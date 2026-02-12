Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în lanțurile internaționale de producție

17:50

Reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat că dacă nu ar fi căzut de acord, nu ar fi anunțat public pachetul, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că, de peste 150 de zile, PSD găsește motive pentru a tergiversa reforma.