Începe un mare proces pentru indexarea pensiilor cu inflația. Ce șanse sunt ca pensionarii să primească bani?
Newsweek.ro, 13 februarie 2026 09:20
Se anunță un mare proces după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2026. Indexarea pens...
Acum 10 minute
09:30
România este oficial în recesiune tehnică. Produsul intern brut a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv # Newsweek.ro
Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere timp de două trimestre consecutive față de perioadele i...
Acum 30 minute
09:20
Începe un mare proces pentru indexarea pensiilor cu inflația. Ce șanse sunt ca pensionarii să primească bani? # Newsweek.ro
Se anunță un mare proces după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2026. Indexarea pens...
09:20
Europa nu grăbește reluarea dialogului cu Putin. Macron: „Vrem garanții solide de securitate pentru Ucraina” # Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, afirmă că nu există urgență pentru reluarea dialogului cu Vla...
09:10
Sora lui Kim Jong-Un amenință Coreea de Sud cu un „răspuns teribil”, după doborârea unei drone lângă Kaesong # Newsweek.ro
Coreea de Nord avertizează că va reacționa dur dacă apar noi drone venite dinspre Coreea de Sud. Dec...
Acum o oră
09:00
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
Acum 2 ore
08:30
Zi decisivă: Nicuşor Dan vorbește despre reforme, iar INS anunță dacă România intră în recesiune # Newsweek.ro
Nicuşor Dan recunoaşte că reformele propuse de guvern au dus la scăderea puterii de cumpărare, însă ...
08:30
Ploi devastatoare și bilanț tragic: Europa, America de Sud și Africa, sub asediul vremii extreme # Newsweek.ro
Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel m...
08:20
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde pu...
08:10
Conferința de la München începe cu tensiuni: angajamentul SUA față de Europa, pus sub semnul întrebării # Newsweek.ro
Responsabilii din domeniul securității transatlantice se reunesc de vineri, timp de trei zile, la Co...
08:00
Salariu de 350.000 € și pensie de 10.000 € pentru piloții Lufthansa. O grevă a paralizat zboruri din Germania # Newsweek.ro
Greva de la Lufthansa care a provocat anulări de zboruri și dezbateri privind salariile. Piloții sun...
07:50
Elveția în fața unei decizii istorice: vot crucial privind limitarea populației la 10 milioane # Newsweek.ro
Elvețienii vor vota pe 14 iunie o propunere de limitare a populației la 10 milioane de locuitori pân...
07:40
Cum se pregătește Germania pentru un război cu Rusia. Este cu mult înaintea altor țări din Europa # Newsweek.ro
Generalul Carsten Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, se grăbește să pregătească forț...
Acum 4 ore
07:30
Gest romantic sau risc ascuns? De ce trandafirii de Valentine’s Day nu sunt cea mai bună alegere pentru cadou # Newsweek.ro
Ziua Îndrăgostiților este chiar după colț – iar pentru mulți, un buchet de trandafiri roșii este pur...
07:20
Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura # Newsweek.ro
Sindicaliștii din Educație Marius Nistor și Simion Hăncescu sunt plăți ca profesori, dar nu predau. ...
07:10
Horoscop 14 februarie. Luna în Capricorn aduce vești proaste Taurilor. Gemenii trebuie să aibă răbdare # Newsweek.ro
Horoscop 14 februarie. Luna în Capricorn aduce vești proaste Taurilor. Gemenii trebuie să aibă răbda...
06:50
Moșii de iarnă. Sâmbătă 14 februarie Ce e complet interzis să dai de pomană în Sâmbăta Morților? Vremuri grele # Newsweek.ro
Moșii de iarnă sunt o zi cu puternică încărcătură spirituală, iar tradițiile trebuie respectate cu g...
06:40
Care pensionari vor primi 2 creșteri de pensie într-o singură zi? Sumele - între 580 și 1.000 de lei. De când? # Newsweek.ro
Vești bune pentru pensionarii din România! În curând, unii pensionari vor beneficia de două creșteri...
Acum 12 ore
22:20
Nicuşor Dan: Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni. "Coaliţia funcţionează" # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săpt...
22:10
CIO a pedepsit omagierea a 650 de sportivi ucraineni uciși de ruși. Eroii de pe casca sportivului descalificat # Newsweek.ro
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat din competiția de skeleton de la Jocur...
21:50
Nicușor Dan, despre amânarea CCR la pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții” # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a spus despre amânarea CCR, la legea privind pensiile magistrați...
21:40
Nicuşor Dan: Comisia s-a angajat să vină cu propuneri privind stabilirea preţului energiei # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, informează că Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri...
21:20
Două primării devin una singură. Economisesc banii ce se pierd pentru două administraţii # Newsweek.ro
Două primării, cele ale comunelor Beltiug şi Socond, devin una singură. Ele economisesc astfel banii...
21:10
Cu cine a picat Naţionala de fotbal, în grupa Nations League? Este şi un mare fotbalist de la FC Barcelona # Newsweek.ro
Cu cine a picat la tragerea la sorţi Naţionala de fotbal, în grupa competiţiei Nations League? Este ...
20:50
Tanczos Barna, vicepremier UDMR: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în nici un caz # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), spune că nu crede "că este momentul acum să ieşim de la guvernar...
20:40
Trump, blocat chiar de republicani. Au votat contra tarifelor impuse Canadei, în Camera Reprezentanţilor # Newsweek.ro
Donald Trump a fost blocat chiar de către republicani. Aceştia au votat surprinzător contra tarifelo...
Acum 24 ore
20:20
Putin a trasat „linii roșii” în privința Groenlandei. Cum va răspunde la sistemul Golden Dome al lui Trump # Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe a declarat că, dacă Groenlanda va fi militarizată și se vor implementa acol...
20:10
Cum respinge Tusk invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. "Polonia, aliat fidel. Niciodată vasal" # Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a explicat respingerea invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, ...
20:10
După luni de speculații, Angela Merkel face lumină. Adevărul despre o nouă candidatură # Newsweek.ro
Biroul Angelei Merkel a respins speculațiile privind o revenire în politică. O candidatură la președ...
19:50
Nu mai arunca niciodată apa de la mozzarella! Descoperă ce minune ascunde acest truc minunat # Newsweek.ro
Ceea ce aproape toată lumea aruncă este mult prea bun pentru a fi irosit: saramura ar putea îmbunătă...
19:40
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei caută drumul spre supravieţuirea economică a Europei, aflate în criză # Newsweek.ro
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei, întruniţi la Castelul Alden Biesen, în Belgia, caută drumul s...
19:30
Percheziții la Comisia Europeană în cadrul unei anchete a EPPO privind vânzări imobiliare către statul belgian # Newsweek.ro
Au loc percheziții la Comisia Europeană, în cadrul unei anchete a EPPO (Parchetul European, condus d...
19:20
Ți-ai mai fost foame în ultima vreme? Există un motiv pentru asta, potrivit experților în nutriție. ...
19:10
Cele „6 războaie” ale Chinei. Dacă Taiwan va cădea, Beijingul va captura Japonia și Filipine. Ce va face SUA? # Newsweek.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te a avertizat că țări precum Japonia și Filipine ar putea fi următo...
19:10
Un bărbat a încercat să aducă droguri în România, din SUA. A crezut că nu va fi prins însă anchetato...
18:50
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii # Newsweek.ro
Cum să nu te izolezi social atunci când treci printr-o perioadă stresantă? Rămâi conectat cu oamenii...
18:40
Leonardo Badea: Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali # Newsweek.ro
Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, spune că statutul viitor al României, de membru OCDE, eli...
18:30
Patru tineri au fost prinși în flagrant întimp ce primeau droguri din Spania. Polițiștii și procuror...
18:20
Horoscop februarie de weekend: 4 zodii atrag abundență și noroc. Le ajută Mercur și Nodul Nord în Pești # Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundența și norocul în luna februarie. Mercur se află în conjuncție cu ...
18:10
Dominic Fritz anunță planuri mari pentru Timișoara: orașul ar putea deveni un centru al industriei de apărare # Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a discutat, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, cu peste...
18:10
Raport servicii secrete: Rusia a produs 7.000.000 de proiectile pentru un război cu NATO. Cât răgaz are Europa # Newsweek.ro
Reorganizarea armatei Rusiei pe baza unităților de drone și a producției semnificative de muniție se...
17:50
Europa, în alertă după șocul Trump: liderii se reunesc la Munchen pe fondul tensiunilor transatlantice # Newsweek.ro
Șocate de tarifele vamale și politica dură a lui Trump, puterile Europei se reunesc la Conferința de...
17:40
Retragere surpriză în Orientul Mijlociu. Armata SUA părăsește o bază strategică din Siria # Newsweek.ro
Armata americană s-a retras de la baza al-Tanf, importantă strategic, din Siria, situată la graniţel...
17:30
FOTO Ruina fostei fabrici de medicamente din centrul Bucureștiului, vândută cu 5.000.000 €. „Crește” un bloc # Newsweek.ro
La scurt timp după Revoluție, clădirea unei fabrici de medicamente aflată în centrul Bucureștiului, ...
17:20
PSD respinge tăierile de salarii la bugetari și propune impozitare progresivă: Tăierea nu e reformă! # Newsweek.ro
PSD a transmis că se opune tăierilor "fără excepţii" a salariilor din sistemul bugetar şi nu va susţ...
17:10
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize # Newsweek.ro
Liderii din UE au început o reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize. Lideri...
17:00
Nuclearelectrica au aprobat continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de reactoare nucleare # Newsweek.ro
Acţionarii Nuclearelectrica au votat în AGA continuarea proiectului cu NuScale pentru construcţia de...
17:00
FOTO Inspectorii „ISCTR” din Polonia, șocați de un camion din România. Mergea cu remorca de 25 tone fără frâne # Newsweek.ro
În cadrul unui control de rutină pe o autostradă, inspectorii ITD, echivalentul „ISCTR”-ului în Polo...
16:50
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE # Newsweek.ro
China și-a relaxat controlul și a redus drastic tarifele pentru unele produse lactate din UE. În ciu...
16:40
Locatarii din bloc zic că că șefii Asociației de proprietari îi fură. Prime de sărbători, salariul casierului # Newsweek.ro
Plata întreținerii la bloc stârnește mari controverse. Mulți proprietari se simt furați ba la factur...
16:30
Elveţia va decide prin referendum propunerea extremei drepte de a limita populaţia la 10 milioane # Newsweek.ro
Elveţia va chema la urne alegătorii în această vară pentru a se pronunţa prin referendum asupra unei...
