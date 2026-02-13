Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea”

20:20

Gică Popescu (58 de ani) a transmis că şi-ar dori ca Gică Hagi (61 de ani) să devină selecţionerul României, dar că nu ar vrea ca acest lucru să se întâmple pe fondul problemelor de sănătate ale lui Mircea Lucescu (80 de ani). Gică Popescu a spus despre întâlnirea lui şi a lui Gică Hagi […] The post Gică Popescu, prima reacţie după ce s-a scris că Hagi îi cedează acţiunile la Farul pentru a fi selecţioner! appeared first on Antena Sport.