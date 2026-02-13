09:00

Nu mai este un secret, pentru cei care au ochi să vadă şi urechi să audă, că la data de 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, guverne europene, care jucau după cum le cânta administraţia Biden a SUA, au convins Ucraina să respingă acordul de pace cu Rusia, care tocmai se scrisese la […]