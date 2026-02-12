Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de joi. Rulaj de aproape 128 de milioane de lei

13:50

Hota din inox profesională este un element care depășește cu mult rolul strict funcțional, fiind o componentă esențială în organizarea, siguranța și coerența vizuală a spațiilor în care se gătește intens. Concepută pentru a face față unor volume mari de abur, fum și particule de grăsime, aceasta își găsește locul în numeroase tipuri de spații, de la bucătării profesionale clasice până la zone de gătit expuse publicului sau chiar în locuințe private cu dotări premium. Amplasarea corectă și integrarea atentă în designul general pot transforma hota profesională dintr-un echipament pur tehnic într-un element care susține identitatea spațiului.