Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată
Monitorul de Neamț , 9 februarie 2026 11:40
Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit un vehicul parcat și s-a răsturnat, în urma unui accident produs în Târgu-Neamț. Un accident rutier în Târgu-Neamț, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit o mașină parcată și s-a răsturnat, conducătorul auto autoevacuându-se înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Sesizare prin apel la 112 […] Articolul Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 15 minute
11:40
Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată # Monitorul de Neamț
Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit un vehicul parcat și s-a răsturnat, în urma unui accident produs în Târgu-Neamț. Un accident rutier în Târgu-Neamț, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit o mașină parcată și s-a răsturnat, conducătorul auto autoevacuându-se înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Sesizare prin apel la 112 […] Articolul Accident rutier în Târgu-Neamț: autoturism răsturnat după ce a lovit o mașină parcată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum o oră
11:00
A fugit de la locul accidentului, a încercat să paseze vina unei tinere și a fost prins băut: șofer arestat la Piatra-Neamț VIDEO # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat fără permis și sub influența alcoolului a provocat un accident, apoi a încercat să inducă în eroare ancheta. Un bărbat din Piatra-Neamț a provocat un accident rutier, a părăsit locul faptei, a lăsat autoturismul abandonat și a încercat să scape de răspundere punând o tânără fără permis să […] Articolul A fugit de la locul accidentului, a încercat să paseze vina unei tinere și a fost prins băut: șofer arestat la Piatra-Neamț VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
10:50
Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați: doi bărbați reținuți # Monitorul de Neamț
Polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție într-un dosar de furt calificat și distrugere, cu prejudiciu recuperat parțial. Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați, iar componente ale unor utilaje și sisteme electrice au fost sustrase, doi bărbați fiind reținuți de polițiști. Percheziții domiciliare la Bicaz La data de 7 februarie […] Articolul Percheziții la Bicaz după spargeri la firme din Pângărați: doi bărbați reținuți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
09:20
Neliniștea – rana nevindecată a omului despărțit de Dumnezeu Omul contemporan este zbuciumat nu pentru că i-ar lipsi cele materiale, ci pentru că și-a pierdut centrul ființei sale. Trăiește într-o mișcare necontenită, dar fără direcție; comunică neîncetat, dar nu mai cunoaște comuniunea; posedă o mulțime de posibilități, dar rămâne sărac în sens. Această neliniște nu […] Articolul Zbuciumat, risipit, dar chemat acasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Uniunea Europeană se trezeşte din pumni şi dă semne că doreşte reluarea dialogului cu Rusia # Monitorul de Neamț
Nu mai este un secret, pentru cei care au ochi să vadă şi urechi să audă, că la data de 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, guverne europene, care jucau după cum le cânta administraţia Biden a SUA, au convins Ucraina să respingă acordul de pace cu Rusia, care tocmai se scrisese la […] Articolul Uniunea Europeană se trezeşte din pumni şi dă semne că doreşte reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
16:00
Doi turiști din localitatea Marginea, județul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorși de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinși deplasându-se fără echipament adecvat condițiilor de iarnă. „Tinerii erau încălțați cu adidași, fapt care reprezenta un risc major […] Articolul VIDEO: Turişti în adidaşi – întâlnire cu jandarmii montani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
ITM Neamț a desfășurat, în perioada 26–30 ianuarie 2026, o campanie de control în domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor, pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării prevederilor legale privind relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă. Campanie națională de control În perioada 26–30 ianuarie 2026 s-a desfășurat Campania Națională pentru identificarea […] Articolul Controale ITM Neamț în service-uri auto: amenzi de 62.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Bunuri furate dintr-o locuință nelocuită din Văleni au fost recuperate de polițiști, în urma unei sesizări privind sustragerea mai multor obiecte dintr-un imobil nelocuit, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.000 de lei. Bunuri furate dintr-o locuință nelocuită din Văleni La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost […] Articolul Bunuri furate dintr-o locuință nelocuită din Văleni, recuperate de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
11:00
Tâlhărie într-o stație de autobuz din Piatra-Neamț, sesizată prin SNUAU 112, după ce un bărbat a fost agresat și deposedat de telefonul mobil și o sumă de bani. Sesizare prin SNUAU 112 La data de 6 februarie a.c., ora 21:50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un […] Articolul Tâlhărie într-o stație de autobuz din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 februarie 2026
19:00
România de azi este un mare show de comedie, jucat zilnic, fără pauză, fără cortină și fără drept de retragere a publicului. Un spectacol prost regizat, dar intens trăit, în care scena este țara, actorii sunt cetățenii, iar regizorii… invizibili, dar omniprezenți. Comedia rulează constant, intercalată de trei personaje recurente: optimistul, pesimistul și lucidul. Optimistul […] Articolul România de azi este un mare show de comedie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu efective de jandarmi, au acţionat, vineri, 6 februarie, pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar. Concomitent cu acțiunile desfășurate în zona adiacentă a unităților de învățământ au fost desfășurate 4 activități preventive la Școala […] Articolul Poliţiştii nemţeni – acţiuni preventive la unităţi de învăţământ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:20
10 amenzi în valoare de peste 25.000 au fost aplicate recent de oamenii legii pentru „afaceri” cu lemn. „În perioada 5-6 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz și specialiști din cadrul Ocolului Silvic Borca au desfășurat o acțiune pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din domeniul depozitării, prelucrării, transportului şi comercializării […] Articolul „Afaceri” cu lemn – amenzi de peste 25.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
CSM Ceahlăul pierde amicalul de la Bacău cu acelaşi scor înregistrat în campionat # Monitorul de Neamț
CSM Ceahlăul a pierdut meciul amical disputat sâmbătă, 7 februarie, în deplasare la Bacău, cu acelaşi scor cu care a fost învins în campionat de aceeaşi formaţie. Diferenţa constă în faptul că meciul din campionat a fost pe teren propriu, iar între timp de la Ceahlăul au plecat mai mulţi jucători cu statut incontestabil de […] Articolul CSM Ceahlăul pierde amicalul de la Bacău cu acelaşi scor înregistrat în campionat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Băieţel de cinci ani transportat la spital după ce o maşină a intrat într-un parapet # Monitorul de Neamț
Un băieţel în vârstă de cinci ani şi o femeie în vârstă de 62 de ani au fost transportaţi la spital după ce autoturismul în care se afla a lovit un parapet. Accidentul s-a produs sâmbătă, 7 februarie, în comuna Poiana Teiului. „În jurul orei 12:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident […] Articolul Băieţel de cinci ani transportat la spital după ce o maşină a intrat într-un parapet apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un romaşcan în vârstă de 52 de ani s-a ales cu control judiciar după ce a agresat o persoană pe o stradă din municipiu. „Pe 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că […] Articolul Agresiune finalizată cu control judiciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Trei tineri din Piatra-Neamţ s-au ales cu mandate de arestare preventivă după ce şi-au tâlhărit tovarăşul de pahar. „La data de 1 februarie a.c., ora 22.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 54 de ani, din comuna Dragomirești, cu privire […] Articolul Tâlhărit de tovarăşii de pahar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Două accidente soldate cu două victime s-au produs în interval de 10 minute, vineri, 6 februarie, pe şoselele din Neamţ. La ora 12.00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din Roman, conducea un autoturism, în municipiul Roman, ajuns la intersecția cu bulevardul Roman Mușat nu ar fi acordat prioritate de […] Articolul Zece minute: două accidente cu două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
VIDEO: Reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o băut şi fără permis # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 39 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o deşi consumase băuturi alcoolice şi nici nu deţinea permis de conducere. „La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au depistat în flagrant delict un […] Articolul VIDEO: Reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o băut şi fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
A accidentat o fetiţă, a plecat de la locul accidentului, apoi s-a prezentat la Poliţie # Monitorul de Neamț
O şoferiţă care a accidentat o fetiţă pe o trecere de pietoni din Piatra Neamţ a părăsit iniţial locul accidentului dar după câteva ore s-a prezentat la Poliţie. „La data de 6 februarie, ora 10:28, la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț s-a prezentat o femeie, care a relatat faptul că, în dimineața aceleiași zile, în jurul […] Articolul A accidentat o fetiţă, a plecat de la locul accidentului, apoi s-a prezentat la Poliţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
6 februarie 2026
20:10
CSM Ceahlăul – buget de avarie. Fostul finanţator asigură salariile jucătorilor până în vară # Monitorul de Neamț
Reprezentanţii CSM Ceahlăul au transmis recent că echipa funcţionează cu un buget de avarie. Până acum, concret, doar fostul finanţator a acceptat să achite salariile curente până în vară. „În ultima perioadă, discuțiile privind identificarea unor soluții concrete pentru stabilitatea financiară a clubului au rămas exclusiv la nivel declarativ. Grupul de lucru constituit de autorități […] Articolul CSM Ceahlăul – buget de avarie. Fostul finanţator asigură salariile jucătorilor până în vară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Reforma administraţiei locale – atât de promisă şi care s-a lăsat atât de aşteptată – pare că e pe cale să se înfăptuiască. La CJ-uri şi primării a ajuns un proiect în acest sens, pare-se agreat în coaliţie şi care urmează a fi cât de curând oficializat. Conform declaraţiilor preşedintelui CJ Neamţ, Daniel Harpa, la […] Articolul Va „curge sânge” la CJ? Trebuie reduse peste 70 de posturi ocupate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
HC Pietricica Neamț aduce la cunoștința iubitorilor de handbal, și de sport în general, că se poate completa Formularul 230 pentru redirecționarea a 3.5% din impozitul achitat pe anul 2025 către acest club pentru a contribui la continuarea dezvoltării sale. HC Pietricica Neamț este în prezent singurul club privat din Neamț participant într-o competiție națională […] Articolul Formularul 230 se poate completa și pentru HC Pietricica apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Controlul efectuat de reprezentanţii ISU la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean s-a soldat cu o amendă de 2.500 de lei şi patru avertismente. „Principalele nereguli constatate în urma controlului inopinat executat astăzi la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț au fost: dotarea cu instalații de iluminat de securitate este asigurată parțial; sistemul de închidere […] Articolul Controlul de la Psihiatrie – amendă de 2.500 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că a fost semnat primul Acord de asociere din cadrul programului integrat de interes județean „Drumuri către spiritualitate și natură – programul de dezvoltare economico-socială a infrastructurii de acces în zonele turistice, monahale și de agrement din județul Neamț”, între Consiliul Județean Neamț și Primăria comunei Borlești. Prin acest acord, […] Articolul Acord pentru „turismul monahal” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Pompierii nemţeni au efectuat un control inopinat la Psihiatrie, vineri, 6 februarie. „Astăzi, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț a fost desfășurat un control inopinat cu privire la respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Cu această ocazie a fost executat și un exercițiu de evacuare în cazul producerii unei situații de […] Articolul Control inopinat la Psihiatrie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
În sală, pe teren și la poligon: zile de pregătire intensă pentru tinerii polițiști din Neamț # Monitorul de Neamț
În sală, pe teren și la poligon: zile de pregătire intensă pentru tinerii polițiști din Neamț au avut loc în perioada 2–5 februarie, în cadrul unui program de instruire destinat agenților de poliție aflați în perioada de tutelă profesională. Program de pregătire profesională la IPJ Neamț În perioada 2–5 februarie a.c., agenții de poliție absolvenți […] Articolul În sală, pe teren și la poligon: zile de pregătire intensă pentru tinerii polițiști din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Accident cu o victimă. Coliziune între un autoturism şi un autovehicul de colectare a deşeurilor # Monitorul de Neamț
O coliziune între un autoturism şi un autovehicul de colectare a deşeurilor s-a soldat cu o victimă, vineri, 6 februarie, pe un drum din comuna Ion Creangă. „În jurul orei 12:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 207C, în comuna Ion Creangă. În accidentul rutier au fost implicate […] Articolul Accident cu o victimă. Coliziune între un autoturism şi un autovehicul de colectare a deşeurilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Pieton neatent, lovit de mașină pe o stradă din Roman, în dimineața zilei de 5 februarie, după ce acesta s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără a se asigure. Accident rutier La data de 5 februarie a.c., ora 05:35, pe o stradă din municipiul Roman, s-a produs un accident de circulație soldat […] Articolul Pieton neatent, lovit de mașină pe o stradă din Roman, în zori de zi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Accident rutier în Podoleni, în dimineața zilei de 5 februarie, când un minor aflat pe bicicletă a fost rănit în urma unei coliziuni cu un autoturism, la o intersecție din localitate. Accident rutier în Podoleni La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 06:00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de […] Articolul Accident rutier în Podoleni, soldat cu rănirea unui adolescent apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Femei accidentate pe ”zebră” în Piatra-Neamț și Târgu Neamț, în urma a două evenimente rutiere produse în cursul zilei de 5 februarie. Accident rutier în Piatra‑Neamț La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor […] Articolul Femei accidentate pe ”zebră” în Piatra-Neamț și Târgu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
„Păcănele” fără licență au fost identificate de polițiști în două localități din județul Neamț, în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul jocurilor de noroc. Acțiune comună a polițiștilor și inspectorilor ONJN La data de 5 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei din cadrul […] Articolul „Păcănele” fără licență, descoperite în Borca și Hangu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Romașcan iute la mânie, în arest, este rezultatul unui incident sesizat prin apel 112, în municipiul Roman, în urma căruia un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar presupusul agresor a fost reținut de polițiști. Sesizare prin apel 112 La data de 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, […] Articolul Romașcan iute la mânie, în arest. Vezi motivul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Din Germania direct la beci, un tânăr din Roman a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat concubina, pe fondul geloziei. Din Germania direct la beci este traseul unui tânăr de 23 de ani din Roman, reținut de polițiști după un conflict violent izbucnit pe fondul geloziei, în urma căruia au fost încălcate […] Articolul Din Germania direct la beci, după un conflict provocat de gelozie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
83 de lucrări dedicate primăverii, iubirii și expresivității cromatice Expoziție Lucian Gogu Craiu la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț, unde publicul este invitat să descopere universul floral și peisagistic al artistului, într-un demers plastic dedicat iubirii și regenerării. Perioada și eveniment special cu publicul Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț vă invită […] Articolul „Flori pentru Ea” – noua expoziție semnată de Lucian Gogu Craiu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
5 februarie 2026
20:00
Există diferențe care ne despart cu o furie aproape ritualică: credințe, doctrine, ideologii, partide, identități. Ne certăm pe Dumnezeu, pe patrie, pe morală, pe adevăr. Ridicăm ziduri în jurul convingerilor noastre și le apărăm ca pe niște sanctuare. Dar toate aceste granițe se dizolvă instantaneu atunci când în discuție intră banii. Atunci, brusc, toți vorbesc […] Articolul Când este vorba de bani, toți sunt de aceeași religie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Abuzurile asupra copiilor s-au înmulţit în 2025, rezultă din datele statistice oferite de DGASPC Neamţ. Specialiștii Serviciului de asistență și intervenție în situații de abuz, neglijare și trafic din cadrul DGASPC Neamț au instrumentat anul trecut 857 de cazuri de copii aflați în situații de maltratare. În 2024 fuseseră înregistrate 661 astfel de situații, în […] Articolul Statistici îngrijorătoare: abuzurile asupra copiilor s-au înmulţit în 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Peste 10.000 de imobile din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, au fost măsurate și urmează să fie intabulate, gratuit pentru cetățeni, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), anunţă reprezentanţii OCPI Neamţ. Conform acestora, finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027. Rezultatele lucrărilor de […] Articolul Peste 10.000 de gospodării din Vânători-Neamț vor fi intabulate gratuit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
■ vor participa 8 echipe din Liga 4 Neamț, iar jocurile vor avea loc doar la Roman AJF Neamț oferă șansa echipelor din Liga 4 să se întreacă pentru un trofeu județean, dar la fotbal în sală, competiția urmând a avea loc doar în Sala Sporturilor din Roman. Astfel, unele dintre echipele de seniori din […] Articolul AJF Neamț organizează a treia ediție a Cupei de Iarnă la fotbal în sală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Accident cu patru victime. O adolescentă de 15 ani a fost proiectată dintr-un autoturism în afara şoselei # Monitorul de Neamț
Accident cu patru victime produs joi pe E 85 în satul Traian. O adolescentă a fost proiectată, dintr-unul dintre autoturismele implicate, în afara şoselei. „Prin apel la 112, la ora 14:40 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85 în satul Traian din comuna Săbăoani. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme […] Articolul Accident cu patru victime. O adolescentă de 15 ani a fost proiectată dintr-un autoturism în afara şoselei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Ținutul Neamțului a fost clasat pe locul 4 în Top „Destinațiile FIJET România 2026”, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. Este vorba despre un proiect al Clubului Presei de Turism – FIJET România, care evidențiază cele mai valoroase destinații turistice din țară, locuri unde lucrurile se fac bine și unde eforturile comunităților locale merită recunoaștere și […] Articolul Ținutul Neamțului – locul 4 într-un top naţional apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Controale rutiere în Războieni și Răucești, ambii conducători erau sub influența alcoolului Doi șoferi cu alcoolemii peste limită au fost depistați în trafic de polițiștii nemțeni, în urma unor controale în trafic. Primul caz, dimineața La data de 4 februarie a.c., ora 08:18, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au depistat în flagrant un bărbat, […] Articolul Doi șoferi cu alcoolemii peste limită, dosare penale deschise apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un adolescent de 15 ani a fost accidentat, joi, 5 februarie, în timp ce se deplasa pe o bicicletă, pe o stradă din Podoleni. „La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 06:00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe strada Sfânta Treime, din […] Articolul Minor pe bicicletă şi băut, accidentat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Localităţi din Neamţ în zonă de restricţie din cauza pestei porcine şi a influenţei aviare # Monitorul de Neamț
Instituția Prefectului – Județul Neamț a organizat, în data de 5 februarie 2026, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț, în contextul confirmării unor focare de pestă porcină africană și influență aviară, cu impact asupra unor zone din județul Neamț. „Ședința a fost condusă de subprefectul județului Neamț, Iulian Jugan, și a avut […] Articolul Localităţi din Neamţ în zonă de restricţie din cauza pestei porcine şi a influenţei aviare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
O femeie în vârstă de 58 de ani a fost accidentată pe o trecere pentru pietoni din Piatra Neamţ, pe 5 februarie. „La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul […] Articolul Femeie accidentată pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Polițiștii au pus în executare un mandat emis de Judecătoria Târgu-Neamț Bărbat din Brusturi, dus la închisoare pentru fapte cu violență, după ce polițiștii au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei emis pe numele său. Mandat de executare pus în aplicare La data de 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție […] Articolul Bărbat din Brusturi, dus la închisoare pentru fapte cu violență apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina s-a oprit pe un teren agricol Mașină ieșită de pe carosabil lângă Ion Creangă, după ce un șofer în vârstă de 75 de ani a pierdut controlul volanului, iar o pasageră a fost rănită. Mașină ieșită de pe carosabil lângă Ion Creangă La data de 4 februarie a.c., […] Articolul Mașină ieșită de pe carosabil lângă Ion Creangă, o femeie rănită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Imagini intime filmate fără drept și amenințări cu publicarea lor online Șantaj cu imagini intime la Piatra-Neamț, într-un dosar instrumentat de polițiști, în care doi tineri au fost reținuți după efectuarea unor percheziții domiciliare. Percheziții într-un dosar de șantaj cu imagini intime la Piatra-Neamț La data de 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului […] Articolul Șantaj cu imagini intime la Piatra-Neamț: doi tineri reținuți după percheziții apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Conferință dedicată memoriei unor personalități ale aviației militare, în Sala Cupola Aviatori militari nemțeni de elită vor fi evocați marți, 10 februarie 2026, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în cadrul unei conferințe dedicate istoriei aviației militar. Eveniment dedicat istoriei aviației Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în parteneriat cu Fundația „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu“, […] Articolul Aviatori militari nemțeni de elită, conferință la Biblioteca Județeană Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
4 februarie 2026
20:10
Un bărbat de 30 de ani din Piatra Neamț este vizat de acuzații de înșelăciune formulate de mai multe femei, după ce ar fi solicitat sume de bani pe care ulterior nu le-ar mai fi returnat, conform www.cancan.ro. Conform sursei citate, metoda folosită consta în iniţierea unor conversaţii pe reţelele sociale, iar la un moment […] Articolul Pietrean acuzat de înşelăciune. A păcălit mai multe femei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Suntem fericiți, ni se repetă zilnic, cu zâmbetul pe buze și cardul în mână. Avem malluri în fiecare cartier, catedrale ale consumului ridicate pe locul vechilor nevoi reale. Rafturile sunt pline, luminile sunt puternice, vitrinele ne promit vieți care nu sunt ale noastre. Produsele sunt ale altora, profiturile pleacă în altă parte, dar iluzia rămâne: […] Articolul Avem de toate și nu ne lipsește nimic – așa ni se spune apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.