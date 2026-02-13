Furtunile extreme fac ravagii în întreaga lume, din Franţa până în Madagascar. 16 morţi în Portugalia

07:30

Au început lucrările la cinematograful uitat de pe Calea Griviței. Cinema Marconi a intrat în reparații după 25 de ani de paragină. Constructorul a scos de aici 30 de basculante de gunoi și 200 de metri cubi de moloz, suficient cât să umple un apartament cu trei camere. Clădirea este atât de degradată, încât unele elemente nu mai pot fi refăcute. Când o să se ridice cortina, vor fi două săli de cinema, un spațiu de expoziții, o cafenea și inclusiv un restaurant. Toate ar trebui să fie gata în următorii 4 ani.