Furtunile extreme fac ravagii în întreaga lume, din Franţa până în Madagascar. 16 morţi în Portugalia
ObservatorNews, 13 februarie 2026 07:50
Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel mai rău. Ploile puternice au dărâmat copaci, au blocat drumuri și au paralizat traficul. În plus, multe zboruri au fost anulate. În Portugalia, 16 oameni au murit deja din cauza dezastrului. În paralel, în Columbia și Madagascar numărul victimelor provocate de inundații crește de la o oră la alta. Guvernele ambelor țări au declarat stare de urgență.
• • •
Acum 10 minute
08:00
Depăşire inconştientă în Cluj făcută de un şofer de TIR. Impactul, evitat în ultimul moment # ObservatorNews
Clipe de coşmar pe un drum naţional din Cluj. Un şofer de camion a fost la un pas să provoace o tragedie, după o depăşire extrem de riscantă, surprinsă de camera de bord a unui alt participant la trafic.
08:00
Nicuşor Dan recunoaşte că reformele propuse de guvern au dus la scăderea puterii de cumpărare, însă au redus şi deficitul. După reuniunea informală a Consiliului European din Belgia, preşedintele României a mărturisit că acest lucru vine ca un mesaj bun pentru investitori. Nicuşor Dan a vorbit şi despre cele mai presante subiecte, într-o perioadă destabilizată atât economic, cât şi politic. Inclusiv despre a cincea amânare a unei decizii pentru pensiile speciale. Astăzi, ne lovim de alt anunţ. Institutul Naţional de Statistică este aşteptat să publice datele în urma cărora România va afla dacă intră sau nu în recesiune tehnică.
Acum 30 minute
07:50
Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel mai rău. Ploile puternice au dărâmat copaci, au blocat drumuri și au paralizat traficul. În plus, multe zboruri au fost anulate. În Portugalia, 16 oameni au murit deja din cauza dezastrului. În paralel, în Columbia și Madagascar numărul victimelor provocate de inundații crește de la o oră la alta. Guvernele ambelor țări au declarat stare de urgență.
Acum o oră
07:30
Cinematograful Marconi, în renovare. Ce urmează pentru clădirea centenară şi când vor fi gata reparaţiile # ObservatorNews
Au început lucrările la cinematograful uitat de pe Calea Griviței. Cinema Marconi a intrat în reparații după 25 de ani de paragină. Constructorul a scos de aici 30 de basculante de gunoi și 200 de metri cubi de moloz, suficient cât să umple un apartament cu trei camere. Clădirea este atât de degradată, încât unele elemente nu mai pot fi refăcute. Când o să se ridice cortina, vor fi două săli de cinema, un spațiu de expoziții, o cafenea și inclusiv un restaurant. Toate ar trebui să fie gata în următorii 4 ani.
07:20
Horoscop 14 februarie 2026. Zodiile care au parte de un Valentine's Day de neuitat. Ziua ascunde surprize # ObservatorNews
Horoscop 14 februarie 2026. Valentine's Day aduce iubirea în fiecare semn zodiacal. În timp ce unii nativi caută să se bucure de relaţia cu persoana dragă fără să-şi compromită independenţa, alţii se lasă duşi de val şi se bucură din plin de ce le aduce ziua de sâmbătă - fără compromisuri!
Acum 12 ore
22:10
Liderul opoziției din Ungaria îl acuză pe Viktor Orbán că ar folosi înregistrări intime pentru șantaj politic # ObservatorNews
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a recunoscut că a fost atras într-o "capcană amoroasă" de către fosta sa iubită și a respins acuzațiile de consum de droguri. Magyar afirmă că operațiunea ar fi fost orchestratată de guvernul lui Viktor Orbán, folosind metode specifice serviciilor secrete.
22:00
SUA încearcă să convingă oficiali militari chinezi să devină informatori prin materiale publicate pe Youtube # ObservatorNews
La doar câteva săptămâni după o epurare dramatică a generalilor de vârf din China, CIA se mobilizează pentru a valorifica orice discordie rezultată cu un nou videoclip public care vizează potențialii informatori din armata chineză.
21:50
Nicuşor Dan acuză CCR de "tergiversare" în cazul pensiilor magistraţilor: "Societatea aşteaptă o decizie" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează decizia Curţii Constituţionale de a amâna din nou luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept o "tergiversare" şi aminteşte că societatea românească îşi doreşte o tranşare a problemei pe care instanţa nu o dezleagă din punctul de vedere al constituţionalităţii de mai multe luni.
21:50
Isabella a văzut un "tip drăguţ" în avion şi i-a aruncat un bilet. Gestul tinerei, un fenomen pe internet # ObservatorNews
Isabella Duric, o tânără de 23 de ani, a văzut un băiat drăguţ în aeroport, dar nu a avut curajul să vorbească cu el. Povestea celor doi a început abia când tânărul a urcat în acelaşi avion cu ea, la doar câteva scaune distanţă, într-un zbor de la Sydney la Melbourne.
21:00
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat cu un bilet de 28 de lei # ObservatorNews
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.
21:00
Nicuşor Dan: "Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei" # ObservatorNews
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal.
20:50
Cel mai înalt funcţionar din guvernul britanic părăseşte postul, în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein # ObservatorNews
Guvernul britanic a anunţat joi plecarea din funcţie a secretarului cabinetului, funcţionarul de gradul cel mai înalt responsabil cu consilierea prim-ministrului şi al treilea colaborator major al lui Keir Starmer care îşi părăseşte postul în urma scandalului Epstein-Mandelson.
20:40
Autorul atacului armat din Canada nu era la prima abatere. Acesta şi-a incendiat casa în urmă cu câţiva ani # ObservatorNews
Apar informaţii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat produs într-o şcoală din Canada. Criminalul, în vârstă de 18 ani făcea de şase ani tratamente hormonale pentru a deveni femeie, abandonase şcoala şi avea probleme psihice. A furat de la tatăl său armele de vânătoare cu care a ucis şase copii şi doi adulţi. Mama şi fratele său sunt printre victime.
20:40
China pășește în Anul Calului de Foc. Evenimentul, celebrat cu fast și la București # ObservatorNews
Chine se pregăteşte să intre în anul Calului de Foc, care aduce în galop schimbări importante. Sărbătoarea primăverii a fost celebrată deja la Bucureşti de Ambasada Chinei, printr-un spectacol colorat.
20:40
Actorului James Van Der Beek avea planuri mari: "O să mă folosesc de iarnă pentru a mă recupera" # ObservatorNews
Actorul James Van Der Beek, una dintre cele mai cunoscute figuri din seriale de televiziune, a murit la 48 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Cunoscut pentru rolul din serialul "Dawson's Creek" şi comedia "Regulile atracţiei", a lăsat în urmă şase copii pentru care admiratorii şi prietenii au strâns peste un milion de dolari. Familia cheltuise şi ultimul dolar în speranţa că îl va salva.
20:20
O nouă destinaţie face senzaţie în rândul turiştilor români. Aici a fost construită prima catedrală din lume # ObservatorNews
Noul hit printre românii dornici de călătorii este Armenia, o ţară unde nu doar peisajele impresionează, dar şi cultura. Turiştii descoperă aici unul dintre cele mai vechi orașe din lume, Erevan, şi prima catedrală construită în lume. Luate din timp, biletele de avion nu costă mai mult de 200 de lei dus - întors de persoană, iar cazările sunt mai ieftine decât la noi.
20:10
Dosarul Epstein: peste 1.000 de oameni lucrează să ascundă numele lui Trump din milioanele de documente # ObservatorNews
Dosarul Epstein provoacă un scandal uriaş în Congresul Statelor Unite! Parlamentarii democraţi o acuză pe procuroarea generală a Statelor Unite că muşamalizează cel mai mare caz de trafic de persoane din istoria recentă şi încearcă să îi protejeze pe apropiaţii preşedintelui american. Sub preziunea acuzaţiilor, un oficial din administraţia Trump recunoaşte că a vizitat insula pedofilului, după ce a negat de mai multe ori legăturile cu Epstein.
20:10
Primăria Capitalei, salvată de la faliment de amenzi. Sancțiuni de 1.000 de lei pentru neplata parcării # ObservatorNews
În prag de faliment, Primăria Capitalei vânzează şoferii care nu plătesc parcarea. Poliţia Locală a dat peste 2.000 de amenzi în nici trei săptămâni. Primarul General speră că astfel de controale vor mai întrema bugetul local insuficient.
20:10
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România # ObservatorNews
Carrefour devine românesc. Fraţii Pavăl, fondatorii Dedeman, cumpără toate magazinele. Viitorii proprietari vor să păstreze numele şi promit mai multă marfă autohtonă. Preţul nu a fost încă anunţat, dar valoarea lanţului este estimată la peste 800 de milioane de euro.
20:00
Torturi de Valentine’s Day 2026: Cât costă un kilogram și ce modele romantice aleg îndrăgostiții # ObservatorNews
Cofetarii inventează torturi spectaculoase de Valentine's Day, iar îndrăgostiţii intră la cheltuieli. Declaraţiile de dragoste dulci, de culoare roz sau în formă de inimă se vând anul acesta cu preţuri direct proporţionale cu mare iubire pe care şi-o declară cuplurile.
20:00
Mielul de Paşte se scumpeşte: "Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare" # ObservatorNews
Austeritatea va marca şi sărbătorile de Paşte în acest an. Carnea de miel va fi mai scumpă cu 10 lei pe kilogram faţă de anul trecut, anunţă producătorii, care susţin că doar aşa pot face faţă cheltuielilor. Puşi în faţa preţurilor tot mai mari de la raft, mulţi români spun că vor cumpăra mai puţin ca altă dată, doar pentru gust şi tradiţie.
20:00
Tone de portocale cu pesticide, la vânzare. Poliţiştii au sigilat depozitele şi i-au ridicat pe importatori # ObservatorNews
Pericol uriaş pe rafturile magazinelor din România. Tone de portocale pline de pesticide periculoase au ajuns la vânzare. Importatorii au schimbat ambalajele şi etichetele pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia, deşi fuseseră importate din Egipt. Poliţiştii au sigilat astăzi mai multe depozite şi i-au ridicat pe importatori pentru audieri.
20:00
Joi, la Bruxelles, a avut loc tragerea la sorţi pentru grupele UEFA Nations League, ediţia 2026-2027.
19:50
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model # ObservatorNews
Atenţie la maşinile second-hand. Suntem ţara unde se vând cele mai multe vehicule furate din străinătate. Poliţiştii au descoperit peste o mie anul trecut. Automobilele nemţeşti sunt cele mai vânate de hoţi.
19:50
Actorul James Van Der Beek a preferat viaţa în familie, retras la ferma sa, departe de lumina reflectoarelor # ObservatorNews
Actorul James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul său din serialul Dawson's Creek, a murit la 48 de ani, după o luptă cu cancerul. Faimosul actor lasă în urmă o soţie şi şase copii pentru care apropiaţii au strâns mai bine de un milion de dolari în semn de susţinere. Foştii săi colegi de platou i-au adus un ultim omagiu pe reţelele sociale.
19:40
Polițistul ajuns șef după ce tatăl său a dat șpagă, anchetat de DNA. Ar fi angajat pe pile o tânără apropiată # ObservatorNews
Acuzaţii de corupţie la vârful Poliţiei Sectorului 1. Şeful instituţiei a fost ridicat de mascaţi, pentru că ar fi măsluit un concurs de angajare pentru favorizarea unei tinere cu care avea o relaţie apropiată, potrivit surselor Observator. De altfel, poliţistul ar fi fost el însişi numit în trecut în funcţii de conducere după ce ar fi dat mită. Chiar tatăl său, fost şef al şcolii de subofiţeri de la Câmpina, colonel în rezervă, este cel care a mărturisit atunci totul.
19:30
România nu a acceptat inca invitaţia lui Donald Trump de a participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace! Am avea se pare doar statut de observator daca nu suntem membri. Liderii europeni, inclusiv Nicuşor Dan, au participat în Belgia, la un summit unde au căutat soluţii pentru a reduce dependenţa militară, politică şi economică de Statele Unite.
19:20
Doi "suveraniști" de 46 de ani, care stau cu mama lor, sunt cei care l-au amenințat cu moartea pe Rebengiuc # ObservatorNews
Doi barbati gemeni din Bucureşti sunt acuzaţi că l-au ameninţat cu moartea pe Victor Rebengiuc, marele actor. Înaintea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, suspecţii i-au transmis că îl asasinează, nemulţumiţi că nu-l susţinea pe candidatul lor favorit. La percheziţii, poliţiştii au găsit în casa gemenilor mai multe pistoale.
Acum 24 ore
19:00
Detalii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat din ultimii 40 de ani în Canada # ObservatorNews
Apar informaţii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat produs într-o şcoală canadiană din ultimii 40 de ani. Criminalul, în vârstă de 18 ani, abandonase şcoala, avea probleme mentale şi a dat foc inclusiv casei în care locuia. Poliţiştii îl ştiau - au mai avut intervenţii la domiciliul familiei. Armele cu care a ucis le-a furat chiar de la tatăl său. Primele victime au fost mama şi fratele său vitreg.
19:00
Poliţiştii dintr-o secţie din Cluj, ţinuţi în frig de o barză care şi-a făcut cuib pe coşul de fum # ObservatorNews
Expresia "a venit barza" are o cu totul altă însemnătate pentru poliţiştii unei comune din Cluj. Încă din toamnă, agenţii se încălzesc cu reşouri electrice sau, mai simplu, cu pături, pentru că o barză şi-a făcut cuib chiar în vârful coşului de evacuare a fumului. Desigur, poate vi se pare o situaţie hilară, dar dincolo de asta, procedura de mutare a cuibului nu e chiar atât de uşoară. Oamenii legii nu pot face nimic până nu primesc o derogare semnată de ministrul Mediului. În plus, la mijloc mai e şi migraţia berzelor.
18:50
Medicamentele pentru diabet, folosite pentru slăbit. Ce efecte secundare au și care sunt riscurile ascunse # ObservatorNews
Medicamente de slăbit, dezvoltate iniţial ca tratament pentru diabetici, se vând acum ca pâinea caldă, în toată lumea, inclusiv în România. Cu sau fără reţetă de la medic. Însă ceea ce sună ca un miracol vine şi cu reversul medaliei. Tratamentul fără analize riguroase, supraveghere medicală și schimbări reale ale stilului de viață poate afecta grav sănătatea. Şi nu sunt consecinţe doar la nivel fizic. Cele mai mari se resimt pe plan emoţional, pe tot restul vieţii.
18:10
Elvețienii votează limitarea populației la 10 milioane până în 2050. Ce presupune de fapt referendumul # ObservatorNews
Elveția va vota la vară dacă vor sau nu să introducă în Constituție o limită maximă a populației de 10 milioane de locuitori până în 2050. Propunerea reflectă îngrijorările larg răspândite privind imigrația ridicată, dar riscă să priveze țara de forța de muncă necesară și să afecteze relațiile cu Uniunea Europeană, explică Reuters. Referendumul este programat pentru 14 iunie, a anunțat guvernul în această săptămână.
18:10
Secretarul General al Guvernului îşi cere scuze după ce a comparat tăierea posturilor din Guvern cu Auschwitz # ObservatorNews
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), şi-a cerut scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului a afirmat că nu face tăieri pentru că "oamenii au fost numere doar la Auschwitz". Oprea susţine că a pronunţat cuvinte care au fost interpretate greşit şi că nu a avut niciodată intenţia de a compara "reforma" premierului Ilie Bolojan cu "cea mai mare crimă a umanităţii, Holocaustul". Lideri PNL şi USR i-au cerut demisia din funcţie.
17:50
Confuzie la graniţa SUA cu Mexic, după ce "dronele cartelului mexican au încălcat spațiul aerian al SUA" # ObservatorNews
Confuzia crește cu privire la motivul pentru care Administrația Federală a Aviației a ordonat - și apoi a anulat - o închidere de 10 zile a spațiului aerian deasupra orașului El Paso, Texas.
17:40
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. Mai are 3 copii din prima căsătorie # ObservatorNews
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA, citată de Agerpres.
17:40
(P) Cum este un aparat dentar pentru adulți la clinica Dental Premier în București? # ObservatorNews
Aparatul dentar pentru adulți va corecta poziția dinților și va alinia mușcătura, aplicând forțe controlate conform unui plan ortodontic. Tratamentul de acest fel este realizat de către un medic stomatolog care va evalua starea fiecărui pacient și va realiza un plan de tratament personalizat.
17:30
Ucraina a lovit un mare arsenal rusesc din Volgograd. Evacuări după explozii puternice. VIDEO # ObservatorNews
Ucraina a lovit un important arsenal rusesc din regiunea Volgograd, unde sunt depozitate cantități mari de rachete, obuze de artilerie și alte materiale explozive. În urma atacului s-au produs explozii secundare puternice, iar autoritățile locale au emis ordine obligatorii de evacuare pentru locuitorii din orașul Kotluban, aflat în apropiere. Conform ucrainenilor, atacul ar fi fost efectuat cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo. Volgograd se află la 600-700 de kilometri de linia frontului.
17:00
Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric # ObservatorNews
Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație.
17:00
Vremea de mâine 13 februarie. Temperaturi peste medie şi ceaţă dimineaţa. Maxime între 5 şi 13 grade # ObservatorNews
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei de 13 februarie, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi în general noros, cu ploi în Dobrogea și local în alte regiuni. La munte, pe arii restrânse, sunt așteptate precipitații mixte. Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe spații restrânse.
16:40
O navă de război și o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, relatează The Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane.
16:30
Percheziţii la Comisia Europeană privind posibile nereguli în vânzarea unor clădiri către statul belgian # ObservatorNews
Sediile Comisiei Europene au fost percheziţionate joi la Bruxelles în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.
16:30
O mamă, obligată să plătească pensie alimentară tatălui pentru că fetiţa de 8 ani nu vrea să-l vadă pe bărbat # ObservatorNews
O fetiţă de 8 ani plăteşte, nevinovată, preţul războiului dintre părinţii ei. Pentru că nu vrea să-şi împartă copilăria între două case şi nu doreşte să-şi vadă tatăl, mama este obligată să-i plătească acestuia câte 500 de lei lunar. O aberaţie legislativă folosită, de multe ori, drept răzbunare în multe procese de divorţ.
16:00
O femeie, lovită pe trecere de un camion în Dej. Şoferul spune că n-a văzut semnul din cauza altuia mai mare # ObservatorNews
O situaţie incredibilă a provocat un accident teribil în Dej. Un camion a lovit o femeie pe trecere, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital. Şoferul spune că n-a văzut indicatorul din cauza altuia mult mai mare, pus chiar în faţa celui de "Trecere de pietoni".
15:40
Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.
15:30
Instalații eoliene, distruse aproape simultan în mai multe județe. Sunt suspectate acte de sabotaj sau furt # ObservatorNews
Mai multe instalații folosite pentru dezvoltarea proiectelor eoliene, precum turnuri meteo și anemometre, ar fi fost distruse în ultimele zile în mai multe județe din România, în ceea ce par a fi acțiuni coordonate. Sunt luate în calcul scenariile unor furturi sau ale unor acte de sabotaj, potrivit surselor Observator.
15:30
PSD spune că se opune tăierilor salariale "fără excepții" și cere introducerea impozitului progresiv # ObservatorNews
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. Formaţiunea solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din România. Potrivit social-democraţilor, o alternativă este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetăţenii cu venituri mici.
15:30
SURSE Comisarul european pentru Justiţie i-a cerut explicaţii lui Bolojan despre pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru Justiţie, Michael McGrath, vizită în cadrul căreia au fost discutate principalele teme legate de statul de drept, funcţionarea sistemului judiciar şi reformele asumate de România în context european. Potrivit surselor Observator, Michael McGrath i-a cerut explicaţii premierului Ilie Bolojan despre reforma pensiilor magistraţilor şi deciziile CCR.
15:20
"Loveşte-l, Tolea, loveşte-l". Doi băieţi de 14 şi 15 ani din Caraş-Severin şi-au bătut şi jefuit prietenul # ObservatorNews
Un băiat de 15 ani şi un altul de 14 ani au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, după ce au tâlhărit un prieten pe care l-au trântit la pămînt şi l-au lovit cu pumnii apoi i-au furat banii. Primul dintre ei este acuzat de tâlhărie, iar cel de-al doilea de complicitate la tâlhărie. Cel de-al doilea i-a strigat primului: "Loveşte-l Tolea, loveşte-l".
15:20
AUR anunţă, într-un comunicat, că mii de români au ieşit în stradă, joi, în peste 500 locații din țară pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor locale majorate de Guvernul Bolojan, dar și față de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.
15:10
Sportivul ucrainean poate fi prezent la Jocurile Olimpice, în ciuda descalificării de la probe. Decizia CIO # ObservatorNews
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a decis joi să-i redea acreditarea ucraineanului Vladislav Gheraskevici, după ce l-a exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, pentru utilizarea unei căşti cu imagini ale sportivilor ucraineni ucişi în război, însă sportivul nu va avea voie să concureze, informează EFE.
