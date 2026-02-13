Bucureșteanule, tu unde o duci pe iuby de Valentine’s Day? Grije mare, iubirea trece prin stomac și magazine SH, deși nici asta nu îți garantează amorul
B365.ro, 13 februarie 2026 06:10
Iar vine 14 februarie, iar o să curgă iubirea din toți porii peste tot prin Univers și, măcar pentru 24 de ore, cei mai mulți dintre noi (nu eu, vă asigur) vor încerca să își
• • •
Acum 30 minute
06:10
Bucureșteanule, tu unde o duci pe iuby de Valentine’s Day? Grije mare, iubirea trece prin stomac și magazine SH, deși nici asta nu îți garantează amorul # B365.ro
Iar vine 14 februarie, iar o să curgă iubirea din toți porii peste tot prin Univers și, măcar pentru 24 de ore, cei mai mulți dintre noi (nu eu, vă asigur) vor încerca să își
Acum 4 ore
03:10
Idei de Valentine’s Day pentru dl. Negoiță, după „perioadă chiar complicată” cu DNA și cu cocaina din testul rapid # B365.ro
Dumnezeu e mare, iar darurile Lui sunt peste tot, deși ele par să răsară ca niște flori rare. Ultima astfel de floare s-a dovedit un video cu domnul Robert Negoiță, primarul suspendat și apoi desuspendat
Acum 12 ore
19:50
FOTO | Elevi din București învață meserie la URAC. STB a început al doilea stagiu de pregătire pentru tinerii din învățământul dual # B365.ro
Societatea de Transport București (STB S.A.) a anunțat recent pe rețelele sociale începerea celui de-al doilea stagiu de pregătire practică destinat elevilor înscriși în sistemul de învățământ tehnologic dual. Proiectul, realizat printr-un parteneriat între operatorul
19:40
VIDEO | Ciprian Șerban, în vizită pe șantierul stației Gara Băneasa, de pe M6. Ministrul a cerut constructorului impact redus asupra traficului # B365.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut o vizită pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa. El spune că a discutat inclusiv despre impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului. Ciprian Șerban, vizită pe șantierul viitoarei
18:00
FOTO | În sfârșit, o veste bună de la Ciucu: Cathy, o pisică salvată din stradă, unde fusese lovită de o mașină, s-a mutat la PMB. Biroul primarului general devine casa ei # B365.ro
Primăria Municipiului București are începând de azi un nou membru în echipă care promite să aducă un plus de liniște și „terapie" prin tors. Cathy este noua pisică de la Primăria Generală, care a fost
Acum 24 ore
16:50
VIDEO | Negoiță, primul mesaj după ce a scăpat de controlul judiciar. Zice, din biroul de primar, că a trecut printr-o „perioadă chiar complicată” și că „justiția funcționează” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis primul mesaj după ce Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. El
16:30
Situație dificilă la Termoenergetica. Firmele de materiale pentru repararea țevilor evită contractele cu CMTEB. „Mult nu cred că mai putem continua” # B365.ro
Situația financiară a Companiei Municipale Termoenergetica București este dificilă, spune Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei. Datoria către Electrocentrale București, producătorul de energie termică din Capitală, a crescut la 1,8 miliarde de lei, de la
16:00
FOTO | Stația de metrou Nicolae Grigorescu nu a trecut testul timpului. Ce diferențe observăm la 22 de ani distanță # B365.ro
În anul 2004 stația de metrou Nicolae Grigorescu din București era foarte frumoasă. Avea multe lămpi, iar tavanul era intact. Acum, la 22 ani distanță, diferențele sunt vizibile cu ochiul liber. Stația de metroul Nicolae
15:40
„The Art of Love”, un nou spectacol imersiv la MINA. Show-ul, dedicat iubirii, include opere de Klimt, Hayez și Munch, și începe pe 13 februarie # B365.ro
Începând cu data de 13 februarie, Muzeul MINA propune publicului o incursiune digitală în istoria emoțiilor prin show-ul imersiv „The Art of Love" dedicat iubirii. Producția, concepută special pentru a marca perioada de Valentine's Day,
15:30
Industria de grooming masculin a crescut vizibil în ultimii ani, iar frizeria nu mai înseamnă doar un tuns rapid. Astăzi, vorbim despre stil, despre detalii și despre experiența pe care o oferi clientului. Dacă ți-a
15:30
FOTO | Mai multe utilaje au intrat pe drumul forestier ilegal din Pădurea Băneasa, la o zi după ancheta la Romsilva. APNB acuză Federația Greenfield că vrea să-l asfalteze # B365.ro
Asociația Parcul Natural București a transmis că mai multe utilaje grele pentru nivelarea asfaltului sunt prezente pe drumul forestier ilegal din Pădurea Băneasa. Ministerul Mediului a publicat raportul Corpului de control de la ancheta desfășurată
15:10
Groapă și pedeapsă. Brigada Rutieră a amendat Administrația Străzilor pentru „deficiențe de planeitate”. S-au făcut controale la Fântâna Miorița, Pasajul Muncii și pe alte bulevarde # B365.ro
Poliția Capitalei a amendat Administrația Străzilor, în urma unor verificări ce au vizat viabilitatea părții carosabile. Acțiunea polițiștilor vine în contextul în care, după câteva episoade de ninsoare, pe numeroase străzi din oraș au apărut
14:10
VIDEO | Festival de cimilituri la București, după ce Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină, la testul antidrog al lui Marian Ceaușescu # B365.ro
Unii bucureșteni nu au fost surprinși când au văzut că Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a ieșit pozitiv la cocaină în urma unui test pe care Marian Ceaușescul l-a provocat să îl facă.
13:50
FOTO | Care e diferența crucială între vechile și noile uniforme ale controlorilor STB # B365.ro
Controlorii STB au acum uniforme noi: vechile, clasicele și foarte recognoscibile veste albastre au fost înlocuite cu geci verzi, discret incripționate. După o perioadă în care controlorii STB au purtat veste albastre cu dungi gri
13:40
FOTO | Buncăr oncologic, construit la 9 metri sub la Spitalul Universitar București. E echipat pentru radioterapie și brahiterapie, are simulator CT și RMN și a costat 77 de milioane de lei # B365.ro
La Spitalul Universitar de Urgență București va funcționa în curând un buncăr oncologic dedicat radioterapiei moderne, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Se află la 9 metri sub nivelul solului și este primul de acest fel
13:30
Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1, din București. Anchetatorii îl suspectează de corupție # B365.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la șeful Poliției Sector 1, din București, potrivit unor surse. Anchetatorii fac cercetări într-un caz de corupție. Percheziții la șeful Poliției Sector 1 Astăzi, 12 februarie, procurorii DNA au demarat percehziții
13:00
Helena Help, rețeaua de centre pentru justiție familială. Proiectul pilot va oferi sprijin pentru victimele violenței domestice din București și din țară # B365.ro
Primăria Sectorului 1 lansează Helena Help – Rețeaua Centrelor de Justiție Familială din România. Este o inițiativă națională care își propune să ofere ajutor victimelor violenței domestice într-un mod complex și mai ușor de accesat.
13:00
ESENȚIAL | Cum îți poți recupera banii din factura Termoenergetica pe ianuarie, pe care ai plătit-o, deși n-ai avut apă caldă și căldură. Procedura completă # B365.ro
Problemele cu apa caldă și căldura au persistat de la începutul anului în Capitală, iar consumatorii cer banii înapoi de la facturile plătite deși nu au beneficiat de aceste servicii. Reprezentanți Termoenergetica au explicat cum
12:50
VIDEO | Așa vor arăta noile peroane de pe liniile de tramvai modernizate din București. Primele se construiesc pe Bd. Expoziției și sunt proiectate de Porr # B365.ro
Club Feroviar prezintă cum vor arăta noile refugii de tramvai din București. Această variantă va fi utilizată pe toate tronsoanele care sunt acum în curs de modernizare și pe cele care urmează să fie reabilitate.
12:20
Corul Madrigal pornește în turneul de Paște „Sătpămâna Patimilor”. Artiștii bucureșteni vor concerta și în Capitală, și în alte 4 mari orașe din țară # B365.ro
În perioada 26 martie – 9 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" susține Turneul de Paște „Săptămâna Patimilor". Va avea evenimente în 5 orașe din România. Corul Madrigal își anunță Turneul
12:10
FOTO | Băluță, încântat de parcă ar trimite de-adevăratelea copii în cosmos. Planete, cratere lunare și cosmonauți, pe fațada Liceului Traian Vuia din Tineretului # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este foarte mulțumit de cum a ieșit fațada noilor clădiri de la Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia" din cartierul Tineretului. Picturile sunt cu astroauți, planete, galaxie și stele. Muralurile
11:20
VIDEO | Ruinele unui loc de joacă Parcul IOR, desființat și tranformat în maidan cu gropi. „Oricând se poate întâmpla o tragedie, cade un copil, își rupe mâna sau piciorul…” # B365.ro
Un loc de joacă din Parcul IOR a fost desființat recent. Leagănele au fost îndepărtate fără să fie luate măsuri de protecție. În locul fostului spațiu de joacă au rămas gropi periculoase. Loc de joacă
11:00
VIDEO | Negoiță, pozitiv la cocaină, după ce a acceptat provocarea „test de drog” a lui Marian Ceaușescu # B365.ro
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină la un test rapid antidrog, la care l-a supus Marian Ceasușescu. Acest lucru s-a petrecut când fostul primar Sector 3 a fost la tribunal pentru a contesta din
10:40
BREAKING | Adio, Carrefour! Hipermarketul dispare din București și din țară. Compania anunță că vinde tot fraților Pavăl (Dedeman) # B365.ro
Carrefour a vândut magazinele din România către Pavăl Holding. Tranzacția a fost de 823 de milioane de euro. Această decizie a fost făcută după ce grupul francez a revizuit portofoliul și profiturile din ultimii ani.
10:20
ESENȚIAL | Linia 5 se redeschide, în sfârșit, cu o întârziere de aproape 1 an „Tramvaiul Corporatiștilor” revine pe traseu săptămâna viitoare # B365.ro
După o așteptare îndelungantă, linia 5 ar putea fi redeschisă de săptămâna viitoare. Proiectul șinelor au întârziat un an din cauza unor probleme financiare. Chiar dacă nu sunt toate copertinele instalate în stații, „Tramvaiul Corporatiștilor"
10:10
Piața Dorobanți se modernizează. Se repară acoperișul, se refac complet instalațiile electrice, se repară ventilația și climatizarea. Când va fi gata # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a început modernizarea Pieței Dorobanți, care va deveni un spațiu sigur și modern pentru producătorii locali și bucureșteni. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este luna martie. Piața Dorobanți va fi modernizată Primăria
09:50
Tone de portocole cu pesticide, vândute unui lanț de hipermarketuri din București, dar nu numai. Polițiștii fac opt percheziții, 12 persoane la audieri # B365.ro
Polițiștii Capitalei efectuează, în această dimineață, opt percheziții în București, Ilfov și Ialomița. Acestea sunt într-un dosar în care făptașii au vândut peste 12 tone de portocole cu un conținut ridicat de pesticide, după ce
09:40
Negoiță începe ziua la tribunal. Are o dorință și-un refuz: vrea să se întoarcă la conducerea PS3, nu vrea să plătească 800.000 de lei, cât e cauțiunea # B365.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, e așteptat în această dimineață, la tribunal, în noul dosar deschis de DNA pe numele lui, cel în care este acuzat acum de procurori că a construit ilegal
09:20
Mormanele de gunoaie, problema uriașă din parcarea din Pantelimon, persistă, cu tot cu miros. Nici azi nu există un contract pentru servicii de curățenie # B365.ro
Mega parcarea supraetajată de la Pantelimon a ajuns să fie un loc al mizeriei, mai mult decât al mașinilor. Spațiul nu a fost curățat, deși este una dintre investițiile orașului. Sunt locuri pentru mașini și
09:20
ESENȚIAL | Voucherele Materna dispar tacit din București. Mii de gravide n-au mai primit banii, dar li se oferă un bilet la teatru cu ocazia nașterii # B365.ro
Voucherele Materna, sprijinul financiar în valoare de 2.000 de lei pe care femeile gravide din București îl primesc de la de Primăria Municipiului București, prin DGASMB, dispar tacit de la noi din București. De ce?
09:10
FOTO | Charlie, cățelul cu bundiță roșie găsit printre mașini pe Șoseaua Morarilor de o bucureșteancă. Femeia îi caută stăpânii și, între timp, îl răsfață # B365.ro
Un cățeluș îmbrăcat într-un pulover roșu a fost găsit, astăzi, pe Șoseaua Morarilor din București, alergând printre mașini. Animalul, speriat și ud, ar fi fugit în zona restaurantului Est, unde a fost observat de o
08:30
FOTO | De ce au fost roșii ca focul, azi-noapte, Arcul de Triumf, Primăria Capitalei și Spitalul Colțea. „Celebrăm numărul care ne salvează viața, 112” # B365.ro
Fațada a trei clădiri istorice importante din București au fost iluminate în roșu pentru a marca Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112. Trei clădiri emblematice din București, iluminate în roșu de Ziua Europeană a
08:30
ESENȚIAL | Problemă la Metrorex: lucrările la metrou, recepționate în ultimul an și jumătate, nu pot trece în proprietatea companiei. Ordonanța, Nicușor Dan și CCR # B365.ro
În cursul zilei de ieri, Curtea Constituțională a aprobat, având o majoritate de voturi, sesizarea Președintelui la o Ordonanță de urgență, în care este implicat și Metrorex. Este aceea care permitea companiei să intre în
Ieri
06:10
FOTO | Autobaza Floreasca a supraviețuit deceniilor de istorie și a fost în sfârșit pusă la punct de o vizită atentă a primarului Ciucu # B365.ro
Construită în anul 1949 și inaugurată un an mai târziu, Autobaza Floreasca este unul din cele mai vechi depouri STB din București. Locul în care se află și astăzi a fost, în vremea celui de-al
11 februarie 2026
19:50
VIDEO | Noile uniforme ale controlorilor STB și-au făcut update-ul de iarnă. Clasicele veste albastre au fost înlocuite cu geci verzi. Bucureștenii se atenționează pe internet # B365.ro
Controlorii STB au noi uniforme începând din toamna anului trecut, compuse dintr-o cămașă, vestă inscripționată cu logo-ul companiei și eșarfă verde. Din uniformă face parte și o geacă verde, pe care angajații o poartă pe
18:30
STB face probe prin oraș cu un tramvai Bucur LF, recondiționat recent. E unul dintre vehiculele fabricate la URAC # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) face probe la un nou tramvai fabricat la Uzina de Reparații Ateliere Centrale (URAC) a companiei de transport. STB face probe cu un nou tramvai Bucur LF STB face primele
17:00
PS3 a anulat licitația pentru construirea unor piste de biciclete pe o distanță de 115 km. Proiectul ar fi costat 195 de milioane de lei # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a anulat o licitație privind amenajarea unei rețele de piste pentru biciclete pe o distanță de aproximativ 115 kilometri. Proiectul era estimat la o valoare de 195 de milioane de lei, fără
16:10
BREAKING | Așa-zisul „antrenor de genii” din București, condamnat definitiv la închisoare, pentru că a violat doi copii # B365.ro
Kristof Lajos, bărbatul cunoscut în București (dar nu numai) drept "antrenorul de genii" a fost condamnat condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare, în procesul în care a fost judecat pentru că
16:00
FOTO | Incident auto în Berceni, cu o doamnă rămasă cu mașina BMW în drum, după ce a crăpat cutia de viteze. Panică, rezolvare și mesaj pentru polițiștii locali # B365.ro
În ultima zi a lunii ianuarie, a avut loc în Capitală un incident auto. O bucureșteancă a rămas pe Bulevardul Obregia cu cutia automată de viteze blocată. Femeia era foarte panicată, ba chiar a sunat
16:00
Cum se apără Romsilva, după ancheta de la Mediu, care a dus la închiderea „suplimentului” de drum forestier din Pădurea Băneasa, în zona critică Greenfield # B365.ro
Romsilva a venit cu o primă reacție după raportul Ministerului Mediului privind contractul de peaj încheiat pentru drumul forestier din Pădurea Băneasa. Instituția susține că acest drum „nu a făcut obiectul retrocedării, ieșirii legale din
15:50
ESENȚIAL | Ciucu, ultimatum pentru șefii Otokar: în două luni, 95% dintre autobuze trebuie să fie funcționale. Acum, 1 din 4 are probleme și nu poate ieși pe trasee STB # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit azi cu conducerea companiei Otokar, cea de la care administrația publică, condusă la acea vreme de Gabriela Firea, a cumpărat 400 de autobuze. Edilul spune că din
15:40
FOTO | „Cât face de la Gară până-n Berceni?” Polițiștii locali de la PMB au luat la bani mărunți taximetriștii din oraș. Amenzi de peste 30.000 de lei + autorizații retrase # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București (DGPLMB) a avut, zilele trecute, „Operațiunea Taxi" în București, să verifice legalitatea și corectitudinea acestui tip de transport. Fiecare bucureștean care a încercat măcar o dată să ia un taxi
15:30
Realitatea Plus, minus 3 ore de emisie în prime time. CNA sancționează dur televiziunea unde celebritatea nr. 1 e fosta candidată la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu # B365.ro
CNA a decis una dintre cele mai aspre sancțiuni din istoria acestei instituții: emisia Realitatea Plus va fi suspendată, vreme de 3 ore, fix în prim time, adică după ora 19, intervalul orar cu cel
15:10
FOTO | Au răsărit vestitorii primăverii în București. Imagini cu ghiocei gingași în zona Parcului IOR # B365.ro
Chiar dacă vremea din București ne surprinde luna aceasta, cu episoade scurte de ninsoare, apoi creșteri ale maximelor termice, de la sub 0 grade la 10 grade, vestitorii primăverii își fac simțită
14:40
Târg de adopții ASPA în Dorobanți. Mai mulți cățeluși își așteaptă viitorii stăpâni la cafeneaua The Brewprint, unde vine și Alina Eremia # B365.ro
Joi, 12 februarie, va avea loc un mikni târg de adopții la cafeneaua The Brewprint. În cadrul acestui eveniment va fi prezentă și cântăreața Alina Eremia. Intrarea este liberă. Târg de adpoții ASPA la cafeneaua […] Articolul Târg de adopții ASPA în Dorobanți. Mai mulți cățeluși își așteaptă viitorii stăpâni la cafeneaua The Brewprint, unde vine și Alina Eremia apare prima dată în B365.
14:30
Târg de adopții ASPA, mâine, în Dorobanți. Mai mulți cățeluși își așteaptă viitorii stăpâni la cafeneaua The Brewprint. Va participa și Alina Eremia # B365.ro
Joi, 12 februarie, va avea loc un mikni târg de adopții la cafeneaua The Brewprint. În cadrul acestui eveniment va fi prezentă și cântăreața Alina Eremia. Intrarea este liberă. Mini târg de adpoții ASPA la […] Articolul Târg de adopții ASPA, mâine, în Dorobanți. Mai mulți cățeluși își așteaptă viitorii stăpâni la cafeneaua The Brewprint. Va participa și Alina Eremia apare prima dată în B365.
14:00
Sectorul 1 intră în programul JUST STREETS. PS1: „Facem echipă cu Amsterdam, Londra și Milano”. Cum ar urma să se transforme S1 # B365.ro
Se pregătește o schimbare la firul ierbii: Sectorul 1 a fost selectat să facă parte din programul european JUST STREETS, alături de alte orașe precum Amsterdam, Londra, Milano, Riga, Vilnius și Zaragoza. Primăria Sectorului 1 […] Articolul Sectorul 1 intră în programul JUST STREETS. PS1: „Facem echipă cu Amsterdam, Londra și Milano”. Cum ar urma să se transforme S1 apare prima dată în B365.
13:50
ALERTĂ | Tramvai deraiat pe Șoseaua Olteniței, liniile 1 și 10 sunt blocate. STB: Am înființat linia navetă 610, care circulă între Romprim și Piața Sudului # B365.ro
STB a anunțat că liniile 1 și 10 sunt blocate pe Șoseaua Olteniței, după ce un tramvai a deraiat. Pentru preluarea călătorilor a fost înființată linia navetă 610. Liniile 1 și 10 sunt blocate pe […] Articolul ALERTĂ | Tramvai deraiat pe Șoseaua Olteniței, liniile 1 și 10 sunt blocate. STB: Am înființat linia navetă 610, care circulă între Romprim și Piața Sudului apare prima dată în B365.
13:40
Două noi trenuri PESA s-au împotmolit la Crivina în drumul spre București, după ce locomotiva care le tracta s-a stricat. Au ajuns în Gara Obor cu 3 ore de întârziere # B365.ro
Două noi rame PESA au întâmpinat probleme pe traseul către București. Ele ar fi trebuit să ajungă în Gara Obor marți, la prânz, însă locomotiva care le tracta s-a defectat la Crivina, motiv pentru care […] Articolul Două noi trenuri PESA s-au împotmolit la Crivina în drumul spre București, după ce locomotiva care le tracta s-a stricat. Au ajuns în Gara Obor cu 3 ore de întârziere apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Mega recolta junk din Sectorul 6: cinci tone de gunoaie și vechituri abandonate, strânse într-o singură zi. Amenzile pentru avzârlit aiurea ajung la 5.000 lei # B365.ro
Administrația locală a anunțat că a strâns cinci tone de deșeuri abandonate, într-o singură zi, în Sectorul 6. Primăria a reamintit bucureștenilor că nu este permis asta și cei care lasă gunoaie pe străzi riscă […] Articolul FOTO | Mega recolta junk din Sectorul 6: cinci tone de gunoaie și vechituri abandonate, strânse într-o singură zi. Amenzile pentru avzârlit aiurea ajung la 5.000 lei apare prima dată în B365.
