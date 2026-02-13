Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio
Europenii vor fi foarte atenți. Deși dinspre partea americană tonul ar trebui să fie semnificativ mai puțin conflictual în acest an la Conferința de Securitate de la Munchen privind securitatea, Washingtonul nu intenționează să slăbească…
• • •
Acum 10 minute
08:00
Trump îşi menţine poziţia după videoclipul rasist cu soții Obama prezentați ca maimuțe, postat pe contul lui de socializare # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a continuat joi să minimalizeze reacţia negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâna trecută pe contul său de pe Truth Social, spunând că niciun angajat al Casei…
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Uniunea Europeană rămâne puternic dependentă de energiile fosile, în mare parte importate, care reprezintă încă 73% din consumul său de energie primară, scrie Le Monde. Ea trebuie să accelereze dezvoltarea industriilor sale cu emisii reduse…
07:20
Argintul nu iartă: frații Hunt, „joia de argint”și replica din 2026- când reglementatorii au tras frâna în plină bulă # HotNews.ro
În anii ’70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea dolarului american, scrie economistul Laurian Lungu, co-fondator al think tankului Consilium Policy Advisors Group (CPAG) într-o analiză…
07:10
„Probabil că am fi anti-europeni” vs „Avem dreptul la liberă circulație, dar avem și obligații față de stat” / Cum văd rectorii UMF propunerea ca tinerii medici să fie obligați să rămână în țară # HotNews.ro
Un contract „opțional, cu obligații asumate de ambele părți”, care să fie încheiat la intrarea în programul de rezidențiat, ar putea fi o soluție, consideră rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Leonard…
Acum 2 ore
07:00
Carrefour spune adio României. Proprietarii Dedeman au deja o marcă proprie pusă deoparte pentru lanțuri de magazine # HotNews.ro
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în…
07:00
REPORTAJ. Un oraș de 40.000 de locuitori din UE, fostă capitală regală a României, stă de trei luni fără apă potabilă: „Neagră ca pământul” # HotNews.ro
După depistarea bacteriei Clostridium perfringens în mai multe probe din rețea, autoritățile au declarat stare de alertă și au interzis folosirea apei inclusiv pentru igienă în Curtea de Argeș. Sistemele publice se văd mai ales când…
Acum 8 ore
00:30
Nicușor Dan spune că vizita lui George Simion în SUA a fost un eșec: „N-a fost primit de nimeni” # HotNews.ro
Declarațiile au venit după ce președintele a fost întrebat dacă are informații despre acuzațiile omului de afaceri român Dragoș Sprînceană din SUA, care a susținut că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver.
Acum 12 ore
00:00
„Sentiment de urgență”. Concluzia liderilor europeni după summit, pentru ca UE să facă față Chinei și SUA # HotNews.ro
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să aplice reforme pentru redresarea competitivității economiei europene, astfel încât aceasta să facă față mai bine presiunilor din partea Chinei și a Statelor…
00:00
Vânzarea The Telegraph, investigată de guvernul britanic. Afacere de sute de milioane de lire sterline # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunțat joi că a lansat o investigație cu privire la preluarea ziarului The Telegraph de către proprietarii Daily Mail, o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline, potrivit AFP,…
12 februarie 2026
23:30
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgență în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanța unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP, conform Agerpres. „Nu este…
23:20
Mutarea făcută de sportivul ucrainean interzis la Jocurile Olimpice de iarnă pentru casca lui specială. Soluția e așteptată în regim de urgență # HotNews.ro
Vladislav Heraskevich, sportivul ucrainean descalificat, a contestat la Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS / CAS) suspendarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia din proba masculină de skeleton pe motiv că a purtat…
23:00
Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, la o zi după ce l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, că speră la un rezultat „în următoarea lună” în negocierile purtate de Washington…
22:30
Juriul a ales cele 10 piese care vor intra în finala Selecției Naționale pentru Concursul Muzical Eurovision 2026, iar duminică va fi anunțată și a 11-a finalistă, pe baza unui wild card din partea publicului.…
22:10
De ce amână Nicușor Dan numirile la vârful serviciilor de informații. Strategia „de oportunitate” # HotNews.ro
Discuţiile la nivel înalt în interiorul statului român privind numirea şefilor serviciilor secrete „se suspendă în mod deliberat” atunci când „alte subiecte şi tensiuni” sunt pe agenda publică, a declarat joi seară președintele Nicușor Dan,…
22:00
„Țarul frontierelor” anunță retragerea agenților ICE din Minneapolis, după săptămâni de proteste: „Comunitatea este mai sigură” # HotNews.ro
Responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în Minneapolis, oraș marcat în ianuarie de uciderea a doi cetățeni americani de către agenții ICE,…
21:40
VIDEO Nicușor Dan, despre noua amânare de la CCR pe pensiile magistraților: „Îmi doresc o asumare din partea CCR. Evident că e o tergiversare” # HotNews.ro
Pensiile magistraților reprezintă o problemă care a „trenat” în societatea românească și Curtea Constituțională (CCR) trebuie să își asume acest subiect, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă după…
21:40
Nicușor Dan, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: „Sunt niște oameni foarte interesanți printre ei” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, că este „optimist” în privința candidaților înscriși pentru conducerea marilor parchete. Întrebat cum…
21:10
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro (22.948.891,68 de lei), a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română. „Biletul norocos a…
21:00
„Risc ridicat pentru zborurile civile”: Agenția europeană recomandă evitarea spațiului aerian al Iranului # HotNews.ro
Autoritatea europeană de reglementare în domeniul siguranței aviației a recomandat joi companiilor aeriene din Uniunea Europeană să evite spațiul aerian al Iranului până la 31 martie, precizând că prelungește un avertisment emis anterior, potrivit Reuters. …
20:40
Francezii și-au găsit refugiul gastronomic într-un versatil aliment. Cererea a explodat pentru regele proteinelor ieftine, oul # HotNews.ro
Franța a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilității acestora în contextul incertitudinii economice, și tendința urmează să continue, ceea ce îi face pe producători să construiască mai multe adăposturi, a anunțat…
20:10
Vicepremierul UDMR face apel la „înțelepciune” și „maturitate politică” în coaliție: „Avem nevoie cât se poate de repede de buget” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a îndemnat partidele din coaliția de guvernare „să se înțeleagă în cel mai scurt timp posibil” pentru a putea fi aprobat bugetul de stat pentru anul 2026. Întrebat joi la Europa FM…
20:10
Alexandru Muraru cere PSD să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz: „Singura variantă este demisia, nu scuzele” # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a cerut public președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul politic secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, după declarația în care acesta a comparat tăierile de posturi din cadrul SGG cu…
20:10
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă, joi seară, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden-Biesen din Belgia. Șeful statului va susține declarații de presă la…
19:50
Taximetriștii pornesc greu în cursa licențelor, dar claxonează la ridesharing: „Sunt mașini din toată țara care vin și fac transport alternativ în Capitală. Nimeni nu verifică!” # HotNews.ro
Transportatorii autorizați nu se înghesuie la cele 1.000 de licențe de taximetrie scoase la atribuire de Primăria Municipiului București (PMB) pe 10 februarie. Miercuri, la ora la care s-a deschis biroul la care se puteau…
19:40
Peste jumătate de miliard de euro pentru antiaeriana ucraineană, plus 1.000 de rachete. Anunțul Londrei # HotNews.ro
Regatul Unit va ajuta Ucraina să se apere mai bine împotriva atacurilor aeriene rusești care îi distrug infrastructura energetică, printr-un pachet de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 de milioane de euro), a…
19:30
„Ora cu și pentru animale”, aprobată la nivel național. Opționalul va putea fi introdus în orice școală din țară # HotNews.ro
Opționalul școlar „Ora cu și pentru animale”, inițiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și mai multe ong-uri din domeniu, printre care Fundația…
19:10
Două comune se comasează pentru reducerea cheltuielilor. „Comuna rezultată în urma unificării va fi a doua cea mai mare din județ” # HotNews.ro
Autoritățile locale din comunele Beltiug și Socond vor demara săptămâna viitoare procedurile pentru comasarea celor două unități administrativ-teritoriale, conform anunțului făcut de liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma, joi, într-o intervenție la Antena 3. Adrian…
Acum 24 ore
19:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost emis cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic pentru mai multe regiuni. Într-un comunicat de presă, MAE i-a…
18:50
Prima reacție a tinerei de 33 de ani care a finalizat achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman # HotNews.ro
Achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding – vehiculul de investiții controlat de familia Pavăl, care dețin și Dedeman și recent au achiziționat rețeaua Practiker a fost finalizată de fiica lui Dragoş Pavăl, unul din…
18:40
Șeful NATO respinge temerile privind retragerea SUA din rolul de lider al alianței militare: „Statele Unite sunt pe deplin implicate” # HotNews.ro
„Statele Unite rămân ferm implicate în NATO”, a declarat Mark Rutte, respingând temerile potrivit cărora Washingtonul se retrage din rolul său de lider al alianței militare, potrivit The Guardian. Secretarul general al NATO a declarat…
18:30
Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze «prietenilor» lor de la Moscova” / Replica lui Peter Szijjarto # HotNews.ro
Atacul rus de luna trecută asupra ramurii ucrainene a conductei de petrol Drujba, construită de sovietici, a oprit tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit…
18:30
Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor / Cum motivează decizia # HotNews.ro
Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026, relatează GOLAZO.ro. Producătorul din România a câștigat Raliul Dakar la începutul acestui an, la a doua participare. După ce Nasser Al-Attiyah și Fabian…
17:50
Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin # HotNews.ro
Comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, a declarat joi că încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina și i-a mulțumit primei doamne a SUA, Melania Trump, potrivit Reuters.…
17:30
Un atac ucrainean cu drone a lovit importanta rafinărie de petrol din Volgograd. Activitatea, suspendată # HotNews.ro
Rafinăria de petrol din Volgograd, din sudul Rusiei, deținută de Lukoil, și-a suspendat miercuri activitatea de prelucrare a petrolului după un incendiu de proporții izbucnit în urma unui atac ucrainean cu drone, au declarat joi…
17:20
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # HotNews.ro
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război,…
17:20
FOTO Noul Dacia Jogger facelift, cu motorul de 1.8 litri hibrid, poate fi comandat în România # HotNews.ro
Cu o întârziere de două luni față de celelalte noutăți lansate de Dacia în toamna anului trecut, noul Jogger facelift care beneficiază de motorul hibrid de 1.8 litri și 155 cai-putere poate fi comandat din…
17:10
Kremlinul ia în calcul să îi trimită o invitație lui Donald Trump la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. „Îl vom întreba dacă poate participa” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea ca președintele american Donald Trump să fie invitat la parada militară de la Moscova care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. …
17:00
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, susține că declarația în care compară tăierile de posturi cu Auschwitz a fost „interpretată greșit” / HotNews publică înregistrarea AUDIO cu afirmația sa # HotNews.ro
Secretarul general al Guvernului a afirmat, joi, într-o postare pe Facebook că a folosit cuvinte „tari”, însă în mod „neofensator”. „Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din…
17:00
VIDEO Robert Negoiță, mesaj de „recunoștință maximă justiției din România” din biroul primăriei, după ce instanța a stabilit că își poate relua mandatul: „Știu exact ce am făcut” # HotNews.ro
„Justiția funcționează”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, joi, în primul mesaj transmis după decizia Tribunalului București de a-i permite să își reia mandatul. Edilul a fost plasat sub control judiciar în 5 februarie,…
16:40
Replica lui Viktor Orban după declarațiile lui Zelenski despre aderarea la UE: „Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” # HotNews.ro
„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit”, a declarat premierul ungar Viktor Orban, joi, într-un postare pe X în care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că „statele membre stabilesc condițiile, nu…
16:40
Un consilier al lui Ilie Bolojan apără propunerea premierului ce îi vizează pe medicii rezidenți: „Cazul nu e deloc unic” # HotNews.ro
„Ilie Bolojan a călcat pe un alt mușuroi de furnici, de data asta plin cu medici rezedenți”, spune Dragoș Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia și consilier onorific pe teme de sănătate al premierului…
16:30
Dogioiu: Reforma administrației publice se va adopta „cel mai probabil prin ordonanță de urgență”. Cum se vor face tăierile de posturi și cheltuieli # HotNews.ro
Reforma administrației publice centrale și locale, care vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea a mii de posturi, va fi adoptată de Guvern „cel mai probabil prin ordonanță de urgență din…
16:30
PSD iese public cu nou mesaj critic la adresa Guvernului din care face parte: „Să abandoneze politica simplistă de austeritate” # HotNews.ro
PSD afirmă că se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar, pentru că o astfel de măsură, spun ei, ar genera blocaje „grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, potrivit unui comunicat de…
16:20
Comisia Europeană a greșit când a deblocat 10 miliarde de euro pentru Ungaria, spune un consilier juridic a Curții Europene de Justiție. Ce înseamnă acest aviz # HotNews.ro
Avizul dat de un consilier juridic al Curții de Justiție a UE va fi urmat de o decizie finală a acestei instituții, care vine în urma unei solicitări a Parlamentului European, scrie Politico. Comisia Europeană…
16:00
În câteva zone din Capitală au început lucrările de construcție a unor noi refugii de tramvai care vor fi instalate pe traseele mai multor linii. Publicația Club Feroviar scrie că se lucrează la șase refugii…
15:50
Poliția belgiană face percheziții la sediul Comisiei Europene din cauza unor tranzacții imobiliare suspecte. Ancheta, desfășurată de Parchetul European condus de Laura Kovesi # HotNews.ro
Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la birourile Comisiei Europene, în legătură cu posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare, relatează Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta. Potrivit FT, investigația este condusă…
15:40
BREAKING Robert Negoiță își poate relua mandatul de primar. Tribunalului București a revocat controlul judiciar # HotNews.ro
Robert Negoiță se poate întoarce în fruntea Primăriei Sectorului 3 la o săptămână după ce procurorii DNA i-au interzis să se apropie de sediul instituției și să își exercite atribuțiile de primar, anunță Digi24, Antena…
15:30
Pentagonul transmite că NATO trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu „dependență”: „E timpul să fim pragmatici” # HotNews.ro
Elbridge Colby, subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat mai degrabă decât pe dependență” față de SUA, el făcând comentariile la sosirea sa la Bruxelles pentru…
15:10
Adrian Mutu s-a răzgândit în privința luptei pentru play-off: „Cred că aceste echipe vor intra” # HotNews.ro
Adrian Mutu (47 de ani) consideră că FCSB și CFR Cluj vor obține calificarea în play-off-ul SuperLigii. În urmă cu doar 10 zile, fostul atacant al naționalei României avea altă părere. După seriile impresionante de…
