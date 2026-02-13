România, în recesiune tehnică. Fostul ministru Câciu pune tunurile pe șeful Guvernului: „Bolojan a băgat România în gard!”

16:50

Se conturează tot mai mult ipoteza declanșării unei greve generale în sistemul sanitar, situație care ar putea duce la un blocaj în sectorul medical de stat. Sindicatele din sistemul public de sănătate dau de înțeles că sunt la un pas de declanșarea grevei generale. După sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară, și cei de la Sanitas […] The post Avertisment de ultimă oră! Și sindicaliștii de la Sanitas se pregătesc de grevă generală: „Hotărârea e luată” first appeared on Ziarul National.