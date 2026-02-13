Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „Mă sună Lia”. Ce pensie va încasa
HotNews.ro, 13 februarie 2026 11:20
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor de la Curtea de Apel București. Aceasta se pensionează începând cu 15 februarie, informează Administraţia Prezidenţială. Judecătoarea Tudor, în vârstă de 51…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
11:20
11:10
Ce au în comun părinții care cresc copii puternici emoțional, descurcăreți și rezistenți la eșecuri? Observațiile unei absolvente Harvard # HotNews.ro
Note mari, rezultate la olimpiade, activități extracurriculare cu nemiluita, reușite vizibile – toate par să fi devenit condiții pentru a avea ceea ce societatea numește „copii buni”. Părinții cred că toată această presiune și standardele…
Acum o oră
11:00
VIDEO „Nu își vor atinge scopurile”: China reacționează dur după ce CIA a publicat un clip în limba mandarină # HotNews.ro
China a afirmat vineri că va lua „toate măsurile necesare” împotriva încercărilor străine de spionaj, reacția venind după difuzarea de către CIA a unui videoclip în mandarină destinat recrutării ofițerilor din armata Beijingului, transmite France…
10:40
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. ANM anunță temperaturi diferite față de normalul perioadei # HotNews.ro
Vremea va fi mai rece decât este normal perioadei din calendar în mai multe regiuni și sunt aștepate ploi, în următoarele două săptămâni, urmând ca din martie temperaturile să crească ușor, potrivit prognozei ANM emise…
10:40
Sorin Grindeanu, atacuri la premier după ce România a intrat în recesiune: „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu spune că PSD „asumă partea lui de responsabilitate” pentru intrarea României în recesiune, dar în mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”. El îi reproșează premierului…
Acum 2 ore
10:30
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune: Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că recesiunea tehnică în care a intrat România este un cost „anticipat și inevitabil” al tranziției pe care a început-o, pentru că vechiul „model economic ne-a pus cu spatele la zid”. …
10:30
Ce este recesiunea tehnică, cum se măsoară și mai ales cum se iese din ea. Cazuri recente din UE # HotNews.ro
În România, recesiunea este măsurată în principal prin evoluția PIB-ului real și este, de regulă, definită ca „recesiune tehnică” atunci când avem două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului față de trimestrul anterior, pe serie…
10:20
Incident feroviar în Gara de Nord. Vagonul unui tren internațional a deraiat în timpul manevrei de împingere către depou # HotNews.ro
Un vagon al trenului internațional IR 401 a deraiat în Gara de Nord, în timpul manevrei de împingere a garniturii către Depoul CFR Călători, iar trenurile care ieșeau și intrau în Gara de Nord au…
10:00
Reacție la excluderea sportivului ucrainean din cauza căștii: „Zelenski crede că Jocurile Olimpice trebuie să-i dea arme” # HotNews.ro
Unul dintre secretele triste ale Jocurilor Olimpice este atmosfera extraordinară de care se poate bucura oricine. Nu doar în arene, ci și în afara lor, bucuria spectatorilor este autentică. Ceea ce trăiești este de neuitat.…
09:40
Pentagonul trimite încă un portavion cu grup de luptă în Orientul Mijlociu / Ce spune presa americană # HotNews.ro
Pentagonul a ordonat unui al doilea grup de luptă cu portavion să se pregătească pentru o desfășurare în regiunea Golfului, potrivit presei americane și AFP, care notează că decizia vine în timp ce Donald Trump…
09:40
În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu…
Acum 4 ore
09:20
ULTIMA ORĂ România a intrat în recesiune tehnică, confirmă Statistica. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e tot mai prudent și apasă frâna # HotNews.ro
Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamna economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansablul întregului…
09:10
Conferința de Securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, începe vineri, 13 februarie. România este reprezentată de o delegaţie din care fac parte doi miniștri și șeful Directoratului…
08:50
VIDEO Primul serial cu Nicholas Cage în rolul principal va putea fi văzut pe ecrane în două feluri # HotNews.ro
Nicolas Cage va apărea în primul său rol principal într-un serial TV când „Spider-Noir” va avea premiera în mai, potrivit Sony și Prime Video, preluate de Reuters. Serialul este o reinterpretare a supereroului Spider-Man, cu…
08:40
În ce condiţii e posibilă o alianţă PSD-AUR? Daniel Băluţă, în studioul HotNews, de la ora 11.00 # HotNews.ro
Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă vorbeşte într-un interviu pentru publicul HotNews despre posibilitatea ca PSD să rupă coaliţia şi să formeze o alianţă cu partidul AUR şi despre disputa pe care o are cu Primarul…
08:40
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac că a hărțuit o femeie. „Din respect pentru declarațiile tinerei” # HotNews.ro
ONG-ul a anunțat joi după-amiază, pe pagina de Facebook, că a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de hărțuire, în timpul unei proiecții a filmului „Băieți de oraș”, după ce femeie vizată…
08:10
Un grup de cercetători susține că AI poate folosi o fotografie a ta pentru a prezice ce salariu vei câștiga # HotNews.ro
O imagine valorează cât o mie de cuvinte sau, poate, un plus consistent la salariu. Cercetători din mediul academic susțin că trăsăturile de personalitate deduse cu ajutorul analizei fotografiilor cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) pot…
08:00
Trump îşi menţine poziţia după videoclipul rasist cu soții Obama prezentați ca maimuțe, postat pe contul lui de socializare # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a continuat joi să minimalizeze reacţia negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâna trecută pe contul său de pe Truth Social, spunând că niciun angajat al Casei…
07:50
Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio # HotNews.ro
Europenii vor fi foarte atenți. Deși dinspre partea americană tonul ar trebui să fie semnificativ mai puțin conflictual în acest an la Conferința de Securitate de la Munchen privind securitatea, Washingtonul nu intenționează să slăbească…
Acum 6 ore
07:30
Uniunea Europeană rămâne puternic dependentă de energiile fosile, în mare parte importate, care reprezintă încă 73% din consumul său de energie primară, scrie Le Monde. Ea trebuie să accelereze dezvoltarea industriilor sale cu emisii reduse…
07:20
Argintul nu iartă: frații Hunt, „joia de argint”și replica din 2026- când reglementatorii au tras frâna în plină bulă # HotNews.ro
În anii ’70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea dolarului american, scrie economistul Laurian Lungu, co-fondator al think tankului Consilium Policy Advisors Group (CPAG) într-o analiză…
07:10
„Probabil că am fi anti-europeni” vs „Avem dreptul la liberă circulație, dar avem și obligații față de stat” / Cum văd rectorii UMF propunerea ca tinerii medici să fie obligați să rămână în țară # HotNews.ro
Un contract „opțional, cu obligații asumate de ambele părți”, care să fie încheiat la intrarea în programul de rezidențiat, ar putea fi o soluție, consideră rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Leonard…
07:00
Carrefour spune adio României. Proprietarii Dedeman au deja o marcă proprie pusă deoparte pentru lanțuri de magazine # HotNews.ro
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în…
07:00
REPORTAJ. Un oraș de 40.000 de locuitori din UE, fostă capitală regală a României, stă de trei luni fără apă potabilă: „Neagră ca pământul” # HotNews.ro
După depistarea bacteriei Clostridium perfringens în mai multe probe din rețea, autoritățile au declarat stare de alertă și au interzis folosirea apei inclusiv pentru igienă în Curtea de Argeș. Sistemele publice se văd mai ales când…
Acum 12 ore
00:30
Nicușor Dan spune că vizita lui George Simion în SUA a fost un eșec: „N-a fost primit de nimeni” # HotNews.ro
Declarațiile au venit după ce președintele a fost întrebat dacă are informații despre acuzațiile omului de afaceri român Dragoș Sprînceană din SUA, care a susținut că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver.
00:00
„Sentiment de urgență”. Concluzia liderilor europeni după summit, pentru ca UE să facă față Chinei și SUA # HotNews.ro
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să aplice reforme pentru redresarea competitivității economiei europene, astfel încât aceasta să facă față mai bine presiunilor din partea Chinei și a Statelor…
00:00
Vânzarea The Telegraph, investigată de guvernul britanic. Afacere de sute de milioane de lire sterline # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunțat joi că a lansat o investigație cu privire la preluarea ziarului The Telegraph de către proprietarii Daily Mail, o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline, potrivit AFP,…
12 februarie 2026
23:30
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgență în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanța unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP, conform Agerpres. „Nu este…
23:20
Mutarea făcută de sportivul ucrainean interzis la Jocurile Olimpice de iarnă pentru casca lui specială. Soluția e așteptată în regim de urgență # HotNews.ro
Vladislav Heraskevich, sportivul ucrainean descalificat, a contestat la Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS / CAS) suspendarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia din proba masculină de skeleton pe motiv că a purtat…
23:00
Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, la o zi după ce l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, că speră la un rezultat „în următoarea lună” în negocierile purtate de Washington…
Acum 24 ore
22:30
Juriul a ales cele 10 piese care vor intra în finala Selecției Naționale pentru Concursul Muzical Eurovision 2026, iar duminică va fi anunțată și a 11-a finalistă, pe baza unui wild card din partea publicului.…
22:10
De ce amână Nicușor Dan numirile la vârful serviciilor de informații. Strategia „de oportunitate” # HotNews.ro
Discuţiile la nivel înalt în interiorul statului român privind numirea şefilor serviciilor secrete „se suspendă în mod deliberat” atunci când „alte subiecte şi tensiuni” sunt pe agenda publică, a declarat joi seară președintele Nicușor Dan,…
22:00
„Țarul frontierelor” anunță retragerea agenților ICE din Minneapolis, după săptămâni de proteste: „Comunitatea este mai sigură” # HotNews.ro
Responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în Minneapolis, oraș marcat în ianuarie de uciderea a doi cetățeni americani de către agenții ICE,…
21:40
VIDEO Nicușor Dan, despre noua amânare de la CCR pe pensiile magistraților: „Îmi doresc o asumare din partea CCR. Evident că e o tergiversare” # HotNews.ro
Pensiile magistraților reprezintă o problemă care a „trenat” în societatea românească și Curtea Constituțională (CCR) trebuie să își asume acest subiect, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă după…
21:40
Nicușor Dan, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: „Sunt niște oameni foarte interesanți printre ei” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, că este „optimist” în privința candidaților înscriși pentru conducerea marilor parchete. Întrebat cum…
21:10
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro (22.948.891,68 de lei), a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română. „Biletul norocos a…
21:00
„Risc ridicat pentru zborurile civile”: Agenția europeană recomandă evitarea spațiului aerian al Iranului # HotNews.ro
Autoritatea europeană de reglementare în domeniul siguranței aviației a recomandat joi companiilor aeriene din Uniunea Europeană să evite spațiul aerian al Iranului până la 31 martie, precizând că prelungește un avertisment emis anterior, potrivit Reuters. …
20:40
Francezii și-au găsit refugiul gastronomic într-un versatil aliment. Cererea a explodat pentru regele proteinelor ieftine, oul # HotNews.ro
Franța a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilității acestora în contextul incertitudinii economice, și tendința urmează să continue, ceea ce îi face pe producători să construiască mai multe adăposturi, a anunțat…
20:10
Vicepremierul UDMR face apel la „înțelepciune” și „maturitate politică” în coaliție: „Avem nevoie cât se poate de repede de buget” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a îndemnat partidele din coaliția de guvernare „să se înțeleagă în cel mai scurt timp posibil” pentru a putea fi aprobat bugetul de stat pentru anul 2026. Întrebat joi la Europa FM…
20:10
Alexandru Muraru cere PSD să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz: „Singura variantă este demisia, nu scuzele” # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a cerut public președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul politic secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, după declarația în care acesta a comparat tăierile de posturi din cadrul SGG cu…
20:10
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă, joi seară, după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden-Biesen din Belgia. Șeful statului va susține declarații de presă la…
19:50
Taximetriștii pornesc greu în cursa licențelor, dar claxonează la ridesharing: „Sunt mașini din toată țara care vin și fac transport alternativ în Capitală. Nimeni nu verifică!” # HotNews.ro
Transportatorii autorizați nu se înghesuie la cele 1.000 de licențe de taximetrie scoase la atribuire de Primăria Municipiului București (PMB) pe 10 februarie. Miercuri, la ora la care s-a deschis biroul la care se puteau…
19:40
Peste jumătate de miliard de euro pentru antiaeriana ucraineană, plus 1.000 de rachete. Anunțul Londrei # HotNews.ro
Regatul Unit va ajuta Ucraina să se apere mai bine împotriva atacurilor aeriene rusești care îi distrug infrastructura energetică, printr-un pachet de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (575 de milioane de euro), a…
19:30
„Ora cu și pentru animale”, aprobată la nivel național. Opționalul va putea fi introdus în orice școală din țară # HotNews.ro
Opționalul școlar „Ora cu și pentru animale”, inițiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și mai multe ong-uri din domeniu, printre care Fundația…
19:10
Două comune se comasează pentru reducerea cheltuielilor. „Comuna rezultată în urma unificării va fi a doua cea mai mare din județ” # HotNews.ro
Autoritățile locale din comunele Beltiug și Socond vor demara săptămâna viitoare procedurile pentru comasarea celor două unități administrativ-teritoriale, conform anunțului făcut de liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma, joi, într-o intervenție la Antena 3. Adrian…
19:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost emis cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic pentru mai multe regiuni. Într-un comunicat de presă, MAE i-a…
18:50
Prima reacție a tinerei de 33 de ani care a finalizat achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman # HotNews.ro
Achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding – vehiculul de investiții controlat de familia Pavăl, care dețin și Dedeman și recent au achiziționat rețeaua Practiker a fost finalizată de fiica lui Dragoş Pavăl, unul din…
18:40
Șeful NATO respinge temerile privind retragerea SUA din rolul de lider al alianței militare: „Statele Unite sunt pe deplin implicate” # HotNews.ro
„Statele Unite rămân ferm implicate în NATO”, a declarat Mark Rutte, respingând temerile potrivit cărora Washingtonul se retrage din rolul său de lider al alianței militare, potrivit The Guardian. Secretarul general al NATO a declarat…
18:30
Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze «prietenilor» lor de la Moscova” / Replica lui Peter Szijjarto # HotNews.ro
Atacul rus de luna trecută asupra ramurii ucrainene a conductei de petrol Drujba, construită de sovietici, a oprit tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit…
18:30
Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor / Cum motivează decizia # HotNews.ro
Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026, relatează GOLAZO.ro. Producătorul din România a câștigat Raliul Dakar la începutul acestui an, la a doua participare. După ce Nasser Al-Attiyah și Fabian…
