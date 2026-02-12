UE deschide un nou robinet de finanțare pentru sectorul agroalimentar!

06:30

Creșterea accelerată a nivelului arendei în ultimii ani a devenit una dintre cele mai serioase amenințări la adresa stabilității financiare a fermelor românești. În goana după suprafețe mai mari, mulți fermieri au acceptat valori din ce în ce mai ridicate la prețul arendei, fără ca aceste costuri să mai poată fi susținute pe termen mediu […]