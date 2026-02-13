România, în recesiune tehnică. Fostul ministru Câciu pune tunurile pe șeful Guvernului: „Bolojan a băgat România în gard!”
National.ro, 13 februarie 2026 10:50
Au început să apară reacții după ce s-a aflat oficial că România a intrat în recesiune tehnică. Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, arată cu degetul înspre Ilie Bolojan, pe care-l acuză că „a băgat România în gard”. Totodată, social-democratul îl cataloghează pe actualul prim-ministru liberal drept „cel mai slab premier din istorie”. […] The post România, în recesiune tehnică. Fostul ministru Câciu pune tunurile pe șeful Guvernului: „Bolojan a băgat România în gard!” first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
10:50
România, în recesiune tehnică. Fostul ministru Câciu pune tunurile pe șeful Guvernului: „Bolojan a băgat România în gard!” # National.ro
Au început să apară reacții după ce s-a aflat oficial că România a intrat în recesiune tehnică. Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, arată cu degetul înspre Ilie Bolojan, pe care-l acuză că „a băgat România în gard”. Totodată, social-democratul îl cataloghează pe actualul prim-ministru liberal drept „cel mai slab premier din istorie”. […] The post România, în recesiune tehnică. Fostul ministru Câciu pune tunurile pe șeful Guvernului: „Bolojan a băgat România în gard!” first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
10:20
BREAKING NEWS: România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică # National.ro
România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul III din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul II cu 0,2%. Datele […] The post BREAKING NEWS: România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
Acum 8 ore
05:00
BERBEC Acum trebuie să observi totul, să nu iei decizii atât de repede. Acest lucru vă va permite să vă concentrați mai mult și să fiți mai conștienți de ceea ce puteți face și ce puteți îmbunătăți în viața voastră. Există o lume a posibilităților pe care trebuie să le înveți să le descoperi […] The post Horoscop 13 februarie 2026 – Să nu iei decizii atât de repede first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
00:50
12 februarie 2026
22:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a adoptat o pisicuță de patru luni și a instalat-o direct în biroul său de la Primărie, transformând un gest, în esență lăudabil, într-un moment public cu o încărcătură emoțională atent ambalată și distribuită exact când avea nevoie de o gură de oxigen în planul imaginii. Domnule primar, chiar […] The post Ciprian Ciucu chiar crede că o pisică ține loc de administrație? first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:10
Zeci de mii de mașini sunt exportate din China în Rusia cu ajutorul schemelor de piață gri care adesea eludează sancțiunile guvernelor occidentale și angajamentele producătorilor auto de a ieși de pe piața rusă, potrivit datelor de înregistrare analizate de Reuters și interviurilor cu persoane implicate în comerț. Sancțiunile și angajamentele companiilor au fost o […] The post Mașinile străine ajung în Rusia prin China, ocolind sancțiunile occidentale first appeared on Ziarul National.
20:40
”Mondial de l’Auto 2026” va avea loc între 12 și 18 octombrie 2026 la Paris Expo – Porte de Versailles. Va fi cea de-a 91-a ediție de la crearea acestui eveniment în 1898. Audi va prezenta noul său model electric de bază, A2 e-tron, care valorifică baza tehnică a Volkswagen ID.3, o nouă generație a […] The post Noutățile Salonului Auto de la Paris 2026 first appeared on Ziarul National.
20:10
Principalele burse europene au înregistrat creșteri la niveluri fără precedent, după rezultatele companiilor, în special ale giganților continentului, precum Hermes, AB Inbev, Siemens, L’Oreal sau EssilorLuxottica. La Paris, indicele CAC 40 a crescut joi cu 1,26% la 8.417,16 puncte în jurul orei 08:20 GMT, după ce a înregistrat un record de 8.437,35 puncte în timpul […] The post Companiile europene, vedetele burselor first appeared on Ziarul National.
19:40
România lui Bolojan, la cheremul instabilității: investiții zero, taxe haotice, marile firme pleacă din țară # National.ro
Carrefour își face bagajele și părăsește România într-un moment în care economia intră în recesiune și investițiile reușite de Guvernul Bolojan-Fritz sunt zero pe linie; în același timp, vecinii noștri accelerează spectaculos pe drumul dezvoltării econoomice. Știrea de joi nu este doar despre o tranzacție de aproape un miliard de euro, ci un semnal de […] The post România lui Bolojan, la cheremul instabilității: investiții zero, taxe haotice, marile firme pleacă din țară first appeared on Ziarul National.
19:00
Guvernul forțează adoptarea vehiculelor electrice și pe hidrogen. Se invocă riscurile crescute la securitatea energetică # National.ro
Executivul a decis să accelereze creșterea numărului de puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice și pentru vehicule rutiere pe hidrogen, în condițiile în care România are doar 70.000 de vehicule electrice și zero pe hidrogen. În fapt, Guvernul recunoaște că tranziția la electric și hidrogen se impune din cauza riscurilor de întreruperi majore în aprovizionarea […] The post Guvernul forțează adoptarea vehiculelor electrice și pe hidrogen. Se invocă riscurile crescute la securitatea energetică first appeared on Ziarul National.
18:40
Capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri grosime, cel mai recent spărgător de gheață arctic al Chinei este simbol puternic al ambițiilor Beijingului în nordul îndepărtat, unde tensiunile au crescut din cauza încercărilor președintelui american Donald Trump de a revendica controlul asupra Groenlandei. Nava prototip, cu propulsie nucleară, este destinată ”transportului de mărfuri […] The post Ambițiile Chinei în Arctica first appeared on Ziarul National.
18:20
Jim Ratcliffe, coproprietarul lui Manchester United, a provocat un scandal uriaș în Marea Britanie după declarații incendiare despre imigrație și politică. Miliardarul britanic, care deține 28,9% din acțiunile clubului și controlează deciziile sportive de pe Old Trafford, a afirmat că Regatul Unit ar fi fost „colonizat de imigranți”, stârnind reacții dure la nivel politic. Ratcliffe, […] The post Patronul lui Manchester United șochează: „Imigranții au colonizat Marea Britanie” first appeared on Ziarul National.
18:10
Kakha Kaladze, fost fotbalist important al Georgiei și actual primar al capitalei Tbilisi, a stârnit controverse după declarații despre război, Rusia și relația sa cu Andrei Șevcenko. Fostul jucător al lui AC Milan, ajuns între timp politician influent într-un partid considerat apropiat de Moscova, susține că a discutat în repetate rânduri despre conflict cu fostul […] The post Kaladze, fost câștigător de Champions League: „L-a sunat pe Putin și…” first appeared on Ziarul National.
18:10
Propunere legislativă bombă. Locuințele construite în apropierea fermelor și abatoarelor ar putea fi demolate # National.ro
Locuințele construite în zonele de protecție sanitară ale fermelor și abatoarelor, care nu au respectat principiul ”primul venit”, ar putea fi demolate. Prevederea se regăsește într-un proiect legislative inițiat de PNL, deși printre semnatarii inițiativei se numără și parlamentari PSD și USR. Necesitatea unei asemenea măsuri a apărut în urma reclamațiilor abuzive împotriva fermierilor, din […] The post Propunere legislativă bombă. Locuințele construite în apropierea fermelor și abatoarelor ar putea fi demolate first appeared on Ziarul National.
17:40
UE are nevoie de un ”big bang” în materie de reglementare, dar este sufocată de birocrație # National.ro
Blocul comunitar are nevoie de un moment de „big bang” în care guvernele să lase deoparte interesele naționale și să abordeze în sfârșit inerția legislativă care a lăsat Europa în urma SUA și Chinei, a declarat președintele Consiliului European. În timp ce se pregătea să prezideze un summit crucial al UE privind competitivitatea, Antonio Costa […] The post UE are nevoie de un ”big bang” în materie de reglementare, dar este sufocată de birocrație first appeared on Ziarul National.
17:00
Iosif Ion Prunner, în „Albumul personalităților din România”: Lecția despre muzică fără narcisism și trei decenii la pupitrul Filarmonicii # National.ro
„Servește muzica, nu te deservi tu pe tine”. Aceasta este deviza pe care Iosif Ion Prunner, dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu”, o oferă tinerilor artiști ca antidot la ceea ce el numește narcisismul de scenă. Această rigoare, moștenită dintr-o dinastie de muzicieni care de peste un secol definește sunetul Ateneului Român, l-a plasat pe maestru […] The post Iosif Ion Prunner, în „Albumul personalităților din România”: Lecția despre muzică fără narcisism și trei decenii la pupitrul Filarmonicii first appeared on Ziarul National.
16:50
Liderii UE speră că schimbările structurale ale modului de funcționare al blocului ar putea fi cheia pentru a câștiga avantajul. Economia europeană, care stagnează în urma Statelor Unite și Chinei, are nevoie de o integrare pe scară largă pentru a putea măcar să-și imagineze că revine în cursă. Însă agenda summitul UE se dovedește un […] The post Summitul UE, un carnaval al ignoranței tehnologice first appeared on Ziarul National.
16:00
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac virulent la adresa Guvernului Bolojan, acuzându-l că, prin eliminarea mecanismului de limitare a unor deductibilități pentru companii cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, aduce pierderi României de 3 miliarde de euro. Acesta a mai arătat că, prin amânarea nepermisă a întocmirii bugetului […] The post România pierde 3 miliarde de euro din externalizarea profiturilor multinaționalelor first appeared on Ziarul National.
15:40
Ce așteptăm de la femei fără să realizăm/Între disponibilitate emoțională, idealuri online și epuizare tăcută # National.ro
Așteptările față de femei sunt, de multe ori, atât de normalizate încât devin invizibile. Ele nu sunt formulate explicit, dar sunt permanent prezente: să fie afectuoase, înțelegătoare, frumoase, disponibile emoțional, dar nu „prea intense”; independente, dar nu amenințătoare; puternice, dar nu obositoare. Aceste cerințe coexistă fără a fi recunoscute ca presiune. În ultimii ani, social […] The post Ce așteptăm de la femei fără să realizăm/Între disponibilitate emoțională, idealuri online și epuizare tăcută first appeared on Ziarul National.
15:10
În noiembrie, Matthew Whitaker, ambasadorul american la NATO, a surprins oficialii europeni la Conferința de securitate de la Berlin, remarcând că așteaptă cu nerăbdare ziua în care Germania va spune Statelor Unite: „Suntem gata să preluăm funcția de comandant suprem aliat”. Remarca lui Whitaker indică un model mai larg de dezangajare a SUA de alianța […] The post NATO, dilema lui Trump first appeared on Ziarul National.
14:40
1. ”În sate și în orașele mici e nenorocire. În orașele mari e superb și când cade curentul, și când apa caldă devine un lux. Primarii din mediul rural sunt hoți și primitivi. Primarii din orașele mari sunt onești și moderni.” Așa arată, pe scurt, relatările din presă. Cel mai mare rău îl fac televiziile, […] The post Succesorul lui Bolojan poate fi doar Moșteanu first appeared on Ziarul National.
12:00
Ce pensie va încasa judecătoarea „Mă sună Lia”. Ionela Tudor va primi mai mulți bani decât lua la Curtea de Apel # National.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziția „m-a sunat Lia”, s-a pensionat. Consiliul Superior al Magistraturii a admis, joia trecută, cererea sa de pensionare. Va avea o pensie frumușică, chiar mai mare decât salariul pe care-l încasa la Curtea de Apel București. Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de ani, s-a pensionat începând cu 10 […] The post Ce pensie va încasa judecătoarea „Mă sună Lia”. Ionela Tudor va primi mai mulți bani decât lua la Curtea de Apel first appeared on Ziarul National.
11:50
Un om de afaceri avertizează că România este deja în criză: „O să apară perioada de jale” # National.ro
Dan Ostahie, antreprenorul care deține magazinele Altex, Media Galaxy și Brico Depot, susține că România este deja într-o criză economică. Acesta spune că problemele sunt date de impredictibilitatea măsurilor guvernamentale, care creează neîncredere, astfel afectând consumul. Afaceristul explică care sunt principalele măsuri pe care Guvernul ar trebui să le aplice pentru ieșirea mai rapidă din […] The post Un om de afaceri avertizează că România este deja în criză: „O să apară perioada de jale” first appeared on Ziarul National.
11:30
Negoiță a acceptat să facă testul pentru droguri al lui Marian Ceaușescu și a ieșit pozitiv la cocaină! VIDEO # National.ro
Un moment neobișnuit a fost filmat și publicat joi, 12 februarie, pe rețelele de socializare de activistul Marian Ceaușescu. Acesta l-a întâmpinat pe Robert Negoiță, care s-a prezentat la instanță, unde a contestat măsura dispusă de procurorii anticorupție. Robert Negoiță, edilul suspendat al Sectorului 3, acceptă să își facă un presupus test rapid antidrog chiar […] The post Negoiță a acceptat să facă testul pentru droguri al lui Marian Ceaușescu și a ieșit pozitiv la cocaină! VIDEO first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:00
Prețuri exorbitante pentru costumele de patinaj artistic. Secretele designerilor, dezvăluite! # National.ro
Patinajul artistic este, un sport care fascinează prin combinația sa unică de atletism și artă. Un rol crucial îl au și designerii de costume. Mathieu Caron, un specialist canadian, a detaliat procesul complex de creație a acestora, conform eurosport.ro. Un costum poate costa până la 10.000 de dolari Costumele patinatorilor sunt esențiale pentru a crea […] The post Prețuri exorbitante pentru costumele de patinaj artistic. Secretele designerilor, dezvăluite! first appeared on Ziarul National.
10:40
Când vine ”furia albă”! Meteorologii Accuweather anunță că va ninge 11 zile fără încetare # National.ro
Deși apar intervale mai blânde, iarna nu a dispărut complet. Luna februarie este caracterizată de frig și ger. Abia martie aduce o încălzire mai stabilă. Dar până atunci, nopțile vor înregistra temperaturi negative. Valorile termice vor începe să crească odată cu venirea primăverii. Meteorologii anunță noi episoade de iarnă în luna februarie. Fenomenele au legătură […] The post Când vine ”furia albă”! Meteorologii Accuweather anunță că va ninge 11 zile fără încetare first appeared on Ziarul National.
10:10
Frații Pavăl de la Dedeman cumpără lanțul de supermarketuri Carrefour. Tranzacţia ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026. Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață. Deși cifra de afaceri a crescut la 12,5 mld. de lei, francezii vor să renunțe la lanțurile […] The post E oficial! Carrefour se retrage din România! Frații Dedeman vor prelua magazinele first appeared on Ziarul National.
09:40
Sebastian Burduja, reclamat la CNCD pentru hărțuire și discriminare/ Consilierul lui Bolojan, derapaj grav: „La stat lucrează oameni incompetenți, hoți sau nebuni” # National.ro
Sebastian Burduja a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD), de Sindicatul Angajaților din Aparatul Proriu al Guvernului, în urma unei declarații făcute la un post de televiziune. Burduja este consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan. Bugetarii sunt revoltați după ce Sebastian Burduja i-a numit „incompetenți, hoți, nebuni” Acesta a spus că bugetarii […] The post Sebastian Burduja, reclamat la CNCD pentru hărțuire și discriminare/ Consilierul lui Bolojan, derapaj grav: „La stat lucrează oameni incompetenți, hoți sau nebuni” first appeared on Ziarul National.
09:30
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere instituțiilor competente să ancheteze modul în care se fac afaceri de partid în cadrul Autorității pentru Supraveghere Financiară, pe ce criterii au fost făcute numirile politice din conducerea ASF, cum au ajuns la conducerea FGA persoane care nu au nicio legătură cu fondurile de garantare și […] The post COTAR cere anchetarea de urgență a conducerii ASF și FGA first appeared on Ziarul National.
09:10
James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul său emblematic din serialul „Dawson’s Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani. Vestea decesului a fost confirmată de familia sa printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram. Actorul se lupta de mai bine de un an cu un cancer colorectal în stadiul 3. Primise diagnosticul în vara […] The post Actorul din Dawson’s Creek, răpus de cancer. James Van Der Beek avea 48 de ani first appeared on Ziarul National.
08:40
Primarul Ciucu „lovește” în viitoarele mame! Voucherele Materna nu se mai plătesc / Întârzieri și la plata stimulentului pentru nou-născut # National.ro
Voucherele Materna oferite gravidelor din București erau un mare sprijin financiar pentru multe gravide. Cu ajutorul acestora, viitoarele mare își plăteau unele analize medicale în sarcină și își achiziționau medicamente sau produse pentru lăuzie. Dar iată că anul acesta, ele nu vor mai fi disponibile! Primarul Ciprian Ciucu a tăiat voucherele Materna rezervate femeilor însărcinate. […] The post Primarul Ciucu „lovește” în viitoarele mame! Voucherele Materna nu se mai plătesc / Întârzieri și la plata stimulentului pentru nou-născut first appeared on Ziarul National.
07:20
05:20
BERBEC Dialogul cu partenerul dvs. va crea o atmosferă de încredere și reciprocitate foarte bună. Acordați un împrumut unui prieten care v-a solicitat și cu alte ocazii. Ai încredere în colegii tăi și astfel vei putea face față proiectelor. TAUR Veți obține ceea ce doriți dacă vă folosiți seducția. Problemele de natură economică sunt […] The post Horoscop 12 februarie 2026 – Sănătatea ta este pe primul loc first appeared on Ziarul National.
11 februarie 2026
23:10
Criza apei potabile continuă: Români umiliți de statul impotent/ Autoritățile aruncă vina una pe alta # National.ro
Criza apei potabile de la Curtea de Argeș nu mai este un accident administrativ. Este o alegere. O alegere făcută prin indiferență, prin pasarea responsabilității și prin incapacitatea Guvernului de a interveni ferm atunci când un oraș întreg rămâne fără apă la robinet. De patru luni, zeci de mii de oameni trăiesc cu apă contaminată, […] The post Criza apei potabile continuă: Români umiliți de statul impotent/ Autoritățile aruncă vina una pe alta first appeared on Ziarul National.
21:20
20:40
Piața Bitcoin trece printr-o fază de acumulare condusă de marii deținători („balene”), în timp ce investitorii instituționali și cei de retail manifestă prudență. Așa-numitele portofele „whale” au acumulat aproximativ 53.000 de monede în ultima săptămână, cea mai mare serie de achiziții din noiembrie, după săptămâni de vânzări masive, relatează Bloomberg. Aceste achiziții au contribuit la […] The post ”Balenele” Bitcoin cumpără din nou first appeared on Ziarul National.
20:10
Ar fi trebuit să treacă deja „dincolo de petrol”, cu energie eoliană, solară și hidroelectrică alimentând profiturile sale. În urmă cu douăzeci de ani, BP avea un plan de a se plasa în fruntea tranziției către energia verde. Nu a funcționat. În schimb, compania a anunțat marți că suspendă răscumpărarea de acțiuni pentru a-și consolida […] The post Net Zero, pacostea giganților petrolieri britanici first appeared on Ziarul National.
19:40
Se tot agită, în ultimele luni, trompetele apocalipsei: „Pleacă americanii!”, „Trump ne lasă singuri!”, „România va fi abandonată!”. Iar pe fundal regăsim aceleași vuvuzele suveraniste care trăiesc din panică și scenarii de film prost. Doar că realitatea este infinit mai rece și mai pragmatică decât emoțiile televizate: Casa Albă nu are niciun interes să lase […] The post America nu pleacă din România. Doar iluziile suveraniste! first appeared on Ziarul National.
19:20
Politicienii europeni trebuie să ofere mai multă claritate privind cine ar trebui să facă ce pentru a consolida apărarea continentului, altfel riscând să irosească bani din cauza procesului decizional lent și a proiectelor care se suprapun, a declarat Camille Grand, secretarul general al Asociației Industriilor Aerospațiale, de Securitate și Apărare din Europa. Țările europene s-au […] The post Apărarea europeană depinde de politicienii europeni first appeared on Ziarul National.
19:20
Compania franceză Dassault este hotărâtă să păstreze controlul asupra părții de avioane de luptă din Future Combat Air System (FCAS), deși Airbus se opune. Emmanuel Macron a încercat să salveze proiectul de la eșec în cadrul discuțiilor repetate cu cancelarul german Friedrich Merz. Această situație haotică a readus în atenție relația complicată dintre Dassault și […] The post Blocajul proiectului avionului de luptă european. Dassault, mai tare decât Macron? first appeared on Ziarul National.
19:00
Strategia națională privind reziliența entităților critice, pusă în dezbatere publică de MAI, introduce la capitolul amenințări în sectorul energetic suprasolicitarea rețelei și blackout-ul accidental. Mai mult, în ce privește sistemele de încălzire centralizată, există riscuri mari de întrerupere a furnizării de combustibili (gaze, păcură), precum și de vârfuri de consum neacoperite de producție. În privința […] The post Blackout-ul, trecut oficial la amenințările din sectorul energetic first appeared on Ziarul National.
18:20
Ronald Araujo, fundașul central al FC Barcelona, a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața sa, marcată de depresie și de mesaje șocante primite pe rețelele de socializare. După luni de tăcere și absență de pe teren, Araujo a revenit în ianuarie și a recunoscut că lupta cea mai dificilă a fost una […] The post Teroarea prin care a trecut Araujo: “Doreau moartea fiicelor mele”” first appeared on Ziarul National.
18:10
Inter Miami CF a devenit cel mai valoros club din Major League Soccer la startul sezonului 2026. Gruparea din Florida este evaluată la 1,45 miliarde de dolari, după o creștere spectaculoasă de 22% față de anul trecut, și a detronat-o pe Los Angeles FC, liderul ultimilor patru ani, cotată acum la 1,4 miliarde de dolari. […] The post Echipa lui Messi sare de 1 miliard de dolari! first appeared on Ziarul National.
18:10
Eșec la Avocatul Poporului. Statul refuză să controleze și să autorizeze unitățile afterschool # National.ro
Demersurile pentru schimbarea legislației făcute de Avocatul Poporului, după investigarea cazului de îmbolnăvire a copiilor de la o grădiniță ”fantomă”, nu au avut efect. Ministerele din Guvernul României și-au pasat responsabilitățile, au înființat comisii interministeriale, însă nu s-a luat nicio măsură, lăsând, astfel, centrele educaționale de tip after school și așa-zise grădinițe fără control și […] The post Eșec la Avocatul Poporului. Statul refuză să controleze și să autorizeze unitățile afterschool first appeared on Ziarul National.
17:10
La scurt timp după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, Stephen Miller, un influent consilier al Casei Albe, rezuma o justificare directă pentru acțiunile administrației Trump: ”trăim într-o lume guvernată de forță și putere”. Aparent, Statele Unite par imaginea unui hegemon încrezător. Însă Donald Trump a vizat adversari slabi: Iran, Venezuela, […] The post America cea Temătoare first appeared on Ziarul National.
16:50
Avertisment de ultimă oră! Și sindicaliștii de la Sanitas se pregătesc de grevă generală: „Hotărârea e luată” # National.ro
Se conturează tot mai mult ipoteza declanșării unei greve generale în sistemul sanitar, situație care ar putea duce la un blocaj în sectorul medical de stat. Sindicatele din sistemul public de sănătate dau de înțeles că sunt la un pas de declanșarea grevei generale. După sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară, și cei de la Sanitas […] The post Avertisment de ultimă oră! Și sindicaliștii de la Sanitas se pregătesc de grevă generală: „Hotărârea e luată” first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.