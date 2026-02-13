Un incendiu pornit de la o țigară a trimis doi oameni la spital
Monitorul de Neamț , 13 februarie 2026 10:50
Un incendiu pornit de la o țigară a trimis doi oameni la spital, după ce flăcările au cuprins două camere ale unei locuințe și o parte din acoperiș. Intervenție a pompierilor pe strada Dragoș Vodă Aseară, în jurul orei 19:30, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs la […] Articolul Un incendiu pornit de la o țigară a trimis doi oameni la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum 24 ore
19:10
Am observat un lucru care mă întristează profund: unii politicieni se enervează atunci când aud adevărul. Nu când sunt jigniți. Nu când sunt calomniați. Ci când li se amintește, simplu și clar, ce s-a întâmplat în acești 35 de ani. Dragi politicieni, Eu nu înjur. Nu acuz fără dovezi. Nu batjocoresc. Eu doar amintesc. Din […] Articolul Cu inimă și minte despre adevăr și tăcere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Muzeul de Științe Naturale din Piatra-Neamț – o poveste despre timp, viață și evoluție – primește șansa unei transformări esențiale prin proiectul „Consolidare, reabilitare termică și extindere clădire Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț”, aprobat la finanțare prin Fondul de risc, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Investim în siguranță, educație și cunoaștere. Muzeul de Științe Naturale […] Articolul 7,4 milioane pentru Muzeul de Științe Naturale din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
■ campioanele județene din Neamț și din Iași se vor duela în iunie pentru un loc în Liga 3 FRF a stabilit pe 11 februarie, meciurile ce urmează a avea loc în barajul de promovare din Liga 4 în Liga 3, meciuri care vor opune viitoarele campioane județene din Liga 4. Astfel, campioana din Neamț […] Articolul Neamț – Iași, baraj cu repetiție pentru Liga 3 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Atelier gratuit de creație vestimentară pentru păpuși, organizat la Biblioteca Județeană Neamț # Monitorul de Neamț
Atelierul se desfășoară în perioada 20 februarie – 3 aprilie 2026 și este dedicat copiilor cu vârsta între 7 și 14 ani. Atelier gratuit de creație vestimentară pentru păpuși la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, organizat în parteneriat cu meșterul popular Maria Tamaș, va avea loc în perioada 20 februarie – 3 aprilie 2026. Atelier […] Articolul Atelier gratuit de creație vestimentară pentru păpuși, organizat la Biblioteca Județeană Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Controale RAR în Neamț: peste 75% dintre vehiculele verificate aveau neconformități # Monitorul de Neamț
Controalele RAR în Neamț, desfășurate în anul 2025, au vizat 1.877 de vehicule, iar 75,87% dintre acestea prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte, iar 418 vehicule prezentau pericol iminent de accident. Situația în județul Neamț În județul Neamț au fost verificate, în perioada menționată, 1.877 de vehicule. Dintre acestea, 75,87% prezentau diferite neconformități tehnice […] Articolul Controale RAR în Neamț: peste 75% dintre vehiculele verificate aveau neconformități apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
10:30
Mașină fără plăcuțe, descoperită în Piatra-Neamț, figura ca fiind sustrasă din Franța, potrivit verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț. Autovehicul identificat în cadrul unei acțiuni operative La data de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au acționat pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului […] Articolul Mașină fără plăcuțe, descoperită în Piatra-Neamț: figura furată din Franța apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11 februarie 2026
20:10
Fără apă. Fără căldură. Fără pensii. Fără salarii. Fără economie. Dar cu taxele triplate. # Monitorul de Neamț
Trăim într-o țară în care lucrurile esențiale au devenit un lux. Apa caldă e un noroc. Căldura – o loterie. Spitalele – o frică. Școala – o improvizație. Pensia – o umilință. Salariul – o supraviețuire de la o lună la alta. Dar taxele? Taxele vin la timp. Taxele cresc. Taxele nu întârzie niciodată. Statul […] Articolul Fără apă. Fără căldură. Fără pensii. Fără salarii. Fără economie. Dar cu taxele triplate. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
arbitrele din Roman vor conduce partida dintre Brest și Sola, în etapa cu numărul 13 a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin Mihaela Chiruță și Georgiana Murariu au primit o nouă delegare la nivel internațional și urmează a oficia partida dintre Brest Bretagne Handball (Franța) și Sola HK (Norvegia), meci ce contează pentru etapa […] Articolul Chiruță și Murariu, la al doilea joc în Liga Campionilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Cum construiești un dormitor care te relaxează cu adevărat, din textile și proporții corecte # Monitorul de Neamț
Dormitorul este unul dintre puținele locuri în care liniștea vizuală se transformă în confort real, iar felul în care alegi textilele devine esențial. O cameră coerentă pornește de la materiale, texturi și ritmul culorilor, toate alese în funcție de lumină și de modul în care îți trăiești serile și diminețile. În acest puzzle, lenjeriile de […] Articolul Cum construiești un dormitor care te relaxează cu adevărat, din textile și proporții corecte apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:20
Sala Sporturilor din Roman și Sala de atletism a Clubului Atletic Roman vor fi gazde pentru mai multe meciuri în cadrul Festivalului de minihandbal ”Dan Moisii”. Întrecerea a ajuns la ediția cu numărul patru și va avea loc în ziua de 14 februarie, începând cu ora 11.15. Organizatorul evenimentului este Direcția Județeană pentru Sport și […] Articolul Festivalul de minihandbal ”Dan Moisii” – a patra ediție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Sala Sporturilor din Roman și Sala de atletism a Clubului Atletic Roman vor fi gazde pentru mai multe meciuri în cadrul Festivalului de minihandbal ”Dan Moisii”. Întrecerea a ajuns la ediția cu numărul trei și va avea loc în ziua de 14 februarie, începând cu ora 11.15. Organizatorul evenimentului este Direcția Județeană pentru Sport și […] Articolul Festivalul de minihandbal ”Dan Moisii” – a treia ediție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Galben-negrii au ratat două lovituri de la 11 metri în meciul de pregătire disputat miercuri, 11 februarie, în deplasare, în compania celor de la Politehnica Iaşi. Scorul final a fost 3-1 în favoarea celor de la Poli, după ce prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Golul Ceahlăului a fost marcat de Răzvan Matiş […] Articolul Ceahlăul, două lovituri de la 11 metri ratate în amicalul cu Poli apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Constantin Antonovici, discipol al lui Brâncuși, evocat la Biblioteca Județeană Neamț # Monitorul de Neamț
Constantin Antonovici, discipol al lui Brâncuși, este evocat la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în cadrul unui eveniment organizat la 115 ani de la nașterea sculptorului nemțean. Conferință dedicată sculptorului nemțean Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu Neamț, în parteneriat cu Asociația Culturală „Arte.Ro“ Piatra-Neamț, organizează marți, 17 februarie 2026, ora 12:00, în Sala Cupola, evenimentul „Sculptorul […] Articolul Constantin Antonovici, discipol al lui Brâncuși, evocat la Biblioteca Județeană Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Expoziție de grafică, pictură și fotografie semnată de Ștefan Leonte, la Muzeul de Artă din Roman # Monitorul de Neamț
Expoziția personală a artistului romașcan Ștefan Leonte poate fi vizitată în perioada 7 februarie – 7 martie 2026. Expoziție de grafică, pictură și fotografie la Muzeul de Artă din Roman, începând cu 7 februarie 2026, semnată de artistul vizual romașcan Ștefan Leonte, care revine cu cea de-a doua expoziție personală. 78 de lucrări, într-un parcurs […] Articolul Expoziție de grafică, pictură și fotografie semnată de Ștefan Leonte, la Muzeul de Artă din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Examenul de atestare a calității de detectiv particular va avea loc pe 5 martie 2026, la sediul IPJ Neamț Examen pentru detectiv particular organizat de IPJ Neamț va avea loc în data de 5 martie 2026, la sediul instituției, iar persoanele interesate trebuie să depună documentele până la 27 februarie 2026. Data și locul desfășurării […] Articolul Examen pentru detectiv particular, organizat de IPJ Neamț în martie 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI FARCASA, jud. Neamţ intenţionează sa solicite de la A.N. APELE ROMANE, A.B.A. Şiret ~ Bacau, S.G.A, Neamţ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor:” Amenajare torent Pârâul Buşmei” amplasate in comuna Farcasa, jud. Neamţ. Aceasta investiţie este: noua. Persoanele […] Articolul INFORMARE apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
„112, ce urgență aveți?” – peste 38.000 de apeluri înregistrate la IPJ Neamț într-un an # Monitorul de Neamț
Datele statistice arată peste 38.000 de apeluri înregistrate în 2025, dintre care peste 10.000 au fost non-urgente. Apelurile la 112 înregistrate la IPJ Neamț au ajuns la 38.166 în anul 2025, dintre care 10.731 au fost încadrate ca non-urgente, potrivit datelor dispeceratului. „112, ce urgență aveți?” 112, ce urgență aveți? Aceasta este prima frază cu […] Articolul „112, ce urgență aveți?” – peste 38.000 de apeluri înregistrate la IPJ Neamț într-un an apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Control pentru combaterea transportului ilegal de material nelemnos: sancțiuni aplicate la Roman # Monitorul de Neamț
Polițiști din Roman și Secția Rurală Ion Creangă, alături de Garda de Mediu, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea transportului ilegal de material nelemnos Control pentru combaterea transportului ilegal de material nelemnos a fost desfășurat de polițiștii din Roman, fiind legitimate zeci de persoane și aplicate sancțiuni contravenționale. Acțiune comună pentru prevenirea ilegalităților […] Articolul Control pentru combaterea transportului ilegal de material nelemnos: sancțiuni aplicate la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:50
Un tânăr din Piatra-Neamț, extrădat din Elveția, a fost preluat de polițiști de la aeroport și introdus în arest, în baza unui mandat emis pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Preluat de la aeroport și escortat în arest În noaptea de 11 februarie a.c., în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul […] Articolul De la aeroport direct în arest: tânăr din Piatra-Neamț, extrădat din Elveția apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10 februarie 2026
20:10
„La timp!” este sloganul Societăţii Transport Public Neamţ, după cum a spus directorul general Alin Lehăduş. Sperăm să devină o promisiune onorată faţă de călători. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, directorul general al societăţii, Alin Lehăduş, a oferit şi o serie de răspunsuri la cele mai arzătoare aşteptări sau nemulţumiri ale călătorilor. […] Articolul Transportul în comun – obiectivele pe 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Românul este fericit. Sau, cel puțin, așa pare. Zâmbește la glume politice, face haz de necaz, își pune speranțele într-un „poate va fi mai bine” și merge mai departe. Nu are prea mult din nimic, dar are câte puțin din toate. Și, într-un fel straniu, s-a obișnuit cu această măsură mică a lucrurilor. Are libertate […] Articolul Românul este fericit – s-a învățat să aibă din toate câte nimic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă participarea la Târgul de Turism al României, ediţia 2026, în perioada 12–15 februarie 2026, la ROMEXPO București. Fără a depăşi limita rezonabilă a „cârcotelii”, nu putem totuşi să nu constatăm că judeţul a tot participat la astfel de târguri, dar turiştii nu prea au venit pe la noi prin târg, […] Articolul Noi pe la târguri, turiştii… pe unde? Sau pe când? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
juniorii s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României U19, în timp ce seniorii au pierdut ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț a reușit, prin echipa de juniori, să își îndeplinească obiectivul și să se califice în faza sferturilor de finală ale Cupei Rom=niei U19. Tinerii galben-negri au învins duminică, 8 februarie 2026, în deplasare […] Articolul Una caldă și una rece, de la ACS Futsal Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Casa Nevruzzi – astăzi Muzeul de Istorie Roman – se pregătește să își recapete demnitatea și locul firesc în viața culturală a județului Neamț, după ce proiectul de „Conservare, protejare și promovare a Muzeului de Istorie Roman – Casa Nevruzzi” a fost aprobat la finanțare prin Fondul de risc, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Cu […] Articolul 50,6 milioane pentru Casa Nevruzii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Din amfiteatru în teren: primii pași ai viitorilor polițiști în activitatea operativă # Monitorul de Neamț
Studenți ai Academiei de Poliție, din mai mulți ani de studiu, participă la activități operative sub îndrumarea polițiștilor cu experiență. Primii pași ai viitorilor polițiști în activitatea operativă sunt făcuți în cadrul unui stagiu de practică desfășurat în această perioadă, care reunește studenți ai Academiei de Poliție aflați în diferite etape de formare profesională. Stagiu […] Articolul Din amfiteatru în teren: primii pași ai viitorilor polițiști în activitatea operativă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Veacul nostru se caracterizează printr-o paradoxală contradicție: progres exterior accelerat și, în același timp, o slăbire a omului lăuntric. Într-o lume în care se vorbește obsesiv despre sănătate, siguranță și performanță, omul rămâne adesea fragil, neliniștit și lipsit de pace. Tocmai în acest context, Biserica așază înaintea noastră chipul Sfântului Mare Mucenic Haralambie și ne […] Articolul De ce avem nevoie astăzi de Sfântul Haralambie? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Accident rutier produs pe un sector de drum acoperit cu zăpadă, soldat cu rănirea unei femei de 41 de ani. Accident rutier cu victimă, în Agapia. O femeie s-a prezentat la spital cu dureri, la câteva ore de la eveniment, produs pe un drum acoperit cu zăpadă. Femeie rănită La data de 9 februarie a.c., […] Articolul O curbă, zăpadă și un impact neașteptat: accident rutier cu victimă, în Agapia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Un moment imposibil de evitat: femeie rănită într-un accident la Piatra Șoimului # Monitorul de Neamț
Accident rutier soldat cu rănirea unei femei de 60 de ani, transportată la spital pentru îngrijiri medicale Femeie rănită într-un accident la Piatra Șoimului, după ce a fost acroșată de un autoturism în timp ce se deplasa în calitate de pieton. Cazul a fost preluat de polițiști pentru cercetări. Accident rutier soldat cu rănirea unui […] Articolul Un moment imposibil de evitat: femeie rănită într-un accident la Piatra Șoimului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un bărbat de 60 de ani a decedat după ce i s-a făcut rău în timp ce aștepta autobuzul pentru a merge la serviciu. Bărbat găsit fără viață în Bicaz Chei, după ce i s-a făcut rău în timp ce aștepta autobuzul pentru a merge la locul de muncă. Cazul a fost preluat de polițiști […] Articolul Un drum obișnuit, o oprire fatală: bărbat găsit fără viață în Bicaz Chei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Impact între un autocamion și o autoutilitară: un bărbat a ajuns la spital după un accident la Săbăoani # Monitorul de Neamț
Accident rutier la Săbăoani a mobilizat echipaje de intervenție, după ce un autocamion și o autoutilitară au fost implicate într-un impact, un bărbat fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Sesizare prin 112 privind producerea unui accident rutier În jurul orei 09:00, prin apel la SNUAU 112, a fost anunțat un accident rutier produs în […] Articolul Impact între un autocamion și o autoutilitară: un bărbat a ajuns la spital după un accident la Săbăoani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
O dimineață care s-a încheiat în arest: accident rutier, alcool și conducere fără permis, la Săbăoani # Monitorul de Neamț
Eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în urma căruia doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Accident rutier în Săbăoani a fost semnalat polițiștilor prin apel la 112, în data de 9 februarie, iar verificările au scos la iveală un șofer aflat sub influența alcoolului, fără permis de conducere. Apel la 112 pentru […] Articolul O dimineață care s-a încheiat în arest: accident rutier, alcool și conducere fără permis, la Săbăoani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Pescuit ilegal pe râul Siret a fost descoperit de polițiști în urma unei acțiuni de control desfășurate în cursul dimineții, fiind constatate două infracțiuni în flagrant delict. Acțiune de control desfășurată în intervalul 08:00 – 12:00 La data de 9 februarie a.c., în intervalul orar 08:00 – 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală […] Articolul Dimineață de control pe râul Siret: pescuit ilegal descoperit de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Racord ilegal la gaze și energie electrică, anchetat într-un dosar penal la Roman # Monitorul de Neamț
Percheziție domiciliară într-un dosar penal privind furtul și utilizarea de instalații clandestine pentru racordare directă la rețelele de utilități. Racord ilegal la gaze și energie electrică a fost descoperit de polițiștii din Roman, în urma unei percheziții domiciliare efectuate într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt și utilizarea de instalații clandestine. Percheziție domiciliară pusă […] Articolul Racord ilegal la gaze și energie electrică, anchetat într-un dosar penal la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
9 februarie 2026
19:10
Hai să terminăm cu ipocrizia. Dacă tot lucrați metodic la dezrădăcinarea acestui popor, interziceți oficial tradiția și portul popular. Măcar să știm clar când ne ștergeți definitiv. Pentru că ceea ce faceți acum e mai grav decât o interdicție: e dispreț organizat. Nu dați legi împotriva identității, dar o ridiculizați. Nu ardeți costumul popular, dar […] Articolul Interziceți și tradiția, și portul. Spuneți direct când ne ștergeți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Un autoturism s-a răsturnat, luni, 9 februarie, pe un drum din comuna Grumăzeşti. „În jurul orei 13:15, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în comuna Grumăzești, unde un autoturism s-a răsturnat pe o parte. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri […] Articolul Autoturism răsturnat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Un autoturism a fost lovit de un tren, luni, 9 februarie, în comuna Secuieni. Din fericire, şoferul nu a necesitat îngrijiri medicale. „În jurul orei 16:10, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment produs în comuna Secuieni, la nivel de trecere cu calea ferată, unde un autoturism a fost lovit de un tren […] Articolul Autoturism lovit de tren apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Neamţ: proiecte prin Fondul de Risc. Consolidare şi reabilitare a unor clădiri administrative # Monitorul de Neamț
Județul Neamț beneficiază de finanțare pentru 31 de proiecte aprobate prin Fondul de Risc, gestionat de Ministerul Dezvoltării, anunţă reprezentanţii CJ Neamţ. Şase proiecte au fost depuse de Consiliul Județean Neamț în anul 2025 și au fost aprobate pentru finanțare: Consolidare, reabilitare termică și extindere clădire – Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț Conservarea, protejarea și […] Articolul Neamţ: proiecte prin Fondul de Risc. Consolidare şi reabilitare a unor clădiri administrative apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ face public numărul TelVerde Anticorupție, într-un demers pe care îl numeşte „măsură de prevenție și informare publică” „Conducerea Spitalului din Piatra-Neamț precizează că personalul medical al unității NU este suspectat, în ansamblu, de practici de corupție, iar marea majoritate a medicilor, asistenților și personalului auxiliar își desfășoară activitatea corect, […] Articolul Conducerea Spitalului Judeţean face public numărul TelVerde Anticorupție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Un bărbat din Icușești a fost reținut de polițiști, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu emis împotriva sa, apropiindu-se de locuința soției. Sesizare din oficiu a polițiștilor La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un […] Articolul Bărbat din Icușești, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Record negativ: alcoolemii de peste 1 la mie și șoferi fără permis, prinși în trafic în Neamț # Monitorul de Neamț
Mai mulți conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau fără permis, în urma controalelor rutiere desfășurate în mai multe localități din județul Neamț. Record negativ pe șoselele din județul Neamț, unde polițiștii au depistat, în doar câteva zile, șoferi cu alcoolemii ridicate, unii de peste 1 la mie, dar și conducători auto care […] Articolul Record negativ: alcoolemii de peste 1 la mie și șoferi fără permis, prinși în trafic în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Acoperiș afectat de un incendiu, în comuna Țibucani, după ce pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului izbucnit la o locuință, înainte ca acesta să se extindă la întreaga construcție. Sesizare prin apel la 112 În data de 07.02.2026, în jurul orei 22:30, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în […] Articolul Acoperiș afectat de un incendiu, în comuna Țibucani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Material lemnos transportat ilegal a fost depistat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în localitatea Sabășa, fiind constatată o cantitate mai mare decât cea înscrisă în avizul de însoțire. Control în trafic pe DJ 209 B La data de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, aflați în […] Articolul Autoutilitară oprită la control: lemn în plus față de aviz, confiscat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Miros de gaz într-un apartament de pe strada Mihai Eminescu din Târgu-Neamț a fost semnalat prin apel la 112, pompierii intervenind pentru oprirea alimentării cu gaz și aerisirea locuinței. Sesizare prin apel la 112 În data de 07.02.2026, în jurul orei 19:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte miros de […] Articolul Miros de gaz într-un apartament de pe strada Mihai Eminescu din Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată # Monitorul de Neamț
Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit un vehicul parcat și s-a răsturnat, în urma unui accident produs în Târgu-Neamț. Un accident rutier în Târgu-Neamț, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit o mașină parcată și s-a răsturnat, conducătorul auto autoevacuându-se înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Sesizare prin apel la 112 […] Articolul Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
A fugit de la locul accidentului, a încercat să paseze vina unei tinere și a fost prins băut: șofer arestat la Piatra-Neamț VIDEO # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat fără permis și sub influența alcoolului a provocat un accident, apoi a încercat să inducă în eroare ancheta. Un bărbat din Piatra-Neamț a provocat un accident rutier, a părăsit locul faptei, a lăsat autoturismul abandonat și a încercat să scape de răspundere punând o tânără fără permis să […] Articolul A fugit de la locul accidentului, a încercat să paseze vina unei tinere și a fost prins băut: șofer arestat la Piatra-Neamț VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați: doi bărbați reținuți # Monitorul de Neamț
Polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție într-un dosar de furt calificat și distrugere, cu prejudiciu recuperat parțial. Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați, iar componente ale unor utilaje și sisteme electrice au fost sustrase, doi bărbați fiind reținuți de polițiști. Percheziții domiciliare la Bicaz La data de 7 februarie […] Articolul Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați: doi bărbați reținuți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:20
Neliniștea – rana nevindecată a omului despărțit de Dumnezeu Omul contemporan este zbuciumat nu pentru că i-ar lipsi cele materiale, ci pentru că și-a pierdut centrul ființei sale. Trăiește într-o mișcare necontenită, dar fără direcție; comunică neîncetat, dar nu mai cunoaște comuniunea; posedă o mulțime de posibilități, dar rămâne sărac în sens. Această neliniște nu […] Articolul Zbuciumat, risipit, dar chemat acasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Uniunea Europeană se trezeşte din pumni şi dă semne că doreşte reluarea dialogului cu Rusia # Monitorul de Neamț
Nu mai este un secret, pentru cei care au ochi să vadă şi urechi să audă, că la data de 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, guverne europene, care jucau după cum le cânta administraţia Biden a SUA, au convins Ucraina să respingă acordul de pace cu Rusia, care tocmai se scrisese la […] Articolul Uniunea Europeană se trezeşte din pumni şi dă semne că doreşte reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 februarie 2026
16:00
Doi turiști din localitatea Marginea, județul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorși de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinși deplasându-se fără echipament adecvat condițiilor de iarnă. „Tinerii erau încălțați cu adidași, fapt care reprezenta un risc major […] Articolul VIDEO: Turişti în adidaşi – întâlnire cu jandarmii montani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
