BREAKING România a intrat în recesiune tehnică / Este al doilea trimestru consecutiv de scădere a Produsului Intern Brut
G4Media, 13 februarie 2026 09:20
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025. Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 produsul intern brut a scăzut față de trimestrul 2 […] © G4Media.ro.
• • •
Șeful Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic, critică sprijinul pe suprafață: „Din păcate, foarte mulți bani din partea UE se duc către niște persoane care nu produc valoarea adăugată” # G4Media
Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, senatorul Sebastian Cernic, afirmă că actualul mod de distribuire a fondurilor europene trebuie regândit, cu accent pe producție și procesare, nu doar pe deținerea terenului informează G4Food. „Din păcate, foarte mulți bani din partea Uniunii Europene se duc nu în sectoare, dar se duc către niște persoane care nu […] © G4Media.ro.
Sharon Stone, vizibil emoționată la Balul Operei din Viena / Cât costă un bilet premium la evenimentul care reunește cele mai mari personalități ale lumii # G4Media
Sharon Stone, emoţionată până la lacrimi la Balul Operei din Viena Actriţa hollywoodiană Sharon Stone a fost emoţionată până la lacrimi, joi, la Balul Operei din Viena, transmite agenţia DPA. „Sunt puţin copleşită”, a declarat vedeta din „Basic Instinct” pentru postul de televiziune austriac ORF, pe covorul roşu, adăugând că seara i-a „tăiat respiraţia într-un […] © G4Media.ro.
Alonso, criză de nervi în Bahrain – Monopostul Aston Martin, un „eșec” în comparație cu rivalii din F1 # G4Media
Aston Martin nu este nici pe departe unde și-ar fi dorit să fie în raport cu marii rivali din Formula 1, iar Fernando Alonso a fost văzut aruncând mănușile în garajul echipei din Silverstone pe durata zilei a doua a testelor din Bahrain. Verstappen, atac fără precedent la adresa mașinilor din F1 2026: „Seamănă mai […] © G4Media.ro.
Electrificarea, o soluție pentru a scoate Europa din dependența energetică / Renunțarea la energiile fosile nu mai este doar un imperativ climatic: este, de acum înainte, un instrument central de suveranitate și securitate pentru Uniunea Europeană – Le Monde # G4Media
Uniunea Europeană rămâne puternic dependentă de energiile fosile, în mare parte importate, care reprezintă încă 73% din consumul său de energie primară. Ea trebuie să accelereze dezvoltarea industriilor sale cu emisii reduse de carbon pentru a nu mai fi supusă șantajului unor țări precum Statele Unite. Renunțarea la energiile fosile nu mai este doar un […] © G4Media.ro.
Două comune din Satu Mare vor să se unească / ”De ani de zile se vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială…” / Unirea ar urma să fie făcută din 2028 # G4Media
Comunele Socond și Beltiug din județul Satu Mare se vor uni, urmând să funcționeze ca o singură unitate administrativ-teritorială, cu un singur consiliu local, un primar și un viceprimar, relatează portalsm.ro. Anunțul a fost făcut joi de președintele PNL Satu Mare Adrian Cozma, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului. La eveniment […] © G4Media.ro.
Europa este importantă pentru SUA, afirmă secretarul de stat Marco Rubio / El participă la cel mai important forum privind securitatea mondială, care începe vineri, la München # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite şi Europa înainte de plecarea sa la Conferinţa de Securitate de la Munchen, informează vineri dpa, transmite Agerpres. „Europa este importantă pentru noi”, le-a declarat Rubio reporterilor joi. Statele Unite sunt „profund legate de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat […] © G4Media.ro.
Verstappen, atac fără precedent la adresa mașinilor din F1 2026: „Seamănă mai mult cu Formula E pe steroizi” # G4Media
Prezent la Bahrain acolo unde testează alături de rivalii din Formula 1 monoposturile pentru 2026, Max Verstappen a lansat un atac fără precedent la adresa șefilor Marelui Circ. Multiplul campion mondial spune că mașinile de anul acesta par doar o glumă proastă și că „seamănă mai mult cu Formula E pe steroizi.” Hamilton, critică la […] © G4Media.ro.
UE ameninţă Serbia cu blocarea finanţărilor din cauza legilor care pun în pericol funcționarea justiţiei # G4Media
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a cerut joi Serbiei să abandoneze amendamentele legislative considerate a submina independenţa sistemului judiciar, avertizând că sprijinul financiar din partea UE ar putea fi reconsiderat, notează AFP, preluată de Agerpres. Parlamentul sârb a adoptat în ianuarie amendamente privind judecătorii şi procurorii, care potrivit partidului de guvernământ (SNS, dreapta naţionalistă) […] © G4Media.ro.
Incendii și zeci de mii de ucraineni rămași fără curent, apă și căldură în trei regiuni după noi atacuri sălbatice ale Rusiei # G4Media
În urma schimbului de atacuri dintre Ucraina și Rusia , la Odesa, o persoană a murit și mai multe au fost rănite, iar în regiunea Volgograd, au izbucnit mai multe incendii, fiind rănite trei persoane, transmite Mediafax. Vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a anunțat că atacsul, din noaptea de joi spre vineri, asupra orașului Odesa a […] © G4Media.ro.
Guvernul olandez vrea ca Ungariei și Slovaciei să li se retragă dreptul de vot dacă Orbán sau Fico folosesc dreptul de veto pentru a bloca deciziile UE – presă # G4Media
Acordul de coaliție al noului guvern minoritar olandez ar retrage fondurile UE și drepturile de vot în Consiliul European de la țările considerate eurosceptice și recalcitrante. Documentul menționează în mod concret Ungaria și Slovacia, relatează The Brussels Signal, citaă de Nepszava și Rador Radio România. În capitolul privind relațiile internaționale, mai exact, privind Europa și […] © G4Media.ro.
LeBron James devine cel mai în vârstă jucător care a realizat un triple-double în istoria NBA # G4Media
LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria NBA care a realizat un triple-double, reușind această performanță pentru Los Angeles Lakers joi seara, în meciul împotriva Dallas Mavericks, scrie AP citată de Mediafax. James a înregistrat 28 de puncte și 12 pase decisive când a prins al 10-a recuperare cu puțin peste […] © G4Media.ro.
VIDEO | Va rezista NATO în contextul geopolitic actual dificil? Șeful unui furnizor din România de echipamente militare pentru alianță: „Cu siguranță. Fără armată nu poți fi decât în meniu” # G4Media
NATO va continua să existe chiar dacă contextul geopolitic actual este dificil, crede Constantin Pintilie, CEO al unui furnizor de echipamente militare pentru alianță din România. „Dispariția NATO ar însemna reconstrucția unei alte unități de apărare. Fără armată nu poți fi decât în meniu”, a declarat CEO-ul BlueSpace Technology, la podcastul „Frontier Defense” (Ep. 2), […] © G4Media.ro.
Președintele Israelului examinează dacă îl grațiază pe Benjamin Netanyahu / Premierul este urmărit penal pentru corupție # G4Media
Preşedintele israelian Isaac Herzog a afirmat joi că este în curs de a examina cererea de graţiere pentru Benjamin Netanyahu, spunând că refuză orice presiune în acest dosar în care premierul este urmărit penal pentru corupţie, notează AFP, citată de Agerpres. Omologul său american Donald Trump declarase anterior că lui Herzog ar trebui să-i fie […] © G4Media.ro.
METEO Luna martie începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei / Vremea pe săptămâni # G4Media
Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri de ANM, transmite Mediafax. Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi excedentar în […] © G4Media.ro.
Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, poate pierde hotelul Granata / Executare silită de 20 de milioane lei, cu 3 licitatori # G4Media
Un executor judecătoresc scoate, vineri, 13 februarie, la licitație hotelul Granata al patronului CFR Cluj, Ioan Varga, suma de la care se pornește fiind de 19,9 milioane de lei (aprox. 4 milioane de euro), anunță Cluj24. Varga poate pierde hotelul în condițiile în care s-au înscris 3 licitatori. Imobilul este compus din teren intravilan cu […] © G4Media.ro.
Val de demisii la Spitalul Judeţean Braşov / Doar în februarie au plecat 6 medici / Cea mai mare criză e la Radiologie – 3 posturi libere şi la ATI – 5 cadre # G4Media
Organigrama Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov începe să subţieze. Potrivit datelor transmise de conducerea spitalului, zilele acestea au fost înregistrate şase demisii, anunță Bună Ziua Brașov. „La începutul lunii februarie, unul dintre medicii din cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală şi patru medici din cadrul Compartimentului de Radiologie şi Imagistică Medicală […] © G4Media.ro.
Statele Unite şi Taiwanul reduc reciproc taxele vamale cu 15% / Taiwanul domină piața mondială a semiconductorilor # G4Media
Washingtonul şi Taipei-ul au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să reducă de la 20% la maximum 15% taxele vamale asupra mărfurilor taiwaneze care intră în Statele Unite, notează AFP. Acest acord plasează taxele vamale asupra acestor produse la acelaşi nivel cu cele pentru mărfurile europene şi japoneze. […] © G4Media.ro.
Avertismentul fostului premier italian Mario Draghi către liderii europeni: „Economia se înrăutățește, sunt necesare măsuri urgente” # G4Media
Potrivit unui oficial UE, în discursul adresat joi liderilor europeni Mario Draghi „a evidențiat deteriorarea mediului economic de la prezentarea raportului său și urgența abordării tuturor problemelor pe care le-a ridicat cu această ocazie”, transmite IlSole24Ore, citată de Rador Radio România. Fostul prim-ministru italian „s-a concentrat pe mai multe aspecte-cheie: necesitatea reducerii barierelor în cadrul […] © G4Media.ro.
Trump abrogă o descoperire științifică despre emisiile de gaze cu efect de seră și a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru mașini și camioane # G4Media
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi abrogarea unei descoperiri științifice conform căreia emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea umană și a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru autoturisme și camioane, transmite Mediafax. Este cea mai amplă renunțare la politica privind schimbările climatice de către administrație […] © G4Media.ro.
Primar din Bihor pentru întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan. „M-am dus bou și m-am întors vacă” # G4Media
Patru primari din Bihor au participat la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, desfășurată în primele zile ale acestei săptămâni și incluzând o întâlnire în Parlament, în cadrul căreia șefii „ONG-ului” și mai mulți edili din țară l-au bombardat cu reproșuri pe premierul Ilie Bolojan, imputându-i că ar vrea sărăcirea satului românesc, relatează Bihoreanul. […] © G4Media.ro.
Coreea de Nord promite un „răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni de drone dinspre Sud / ”Nu ne pasă cine este operatorul real al infiltrării ” # G4Media
Coreea de Nord a promis vineri un „răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni cu drone dinspre Sud, după ce a doborât o dronă de recunoaştere sud-coreeană în apropierea frontierei intercoreene în ianuarie, notează Agerpres, care citează AFP. Autorităţile sud-coreene au lansat o anchetă după acest incident, iar birourile serviciilor de informaţii sud-coreene din Seul […] © G4Media.ro.
Vârsta pentru răspunderea penală, redusă de la 16 la 14 ani în Argentina / Dezbaterea de aici vine după o serie de incidente oribile care au implicat adolescenți / Recent, doi băieți de 14 și 15 ani, au torturat și înjunghiat mortal un altul de 15 ani # G4Media
În Argentina, Camera Deputaților a aprobat joi un proiect de lege introdus de președintele Javier Milei, care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani, anunță Mediafax. Proiectul de lege, adoptat cu 149 de voturi pentru și 100 împotrivă, își propune să schimbe un sistem existent din 1980, Argentina având cea mai înaltă […] © G4Media.ro.
Primarul din Insula Thassos va ajuns la București / Vrea să convingă și mai mulți români că meargă în vacanță în Grecia / Aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos în 2025 # G4Media
Insula Thassos rămâne, în continuare, una dintre cele mai populare destinații estivale pentru turiștii din țara noastră. Reprezentanți ai administrației locale ai insulei au venit la București pentru a le mulțumi românilor pentru consecvență, dar și pentru a expune noutățile din anul 2026, anunță Mediafax. În cadrul târgului de turism organizat la București, primarul insulei […] © G4Media.ro.
Atletico Madrid o distruge pe Barcelona în primul tur din semifinalele Cupei Regelui (4-0) # G4Media
Atletico Madrid a surclasat-o pe Barcelona în primul tur din semifinalele Cupei Regelui, joi seară, scor 4-0, pe Estadio Metropolitano, și este cu un picior și jumătate în finala competiției înainte de returul de pe Camp Nou. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Nicușor Dan, despre acuzațiile afaceristului din SUA care l-au vizat pe Simion: E despre același om politic român care mulțumea SUA că ne-au scos din programul de vize, același care însoțit de o delegație numeroasă nu a fost primit de nimeni în SUA # G4Media
Președintele României Nicușor Dan a fost întrebat dacă are informaţii despre acuzaţiile omului de afaceri din Statele Unite, care susţinea că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. „Nu am mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, […] © G4Media.ro.
Un sit de artă rupestră, vechi de 10.000 de ani, descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului # G4Media
Un sit arheologic de artă rupestră, vechi de zece milenii, a fost descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului, a anunţat joi Ministerul egiptean pentru Turism şi Antichităţi, relatează AFP, transmite Agerpres. Situl, cunoscut sub numele de „Platoul Umm Irak”, conţine un adăpost stâncos lung de 100 de metri, ale cărui diverse gravuri şi picturi […] © G4Media.ro.
Poliția norvegiană a anunțat că a efectuat percheziții la mai multe proprietăți aparținând fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care este suspectat oficial de „corupție agravată” în legătură cu relațiile sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite Mediafax. Operațiunea a fost realizată de Økokrim, unitatea specializată în combaterea criminalității financiare, în baza unei decizii judecătorești, […] © G4Media.ro.
Ministrul de Finanțe despre posibila intrare în recesiune tehnică: Nu pot să vă confirm, este posibil / Estimăm că Agenția Fitch ne va confirma ratingul # G4Media
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit joi la Antena 3 despre posibila intrare a României în recesiune tehnică. Nu pot să vă confirm, este posibil, a spus Nazare. Anunțul va fi făcut vineri de Institutul Național de Statistică. ”Nu pot să va confirm, indiferent de anunțul care se va publica mâine și este posibil […] © G4Media.ro.
UE se angajează să se reformeze mai rapid, pentru a contracara presiunile chineze şi americane # G4Media
O Uniune Europeană mai rapida şi mai eficienta: liderii celor 27 de state membre ale UE s-au angajat joi să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei, care să reziste mai bine presiunilor din partea Chinei şi a Statelor Unite, transmite Agerpres. ‘Împărtăşim acelaşi sentiment de urgenţă. Trebuie să acţionăm imediat şi să accelerăm, pentru […] © G4Media.ro.
O grefieră de la Tribunalul Vâlcea susține că a fost agresată de judecătorul Bogdan Mateescu, care candidează pentru șefia Curții de Apel Pitești. Au fost chemați polițiștii # G4Media
O grefieră de la Tribunalul Vâlcea susține că a fost agresată de judecătorul Bogdan Mateescu. Incidentul s-a produs într-un birou al instituției. La fața locului au fost chemați polițiștii, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al sindicatului SNGJ Dicasterial, joi, „la sediul Tribunalul Vâlcea, din circumscripția Curtea de Apel Pitești, s-a produs un incident de o […] © G4Media.ro.
Nicuşor Dan, despre problema pensiilor magistraţilor: Evident că e o tergiversare. Îmi doresc o asumare din partea CCR # G4Media
Prezent la reuniunea informală a Consiliului European, desfășurată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, premierul Nicușor Dan a fost întrebat, într-o scurtă conferință de presă, cum comentează acțiunea Curții Constituționale a României (CCR), de a tot amâna decizia privind pensiile speciale ale magistraților. „Nu vreau să comentez prea mult pentru că CCR este este […] © G4Media.ro.
Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest, transmite Agerpres. În perioada 9-11 februarie, 68 de artişti înscrişi în semifinala Selecţiei Naţionale au urcat pe scenă şi şi-au prezentat piesele live în faţa juriului. „Toţi […] © G4Media.ro.
Filmul F1, cu Brad Pitt în rol principal, va avea o continuare, la care a început deja lucrul # G4Media
Producătorul filmului F1, Jerry Bruckheimer, a declarat pentru People că se lucrează la continuarea filmului de succes despre curse, cu posibila revenire a unor vedete mari, printre care Brad Pitt. „Lucrăm la scenariu. Este foarte bun”, a spus Bruckheimer, în vârstă de 82 de ani, care a produs și francizele Pirații din Caraibe și Top […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan pune pe „hold” negocierile privind șefia serviciilor secrete: Sunt alte discuții și tensiuni. Să se termine concursul pentru procurori și proiectul de buget și revenim # G4Media
Aflat la reuniunea informală a Consiliului European, în Belgia, Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat într-o scurtă conferință de presă, despre negocierile cu liderii coaliției de guvernare, privind numirile la șefia serviciilor secrete. Acesta afirmat că, „în mod deliberat aceste discuții se suspendă, când sunt alte tensiuni în zona politică”. Solicitat să nuanțeze care […] © G4Media.ro.
INTERVIU Comisarul european pe Justiție, avertisment pentru România în legătură cu ignorarea deciziilor Curții Europene de Justiție: Prioritatea dreptului UE nu este opțională. Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că prioritatea dreptului UE este pusă în aplicare # G4Media
Comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a lansat un avertisment la adresa autorităților române, spunând într-un interviu pentru G4Media că ”prioritatea dreptului UE nu este opțională” atunci când a fost întrebat despre judecătorii care ignoră deciziile Curții Europene de Justiție privind prescripția faptelor de corupție. ”Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura […] © G4Media.ro.
VIDEO CIA a lansat un nou videoclip pentru de a atrage ofițeri militari chinezi să spioneze pentru Statele Unite / Agenția de informații americană încearcă să exploateze frustrarea provocată de epurările masive din cadrul armatei chineze # G4Media
CIA a intensificat eforturile publice de recrutare a spionilor chinezi prin lansarea unui videoclip în limba chineză destinat ofițerilor Armatei de Eliberare a Poporului dezamăgiți de corupție și de epurările masive ale generalilor de rang înalt. Agenția de informații americană a lansat joi un videoclip intitulat „Salvați viitorul” pe YouTube și alte rețele de socializare, […] © G4Media.ro.
Macron, despre reluarea dialogului cu Putin: „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc” # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP, citată de Agerpres.‘Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc’, a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia. ‘Cred că […] © G4Media.ro.
BREAKING Nicușor Dan despre candidații la conducerea parchetelor: Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Despre Marius Voineag, actualul șef DNA, candidat pentru funcția de adjunct la Parchetul General: O speculație fără fundament că un un om care va fi adjunct la o instituție va controla altă instituție # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi despre candidații la conducerea parchetelor că ”mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Uitându-mă doar la numele pe cre le-am văzut, pentru fiecare din cele trei parchete sunt nume interesante”. El a fost întrebat la Bruxelles de jurnaliști și despre Marius Voineag, actualul șef DNA, […] © G4Media.ro.
Marele premiu la Loto 6/49, câştigat joi cu un bilet de 28 de lei / Care au fost numerele câștigătoare # G4Media
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română, potrivit Agerpres.” La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro). […] © G4Media.ro.
Donald Trump pune capăt valului de deportări din Minnesota, a anunțat șeful agenţiei responsabile pentru controlul frontierelor şi imigraţie (ICE) # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a acceptat să pună capăt valului de deportări fără precedent și puternic contestat din Minnesota, a declarat joi responsabilul cu problema frontierelor de la Casa Albă, Tom Homan, mulți agenți de imigrare urmând să se întoarcă în statele lor de origine în cursul săptămânii viitoare, scrie Reuters. În cadrul operațiunii Metro […] © G4Media.ro.
Președintele României, Nicușor Dan, se află la reuniunii informală a Consiliului European, desfășurată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Primele concluzii pe care le transmite: S-au stabilit niște termene pentru întâlniri viitoare, în întâlnirea de azi. După cum știți, o să fie un Consiliu în 18-19 martie și acolo Comisia s-a angajat să vină […] © G4Media.ro.
Premierul maghiar Viktor Orbán a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să folosească banii pentru propria economie, în loc să mai ajute Ucraina. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a cerut Uniunii Europene să nu mai trimită bani Ucrainei și să-i folosească pentru a sprijini economia europeană, în cadrul unui summit informal al Celor 27 dedicat […] © G4Media.ro.
Germania dorește să livreze încă 5 interceptoare de rachete Ucrainei, afirmă ministrul apărării # G4Media
Germania va livra încă cinci interceptoare de rachete PAC-3 Ucrainei dacă alte țări vor dona un total de 30, a declarat joi ministrul german al apărării, Boris Pistorius, scrie Reuters. PAC-3, sau Patriot Advanced Capability-3, se numără printre principalele arme furnizate de Occident Ucrainei în lupta împotriva invaziei rusești. „Știm cu toții că este vorba […] © G4Media.ro.
FC Dinamo Bucureşti şi FC Hermannstadt s-au calificat, joi seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce echipa din Capitală a câştigat cu 2-0 (0-0) în faţa sibienilor, pe Stadionul Arcul de Triumf, în Grupa D, transmite Agerpres.După o primă repriză slabă, Dinamo a controlat jocul după pauză şi a marcat […] © G4Media.ro.
Fostul ministru de interne din Franța, Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia # G4Media
Candidat declarat la alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, fostul ministru de interne Bruno Retailleau a promis joi că „va supune direct referendumului mai multe proiecte legislative majore” dacă va fi ales, în special pentru „a reduce drastic imigraţia”, relatează Agerpres. „Nu trebuie să mai guvernăm împotriva poporului”, a afirmat el într-un discurs transmis în […] © G4Media.ro.
Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, îi cere social-democratului Sorin Grindeanu să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea: Gravitatea afirmațiilor și a situație cretate de Oprea sunt mult mai grave decât par # G4Media
Liberalul Alexandru Muraru (președintele PNL Iași), revine și îi cere public liderului PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul lui Radu Oprea, „pentru a evita un scandal internațional generat de afirmațiile și situația generată de acesta”. „Cu cât mai târziu se va produce plecarea impertinentului personaj, cu atât mai mult va face de râs Partidul Social […] © G4Media.ro.
VIDEO | Premieră în România: Un laborator pentru vehicule militare unic în regiune va testa și EV-uri. De ce pot fi mașinile electrice un risc de securitate? # G4Media
Primul laborator de testare a compatibilității electromagnetice pentru vehicule militare din România, capabil să primească unități de până la nivel de tanc, va fi deschis în acest an la Moreni, în județul Dâmbovița, de către compania privată locală BlueSpace Technology. Laboratorul va putea fi folosit și pentru a testa amprenta vehiculelor electrice, care pot influența […] © G4Media.ro.
Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională”. În 2026 46 de arabi israelieni au fost omorâți violent în 42 de zile # G4Media
Cinci bărbați au fost uciși în decurs de 12 ore, între miercuri seara și joi dimineața, printre ei numărându-se un șeic druz și fiul unui fost primar, în timp ce omorurile violente continuă să facă ravagii în localitățile arabe din Israel. Pe fondul ultimei serii de omucideri, șeful poliției israeliene, Danny Levy, a avertizat […] © G4Media.ro.
România și-a aflat adversarele din grupa de Liga Națiunilor: grupă de foc cu o nouă călătorie în Bosnia # G4Media
Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor la fotbal tocmai ce a avut loc astăzi, 12 februarie, la Bruxelles, iar România va face parte din grupa B4, acolo unde o va întâlni din nou pe Bosnia și Herțegovina, dar și nume tari precum Lewandowski și Gyokeres. Grupa B4, a tricolorilor: Polonia, Bosnia, România, Suedia. Dacă România va […] © G4Media.ro.
