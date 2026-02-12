Trump ameniţnă Iranul cu consecinţe ”foarte traumatizante”, dacă refuză un acord nuclear. Preşedintelui israelian Isaac Herzog ”trebuie să-i fie ruşine” că nu-l graţiază pe Benjamin Netanyahu

22:20

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că, înainte de a se lua o decizie politică privind accesul copiilor sub o anumită vârstă la reţelele de socializare, este nevoie de o dezbatere în rândul specialiştilor. ”Cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate, şi noi, ca administraţie, trebuie să ne preocupăm: unul este întreg fenomenul consumului de droguri şi aici rolul DIICOT-ului este foarte important şi al doilea este cum facem să integrăm care sunt acele activităţi pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinţilor, astfel încât ei să simtă că fac parte din societate şi să nu intre pe nişte zone de dependenţe”, afirmă el.