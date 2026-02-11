Control pentru combaterea transportului ilegal de material nelemnos: sancțiuni aplicate la Roman
Monitorul de Neamț , 11 februarie 2026 10:50
Polițiști din Roman și Secția Rurală Ion Creangă, alături de Garda de Mediu, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea transportului ilegal de material nelemnos Control pentru combaterea transportului ilegal de material nelemnos a fost desfășurat de polițiștii din Roman, fiind legitimate zeci de persoane și aplicate sancțiuni contravenționale. Acțiune comună pentru prevenirea ilegalităților
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
09:50
Un tânăr din Piatra-Neamț, extrădat din Elveția, a fost preluat de polițiști de la aeroport și introdus în arest, în baza unui mandat emis pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Preluat de la aeroport și escortat în arest În noaptea de 11 februarie a.c., în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul
Acum 24 ore
20:10
„La timp!" este sloganul Societăţii Transport Public Neamţ, după cum a spus directorul general Alin Lehăduş. Sperăm să devină o promisiune onorată faţă de călători. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, directorul general al societăţii, Alin Lehăduş, a oferit şi o serie de răspunsuri la cele mai arzătoare aşteptări sau nemulţumiri ale călătorilor.
19:10
Românul este fericit. Sau, cel puțin, așa pare. Zâmbește la glume politice, face haz de necaz, își pune speranțele într-un „poate va fi mai bine" și merge mai departe. Nu are prea mult din nimic, dar are câte puțin din toate. Și, într-un fel straniu, s-a obișnuit cu această măsură mică a lucrurilor. Are libertate
18:00
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă participarea la Târgul de Turism al României, ediţia 2026, în perioada 12–15 februarie 2026, la ROMEXPO București. Fără a depăşi limita rezonabilă a „cârcotelii", nu putem totuşi să nu constatăm că judeţul a tot participat la astfel de târguri, dar turiştii nu prea au venit pe la noi prin târg,
17:00
juniorii s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României U19, în timp ce seniorii au pierdut ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț a reușit, prin echipa de juniori, să își îndeplinească obiectivul și să se califice în faza sferturilor de finală ale Cupei Rom=niei U19. Tinerii galben-negri au învins duminică, 8 februarie 2026, în deplasare
16:10
Casa Nevruzzi – astăzi Muzeul de Istorie Roman – se pregătește să își recapete demnitatea și locul firesc în viața culturală a județului Neamț, după ce proiectul de „Conservare, protejare și promovare a Muzeului de Istorie Roman – Casa Nevruzzi" a fost aprobat la finanțare prin Fondul de risc, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Cu
15:10
Din amfiteatru în teren: primii pași ai viitorilor polițiști în activitatea operativă # Monitorul de Neamț
Studenți ai Academiei de Poliție, din mai mulți ani de studiu, participă la activități operative sub îndrumarea polițiștilor cu experiență. Primii pași ai viitorilor polițiști în activitatea operativă sunt făcuți în cadrul unui stagiu de practică desfășurat în această perioadă, care reunește studenți ai Academiei de Poliție aflați în diferite etape de formare profesională. Stagiu
14:40
Veacul nostru se caracterizează printr-o paradoxală contradicție: progres exterior accelerat și, în același timp, o slăbire a omului lăuntric. Într-o lume în care se vorbește obsesiv despre sănătate, siguranță și performanță, omul rămâne adesea fragil, neliniștit și lipsit de pace. Tocmai în acest context, Biserica așază înaintea noastră chipul Sfântului Mare Mucenic Haralambie și ne
14:00
Accident rutier produs pe un sector de drum acoperit cu zăpadă, soldat cu rănirea unei femei de 41 de ani. Accident rutier cu victimă, în Agapia. O femeie s-a prezentat la spital cu dureri, la câteva ore de la eveniment, produs pe un drum acoperit cu zăpadă. Femeie rănită La data de 9 februarie a.c.,
13:20
Un moment imposibil de evitat: femeie rănită într-un accident la Piatra Șoimului # Monitorul de Neamț
Accident rutier soldat cu rănirea unei femei de 60 de ani, transportată la spital pentru îngrijiri medicale Femeie rănită într-un accident la Piatra Șoimului, după ce a fost acroșată de un autoturism în timp ce se deplasa în calitate de pieton. Cazul a fost preluat de polițiști pentru cercetări. Accident rutier soldat cu rănirea unui
12:30
Un bărbat de 60 de ani a decedat după ce i s-a făcut rău în timp ce aștepta autobuzul pentru a merge la serviciu. Bărbat găsit fără viață în Bicaz Chei, după ce i s-a făcut rău în timp ce aștepta autobuzul pentru a merge la locul de muncă. Cazul a fost preluat de polițiști
Ieri
11:30
Impact între un autocamion și o autoutilitară: un bărbat a ajuns la spital după un accident la Săbăoani # Monitorul de Neamț
Accident rutier la Săbăoani a mobilizat echipaje de intervenție, după ce un autocamion și o autoutilitară au fost implicate într-un impact, un bărbat fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Sesizare prin 112 privind producerea unui accident rutier În jurul orei 09:00, prin apel la SNUAU 112, a fost anunțat un accident rutier produs în
11:10
O dimineață care s-a încheiat în arest: accident rutier, alcool și conducere fără permis, la Săbăoani # Monitorul de Neamț
Eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în urma căruia doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Accident rutier în Săbăoani a fost semnalat polițiștilor prin apel la 112, în data de 9 februarie, iar verificările au scos la iveală un șofer aflat sub influența alcoolului, fără permis de conducere. Apel la 112 pentru
10:40
Pescuit ilegal pe râul Siret a fost descoperit de polițiști în urma unei acțiuni de control desfășurate în cursul dimineții, fiind constatate două infracțiuni în flagrant delict. Acțiune de control desfășurată în intervalul 08:00 – 12:00 La data de 9 februarie a.c., în intervalul orar 08:00 – 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală
10:00
Racord ilegal la gaze și energie electrică, anchetat într-un dosar penal la Roman # Monitorul de Neamț
Percheziție domiciliară într-un dosar penal privind furtul și utilizarea de instalații clandestine pentru racordare directă la rețelele de utilități. Racord ilegal la gaze și energie electrică a fost descoperit de polițiștii din Roman, în urma unei percheziții domiciliare efectuate într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt și utilizarea de instalații clandestine. Percheziție domiciliară pusă
9 februarie 2026
19:10
Hai să terminăm cu ipocrizia. Dacă tot lucrați metodic la dezrădăcinarea acestui popor, interziceți oficial tradiția și portul popular. Măcar să știm clar când ne ștergeți definitiv. Pentru că ceea ce faceți acum e mai grav decât o interdicție: e dispreț organizat. Nu dați legi împotriva identității, dar o ridiculizați. Nu ardeți costumul popular, dar
18:10
Un autoturism s-a răsturnat, luni, 9 februarie, pe un drum din comuna Grumăzeşti. „În jurul orei 13:15, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în comuna Grumăzești, unde un autoturism s-a răsturnat pe o parte. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri
17:30
Un autoturism a fost lovit de un tren, luni, 9 februarie, în comuna Secuieni. Din fericire, şoferul nu a necesitat îngrijiri medicale. „În jurul orei 16:10, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment produs în comuna Secuieni, la nivel de trecere cu calea ferată, unde un autoturism a fost lovit de un tren
17:10
Neamţ: proiecte prin Fondul de Risc. Consolidare şi reabilitare a unor clădiri administrative # Monitorul de Neamț
Județul Neamț beneficiază de finanțare pentru 31 de proiecte aprobate prin Fondul de Risc, gestionat de Ministerul Dezvoltării, anunţă reprezentanţii CJ Neamţ. Şase proiecte au fost depuse de Consiliul Județean Neamț în anul 2025 și au fost aprobate pentru finanțare: Consolidare, reabilitare termică și extindere clădire – Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț Conservarea, protejarea și
16:10
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ face public numărul TelVerde Anticorupție, într-un demers pe care îl numeşte „măsură de prevenție și informare publică" „Conducerea Spitalului din Piatra-Neamț precizează că personalul medical al unității NU este suspectat, în ansamblu, de practici de corupție, iar marea majoritate a medicilor, asistenților și personalului auxiliar își desfășoară activitatea corect,
15:10
Un bărbat din Icușești a fost reținut de polițiști, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu emis împotriva sa, apropiindu-se de locuința soției. Sesizare din oficiu a polițiștilor La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un
14:30
Record negativ: alcoolemii de peste 1 la mie și șoferi fără permis, prinși în trafic în Neamț # Monitorul de Neamț
Mai mulți conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau fără permis, în urma controalelor rutiere desfășurate în mai multe localități din județul Neamț. Record negativ pe șoselele din județul Neamț, unde polițiștii au depistat, în doar câteva zile, șoferi cu alcoolemii ridicate, unii de peste 1 la mie, dar și conducători auto care
13:40
Acoperiș afectat de un incendiu, în comuna Țibucani, după ce pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului izbucnit la o locuință, înainte ca acesta să se extindă la întreaga construcție. Sesizare prin apel la 112 În data de 07.02.2026, în jurul orei 22:30, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în
12:30
Material lemnos transportat ilegal a fost depistat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în localitatea Sabășa, fiind constatată o cantitate mai mare decât cea înscrisă în avizul de însoțire. Control în trafic pe DJ 209 B La data de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, aflați în
12:10
Miros de gaz într-un apartament de pe strada Mihai Eminescu din Târgu-Neamț a fost semnalat prin apel la 112, pompierii intervenind pentru oprirea alimentării cu gaz și aerisirea locuinței. Sesizare prin apel la 112 În data de 07.02.2026, în jurul orei 19:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte miros de
11:40
Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată # Monitorul de Neamț
Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit un vehicul parcat și s-a răsturnat, în urma unui accident produs în Târgu-Neamț. Un accident rutier în Târgu-Neamț, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit o mașină parcată și s-a răsturnat, conducătorul auto autoevacuându-se înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Sesizare prin apel la 112
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
A fugit de la locul accidentului, a încercat să paseze vina unei tinere și a fost prins băut: șofer arestat la Piatra-Neamț VIDEO # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat fără permis și sub influența alcoolului a provocat un accident, apoi a încercat să inducă în eroare ancheta. Un bărbat din Piatra-Neamț a provocat un accident rutier, a părăsit locul faptei, a lăsat autoturismul abandonat și a încercat să scape de răspundere punând o tânără fără permis să
10:50
Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați: doi bărbați reținuți # Monitorul de Neamț
Polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție într-un dosar de furt calificat și distrugere, cu prejudiciu recuperat parțial. Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați, iar componente ale unor utilaje și sisteme electrice au fost sustrase, doi bărbați fiind reținuți de polițiști. Percheziții domiciliare la Bicaz La data de 7 februarie […] Articolul Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați: doi bărbați reținuți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:20
Neliniștea – rana nevindecată a omului despărțit de Dumnezeu Omul contemporan este zbuciumat nu pentru că i-ar lipsi cele materiale, ci pentru că și-a pierdut centrul ființei sale. Trăiește într-o mișcare necontenită, dar fără direcție; comunică neîncetat, dar nu mai cunoaște comuniunea; posedă o mulțime de posibilități, dar rămâne sărac în sens. Această neliniște nu […] Articolul Zbuciumat, risipit, dar chemat acasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Uniunea Europeană se trezeşte din pumni şi dă semne că doreşte reluarea dialogului cu Rusia # Monitorul de Neamț
Nu mai este un secret, pentru cei care au ochi să vadă şi urechi să audă, că la data de 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, guverne europene, care jucau după cum le cânta administraţia Biden a SUA, au convins Ucraina să respingă acordul de pace cu Rusia, care tocmai se scrisese la […] Articolul Uniunea Europeană se trezeşte din pumni şi dă semne că doreşte reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 februarie 2026
16:00
Doi turiști din localitatea Marginea, județul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorși de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinși deplasându-se fără echipament adecvat condițiilor de iarnă. „Tinerii erau încălțați cu adidași, fapt care reprezenta un risc major […] Articolul VIDEO: Turişti în adidaşi – întâlnire cu jandarmii montani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
ITM Neamț a desfășurat, în perioada 26–30 ianuarie 2026, o campanie de control în domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor, pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării prevederilor legale privind relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă. Campanie națională de control În perioada 26–30 ianuarie 2026 s-a desfășurat Campania Națională pentru identificarea […] Articolul Controale ITM Neamț în service-uri auto: amenzi de 62.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Bunuri furate dintr-o locuință nelocuită din Văleni au fost recuperate de polițiști, în urma unei sesizări privind sustragerea mai multor obiecte dintr-un imobil nelocuit, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.000 de lei. Bunuri furate dintr-o locuință nelocuită din Văleni La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost […] Articolul Bunuri furate dintr-o locuință nelocuită din Văleni, recuperate de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Tâlhărie într-o stație de autobuz din Piatra-Neamț, sesizată prin SNUAU 112, după ce un bărbat a fost agresat și deposedat de telefonul mobil și o sumă de bani. Sesizare prin SNUAU 112 La data de 6 februarie a.c., ora 21:50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un […] Articolul Tâlhărie într-o stație de autobuz din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 februarie 2026
19:00
România de azi este un mare show de comedie, jucat zilnic, fără pauză, fără cortină și fără drept de retragere a publicului. Un spectacol prost regizat, dar intens trăit, în care scena este țara, actorii sunt cetățenii, iar regizorii… invizibili, dar omniprezenți. Comedia rulează constant, intercalată de trei personaje recurente: optimistul, pesimistul și lucidul. Optimistul […] Articolul România de azi este un mare show de comedie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu efective de jandarmi, au acţionat, vineri, 6 februarie, pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar. Concomitent cu acțiunile desfășurate în zona adiacentă a unităților de învățământ au fost desfășurate 4 activități preventive la Școala […] Articolul Poliţiştii nemţeni – acţiuni preventive la unităţi de învăţământ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:20
10 amenzi în valoare de peste 25.000 au fost aplicate recent de oamenii legii pentru „afaceri” cu lemn. „În perioada 5-6 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz și specialiști din cadrul Ocolului Silvic Borca au desfășurat o acțiune pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din domeniul depozitării, prelucrării, transportului şi comercializării […] Articolul „Afaceri” cu lemn – amenzi de peste 25.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
CSM Ceahlăul pierde amicalul de la Bacău cu acelaşi scor înregistrat în campionat # Monitorul de Neamț
CSM Ceahlăul a pierdut meciul amical disputat sâmbătă, 7 februarie, în deplasare la Bacău, cu acelaşi scor cu care a fost învins în campionat de aceeaşi formaţie. Diferenţa constă în faptul că meciul din campionat a fost pe teren propriu, iar între timp de la Ceahlăul au plecat mai mulţi jucători cu statut incontestabil de […] Articolul CSM Ceahlăul pierde amicalul de la Bacău cu acelaşi scor înregistrat în campionat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Băieţel de cinci ani transportat la spital după ce o maşină a intrat într-un parapet # Monitorul de Neamț
Un băieţel în vârstă de cinci ani şi o femeie în vârstă de 62 de ani au fost transportaţi la spital după ce autoturismul în care se afla a lovit un parapet. Accidentul s-a produs sâmbătă, 7 februarie, în comuna Poiana Teiului. „În jurul orei 12:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident […] Articolul Băieţel de cinci ani transportat la spital după ce o maşină a intrat într-un parapet apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un romaşcan în vârstă de 52 de ani s-a ales cu control judiciar după ce a agresat o persoană pe o stradă din municipiu. „Pe 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că […] Articolul Agresiune finalizată cu control judiciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Trei tineri din Piatra-Neamţ s-au ales cu mandate de arestare preventivă după ce şi-au tâlhărit tovarăşul de pahar. „La data de 1 februarie a.c., ora 22.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 54 de ani, din comuna Dragomirești, cu privire […] Articolul Tâlhărit de tovarăşii de pahar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Două accidente soldate cu două victime s-au produs în interval de 10 minute, vineri, 6 februarie, pe şoselele din Neamţ. La ora 12.00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din Roman, conducea un autoturism, în municipiul Roman, ajuns la intersecția cu bulevardul Roman Mușat nu ar fi acordat prioritate de […] Articolul Zece minute: două accidente cu două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
VIDEO: Reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o băut şi fără permis # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 39 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o deşi consumase băuturi alcoolice şi nici nu deţinea permis de conducere. „La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au depistat în flagrant delict un […] Articolul VIDEO: Reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o băut şi fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
A accidentat o fetiţă, a plecat de la locul accidentului, apoi s-a prezentat la Poliţie # Monitorul de Neamț
O şoferiţă care a accidentat o fetiţă pe o trecere de pietoni din Piatra Neamţ a părăsit iniţial locul accidentului dar după câteva ore s-a prezentat la Poliţie. „La data de 6 februarie, ora 10:28, la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț s-a prezentat o femeie, care a relatat faptul că, în dimineața aceleiași zile, în jurul […] Articolul A accidentat o fetiţă, a plecat de la locul accidentului, apoi s-a prezentat la Poliţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
6 februarie 2026
20:10
CSM Ceahlăul – buget de avarie. Fostul finanţator asigură salariile jucătorilor până în vară # Monitorul de Neamț
Reprezentanţii CSM Ceahlăul au transmis recent că echipa funcţionează cu un buget de avarie. Până acum, concret, doar fostul finanţator a acceptat să achite salariile curente până în vară. „În ultima perioadă, discuțiile privind identificarea unor soluții concrete pentru stabilitatea financiară a clubului au rămas exclusiv la nivel declarativ. Grupul de lucru constituit de autorități […] Articolul CSM Ceahlăul – buget de avarie. Fostul finanţator asigură salariile jucătorilor până în vară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Reforma administraţiei locale – atât de promisă şi care s-a lăsat atât de aşteptată – pare că e pe cale să se înfăptuiască. La CJ-uri şi primării a ajuns un proiect în acest sens, pare-se agreat în coaliţie şi care urmează a fi cât de curând oficializat. Conform declaraţiilor preşedintelui CJ Neamţ, Daniel Harpa, la […] Articolul Va „curge sânge” la CJ? Trebuie reduse peste 70 de posturi ocupate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
HC Pietricica Neamț aduce la cunoștința iubitorilor de handbal, și de sport în general, că se poate completa Formularul 230 pentru redirecționarea a 3.5% din impozitul achitat pe anul 2025 către acest club pentru a contribui la continuarea dezvoltării sale. HC Pietricica Neamț este în prezent singurul club privat din Neamț participant într-o competiție națională […] Articolul Formularul 230 se poate completa și pentru HC Pietricica apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Controlul efectuat de reprezentanţii ISU la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean s-a soldat cu o amendă de 2.500 de lei şi patru avertismente. „Principalele nereguli constatate în urma controlului inopinat executat astăzi la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț au fost: dotarea cu instalații de iluminat de securitate este asigurată parțial; sistemul de închidere […] Articolul Controlul de la Psihiatrie – amendă de 2.500 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că a fost semnat primul Acord de asociere din cadrul programului integrat de interes județean „Drumuri către spiritualitate și natură – programul de dezvoltare economico-socială a infrastructurii de acces în zonele turistice, monahale și de agrement din județul Neamț”, între Consiliul Județean Neamț și Primăria comunei Borlești. Prin acest acord, […] Articolul Acord pentru „turismul monahal” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
