Un sit de artă rupestră, vechi de 10.000 de ani, descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului

17:20

Vaticanul i-a somat joi pe reprezentanţii unei comunităţi catolice tradiţionaliste să nu mai hirotonească noi episcopi, aşa cum aceasta a ameninţat că o va face, pentru că, dacă va proceda astfel, atunci acea comunitate va fi considerată schismatică, informează agenția de știri AFP. Pe 2 februarie, Fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea, cu sediul în […] © G4Media.ro.