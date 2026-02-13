România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia
Antena Sport, 13 februarie 2026 10:50
România a fost repartizată joi în Grupa B4 din Liga Națiunilor în urma tragerii la sorți, acolo unde va avea parte de dueluri dificile cu echipe solide, și anume Polonia, Bosnia și Suedia. În urmă cu puțin timp, FRF a publicat programul exact al “tricolorilor” pentru meciurile care se vor întinde pe parcursul toamnei anului […] The post România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
11:10
Continuă scandalul pe tema meciului Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României, când scorul de 2-2 a fost decis în urma unei faze controversate. Gigi Becali a acuzat arbitrajul la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan […] The post Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au “o problemă cu Gigi” appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
11:00
“Dacă nu e AI, atunci e scandal”. Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico # Antena Sport
Frenkie De Jong nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului din turul semifinalei Cupei Spaniei dintre Barcelona și Atletico Madrid, scor 4-0 pentru trupa rojiblanco. Mijlocașul olandez nu percepe motivul pentru care golul catalanilor din repriza secundă, marcat de Pau Cubarsi, a fost anulat pe motiv de offside. Atletico Madrid a “demolat-o” pe Barcelona […] The post “Dacă nu e AI, atunci e scandal”. Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
10:50
România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia # Antena Sport
România a fost repartizată joi în Grupa B4 din Liga Națiunilor în urma tragerii la sorți, acolo unde va avea parte de dueluri dificile cu echipe solide, și anume Polonia, Bosnia și Suedia. În urmă cu puțin timp, FRF a publicat programul exact al “tricolorilor” pentru meciurile care se vor întinde pe parcursul toamnei anului […] The post România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
10:40
Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena. Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după World Cup 2026. […] The post Carlo Ancelotti semnează până în 2030 appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:00
Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă “de foc” în Liga Națiunilor: “Nu mă așteptam” # Antena Sport
Ciprian Marica a fost unul dintre foștii jucători de națională care au oferit reacții după ce România și-a aflat adversarele din Nations league. “Tricolorii” vor da în grupa B4 peste Polonia, Bosnia și Suedia, trei adversare extrem de dificile și de incomode pentru naționala noastră. Delegația României a fost prezentă joi la Bruxelles, acolo unde […] The post Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă “de foc” în Liga Națiunilor: “Nu mă așteptam” appeared first on Antena Sport.
10:00
“Un meci a fost interzis!” Ce scrie presa din Kosovo, după ce UEFA i-a scos din grupa României # Antena Sport
UEFA Nations League rămâne o competiţie extrem de importantă, dacă ţinem cont că România a ajuns la barajul de calificare la World Cup 2026 pentru că a câştigat grupa din Nations League din 2024, când a obţinut şase victorii în Liga C. Tricolorii vor fi în grupă cu Polonia, Bosnia şi Suedia. În primă fază, […] The post “Un meci a fost interzis!” Ce scrie presa din Kosovo, după ce UEFA i-a scos din grupa României appeared first on Antena Sport.
09:30
“Am primit o lecție”. Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei # Antena Sport
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a deplâns faptul că jucătorii săi “nu au jucat ca o echipă” şi au primit “o lecţie” joi seară împotriva lui Atletico Madrid (0-4), în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei. “Nu am jucat bine în prima repriză, nu am jucat ca o echipă. Distanţa dintre jucătorii noştri a fost mult […] The post “Am primit o lecție”. Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei appeared first on Antena Sport.
09:30
Dacă Mircea Lucescu se retrage înainte de barajul cu Turcia, iar Gică Hagi nu acceptă să preia naţionala, pe lista lui Răzvan Burleanu ar putea apărea un nume surpriză. Este vorba e Victor Piţurcă. Cine îl propune pentru banca naţionalei României? Eugen Neagoe, fostul lui colaborator, crede că Piţurcă ar accepta să preia naţioanal chiar […] The post A fost avansat numele lui Victor Piţurcă pentru banca României: “Cred că s-ar băga” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
09:10
Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă” # Antena Sport
Luca Băsceanu, jucătorul de la care a plecat un scandal imens în urma meciului de cupă dintre Universitate a Craiova și FCSB, a acordat câteva declarații după egalul din Bănie care i-a eliminat pe roș-albaștri din competiție. Deși fotbalistul oltenilor nu a vorbit deloc despre faza presupului henț acuzat de oficialii campioanei, el a transmis […] The post Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă” appeared first on Antena Sport.
09:00
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 # Antena Sport
Gigi Becali a acuzat arbitrajul la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali acuză că a fost un henţ înainte de gol, la Luca Băsceanu. […] The post Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 appeared first on Antena Sport.
08:40
Radu Drăguşin a rămas la Tottenham în această iarnă, cu toate că multe cluburi şi-au manifestat interesul pentru el. Dacă englezii au vrut un transfer definitiv, AC Milan sau Juventus l-au vrut doar sub formă de împrumut pe român. Motivul? Fundaşul nu începuse să joace pentru englezi, în contextul în care abia era refăcut după […] The post Clubul uriaş care vrea să-l transfere pe Radu Drăguşin din vară appeared first on Antena Sport.
08:40
În Regulamentul Sportiv, punctul 33.1, apare această propoziție: ”Pilotul trebuie să conducă mașina singur și neasistat.” Propoziția în cauza a generat, de-a lungul vremii, multe interpretări și a cauzat multe schimbări. Modificările de regulament care intră în vigoare în acest sezon pun din nou în discuție acest punct. Cât de „asistat” e pilotul în realitate? […] The post Cât de asistat e pilotul de Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție la TV imediat după finalul meciului din Cupa României dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de accidentarea lui Florin Tănase. Patronul roș-albaștrilor a declarat că vineri se va afla situația clară a fotbalistului ieșit de pe teren în minutul 7, deși […] The post Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:10
Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei # Antena Sport
Atletico Madrid este cu un pas în finala Cupei Spaniei, după ce a „demolat-o” pe Barcelona în manșa tur a semifinalelor. Gruparea antrenată de Diego Simeone nu a avut milă de campioana din La Liga și a marcat toate cele patru goluri încă din prima repriză. Catalanii nu s-au putut baza la această dispută pe […] The post Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei appeared first on Antena Sport.
12 februarie 2026
23:50
Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1 # Antena Sport
Elias Charalambous (45 de ani) a acuzat şi el arbitrajul, la fel ca Gigi Becali (67 de ani) şi Mihai Stoica (60 de ani), după eliminarea FCSB-ului din Cupa României. Charalambous a susţinut, la fel ca Mihai Stoica şi Becali, că a fost henţ la Luca Băsceanu la golul 2 marcat de Universitatea Craiova, prin […] The post Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
23:40
Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) riscă să rateze derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, crucial pentru FCSB în lupta pentru play-off. Tănase va face un RMN în cursul zilei de vineri, dar şansele să evolueze în derby sunt reduse. Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din campionat, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida vine […] The post Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB appeared first on Antena Sport.
23:30
Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” # Antena Sport
Adrian Porumboiu, fostul arbitru internaţional, a făcut lumină în cazul fazei pe care Gigi Becali a contestat-o în timpul meciului Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Acest rezultat a dus la eliminarea roş-albaştrilor din competiţie. Gigi Becali nu a vrut să accepte acest rezultat şi a acuzat că […] The post Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” appeared first on Antena Sport.
23:20
FCSB a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a fost ținută în șah de Universitatea Craiova. Cele două formații au încheiat partida la egalitate, scor 2-2, iar oltenii au mers mai departe de pe primul loc în grupă. Echipa lui Elias Charalambous a cerut un henț la faza prin care gruparea din Bănie […] The post Mihai Stoica, reacție fulgerătoare după eliminarea FCSB-ului din Cupă: „E jenant” appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj oribil la adresa brigăzii de arbitri de la meciul Universitatea Craiova – FCSB, care a consfinţit eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României. Supărat pe brigada de arbitri condusă de Horaţiu Feşnic (36 de ani), central care i-a produs lui Gigi Becali ultima “retragere” din fotbal (după un […] The post Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile” appeared first on Antena Sport.
23:00
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a remizat pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 2-2. Campioana din Liga 1 avea nevoie de victorie pentru a obține calificarea în sferturi, iar rezultatul l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Octavian Popescu nu a scăpat nici de această dată de criticile patronului roș-albaștrilor, el […] The post Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” appeared first on Antena Sport.
23:00
De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY) # Antena Sport
Giannis Antetokounmpo va rata All-Star Game 2026, ce va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Locul său va fi luat de De’Aaron Fox, jucătorul lui San Antonio Spurs. Fox va face parte din echipa USA Stripes, in timp ce jucătorul lui Miami Heat, Normal Powell, […] The post De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
22:50
Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș # Antena Sport
Faza grupelor Cupei României s-a încheiat joi cu partidele dintre Universitatea Craiova și FCSB, respectiv Gloria Bistrița și UTA. Astfel, s-au aflat toate cele opt echipe calificate în sferturile de finală. Capul de afiș al acestei faze va fi duelul dintre formația antrenată de Filipe Coelho și CFR Cluj, care se va disputa pe stadionul […] The post Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” # Antena Sport
Gigi Becali a fost un car de nervi după Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, din ultima etapă a grupelor Cupei României, ceea ce a dus la eliminarea roş-albaştrilor. Patronul roş-albaştrilor a contestat golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali […] The post Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” appeared first on Antena Sport.
22:30
Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB # Antena Sport
David Popa a marcat în Universitatea Craiova – FCSB golul de 2-2, la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren. În minutul 61, Popa a intrat, în locul lui Joao Paulo, jucător sosit recent de la Oţelul Galaţi. Tânărul de 18 ani a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie. […] The post Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB appeared first on Antena Sport.
22:30
Univ. – FCSB 2-2. Gruparea lui Elias Charalambous, eliminată din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B # Antena Sport
Universitatea Craiova și Gloria Bistrița sunt echipele calificate în sferturile Cupei României din Grupa B. Oltenii și-au păstrat invincibilitatea în fața FCSB-ului și au remizat pe teren propriu contra campioanei. De cealaltă parte, Gloria Bistrița a produs surpriza serii și a învins-o pe UTA cu scorul e 1-0, reușind o calificare fantastică mai departe. Rezultatele […] The post Univ. – FCSB 2-2. Gruparea lui Elias Charalambous, eliminată din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:00
Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: “Sper să fie acolo” # Antena Sport
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a propus un jucător la echipa naţională a României, după victoria “câinilor” cu Hermannstadt, scor 2-0, care a adus şi calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Este vorba despre Raul Opruţ, jucător care are un sezon foarte bun în tricoul alb-roşu. Fundaşul stânga de 28 de ani este […] The post Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: “Sper să fie acolo” appeared first on Antena Sport.
22:00
Emoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova # Antena Sport
FCSB a primit o veste proastă după doar câteva minute de la startul partidei cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupelor Cupei României. Florin Tănase s-a accidentat și a ieșit de pe teren, fiind înlocuit de Mihai Lixandru. Antena Sport a reușit să afle motivul pentru care golgheterul roș-albaștrilor a cerut să fie schimbat, […] The post Emoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova appeared first on Antena Sport.
21:50
Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni # Antena Sport
Fanii Universităţii Craiova au protestat faţă de programul din Cupa României. Ultraşii olteni au afişat un banner în care criticau programul acestei competiţii. Înaintea meciului cu FCSB, Craiova ocupa primul loc în grupa B din Cupa României, cu 6 puncte. FCSB era abia pe 4 în grupă, cu 3 puncte. UTA şi Petrolul ocupau locurile […] The post Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni appeared first on Antena Sport.
21:30
Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong! # Antena Sport
Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a comentat după meciul câştigat de Dinamo, cu 2-0, cu echipa lui şi incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong. În prima repriză, scoţianul l-a împins pe Dorinel Munteanu. El încerca să repună repede şi a fost deranjat că Dorinel Munteanu întârzia faza. Dorinel Munteanu, […] The post Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong! appeared first on Antena Sport.
21:30
Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! 7 meciuri fără victorie pentru tehnicianul român # Antena Sport
Parcursul de coșmar al lui Marius Șumudică în Arabia Saudită continuă, după ce Al-Okhdood a suferit o nouă înfrângere în actuala ediție a Saudi Pro League. Gruparea pregătită de tehnicianul român pare tot mai departe de salvarea de la retrogradare, în condițiile în care a bifat a șaptea partidă consecutivă fără succes. Al Hazem – […] The post Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! 7 meciuri fără victorie pentru tehnicianul român appeared first on Antena Sport.
21:20
Mihai Stoica a rămas fără permis de conducere! Ce a făcut înainte de Universitatea Craiova – FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a avut probleme înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi FCSB, din etapa a treia a grupelor Cupei României. Formaţia roş-albastră joacă de două ori pe Ion Oblemenco săptămâna aceasta, urmând să revină pe arena din Bănie duminică, pentru meciul de campionat. FCSB va sta în toată această perioadă la Craiova, dar deplasarea nu […] The post Mihai Stoica a rămas fără permis de conducere! Ce a făcut înainte de Universitatea Craiova – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:10
Reacţia lui Dennis Politic după ce fanii lui Dinamo l-au înjurat şi au aruncat cu bani falşi înspre el! # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a avut o primire ostilă din partea fanilor lui Dinamo la meciul din Cupă al “câinilor” cu Hermannstadt. Suporterii lui Dinamo au pregătit bani falşi, personalizaţi, cu chipul lui, o acţiune asemănătoare fanilor lui AC Milan atunci când Donnarumma i-a înfruntat pe rossoneri în Champions League. Dennis Politic, despre primirea […] The post Reacţia lui Dennis Politic după ce fanii lui Dinamo l-au înjurat şi au aruncat cu bani falşi înspre el! appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Marcelo, antrenorul Stelei la volei, poate să urce în orice moment pe scenă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Marcelo, antrenorul Stelei la volei, poate să urce în orice moment pe scenă appeared first on Antena Sport.
20:50
FCSB joacă împotriva celor de la Universitatea Craiova pentru calificarea în sferturile Cupei României, dar campioana din Liga 1 are probleme mari încă din primele minute ale partidei. Florin Tănase a cerut schimbare după doar șase minute și a fost înlocuit de Mihai Lixandru, asta după ce gruparea antrenată de Filipe Coelho a și deschis […] The post Teroare la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat și a cerut imediat să fie înlocuit appeared first on Antena Sport.
20:30
Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe # Antena Sport
Naționala de fotbal a României și-a aflat joi seară adversarele din Nations League B, după un parcurs de excepție în Liga C, cu 18 puncte din 18 posibile, alături de Mircea Lucescu. Polonia, Bosnia și Suedia vor fi echipele cu care selecționata pregătită de Mircea Lucescu se vor lupta pentru un loc în elita fotbalului […] The post Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe appeared first on Antena Sport.
20:20
Gică Popescu, prima reacţie după ce s-a scris că Hagi îi cedează acţiunile la Farul pentru a fi selecţioner! # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) a transmis că şi-ar dori ca Gică Hagi (61 de ani) să devină selecţionerul României, dar că nu ar vrea ca acest lucru să se întâmple pe fondul problemelor de sănătate ale lui Mircea Lucescu (80 de ani). Gică Popescu a spus despre întâlnirea lui şi a lui Gică Hagi […] The post Gică Popescu, prima reacţie după ce s-a scris că Hagi îi cedează acţiunile la Farul pentru a fi selecţioner! appeared first on Antena Sport.
20:20
Denis Drăguş, prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din Nations League: “Ne-am câştigat acest drept” # Antena Sport
Denis Drăguş a oferit prima reacţie din tabăra României, după ce tricolorii şi-au aflat adversarele din Nations League. În toamnă, după World Cup 2026, România va întâlni Polonia, Bosnia şi Suedia. În 2026, tricolorii vor juca în Liga B din Nations League, acolo au promovat după parcursul bun din 2024, când au câştigat toate meciurile […] The post Denis Drăguş, prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din Nations League: “Ne-am câştigat acest drept” appeared first on Antena Sport.
20:00
Dinamo – Hermannstadt 2-0. „Câinii” merg la braț alături de sibieni în faza sferturilor. Clasamentul final din Grupa D # Antena Sport
Dinamo București a obținut o victorie clară în fața celor de la Hermannstadt, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Formația antrenată de Zeljko Kopic a obținut calificarea în faza sferturilor, alături de sibieni, care aveau deja bifată calificarea mai departe. Tot în cadrul Grupei D, FC Botoșani și Farul Constanța au obținut victorii în […] The post Dinamo – Hermannstadt 2-0. „Câinii” merg la braț alături de sibieni în faza sferturilor. Clasamentul final din Grupa D appeared first on Antena Sport.
19:30
Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) anunţa că Valentin Creţu (37 de ani) şi Daniel Bîrligea (25 de ani) nu vor juca în partida FCSB-ului din Cupa României cu Universitatea Craiova. Patronul campioanei s-a răzgândit, iar cei doi sunt titulari în duelul roş-albaştrilor cu Universitatea Craiova. Creţu şi Bîrligea, titulari cu Universitatea Craiova! Gigi Becali anunţa […] The post Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut! appeared first on Antena Sport.
19:00
Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat” # Antena Sport
În vara anului 2023, Real Madrid a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să i-l „fure” Barcelonei pe „Messi” al Turciei. Arda Guler pleca de la Fenerbahce pentru suma de 26 de milioane de euro, dar fotbalistul nu s-a adaptat la vicecampioana din La Liga. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, […] The post Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat” appeared first on Antena Sport.
19:00
Scandal în Dinamo – Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit # Antena Sport
Momente tensionate au avut loc în minutul 28 al meciului Dinamo – Hermannstadt, unul cu o miză uriaşă pentru “câini”, calificarea în sferturile Cupei României. Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu, a mişcat o minge, pentru ca Armstrong să nu poată repune repede, iar scoţianul l-a împins pe tehnician. Danny Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis […] The post Scandal în Dinamo – Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit appeared first on Antena Sport.
18:40
Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Milano Cortina: “Fac jocurile agresorilor” # Antena Sport
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat joi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) că “face jocul Rusiei” după descalificarea la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a sportivului Vladislav Gheraskevici, care a vrut să poarte o cască în timpul competiţiei în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti, informează AFP. “Mişcarea olimpică trebuie să contribuie la […] The post Volodimir Zelenski a răbufnit după descalificarea sportivului ucrainean de la Milano Cortina: “Fac jocurile agresorilor” appeared first on Antena Sport.
18:40
Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui # Antena Sport
Antonio Cassano (43 de ani), fost fotbalist, printre altele, la Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter Milano, l-a “distrus” pe Alessandro Bastoni (26 de ani), jucător cotat de către transfermarkt.com la 80 de milioane de euro! Bastoni are a doua cea mai ridicată valoare de piaţă dintre toţi jucătorii Interului, fiind depăşit doar de […] The post Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui appeared first on Antena Sport.
18:40
Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore # Antena Sport
Iga Swiatek s-a oprit în sferturile turneului WTA de la Doha, după ce a fost învinsă în trei seturi de Maria Sakkari, ocupanta locului 52 în ierarhia mondială. Cap de serie numărul 1, poloneza a fost întoarsă de jucătoarea din Grecia, asta deși câștigase primul set cu scorul de 6-2. Iga Swiatek, învinsă de Maria […] The post Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore appeared first on Antena Sport.
17:50
Eugen Neagoe a primit întăriri la Petrolul Ploiești, la câteva zile după succesul contra celor de la Sănătatea Cluj, din grupele Cupei României. Formația prahoveană a transferat gratis un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri la naționala Kazakhstanului. Este vorba despre Abat Aymbetov, fotbalist care a evoluat în sezonul trecut în tricoul celor […] The post Petrolul l-a prezentat pe jucătorul cu 45 de selecții și 9 goluri la națională appeared first on Antena Sport.
17:30
La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş! # Antena Sport
Lachie Neale (32 de ani) şi-a luat lucrurile din casa în care locuia cu soţia lui, Jules, după ce a fost prins înşelând-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Casa a fost scoasă la vânzare, în timp ce cei doi se pregătesc pentru divorţ. Jules şi Lachie Neale […] The post La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş! appeared first on Antena Sport.
17:30
Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de proprii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat” # Antena Sport
În vara anului 2023, Real Madrid a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să i-l „fure” Barcelonei pe „Messi” al Turciei. Arda Guler pleca de la Fenerbahce pentru suma de 26 de milioane de euro, dar fotbalistul nu s-a adaptat la vicecampioana din La Liga. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, […] The post Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de proprii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat” appeared first on Antena Sport.
17:20
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie, de la revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat până la declarațiile făcute în Italia de Raluca Strămăturaru. 1. Revine Petrescu Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal. “Mai am puțin și încep să mă antrenez”, a spus “Bursucul”. Petrescu n-a mai fost pe […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie appeared first on Antena Sport.
17:10
Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie # Antena Sport
Real Madrid va avea un duel infernal în următoarea etapă din La Liga, urmând să primească vizita celor de la Real Sociedad. Alvaro Arbeloa se confruntă cu probleme de lot, iar cea mai mare absență va fi cea a lui Kylian Mbappe. Presa din Spania a dezvăluit că golgheterul „los blancos” refuză să joace în […] The post Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie appeared first on Antena Sport.
17:00
Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool # Antena Sport
Antrenorul principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile, Igor Medved, a fost exclus după ce a încălcat regulile şi valorile echipei privind „consumul de alcool”, a anunţat joi Comitetul Olimpic Finlandez. Şeful echipei olimpice nordice, Janne Hanninen, a refuzat să ofere mai multe detalii. „Nu avem o politică de toleranţă zero faţă de alcool. […] The post Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.