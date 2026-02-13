15:50

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit azi cu conducerea companiei Otokar, cea de la care administrația publică, condusă la acea vreme de Gabriela Firea, a cumpărat 400 de autobuze. Edilul spune că din […] Articolul ESENȚIAL | Ciucu, ultimatum pentru șefii Otokar: în două luni, 95% dintre autobuze trebuie să fie funcționale. Acum, 1 din 4 are probleme și nu poate ieși pe trasee STB apare prima dată în B365.