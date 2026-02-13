Dragul meu troll
Adevarul.ro, 13 februarie 2026 11:00
La pace, politicienii vând iluzia numită ”prosperitate”, la război marfa se numește ”victorie”. E o negociere continuă din prima până în ultima zi, iar numărul negustorilor se mărește, un întreg aparat politic, militar, economic, de propagandă, lucrează pentru ca fiecare parte să vândă acest produs.
Premierul Ilie Bolojan, despre intrarea în recesiune tehnică: „Problema fundamentală nu a fost lipsa banilor, ci modul în care au fost utilizați” # Adevarul.ro
După ce Institutul Național de Statistică a confirmat intrarea României în recesiune tehnică la finalul anului 2025, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj în care critică modul în care au fost utilizate resursele statului în perioada în care la șefia executivului se afla Marcel Ciolacu.
Cu sau fără recesiune, nu mai putem trăi din bani împrumutaţi! Rămânem fără pensii şi salarii! # Adevarul.ro
Plătim acum „filosofia” economică a lui Ciolacu: „mă doare în organul genital de deficit”, conform declaraţiei lui Marcel Boloș.
Incident la Gara de Nord. Un vagon a deraiat în timpul unei manevre. Traficul a fost temporar blocat # Adevarul.ro
Un incident tehnic s-a produs vineri dimineață la Gara de Nord București, în timpul unei manevre feroviare, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR. Un vagon a deraiat în Depou.
„Elevul Chivu vs. Maestrul Spalletti”. Românul îl provoacă pe fostul său mentor. Duelul generațiilor în Serie A # Adevarul.ro
Relația dintre Cristi Chivu și Luciano Spalletti a fost mereu una bazată pe respect și sprijin.
„Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”. Centrul Filia retrage acuzațiile împotriva lui Bendeac după declarațiile tinerei implicate în scandal # Adevarul.ro
După zile de controverse online, Centrul Filia a anunțat că a șters postarea în care îl acuza de hărțuire pe Mihai Bendeac, ca urmare a declarațiilor tinerei implicate, care susține că momentul viral de la premiera „Băieți de oraș: Golden Boyz” a fost unul inocent.
Recesiunea tehnică declanșează atacul PSD. Grindeanu: „O rușine pentru întreaga Coaliție”. Câciu: „Bolojan, cel mai slab premier” # Adevarul.ro
Social-democrații au reacționat vineri, 13 februarie, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că ar trebui implementat programul de relansare economică.
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile profesorului Bogdan Glăvan # Adevarul.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere economică, arată datele INS. Deși termenul amintește de criza suferită în perioada 2009-2010, profesorul de economie Bogdan Glăvan explică, pentru „Adevărul”, de ce situația actuală este fundamental diferită.
Poliția de Frontieră Giurgiu dă spre adopție un câine de serviciu retras din activitate. Ciobănescul german are 2 ani # Adevarul.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că va da spre adopție un câine de serviciu, după ce acesta a fost scos din funcțiune. Este vorba despre un câine din rasa ciobănesc german, mascul, care are aproape 2 ani.
Rubio reafirmă legătura „profundă” dintre SUA și Europa, dar avertizează că „vechea lume a dispărut" # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite şi Europa înainte de plecarea sa la Conferinţa de Securitate de la Munchen.
Conferința de Securitate de la München, fondată în 1963, a devenit în timp una dintre cele mai importante reuniuni anuale dedicate strategiei și securității internaționale
Scandal la Olimpiada de iarnă din Italia.
Noapte de coșmar pentru FC Barcelona! Atlético Madrid i-a umilit pe catalani și este aproape calificată în finala Cupei Spaniei # Adevarul.ro
Atlético Madrid a învins-o clar pe FC Barcelona, 4-0, devenind mare favorită la calificarea în finala Cupei Spaniei.
Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, cunoscută pentru expresia „m-a sunat Lia” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi, 12 februarie, decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administraţia Prezidenţială.
UE și NATO renunță la veto și consens, adoptând decizii majoritare dictate de marile puteri pentru eficiență în crize. Această Derivă Imperială sacrifică democrația internă, erodând coeziunea și legitimitatea alianțelor în fața ascensiunii autocrațiilor. Democrația și autocrația se atrag periculos.
România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025.
Un profesor și doi foști elevi, acuzați de viol și agresiune sexuală. Percheziții în Maramureș și Satu Mare la domiciliile lor # Adevarul.ro
Un cadru didactic și doi foști elevi sunt bănuiți de infracțiuni grave de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată. Șase percheziții domiciliare au loc vineri dimineață în județele Maramureș și Satu Mare.
Percheziții în dosarul adăpostului de câini din Vrancea, unde animalele erau maltratate. 1.900 de lei pentru fiecare eutanasiere # Adevarul.ro
Polițiștii din Vrancea au descins, vineri dimineață, 13 februarie, la mai multe adrese din județ, în dosarul care vizează adăpostul privat de câini din Suraia, unde animalele erau maltratate.
Animalul mic, viclean și agil care a inspirat mascotele Jocurilor Olimpice: Tina și Milo cuceresc inimile fanilor la Milano-Cortina # Adevarul.ro
De la un mic animal sălbatic cu blană fină și ochi ageri, care cutreieră Alpii italieni, la erou de pluș iubit de sportivi și fani: Tina și Milo, mascotele oficiale ale Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, fac senzație în tribune și în magazinele oficiale.
Principalii aliați ai NATO nu mai cred că SUA ajută la descurajarea inamicilor - Sondaj Politico # Adevarul.ro
Reputația internațională a Statelor Unite este în declin, alimentând noi semne de întrebare privind stabilitatea ordinii globale care a funcționat timp de decenii și influența Washingtonului pe scena mondială, potrivit unei analize internaționale.
CFR Cluj, în fruntea Europei fotbalistice. Clasamentul în care echipa lui Pancu e prima pe continent # Adevarul.ro
Ardelenii au revenit în cărți pentru calificarea în play-off.
Sabotaj sau ambiție? Super-avionul european de 100 de miliarde de euro, blocat din cauza orgoliilor și disputelor politice dintre Franța și Germania # Adevarul.ro
Un „super-avion” european de 100 de miliarde de euro este la un pas de colaps: ambițiile Franței și Germania blocată de interese contradictorii amenință să transforme FCAS într-un proiect fără viitor.
Meteorologii anunță că vineri, 13 februarie, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime de până la 13 grade. În mai multe zone ale țării sunt așteptate ploi.
Ziua în care Ilie Năstase i-a dat o lecție lui Ion Țiriac. I-a întors moneda, după ce miliardarul l-a tras pe sfoară: „Ce i-am făcut. A rămas blocat!” # Adevarul.ro
Ilie Năstase a rememorat un episod tensionat din relația sa de lungă durată cu Ion Țiriac, petrecut în timpul unui turneu disputat în anii ’70.
Investitori globali cu miliarde în joc și-au arătat interesul pentru combinatul siderurgic Liberty Galați. Cine este pe listă # Adevarul.ro
Combinatul siderurgic Liberty Galați intră în vizorul investitorilor globali: prețul de pornire al licitației este de 690 de milioane de euro, iar pe listă se află nume de top din industria oțelului.
Deplasare cu peripeții: FCSB eliminată din Cupă, iar Mihai Stoica din trafic. Oficialul roș-albaștrilor a rămas fără permis de conducere la Craiova # Adevarul.ro
Mihai Stoica se confruntă din nou cu suspendarea permisului de conducere, un episod care amintește de incidentul similar din 2013.
„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul lui Orban: „M-am lăsat sedus” # Adevarul.ro
Scandalul care zguduie politica maghiară înaintea alegerilor parlamentare ia amploare. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, susține că guvernul condus de Viktor Orban a orchestrat o „capcană cu miere”.
Cardiologii dezvăluie cele cinci secrete ale unei inimi sănătoase: obiceiuri simple de zi cu zi care pot preveni bolile cardiovasculare # Adevarul.ro
Cardiologii spun că mici schimbări în obiceiurile zilnice pot aduce beneficii mari pentru sănătatea inimii. Ei recomandă consumul mai multor alimente vegetale, activitatea fizică, socializarea și consumul băuturilor fără zahăr.
Arbitrul care și-a cerut în căsătorie partenerul pe stadionul din Köln, bătut măr chiar în fața casei sale. Al doilea incident în decursul a trei zile # Adevarul.ro
Arbitrul german Pascal Kaiser a fost agresat de două ori la domiciliul său.
Coșmar încheiat pentru Dan Petrescu. Antrenorul revine pe bancă, după șase luni de tratament complex # Adevarul.ro
Fostul tehnician de la CFR Cluj și-a anunțat întoarcerea în fotbal.
Codul secret folosit de Prințul Andrew pentru a introduce femei la Palatul Buckingham. Noi dezvăluiri din dosarele Epstein # Adevarul.ro
Un cod repetat ani la rând ar fi fost folosit de Prințul Andrew pentru a permite accesul unor tinere femei în Palatul Buckingham, potrivit unor dezvăluiri apărute în presa britanică. Formula „Doamna Windsor va sosi în curând” ar fi funcționat drept parolă pentru a ocoli verificările obișnuite de sec
Zaharova anunță că Rusia nu va participa la Consiliul lui Trump, însă „sunt consultări pentru formularea unei poziții oficiale” # Adevarul.ro
Rusia nu va trimite delegați la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, programată să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unei conferințe de presă.
România, far călăuzitor în protejarea planetei. The Guardian: „Doar Suedia poluează mai puțin” # Adevarul.ro
The Guardian scrie despre România că a reușit să decupleze creșterea economică de poluare mai rapid decât oriunde altundeva în Europa și, poate, chiar în lume.
Meseria râvnită de IT-iștii care caută noi joburi: „De muncă este suficient, dar nu în birouri confortabile” # Adevarul.ro
Mesajul ironic al unui român care a reclamat că tot mai mulți IT-iști își doresc să se reprofileze ca electricieni a stârnit dispute aprinse în mediul on-line. Mulți programatori susțin că meseria de electrician le-ar fi la îndemână, chiar și numai cu ajutorul unui curs de specializare.
Hunedoara și Oțelu Roșu, „înfrățite” prin oțel. Destinul fostelor centre metalurgice din sud-vestul României # Adevarul.ro
Aflate la o distanță de doar 80 de kilometri, orașele Hunedoara și Oțelu Roșu sunt apropiate și prin istoria lor industrială. Au fost centre siderurgice importante, iar combinatele lor, închise în ultimii ani, vor avea același patronat.
Ucraina, în pragul celui de-al cincilea an de război: negocieri fără final, alegeri fără pace? # Adevarul.ro
Procesul de negociere privind ieșirea din războiul ruso-ucrainean pare să fi devenit un scop în sine. În timp ce Ucraina își consumă resursele, Vladimir Putin câștigă timp, Donald Trump urmărește mize politice și financiare, iar Europa înaintează prin proceduri birocratice lente.
Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor greșeli frecvente pe care utilizatorii le fac în mediul online și care pot duce la pierderi financiare, furt de date sau compromiterea conturilor personale.
Cea mai spectaculoasă gară din Banatul montan, renovată după un secol și jumătate. „Palatul” de la Băile Herculane # Adevarul.ro
Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară modernizării gării din Băile Herculane, una dintre cele mai vechi și apreciate clădiri feroviare istorice din România, inaugurată în urmă cu un secol și jumătate.
Cum încearcă Germania să-și protejeze companiile de Apărare în fața Chinei, și chiar de SUA # Adevarul.ro
Germania caută alternative pentru industria sa de apărare, pe fondul unor îngrijorări tot mai mari privind dependența de rivali geopolitici.
Cancerele care vor deveni și mai frecvente până în 2040. Care sunt datele pentru România # Adevarul.ro
Incidența anumitor tipuri de cancer va crește până în 2040, iar impactul în ceea ce privește mortalitatea va fi și mai accentuat, conform Sistemului European de Informații cu privire la Cancer (ECIS).
Cercetătorii au analizat date provenite de la șase instrumente montate pe trei misiuni spațiale și au identificat un nou indiciu privind dispariția apei care a existat cândva pe Marte.
Economia României a crescut spectaculos în ultimul deceniu, ajungând pe locul 26 din 145 de țări # Adevarul.ro
România, alături de Vietnam și India, formează grupul de state care au impresionat, la nivel global, în ultimul deceniu cu performanțele economice. Au urcat spectaculos în clasamentul global al complexității economice și au înregistrat totodată creșteri ale PIB de peste 80%.
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin „nu este o chestiune de zile”: „Lucrurile se pregătesc” # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi, 12 februarie, că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP.
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali # Adevarul.ro
China depășește economic Statele Unite. Războiul Rusiei din Ucraina se transformă într-un conflict înghețat prelungit. Tensiunile din jurul Taiwanului escaladează și riscă să declanșeze un război mondial.
Nicușor Dan: „Pentru fiecare dintre cele trei Parchete, există persoane foarte interesante”. Ce spune despre „speculaţie” referitoare la Marius Voineag # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seară că printre propunerile pentru şefiile celor trei Parchete se numără persoane „foarte interesante".
Motivul pentru care Casa Albă a şters o postare de pe contul vicepreşedintelui JD Vance referitoare la „genocidul armean” # Adevarul.ro
Casa Albă a şters marţi o postare făcută pe reţelele de socializare de pe contul vicepreşedintelui JD Vance care comemora masacrele armenilor drept „genocid", explicând că mesajul, care contrazice poziţia Turciei, aliată cu SUA, a fost postat din greşeală.
Suplimentele, sprijin real sau placebo în pregătirea pentru examen? „Ce îi spui creierului el asta va face”. Ce altceva ajută # Adevarul.ro
Stresul pregătirii pentru examen i-a cuprins și pe părinți, care caută soluții testate pentru a-i ajuta pe copii. Au pus pe listă, pe lângă meditații, administrarea diverselor suplimente de vitamine și minerale. Ce altceva este recomandat să nu piardă din vedere.
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale Eurovision. Cea de-a unsprezecea piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani # Adevarul.ro
Televiziunea Națională a anunțat joi seară cine sunt cei zece finaliști ai Selecției Naționale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.
Când empatia este folosită pentru a manipula. Cum depistezi un partener care confundă grija cu controlul # Adevarul.ro
Ai fost vreodată într-o relație de durată în care te-ai simțit constant confuză, epuizată sau deconectată de tine însuți? Pe de o parte, partenerul părea atent și empatic; pe de alta, apropierea dintre voi venea la pachet cu condiții nespuse, presiune emoțională și manipulare subtilă.
Judecator de la Tribunalul Vâlcea, acuzat de o grefieră că a agresat-o fizic și verbal. Sindicatul reacționează: „Grefierii nu sunt subordonați personali ai nimănui” # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc joi, 12 februarie, la Tribunalul Vâlcea. O grefieră reclamă că a fost agresată verbal și fizic de judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al instanței și candidat la conducerea Curții de Apel Pitești. Poliția a fost chemată să intervină.
