiunile din fostul nucleu USR revin în prim-plan, după un schimb public de acuzații între Cristian Ghinea și Vlad Gheorghe, ajunși în tabere politice diferite. Conflictul, alimentat de resentimente mai vechi, a degenerat într-un duel de declarații dure, cu trimiteri la presupuse jocuri de culise și alianțe controversate. Schimbul de replici dintre cei doi a […]
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor # Gândul
Psiholgii susțin că pot fi reperate mari diferențe de caracter între oameni, doar după felul în care își aranjează banii în portofel, între cei care-i înghesuie la nimereală și cei pedanți. Obiceiul banal de a-ți aranja bancnotele din portofel în ordinea valorii lor dezvăluie anumite lucruri despre personalitatea ta. Psihologii spun astfel că aranjarea banilor […]
Rețeta delicioasă de colțunași, celebră în zona Deltei Dunării. Trebuie doar câteva ingrediente simple, pe care le găsești în orice magazin # Gândul
O rețetă de colțunași, foarte populară în Republica Moldova, Ucraina și Rusia, este pregătită și de gospodinele de la noi, din zona Deltei Dunării. Este foarte ușor de realizat, chiar și de către cei cu mai puțină experiență în bucătărie. Cunoscută și sub numele de vareniki, această rețetă de colțunași are un gust delicios și […]
VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar # Gândul
Jaf în varianta Ali Baba, 2026. Scene desprinse mai degrabă dintr-un desen animat au fost surprinse de camerele de vedere dintr-un oraș din Turcia. În mileniul trei, în care infractorii apelează la cele mai sofisticate și spectaculoase metode oferite de tehnologia momentului, inclusiv AI, un hoț turc a jefuit un magazin de bijuterii și a […]
Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat” # Gândul
Grigore Sichitiu, fost colaborator al lui Mircea Lucescu în Giulești, e necruțător cu actuala echipa a Rapidului. CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe în Cupa României. Verdict dur pentru Rapidul antrenat de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat” De asemenea, în campionat, jocul […]
Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare” # Gândul
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând începutul oficial al Noului An Lunar Chinezesc. Viorica Dăncilă a celebrat eventimentul la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze la București și Casa Româno-Chineză. Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc Anul Calului de Foc este considerat una […]
Fraudarea fondurilor alocate prin MRR, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu # Gândul
Interviu cu Lucian Romascanu, membru al Curții de Conturi Europene (ECA) prilejuit de publicarea raportului „Combaterea fraudei în cadrul MRR: un șantier deschis”. Reporter: Pe data de 11.02.2026 Curtea Europeană de Conturi a publicat raportul special nr. 06/2026 „Combaterea fraudei în cadrul MRR: un șantier deschis”. Ce ne puteți spune despre acest raport în contextul […]
A compara învelitorile „în general” este greșit fără condiții inițiale. În practică, diferențele se văd în trei lucruri: cum lucrează materialul în structură (după ce schemă preia încărcarea), ce cerințe are față de baza de montaj și pantă, și cât de sensibil este la erori în noduri (suprapuneri, racorduri, treceri, fixări). Dacă vorbim strict pe […]
Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-a făcut pe europeni sceptici # Gândul
Potrivit unui sondaj publicat de POLITICO, realizat în colaborare cu firma de cercetare de piață Public First și publicat joi, 12 februarie, încrederea aliaților tradiționali în capacitatea de descurajare a Statelor Unite este în declin. Studiul, efectuat pe un eșantion de peste 10.000 de adulți din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania, indică faptul […]
CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că degradarea limbii române din mass-media reflectă, în opinia sa, declinul general al societății. După ce a urmărit timp de trei zile posturile de televiziune de știri, acesta afirmă că a identificat zeci de erori lingvistice frecvente, pe care le-a sintetizat într-un comentariu public. Cristian Tudor Popescu susține că indicatorii […]
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia # Gândul
Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare totală de 540 de milioane de lire sterline, concentrat pe consolidarea capacităților de apărare aeriană și furnizarea de rachete modulare. Anunțul a fost făcut joi de secretarul britanic al apărării, John Healey, în cadrul unei întâlniri a Grupului de Contact pentru […]
Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro # Gândul
Companii din industria de apărare din Franța, dar și din alte state, își exprimă nemulțumirea față de posibilitatea ca România să atribuie Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română în valoare de peste 6 miliarde de euro, în timp ce firmele din Hexagon ar urma să primească proiecte de sub 2 miliarde de euro, relatează Mediafax. […]
Postul Paștelui 2026, pentru ortodocși, începe 23 februarie și continuă până pe 11 aprilie. Catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii […]
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea” # Gândul
Bogdan Badea, CEO-ul Hidroelectrica, a subliniat, în cadrul conferinței Europa Connect – România Digitală, potențialul solid al României de a valorifica fondurile europene și tehnologia modernă pentru a susține dezvoltarea economică și transformarea sectorului energetic. În intervenția sa, acesta a evidențiat faptul că România beneficiază de oportunități importante de finanțare, care pot deveni un motor […]
Marco Sozzi, un tânăr italian în vârstă de 22 de ani din Origgio, provincia Varese, a ales o meserie mai puțin obișnuită pentru generația sa, preferând să devină cioban la oi, în loc să urmeze cariere mai convenționale. El nici măcar nu provine dintr-o familie cu tradiții în păstorit, dar recunoaște că a fost mereu […]
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii # Gândul
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat, joi, activitatea din cauza unor suspiciuni de „otrăvire“ în rândul deputaților. Într-un mesaj postat pe contul său de Telegram, deputatul Mykola Tyshchenko a declarat că sala de ședințe era, astăzi, goală, iar ordinea de zi nu a putut fi realizată. „Deputății au fost otrăviți, iar activitatea parlamentului ucrainean a fost suspendată, […]
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a abordat problema poziției ambigue a lui Nicușor Dan la invitația președintelui Americii de a face parte din Consiliul pentru Pace. Invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu, apreciază că șeful statului ar fi trebuit să fie mai diplomat și să nu pericliteze […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste” # Gândul
Fostul președinte al Consiliului Județean Buzău Lucian Romașcanu a transmis pe Facebook primul mesaj după ce a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi. Romașcanu a spus că va reprezenta România „cu cinste”. Reamintim că Lucian Romașcanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău și fost purtător de cuvânt al PSD, a fost numit […]
Elevii care primesc burse de merit vor primi mai puțini bani în luna februarie, deoarece calculul se face în funcție de numărul de zile de școală din luna precedentă. Bursa de merit este de 450 de lei/lună; dar în luna ianuarie au fost cinci zile de vacanță, motiv pentru care elevii „eminenți” vor primi doar […]
Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute # Gândul
Unele alimente nu trebuie ținute în frigider. Temperatura scăzută le modifică gustul și textura. Deși avem tendința de a pune diverse alimente la frigider, nu toate au nevoie să fie păstrate la rece. Astfel pâinea nu trebuie păstrată la frigider, pentru că temperatura scăzută îi modifică gustul și textura. Ciocolata este un alt produs care […]
Succesiunea dinastiei Kim: Liderul de la Phenian se pregătește să își desemneze fiica drept moștenitoarea Coreei de Nord # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au spus joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații. Agenția Națională de Informații (NIS) din Coreea de Sud […]
Ungurii anchetează anularea alegerilor din România pentru a preveni o situație similară la ei în țară și arată pașii care duc la manipularea lor # Gândul
Think-tank-ul maghiar MCC Brussels a lansat Democracy Interference Observatory pentru a monitoriza influența instituțiilor Uniunii Europene asupra alegerilor naționale, cu un accent deosebit pe investigarea alegerilor din România din decembrie 2024. Organizație susține că acțiunile Comisiei Europene și utilizarea Digital Services Act (DSA) au influențat anularea rezultatelor din primul tur de scrutin din decembrie 2024. Democracy […]
Demisii în serie la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Care sunt motivele care alungă medicii # Gândul
Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale. Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea SCJU Braşov, care […]
După ridicarea controlului judiciar, Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar: „Justiția funcționează” # Gândul
Robert Negoiță s-a întors în Primăria Sectorului 3, după ridicarea controlului judiciar. Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, filmat din biroul primăriei, edilul le-a mulțumit românilor pentru susținerea din ultima perioadă. Robert Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi […]
Revoluția votului din SUA: Cum vrea Trump să aleagă doar „americanii“. Femeile și tinerii cu venituri mici, printre cei care ar putea fi privați de drepturi # Gândul
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat, miercuri, adoptarea „SAVE America Act“, un proiect de lege electorală radicală pe care președintele Donald Trump insistă ca Congresul să o adopte, relatează NBC News. Votul a fost de 218-213, republicanii votând în unanimitate pentru, iar toți democrații, cu excepția unuia, votând împotrivă. Singurul democrat care […]
10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei # Gândul
E de ajuns să te uiți la Puțul Barhout – o prăpastie naturală din Yemen – ca să înțelegi de ce această formațiune cavernoasă a inspirat nenumărate legende despre blesteme antice și spirite malefice. E o gaură imensă și adâncă în mijlocul deșertului și întunecată precum tăciunele, defapt o dolină formată de dizolvarea naturală a rocilor de calcar. […]
(P) PPC Energie oferă clienților fideli reduceri de până la 30% la aparate de aer condiționat și electrocasnice în 36 de tranșe fără dobândă # Gândul
Ești omul prevăzător care își face iarna car și vara sanie? Cauți aparate de aer condiționat și electrocasnice eficiente care să îți facă viața mai confortabilă și să îți reducă consumul de energie, dar în același timp vrei să îți optimizezi bugetul și cheltuielile pentru a nu sacrifica alte priorități? PPC Energie este furnizorul tău […]
Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. Ministrul Transporturilor, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa Ministrul transporturilor a analizat, alături de directorul Metrorex și echipele tehnice din partea constructorului, stadiul lucrărilor pentru a […]
Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii # Gândul
Joi, a fost confirmată oficial plecarea companiei Carrefour din România. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat riscul plecării marilor investiții străine directe, în contextul în care actualele măsuri de austeritate ale Guvernului încurajează plecarea multinaționalelor. Jurnalistul Doru Bușcu a avertizat că relocarea capitalului multinaționalelor este un risc pentru […]
