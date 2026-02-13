Sharon Stone, vizibil emoționată la Balul Operei din Viena / Cât costă un bilet premium la evenimentul care reunește cele mai mari personalități ale lumii

20:10

Primul laborator de testare a compatibilității electromagnetice pentru vehicule militare din România, capabil să primească unități de până la nivel de tanc, va fi deschis în acest an la Moreni, în județul Dâmbovița, de către compania privată locală BlueSpace Technology. Laboratorul va putea fi folosit și pentru a testa amprenta vehiculelor electrice, care pot influența […] © G4Media.ro.