Nicuşor Dan, întrebat dacă are informaţii privind implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: Ce este relevant e că acelaşi om politic român a mulţumit, în urmă cu 8-9 luni, Statelor Unite că ne-au scos din acest program
News.ro, 12 februarie 2026 21:30
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu are informaţii privind implicarea liderului AUR, George Simion, anterior deciziei luate de administraţia de la Washington de a scoate România din programul Visa Waiver. Şeful statului subliniază că relevante pentru George Simion şi pentru AUR sunt atitudinea lui Simion de a felicita SUA pentru această decizie, dar şi faptul că acesta nu a fost primit la Washington de niciun oficial atunci când a fost în vizită cu delegaţia sa.
• • •
Nicuşor Dan, întrebat dacă are informaţii privind implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: Ce este relevant e că acelaşi om politic român a mulţumit, în urmă cu 8-9 luni, Statelor Unite că ne-au scos din acest program
La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră care avea să se transforme într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri din istoria recentă a ţării. Pe 2 februarie, autorităţile au găsit trei bărbaţi morţi în cabana montană Petrohan: Ivailo Ivanov, în vârstă de 49 de ani, Decio Vasilev, în vârstă de 45 de ani, şi Plamen Stattev, în vârstă de 51 de ani. O săptămână mai târziu, groaza s-a adâncit când alte trei cadavre au fost descoperite într-o rulotă abandonată sub vârful Okolciţa: Ivailo Kaluşev, în vârstă de 51 de ani, speleolog de renume mondial şi autoproclamat lider spiritual, Nikolai Zlatkov, în vârstă de 22 de ani, şi Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani, găsit cu degetele ambelor mâini împreunate. Ceea ce iniţial părea a fi un incident tragic s-a transformat rapid într-o reţea complexă de presupuse abuzuri sexuale, practici de tip cult, eşecuri instituţionale şi implicări politice. În centrul atenţiei se află Kaluşev, care a condus ceea ce anchetatorii descriu ca o „societate închisă cu elemente de sectă” care opera între Bulgaria şi Mexic, atrăgând copii vulnerabili şi familii în căutare de îndrumare spirituală – confruntându-se cu acuzaţii de manipulare, abuz şi control sistematic care s-ar putea în cele din urmă să fi dus la cele şase decese, scrie Novinite.com
18:10
Echipa Petrolul Ploieşti a anunţat joi, pe contul oficial, că a semnat un contract cu atacantul internaţional kazah Abat Aimbetov.
18:00
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă / Iată că justiţia funcţionează / Am crezut permanent în nevinovăţia mea - VIDEO # News.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de o anchetă a DNA, şi-a reluat, joi, activitatea, după ce Tribunalul Bucureşti a admis contestaţia pe care a depus-o la măsura controlului judiciar pe cauţiune. ”Din acest moment sunt la treabă”, a anunţat Negoiţă, precizând că tot timpul a avut încredere în justiţie, nu pentru că ar fi perfect, ci pentru că nu este vinovat de faptele de care-l acuză procurorii.
17:50
Fotbal: Ceferin e ferm cu privire la o eventuală ridicare a sancţiunilor împotriva Rusiei – „Poziţia UEFA este clară şi nu s-a schimbat” # News.ro
Poziţia UEFA cu privire la excluderea cluburilor ruseşti şi a echipei naţionale a Rusiei din competiţiile internaţionale „rămâne neschimbată”, a declarat preşedintele forului continental, Aleksander Ceferin, joi, la Bruxelles, în timp ce preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi-a exprimat recent sprijinul pentru reintegrarea Rusiei.
17:50
Scandal în Franţa după ce un grup de parlamentare îi atribuie Raportoarei Speciale a ONU pentru Teritoriile Palestiniene Francesca Albanese o declaraţie potrivit căreia ”Israelul este inamicul comun al omenirii”. O asociaţie de jurişti sesizează justiţia # News.ro
O asociaţie de jurişti a anunţat joi că sesizează justiţia cu privire la ”difuzare de informaţii false”, în urma unor declaraţii atribuite ”în mod fraudulos” de către parlamentari Raportoarei Speciale ONU pentru Teritoriile Palestiniene Francesca Albanese, care le respinge în mod categoric, relatează AFP.
Acum 6 ore
17:40
Date personale aflate în bazele de date ale SC Conpet SA, posibil furate de hackeri în urma atacului cibernetic care a vizat compania, la începutul acestei luni. Recomandările oficialilor Conpet # News.ro
Compania Conpet, cel mai mare transportator de ţiţei din România, anunţă că, în urma atacului cibernetic care a avut loc la începutul acestei luni asupra infrastructurii IT a societăţii, este posibil ca date personale aflate în computerele firmei să fi intrat în posesia hackerilor. În acest context, oficialii Conpet atrag atenţia asupra riscului ca persoane ale căror date erau incluse în bazele Conpet să primească solicitări aparent credibile, în urma cărora să fie victimele unor fraude.
17:40
Balotelli spune că a fost ţinta insultelor rasiste la un meci din Emiratele Arabe Unite: "Ajunge!” # News.ro
Fostul internaţional italian Mario Balotelli a declarat că a fost ţinta unor insulte rasiste la meciul disputat miercuri de echipa sa, Al-Ittifaq, din liga a doua a Emiratelor Arabe Unite, împotriva formaţiei Dubai City, relatează Reuters.
17:40
Maria Franca Ferrero, soţia inventatorului Nutella, a decedat la vârsta de 87 de ani, în locuinţa sa din Alba, provincia italiană Cuneo # News.ro
Maria Franca Ferrero, văduva lui Michele Ferrero, patriarhul grupului de cofetărie condus, în prezent, de fiul său Giovanni, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuinţa sa din Alba, provincia Cuneo, din nord-vestul Italiei. În 19 decembrie 2025, ea a fost numită în unanimitate de adunarea extraordinară a Ferrero International ca preşedinte onorific pe viaţă, informează presa italiană.
17:20
Şeful departamentului pentru politici al Pentagonului cere ca NATO să se bazeze pe „parteneriat, nu pe dependenţă”. Elbridge Colby este considerat „eminenţa cenuşie” din spatele retragerii trupelor americane din Europa # News.ro
Şeful pentru politicile Pentagonului, Elbridge Colby, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat, mai degrabă decât pe dependenţă”, la sosirea sa la Bruxelles pentru discuţii cu miniştrii apărării din alianţa militară, relatează Reuters.
17:20
Emisarul lui Trump la Minneapolis, Tom Homan, anunţă sfârşitul operaţiunilor împotriva imigraţiei # News.ro
Emisarul preşedintelui american Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, anunţă joi sfârşitul operaţiunilor poliţiei imigraţiei (ICE) în acest oraş situat în nord-estul Statelor Unite, marcat în ianuarie de uciderea a doi cetăţeni americani, relatează AFP.
17:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Timişoara are şansa reală de a deveni unul dintre centrele puternice ale industriei de apărare din România # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a discutat, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste 40 de companii timişorene - de la startup-uri aflate la început de drum până la corporaţii mari şi bine consolidate, el airmând că Timişoara are şansa reală de a deveni unul dintre centrele puternice ale industriei de apărare din România.
17:10
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Franţa: Cod roşu de inundaţii, ploi şi vânt puternic/ În Alpi, ninsori abundente, cu risc ridicat de avalanşe/ Pot fi perturbări ale traficului rutier, feroviar şi aerian # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că Institutul francez de meteorologie a emis o alertă de cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic în mai multe regiuni din această ţară, pentru zilele de 12 şi 13 februarie 2026. Potrivit meteorologilor, furtuna NILS afectează teritoriul francez joi, cu vânt puternic în sudul ţării, în special în departamentele Aude şi Pyrénées-Orientales, şi cu precipitaţii însemnate în numeroase regiuni. În zona Alpilor, în Departamentul Savoie, sunt prognozate ninsori abundente, cu risc ridicat de producere a avalanşelor. În acest context, MAE avertizează că există riscul unor perturbări ale traficului rutier, feroviar şi aerian, dar şi ale reţelelor electrice şi de alimentare cu apă.
17:10
Ministrul Apărării, întâlnire cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare şi Spaţiu, la Bruxelles: Industria naţională de apărare a României trebuie să fie parte din lanţurile internaţionale de producţie # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut o întâlnire cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare şi Spaţiu, la Bruxelles, el arătând că industria naţională de apărare a României trebuie să fie parte din lanţurile internaţionale de producţie.
17:10
Casă de brokeraj: Aurul a fost cel mai tranzacţionat instrument de către români în 2025, volumele fiind de aproape cinci ori mai mari decât în anul precedent # News.ro
Tranzacţiile financiare bazate pe aur au devenit cele mai tranzacţionate instrumente de investitorii români, activitatea fiind de aproape cinci ori mai mare faţă de anul precedent şi devansând tranzacţiile cu CFD-uri bazate pe indici bursieri şi perechi valutare, arată XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Octombrie a fost cea mai activă lună din 2025, cu aproape un milion de tranzacţii.
17:10
Acuzat deja de viol şi agresiune sexuală pentru incidente care au avut loc între 2021 şi 2022, Thomas Partey s-a confruntat cu două noi acuzaţii de viol de joi, formulate de o altă femeie. Jucătorul echipei Villarreal urmează să se prezinte în instanţă în noiembrie pentru a răspunde acestor acuzaţii.
17:00
Radu Oprea (PSD), după ce a afirmat că ”oamenii au fost numere doar la Auschwitz”: Cuvinte care au fost interpretate greşit / Dacă au trezit prietenilor mei evrei amintiri dureroase, îmi cer scuze / I se cere demisia # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), şi-a cerut scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului a afirmat că nu face tăieri pentru că ”oamenii au fost numere doar la Auschwitz”. Oprea susţine că a pronunţat cuvinte care au fost interpretate greşit şi că nu a avut niciodată intenţia de a compara ”reforma” premierului Ilie Bolojan cu ”cea mai mare crimă a umanităţii, Holocaustul”. Lideri PNL şi USR i-au cerut demisia din funcţie.
17:00
Un parlamentar AUR a mers să protesteze cu o capră purtând sigla PSD: Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR şi premierul Bolojan, dar pozează seara în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun - FOTO, VIDEO # News.ro
Deputatul AUR Daniel Ciornei a mers, joi, să protesteze în faţa sediului Primăriei Baia Mare şi a adus cu el o capră, animalul fiind „îmbrăcat” cu sigla PSD. Parlamentarul a explicat că a făcut acest gest pentru că animalul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun”.
16:50
Sportiva Delia Reit s-a clasat, joi, pe locul 96 în proba de 10 km liber interval din cadrul competiţiei de schi fond, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
