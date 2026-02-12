Două nave ale Marinei mexicane sosesc la Havana cu 800 de tone de ajutoare umanitare trimise de preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum

18:20

La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră care avea să se transforme într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri din istoria recentă a ţării. Pe 2 februarie, autorităţile au găsit trei bărbaţi morţi în cabana montană Petrohan: Ivailo Ivanov, în vârstă de 49 de ani, Decio Vasilev, în vârstă de 45 de ani, şi Plamen Stattev, în vârstă de 51 de ani. O săptămână mai târziu, groaza s-a adâncit când alte trei cadavre au fost descoperite într-o rulotă abandonată sub vârful Okolciţa: Ivailo Kaluşev, în vârstă de 51 de ani, speleolog de renume mondial şi autoproclamat lider spiritual, Nikolai Zlatkov, în vârstă de 22 de ani, şi Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani, găsit cu degetele ambelor mâini împreunate. Ceea ce iniţial părea a fi un incident tragic s-a transformat rapid într-o reţea complexă de presupuse abuzuri sexuale, practici de tip cult, eşecuri instituţionale şi implicări politice. În centrul atenţiei se află Kaluşev, care a condus ceea ce anchetatorii descriu ca o „societate închisă cu elemente de sectă” care opera între Bulgaria şi Mexic, atrăgând copii vulnerabili şi familii în căutare de îndrumare spirituală – confruntându-se cu acuzaţii de manipulare, abuz şi control sistematic care s-ar putea în cele din urmă să fi dus la cele şase decese, scrie Novinite.com