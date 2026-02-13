Marcel Ciolacu acuză „o manipulare grosolană” pentru „a acoperi dezastrul din mandatul lui Bolojan” după ce INS a anunțat azi că a fost recesiune și în mandatul său
HotNews.ro, 13 februarie 2026 12:20
Marcel Ciolacu acuză că datele economice din 2024 au fost modificate ca să transforme în recesiune „creșterea economică” din mandatul său, pentru a „estompa dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!”. El vorbește despre o „manipulare…
Acum 15 minute
12:30
Spălare de bani în valoare de milioane de dolari prin OnlyFans, anchetată în Turcia. 16 persoane au fost reținute # HotNews.ro
Turcia a reținut vineri 16 persoane și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de lire (6,9 milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind presupuse activități de spălare de bani legate…
Acum 30 minute
12:20
Marcel Ciolacu acuză „o manipulare grosolană” pentru „a acoperi dezastrul din mandatul lui Bolojan” după ce INS a anunțat azi că a fost recesiune și în mandatul său # HotNews.ro
Marcel Ciolacu acuză că datele economice din 2024 au fost modificate ca să transforme în recesiune „creșterea economică” din mandatul său, pentru a „estompa dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!”. El vorbește despre o „manipulare…
Acum o oră
12:10
Reacție din AUR după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Țara este catastrofal administrată, iar legile, făcute, cu forța la guvern, sunt cât se poate de proaste” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, senatorul Petrișor Peiu, care este economist, vorbește în termeni duri despre Guvernul Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică. El susține că în spatele cuvântului „reformă”…
12:10
Fiul unui fost președinte asasinat va deveni noul prim-ministru al Bangladesh-ului, după prima revoluție de succes a Generației Z și un scrutin cu rezultate istorice # HotNews.ro
Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP), aflat până acum în opoziție, a câștigat alegerile parlamentare de joi la o diferență covârșitoare, revenind la putere după aproape două decenii și deschizând calea lui Tarique Rahman, fiul unui…
12:10
Ce s-a întâmplat pe Bursa de Valori de la București după ce INS a anunțat că România este în recesiune tehnică # HotNews.ro
Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii ședința de vineri, iar rulajul se cifra la 21,04 milioane de lei (4,13 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul…
12:10
STUDIU: Persoanele cu obezitate au un risc crescut de boli cardiovasculare, chiar și în absența altor factori. Ce soluții au la îndemână # HotNews.ro
Obezitatea poate afecta sănătatea inimii independent de hipertensiune, diabet sau colesterol crescut, potrivit unor studii recente. Cercetătorii de la Johns Hopkins și Universitatea din Boston, din SUA, au demonstrat că excesul de greutate provoacă modificări…
12:00
Ianuarie, o lună surprinzătoare. Deși au fost episoade de iarnă „ca pe vremuri”, datele ANM arată că luna a fost mai caldă decât în mod normal # HotNews.ro
Prima lună din 2026 a adus temperaturi peste medie, chiar dacă au fost și două valuri de frig și zile geroase în toate zonele. Ianuarie a adus și câteva recorduri absolute de precipitații, mai ales…
12:00
„Nu ar ajuta pe nimeni”. Mari producători de alimente, apel către Bruxelles înaintea discuțiilor privind termenii de „cârnați” și burgeri” # HotNews.ro
Peste zece companii din industria alimentară au solicitat Comisiei Europene să nu interzică utilizarea termenilor „cârnați” și „burger” pentru produsele care nu conțin carne, scrie The Guardian. Companii precum Linda McCarney Foods, Quorn și THIS…
11:50
Întâlnire Marco Rubio – Volodimir Zelenski, la Munchen: „Vrem ca războiul să se termine” # HotNews.ro
Secretarul de stat american a catalogat atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei drept „teribile” și a insistat că războiul trebuie să se încheie, într-o declarație oferită presei înainte de plecarea la Conferința de Securitate de…
Acum 2 ore
11:40
Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii-cheie pentru România, a anunțat vineri ministra de Externe, Oana Ţoiu, care spune că va avea intervenţii pe teme care privesc securitatea la Marea Neagră. „Mă alătur celor 61 de…
11:20
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „Mă sună Lia”. Ce pensie va încasa # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor de la Curtea de Apel București. Aceasta se pensionează începând cu 15 februarie, informează Administraţia Prezidenţială. Judecătoarea Tudor, în vârstă de 51…
11:10
Ce au în comun părinții care cresc copii puternici emoțional, descurcăreți și rezistenți la eșecuri? Observațiile unei absolvente Harvard # HotNews.ro
Note mari, rezultate la olimpiade, activități extracurriculare cu nemiluita, reușite vizibile – toate par să fi devenit condiții pentru a avea ceea ce societatea numește „copii buni”. Părinții cred că toată această presiune și standardele…
11:00
VIDEO „Nu își vor atinge scopurile”: China reacționează dur după ce CIA a publicat un clip în limba mandarină # HotNews.ro
China a afirmat vineri că va lua „toate măsurile necesare” împotriva încercărilor străine de spionaj, reacția venind după difuzarea de către CIA a unui videoclip în mandarină destinat recrutării ofițerilor din armata Beijingului, transmite France…
Acum 4 ore
10:40
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. ANM anunță temperaturi diferite față de normalul perioadei # HotNews.ro
Vremea va fi mai rece decât este normal perioadei din calendar în mai multe regiuni și sunt aștepate ploi, în următoarele două săptămâni, urmând ca din martie temperaturile să crească ușor, potrivit prognozei ANM emise…
10:40
Sorin Grindeanu, atacuri la premier după ce România a intrat în recesiune: „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu spune că PSD „asumă partea lui de responsabilitate” pentru intrarea României în recesiune, dar în mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”. El îi reproșează premierului…
10:30
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune: Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că recesiunea tehnică în care a intrat România este un cost „anticipat și inevitabil” al tranziției pe care a început-o, pentru că vechiul „model economic ne-a pus cu spatele la zid”. …
10:30
Ce este recesiunea tehnică, cum se măsoară și mai ales cum se iese din ea. Cazuri recente din UE # HotNews.ro
În România, recesiunea este măsurată în principal prin evoluția PIB-ului real și este, de regulă, definită ca „recesiune tehnică” atunci când avem două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului față de trimestrul anterior, pe serie…
10:20
Incident feroviar în Gara de Nord. Vagonul unui tren internațional a deraiat în timpul manevrei de împingere către depou # HotNews.ro
Un vagon al trenului internațional IR 401 a deraiat în Gara de Nord, în timpul manevrei de împingere a garniturii către Depoul CFR Călători, iar trenurile care ieșeau și intrau în Gara de Nord au…
10:00
Reacție la excluderea sportivului ucrainean din cauza căștii: „Zelenski crede că Jocurile Olimpice trebuie să-i dea arme” # HotNews.ro
Unul dintre secretele triste ale Jocurilor Olimpice este atmosfera extraordinară de care se poate bucura oricine. Nu doar în arene, ci și în afara lor, bucuria spectatorilor este autentică. Ceea ce trăiești este de neuitat.…
09:40
Pentagonul trimite încă un portavion cu grup de luptă în Orientul Mijlociu / Ce spune presa americană # HotNews.ro
Pentagonul a ordonat unui al doilea grup de luptă cu portavion să se pregătească pentru o desfășurare în regiunea Golfului, potrivit presei americane și AFP, care notează că decizia vine în timp ce Donald Trump…
09:40
În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu…
09:20
ULTIMA ORĂ România a intrat în recesiune tehnică, confirmă Statistica. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e tot mai prudent și apasă frâna # HotNews.ro
Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamna economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansablul întregului…
09:10
Conferința de Securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, începe vineri, 13 februarie. România este reprezentată de o delegaţie din care fac parte doi miniștri și șeful Directoratului…
08:50
VIDEO Primul serial cu Nicholas Cage în rolul principal va putea fi văzut pe ecrane în două feluri # HotNews.ro
Nicolas Cage va apărea în primul său rol principal într-un serial TV când „Spider-Noir” va avea premiera în mai, potrivit Sony și Prime Video, preluate de Reuters. Serialul este o reinterpretare a supereroului Spider-Man, cu…
Acum 6 ore
08:40
În ce condiţii e posibilă o alianţă PSD-AUR? Daniel Băluţă, în studioul HotNews, de la ora 11.00 # HotNews.ro
Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă vorbeşte într-un interviu pentru publicul HotNews despre posibilitatea ca PSD să rupă coaliţia şi să formeze o alianţă cu partidul AUR şi despre disputa pe care o are cu Primarul…
08:40
Centrul Filia a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac că a hărțuit o femeie. „Din respect pentru declarațiile tinerei” # HotNews.ro
ONG-ul a anunțat joi după-amiază, pe pagina de Facebook, că a șters postarea în care îl acuza pe Mihai Bendeac de hărțuire, în timpul unei proiecții a filmului „Băieți de oraș”, după ce femeie vizată…
08:10
Un grup de cercetători susține că AI poate folosi o fotografie a ta pentru a prezice ce salariu vei câștiga # HotNews.ro
O imagine valorează cât o mie de cuvinte sau, poate, un plus consistent la salariu. Cercetători din mediul academic susțin că trăsăturile de personalitate deduse cu ajutorul analizei fotografiilor cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) pot…
08:00
Trump îşi menţine poziţia după videoclipul rasist cu soții Obama prezentați ca maimuțe, postat pe contul lui de socializare # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a continuat joi să minimalizeze reacţia negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâna trecută pe contul său de pe Truth Social, spunând că niciun angajat al Casei…
07:50
Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio # HotNews.ro
Europenii vor fi foarte atenți. Deși dinspre partea americană tonul ar trebui să fie semnificativ mai puțin conflictual în acest an la Conferința de Securitate de la Munchen privind securitatea, Washingtonul nu intenționează să slăbească…
07:30
Uniunea Europeană rămâne puternic dependentă de energiile fosile, în mare parte importate, care reprezintă încă 73% din consumul său de energie primară, scrie Le Monde. Ea trebuie să accelereze dezvoltarea industriilor sale cu emisii reduse…
07:20
Argintul nu iartă: frații Hunt, „joia de argint”și replica din 2026- când reglementatorii au tras frâna în plină bulă # HotNews.ro
În anii ’70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea dolarului american, scrie economistul Laurian Lungu, co-fondator al think tankului Consilium Policy Advisors Group (CPAG) într-o analiză…
07:10
„Probabil că am fi anti-europeni” vs „Avem dreptul la liberă circulație, dar avem și obligații față de stat” / Cum văd rectorii UMF propunerea ca tinerii medici să fie obligați să rămână în țară # HotNews.ro
Un contract „opțional, cu obligații asumate de ambele părți”, care să fie încheiat la intrarea în programul de rezidențiat, ar putea fi o soluție, consideră rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Leonard…
07:00
Carrefour spune adio României. Proprietarii Dedeman au deja o marcă proprie pusă deoparte pentru lanțuri de magazine # HotNews.ro
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în…
07:00
REPORTAJ. Un oraș de 40.000 de locuitori din UE, fostă capitală regală a României, stă de trei luni fără apă potabilă: „Neagră ca pământul” # HotNews.ro
După depistarea bacteriei Clostridium perfringens în mai multe probe din rețea, autoritățile au declarat stare de alertă și au interzis folosirea apei inclusiv pentru igienă în Curtea de Argeș. Sistemele publice se văd mai ales când…
Acum 12 ore
00:30
Nicușor Dan spune că vizita lui George Simion în SUA a fost un eșec: „N-a fost primit de nimeni” # HotNews.ro
Declarațiile au venit după ce președintele a fost întrebat dacă are informații despre acuzațiile omului de afaceri român Dragoș Sprînceană din SUA, care a susținut că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver.
00:00
„Sentiment de urgență”. Concluzia liderilor europeni după summit, pentru ca UE să facă față Chinei și SUA # HotNews.ro
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să aplice reforme pentru redresarea competitivității economiei europene, astfel încât aceasta să facă față mai bine presiunilor din partea Chinei și a Statelor…
00:00
Vânzarea The Telegraph, investigată de guvernul britanic. Afacere de sute de milioane de lire sterline # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunțat joi că a lansat o investigație cu privire la preluarea ziarului The Telegraph de către proprietarii Daily Mail, o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline, potrivit AFP,…
Acum 24 ore
23:30
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgență în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanța unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP, conform Agerpres. „Nu este…
23:20
Mutarea făcută de sportivul ucrainean interzis la Jocurile Olimpice de iarnă pentru casca lui specială. Soluția e așteptată în regim de urgență # HotNews.ro
Vladislav Heraskevich, sportivul ucrainean descalificat, a contestat la Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS / CAS) suspendarea lui de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia din proba masculină de skeleton pe motiv că a purtat…
23:00
Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, la o zi după ce l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, că speră la un rezultat „în următoarea lună” în negocierile purtate de Washington…
22:30
Juriul a ales cele 10 piese care vor intra în finala Selecției Naționale pentru Concursul Muzical Eurovision 2026, iar duminică va fi anunțată și a 11-a finalistă, pe baza unui wild card din partea publicului.…
22:10
De ce amână Nicușor Dan numirile la vârful serviciilor de informații. Strategia „de oportunitate” # HotNews.ro
Discuţiile la nivel înalt în interiorul statului român privind numirea şefilor serviciilor secrete „se suspendă în mod deliberat” atunci când „alte subiecte şi tensiuni” sunt pe agenda publică, a declarat joi seară președintele Nicușor Dan,…
22:00
„Țarul frontierelor” anunță retragerea agenților ICE din Minneapolis, după săptămâni de proteste: „Comunitatea este mai sigură” # HotNews.ro
Responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în Minneapolis, oraș marcat în ianuarie de uciderea a doi cetățeni americani de către agenții ICE,…
21:40
VIDEO Nicușor Dan, despre noua amânare de la CCR pe pensiile magistraților: „Îmi doresc o asumare din partea CCR. Evident că e o tergiversare” # HotNews.ro
Pensiile magistraților reprezintă o problemă care a „trenat” în societatea românească și Curtea Constituțională (CCR) trebuie să își asume acest subiect, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă după…
21:40
Nicușor Dan, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: „Sunt niște oameni foarte interesanți printre ei” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, că este „optimist” în privința candidaților înscriși pentru conducerea marilor parchete. Întrebat cum…
21:10
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro (22.948.891,68 de lei), a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română. „Biletul norocos a…
21:00
„Risc ridicat pentru zborurile civile”: Agenția europeană recomandă evitarea spațiului aerian al Iranului # HotNews.ro
Autoritatea europeană de reglementare în domeniul siguranței aviației a recomandat joi companiilor aeriene din Uniunea Europeană să evite spațiul aerian al Iranului până la 31 martie, precizând că prelungește un avertisment emis anterior, potrivit Reuters. …
20:40
Francezii și-au găsit refugiul gastronomic într-un versatil aliment. Cererea a explodat pentru regele proteinelor ieftine, oul # HotNews.ro
Franța a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilității acestora în contextul incertitudinii economice, și tendința urmează să continue, ceea ce îi face pe producători să construiască mai multe adăposturi, a anunțat…
20:10
Vicepremierul UDMR face apel la „înțelepciune” și „maturitate politică” în coaliție: „Avem nevoie cât se poate de repede de buget” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a îndemnat partidele din coaliția de guvernare „să se înțeleagă în cel mai scurt timp posibil” pentru a putea fi aprobat bugetul de stat pentru anul 2026. Întrebat joi la Europa FM…
20:10
Alexandru Muraru cere PSD să-i retragă sprijinul politic lui Radu Oprea, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz: „Singura variantă este demisia, nu scuzele” # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a cerut public președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să-i retragă sprijinul politic secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, după declarația în care acesta a comparat tăierile de posturi din cadrul SGG cu…
