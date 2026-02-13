Accident grav, cu victimă, la intersecția dintre Drumul Sării și Str. Găina. Martor: „Trafic blocat spre Bulevardul Geniului”
B365.ro, 13 februarie 2026 12:50
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția dintre Drumul Sării și Strada Găina. Un martor spune că circulația spre Bulevardul Geniului este complet blocată. S-a produs un accident la intersecția
• • •
Acum 10 minute
13:00
O nouă șansă pentru Trenul Regal și alte rame istorice. Ministrul Transporturilor anunță că un proiect pentru salvarea lor va fi votat curând # B365.ro
Pe ordinea de zi a Guvernului urmează să fie adăugat, în cel mai scurt timp, un proiect pentru salvarea de la distrugere a Trenului Regal și a altor rame istorice (Moldovița, Călugăreni, cel al lui
Acum 30 minute
12:50
12:50
Piedone rămâne incompatibil. Nu se poate întoarce la ANPC și nici nu poate ocupa vreo altă funcție publică, vreme de 3 ani. Sentința ÎCCJ, definitivă # B365.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv că fostul primar și șef al Protecției Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate. Acest lucru înseamnă că și nu poate ocupa funcții publice
12:40
„Aveți grijă cu iubirea!”. Avertismentul ANPC pentru acest sezon de „love shopping”: unde se ascund capcane și pericole # B365.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmi câteva recomandări pentru operatorii economici în luna iubirii. ANPC amintește că siguranța e pe primul loc. Recomandări de la ANPC pentru luna iubirii Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Acum o oră
12:30
Chinezescul din Rahova care ne livrează fericire. Chef Wang Bin și al său Taiji Fast Food Restaurant # B365.ro
La sfârșitul zilei, când ești dărâmat, când poate n-ai avut o zi grozavă și n-ai chef să ridici nici măcar un pai, să fim sinceri: salvarea nu vine de la Wendy's sau vreun restaurant cu
12:30
Încă două trenuri Alstom Coradia au ajuns la București, după un drum cu peripeții. Ce le-a oprit în drum vreme de 19 ore # B365.ro
Două rame Alstom Coradia Stream au ajuns la București. Pe parcursul călătoriei lor până la Capitală, nu au lipsit peripețiile. Garniturile au staționat peste cinsprezece ore. Călătoria lor pe teritoriul țării a fost mai lung
Acum 4 ore
11:10
Cum se va chema ”Noul Carrefour”. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman care l-au cumpărat, au o marcă proprie, rezervată pentru lanțul de hipermarketuri # B365.ro
Grupul francez Carrefour se retrage din România, iar magazinele vor fi preluate de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, care vor păstra numele Carrefour temporar. Magazinele Carrefour vor fi preluate de frații Dragoș și
11:00
Vreme aproape adorabilă în București, în weekendul cu Valentine’s Day. ANM anunță că se-ncălzește, putem închide ochii la posibilele poi slabe # B365.ro
Weekendul cu Valentine's Day va fi caracterizat de o vreme mai caldă la București. Meteorologii au anunțat că vor fi temperaturi mai mari, cu vânt moderat și posibile ploi. Avem vreme mai caldă la București
10:40
FOTO | „Aici a căzut obuzul!” Gropi uriașe în stația STB „Aviator Popișteanu”. Bucureștean: Sunt fix în zona de îmbarcare-debarcare călători # B365.ro
Gropi uriașe blochează zona de îmbarcare și debarcare a stației STB „Aviator Popișteanu", iar bucureștenii întâmpină dificultăți să urce în autobuze. Un locuitor al Captalei reclamă că problema există încă din 9 decembrie 2025 și
10:00
ALERTĂ | Trenul Prietenia, care face legătura cu Kievul, deraiat la București, în Depoul Călători. Comunicatul CFR # B365.ro
În cursul acestei dimineți, un vagon al Trenului Prietenia a deraiat la București. Incidentul s-a produs în timpul unei manevre de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători. Un vagon a
09:40
FOTO | Un nou Cat Resort în Drumul Taberei. Pisicile dintre blocuri au, acum, un bloc al lor în grădina de la parter # B365.ro
Administrația locală a transmis că este amenajată o nouă casă pentru pisici în Sectorul 6. Aceasta se află lângă un bloc din Drumul Taberei 78. Felinele au o nouă căsuță în Drumul Taberei Administrația locală
09:40
FOTO | Cathy, „Pisica de la Primărie”, începe azi în forță jobul de Agent al Drăgălășeniei. „Neața!” și de la Departamentul Meow Intelligence al PMB # B365.ro
Mulți bucureșteni au zis că, în campania pentru funcția de primar general al Capitalei, pisica Jessy de la PS6 a fost cel mai bun și eficient agent electoral al lui Ciprian Ciucu; acum, rolul de
09:20
BREAKING | Suntem, oficial, în recesiune tehnică. Ce este și ce înseamnă că s-a întâmplat în economie # B365.ro
Mult așteptatele date ale Institutului Național de Statistică (INS) ne anunță, azi, că suntem în recesiune tehnică. Recesiunea tehnică e o scădere a activității economice definită strict prin două trimestre consecutive de creștere negativă a
Acum 6 ore
09:10
Stația STB „Bulevardul Poligrafiei” se mută, din weekend. Va fi mai amplasată mai aproape de Strada Jiului din cauza unor lucrări de amenajare din zonă # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat că de sâmbătă, 14 februarie 2026, stația „Bd. Poligrafiei", aferentă liniilor 112, 331 și 331B, va fi reamplasată la aproximativ 65 de metri
08:50
Robert Negoiță s-a întors azi la serviciul de primar al S3, după ce a scăpat de interdicție. Insistă că e nevinovat în dosarul cu drumurile construite ilegal # B365.ro
Robert Negoiță se întoarce de astăzi la primăria Sectorului 3. El își reia atribuțiile de primar după ce a stat câteva zile sub control judiciar, fiind cercetat de DNA. El a scăpat de controlul judiciar
08:40
Bounty Fair e în weekend, lângă grădina Icoanei din București. Pe lângă târgul de primăvară vor fi și sesiuni misterioase de inițiere în tarot # B365.ro
Bounty Fair anunță primăvara cu o ediție dedicată creativității locale și întâlnirilor autentice, muzicii și bucuriei de a petrece timp liber. Târgul are loc pe 14 și 15 februarie într-un loc rafinat, la Maison 13
08:30
Lungul drum cu STB-ul de la Doamna Ghica la Eroii Revoluției, cam cât de la București la Brașov cu trenul. Tramvaie blocate de la pană de curent și alte obstacole pe traseu # B365.ro
O bucureșteancă a avut parte de o călătorie plină de obstacole cu trasnportul în comun. Nici tramvaiul și nici autobuzul nu au ajutat-o să ajună în timp util la destinație. Femeia a mărturisit că în
08:10
Avertizare nowcasting în București | Cod galben de ceață în dimineața asta, în Capitală și împrejurimi. ANM: În weekend, vremea se încălzește # B365.ro
Meteorologii au emis o atenționare de tip nowcasting de cod galben de ceață în Municipiul București. Zilele trecute, prognoza ANM arăta că vremea se va încălzi în Capitală, în zilele următoare. Avem o avertizare nowcasting
Acum 8 ore
06:10
Bucureșteanule, tu unde o duci pe iuby de Valentine’s Day? Grije mare, iubirea trece prin stomac și magazine SH, deși nici asta nu îți garantează amorul # B365.ro
Iar vine 14 februarie, iar o să curgă iubirea din toți porii peste tot prin Univers și, măcar pentru 24 de ore, cei mai mulți dintre noi (nu eu, vă asigur) vor încerca să își
Acum 12 ore
03:10
Idei de Valentine’s Day pentru dl. Negoiță, după „perioadă chiar complicată” cu DNA și cu cocaina din testul rapid # B365.ro
Dumnezeu e mare, iar darurile Lui sunt peste tot, deși ele par să răsară ca niște flori rare. Ultima astfel de floare s-a dovedit un video cu domnul Robert Negoiță, primarul suspendat și apoi desuspendat
Acum 24 ore
19:50
FOTO | Elevi din București învață meserie la URAC. STB a început al doilea stagiu de pregătire pentru tinerii din învățământul dual # B365.ro
Societatea de Transport București (STB S.A.) a anunțat recent pe rețelele sociale începerea celui de-al doilea stagiu de pregătire practică destinat elevilor înscriși în sistemul de învățământ tehnologic dual. Proiectul, realizat printr-un parteneriat între operatorul
19:40
VIDEO | Ciprian Șerban, în vizită pe șantierul stației Gara Băneasa, de pe M6. Ministrul a cerut constructorului impact redus asupra traficului # B365.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut o vizită pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa. El spune că a discutat inclusiv despre impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului. Ciprian Șerban, vizită pe șantierul viitoarei
18:00
FOTO | În sfârșit, o veste bună de la Ciucu: Cathy, o pisică salvată din stradă, unde fusese lovită de o mașină, s-a mutat la PMB. Biroul primarului general devine casa ei # B365.ro
Primăria Municipiului București are începând de azi un nou membru în echipă care promite să aducă un plus de liniște și „terapie" prin tors. Cathy este noua pisică de la Primăria Generală, care a fost
16:50
VIDEO | Negoiță, primul mesaj după ce a scăpat de controlul judiciar. Zice, din biroul de primar, că a trecut printr-o „perioadă chiar complicată” și că „justiția funcționează” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis primul mesaj după ce Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. El
16:30
Situație dificilă la Termoenergetica. Firmele de materiale pentru repararea țevilor evită contractele cu CMTEB. „Mult nu cred că mai putem continua” # B365.ro
Situația financiară a Companiei Municipale Termoenergetica București este dificilă, spune Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei. Datoria către Electrocentrale București, producătorul de energie termică din Capitală, a crescut la 1,8 miliarde de lei, de la
16:00
FOTO | Stația de metrou Nicolae Grigorescu nu a trecut testul timpului. Ce diferențe observăm la 22 de ani distanță # B365.ro
În anul 2004 stația de metrou Nicolae Grigorescu din București era foarte frumoasă. Avea multe lămpi, iar tavanul era intact. Acum, la 22 ani distanță, diferențele sunt vizibile cu ochiul liber. Stația de metroul Nicolae
15:40
„The Art of Love”, un nou spectacol imersiv la MINA. Show-ul, dedicat iubirii, include opere de Klimt, Hayez și Munch, și începe pe 13 februarie # B365.ro
Începând cu data de 13 februarie, Muzeul MINA propune publicului o incursiune digitală în istoria emoțiilor prin show-ul imersiv „The Art of Love" dedicat iubirii. Producția, concepută special pentru a marca perioada de Valentine's Day,
15:30
Industria de grooming masculin a crescut vizibil în ultimii ani, iar frizeria nu mai înseamnă doar un tuns rapid. Astăzi, vorbim despre stil, despre detalii și despre experiența pe care o oferi clientului. Dacă ți-a
15:30
FOTO | Mai multe utilaje au intrat pe drumul forestier ilegal din Pădurea Băneasa, la o zi după ancheta la Romsilva. APNB acuză Federația Greenfield că vrea să-l asfalteze # B365.ro
Asociația Parcul Natural București a transmis că mai multe utilaje grele pentru nivelarea asfaltului sunt prezente pe drumul forestier ilegal din Pădurea Băneasa. Ministerul Mediului a publicat raportul Corpului de control de la ancheta desfășurată
15:10
Groapă și pedeapsă. Brigada Rutieră a amendat Administrația Străzilor pentru „deficiențe de planeitate”. S-au făcut controale la Fântâna Miorița, Pasajul Muncii și pe alte bulevarde # B365.ro
Poliția Capitalei a amendat Administrația Străzilor, în urma unor verificări ce au vizat viabilitatea părții carosabile. Acțiunea polițiștilor vine în contextul în care, după câteva episoade de ninsoare, pe numeroase străzi din oraș au apărut
14:10
VIDEO | Festival de cimilituri la București, după ce Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină, la testul antidrog al lui Marian Ceaușescu # B365.ro
Unii bucureșteni nu au fost surprinși când au văzut că Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a ieșit pozitiv la cocaină în urma unui test pe care Marian Ceaușescul l-a provocat să îl facă.
13:50
FOTO | Care e diferența crucială între vechile și noile uniforme ale controlorilor STB # B365.ro
Controlorii STB au acum uniforme noi: vechile, clasicele și foarte recognoscibile veste albastre au fost înlocuite cu geci verzi, discret incripționate. După o perioadă în care controlorii STB au purtat veste albastre cu dungi gri
13:40
FOTO | Buncăr oncologic, construit la 9 metri sub la Spitalul Universitar București. E echipat pentru radioterapie și brahiterapie, are simulator CT și RMN și a costat 77 de milioane de lei # B365.ro
La Spitalul Universitar de Urgență București va funcționa în curând un buncăr oncologic dedicat radioterapiei moderne, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Se află la 9 metri sub nivelul solului și este primul de acest fel
13:30
Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1, din București. Anchetatorii îl suspectează de corupție # B365.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la șeful Poliției Sector 1, din București, potrivit unor surse. Anchetatorii fac cercetări într-un caz de corupție. Percheziții la șeful Poliției Sector 1 Astăzi, 12 februarie, procurorii DNA au demarat percehziții
Ieri
13:00
Helena Help, rețeaua de centre pentru justiție familială. Proiectul pilot va oferi sprijin pentru victimele violenței domestice din București și din țară # B365.ro
Primăria Sectorului 1 lansează Helena Help – Rețeaua Centrelor de Justiție Familială din România. Este o inițiativă națională care își propune să ofere ajutor victimelor violenței domestice într-un mod complex și mai ușor de accesat.
13:00
ESENȚIAL | Cum îți poți recupera banii din factura Termoenergetica pe ianuarie, pe care ai plătit-o, deși n-ai avut apă caldă și căldură. Procedura completă # B365.ro
Problemele cu apa caldă și căldura au persistat de la începutul anului în Capitală, iar consumatorii cer banii înapoi de la facturile plătite deși nu au beneficiat de aceste servicii. Reprezentanți Termoenergetica au explicat cum
12:50
VIDEO | Așa vor arăta noile peroane de pe liniile de tramvai modernizate din București. Primele se construiesc pe Bd. Expoziției și sunt proiectate de Porr # B365.ro
Club Feroviar prezintă cum vor arăta noile refugii de tramvai din București. Această variantă va fi utilizată pe toate tronsoanele care sunt acum în curs de modernizare și pe cele care urmează să fie reabilitate.
12:20
Corul Madrigal pornește în turneul de Paște „Sătpămâna Patimilor”. Artiștii bucureșteni vor concerta și în Capitală, și în alte 4 mari orașe din țară # B365.ro
În perioada 26 martie – 9 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" susține Turneul de Paște „Săptămâna Patimilor". Va avea evenimente în 5 orașe din România. Corul Madrigal își anunță Turneul
12:10
FOTO | Băluță, încântat de parcă ar trimite de-adevăratelea copii în cosmos. Planete, cratere lunare și cosmonauți, pe fațada Liceului Traian Vuia din Tineretului # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este foarte mulțumit de cum a ieșit fațada noilor clădiri de la Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia" din cartierul Tineretului. Picturile sunt cu astroauți, planete, galaxie și stele. Muralurile
11:20
VIDEO | Ruinele unui loc de joacă Parcul IOR, desființat și tranformat în maidan cu gropi. „Oricând se poate întâmpla o tragedie, cade un copil, își rupe mâna sau piciorul…” # B365.ro
Un loc de joacă din Parcul IOR a fost desființat recent. Leagănele au fost îndepărtate fără să fie luate măsuri de protecție. În locul fostului spațiu de joacă au rămas gropi periculoase. Loc de joacă
11:00
VIDEO | Negoiță, pozitiv la cocaină, după ce a acceptat provocarea „test de drog” a lui Marian Ceaușescu # B365.ro
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină la un test rapid antidrog, la care l-a supus Marian Ceasușescu. Acest lucru s-a petrecut când fostul primar Sector 3 a fost la tribunal pentru a contesta din
10:40
BREAKING | Adio, Carrefour! Hipermarketul dispare din București și din țară. Compania anunță că vinde tot fraților Pavăl (Dedeman) # B365.ro
Carrefour a vândut magazinele din România către Pavăl Holding. Tranzacția a fost de 823 de milioane de euro. Această decizie a fost făcută după ce grupul francez a revizuit portofoliul și profiturile din ultimii ani.
10:20
ESENȚIAL | Linia 5 se redeschide, în sfârșit, cu o întârziere de aproape 1 an „Tramvaiul Corporatiștilor” revine pe traseu săptămâna viitoare # B365.ro
După o așteptare îndelungantă, linia 5 ar putea fi redeschisă de săptămâna viitoare. Proiectul șinelor au întârziat un an din cauza unor probleme financiare. Chiar dacă nu sunt toate copertinele instalate în stații, „Tramvaiul Corporatiștilor"
10:10
Piața Dorobanți se modernizează. Se repară acoperișul, se refac complet instalațiile electrice, se repară ventilația și climatizarea. Când va fi gata # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a început modernizarea Pieței Dorobanți, care va deveni un spațiu sigur și
09:50
Tone de portocole cu pesticide, vândute unui lanț de hipermarketuri din București, dar nu numai. Polițiștii fac opt percheziții, 12 persoane la audieri # B365.ro
Polițiștii Capitalei efectuează, în această dimineață, opt percheziții în București, Ilfov și Ialomița. Acestea sunt într-un dosar în care făptașii au vândut peste 12 tone de portocole cu un conținut ridicat de pesticide, după ce […] Articolul Tone de portocole cu pesticide, vândute unui lanț de hipermarketuri din București, dar nu numai. Polițiștii fac opt percheziții, 12 persoane la audieri apare prima dată în B365.
09:40
Negoiță începe ziua la tribunal. Are o dorință și-un refuz: vrea să se întoarcă la conducerea PS3, nu vrea să plătească 800.000 de lei, cât e cauțiunea # B365.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, e așteptat în această dimineață, la tribunal, în noul dosar deschis de DNA pe numele lui, cel în care este acuzat acum de procurori că a construit ilegal […] Articolul Negoiță începe ziua la tribunal. Are o dorință și-un refuz: vrea să se întoarcă la conducerea PS3, nu vrea să plătească 800.000 de lei, cât e cauțiunea apare prima dată în B365.
09:20
Mormanele de gunoaie, problema uriașă din parcarea din Pantelimon, persistă, cu tot cu miros. Nici azi nu există un contract pentru servicii de curățenie # B365.ro
Mega parcarea supraetajată de la Pantelimon a ajuns să fie un loc al mizeriei, mai mult decât al mașinilor. Spațiul nu a fost curățat, deși este una dintre investițiile orașului. Sunt locuri pentru mașini și […] Articolul Mormanele de gunoaie, problema uriașă din parcarea din Pantelimon, persistă, cu tot cu miros. Nici azi nu există un contract pentru servicii de curățenie apare prima dată în B365.
09:20
ESENȚIAL | Voucherele Materna dispar tacit din București. Mii de gravide n-au mai primit banii, dar li se oferă un bilet la teatru cu ocazia nașterii # B365.ro
Voucherele Materna, sprijinul financiar în valoare de 2.000 de lei pe care femeile gravide din București îl primesc de la de Primăria Municipiului București, prin DGASMB, dispar tacit de la noi din București. De ce? […] Articolul ESENȚIAL | Voucherele Materna dispar tacit din București. Mii de gravide n-au mai primit banii, dar li se oferă un bilet la teatru cu ocazia nașterii apare prima dată în B365.
09:10
FOTO | Charlie, cățelul cu bundiță roșie găsit printre mașini pe Șoseaua Morarilor de o bucureșteancă. Femeia îi caută stăpânii și, între timp, îl răsfață # B365.ro
Un cățeluș îmbrăcat într-un pulover roșu a fost găsit, astăzi, pe Șoseaua Morarilor din București, alergând printre mașini. Animalul, speriat și ud, ar fi fugit în zona restaurantului Est, unde a fost observat de o […] Articolul FOTO | Charlie, cățelul cu bundiță roșie găsit printre mașini pe Șoseaua Morarilor de o bucureșteancă. Femeia îi caută stăpânii și, între timp, îl răsfață apare prima dată în B365.
08:30
FOTO | De ce au fost roșii ca focul, azi-noapte, Arcul de Triumf, Primăria Capitalei și Spitalul Colțea. „Celebrăm numărul care ne salvează viața, 112” # B365.ro
Fațada a trei clădiri istorice importante din București au fost iluminate în roșu pentru a marca Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112. Trei clădiri emblematice din București, iluminate în roșu de Ziua Europeană a […] Articolul FOTO | De ce au fost roșii ca focul, azi-noapte, Arcul de Triumf, Primăria Capitalei și Spitalul Colțea. „Celebrăm numărul care ne salvează viața, 112” apare prima dată în B365.
