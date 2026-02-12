Nou parc fotovoltaic mare în România. Norvegienii de la Scatec, cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, încep construcția a 190 MW în sudul țării
Economica.net, 12 februarie 2026 22:20
Compania norvegiană Scatec ASA, firmă cu un portofoliu de peste 4.000 MW regenerabili în operare și cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, anunță demararea construcției unui parc fotovoltaic de 190 MW în România, proiect calificat la schema Contractelor pentru Diferență (CfD).
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
22:50
Oficial: Guvernul a introdus supravegherea extinsă pentu rafinăria Petrotel, benzinăriile Lukoil și perimetrul offshore Trident # Economica.net
Guvernul a adoptat hotărârea prin care se instituie supăravegherea extinsă asupra tuturor activelor Lukoil din România. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial
Acum 15 minute
22:40
Al doilea pod peste Dunăre la Giurgiu. Ce spune un secretar de stat de la Transporturi # Economica.net
Podul Giurgiu - Ruse 2 urmează să fie construit la pachet cu Autostrada București - Giurgiu, spune secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
Acum o oră
22:20
Nou parc fotovoltaic mare în România. Norvegienii de la Scatec, cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, încep construcția a 190 MW în sudul țării # Economica.net
Compania norvegiană Scatec ASA, firmă cu un portofoliu de peste 4.000 MW regenerabili în operare și cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, anunță demararea construcției unui parc fotovoltaic de 190 MW în România, proiect calificat la schema Contractelor pentru Diferență (CfD).
22:20
DOCUMENT Schimbare majoră de la ASF, efecte pentru șoferi. RCA mai ieftin, direct de la PPC, eMAG, Electrica sau Poștă. La ce riscuri se pot expune asigurații? # Economica.net
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pregătit un set de modificări ale Normei 22/2021, care reglementează activitatea brokerilor. Cea mai importantă schimbare, arată un document consultat și de Economica, introduce posibilitatea ca orice entitate comercială, cum ar fi de exemplu marile magazine online ca e-MAG, furnizori de utilități ca PPC sau Electrica ori Poșta Română să poată vinde asigurări direct, fără a avea un parteneriat cu un broker. Un posibil efect va fi scăderea prețului plătit de consumator, cu impact inclusiv pe RCA, cea mai vândută asigurare din România. Pe de altă parte, o astfel de mutare, altfel contestată vehement de brokeri, ar putea aduce și neplăceri eventualilor cumpărători și are potențial de a crea avantaje neconcurențiale.
22:20
Majorare puternică de capital a gigantului american P&G în România. A adus peste 180 de milioane de lei la firmele sale din ţară # Economica.net
Capitalul social al Procter&Gamble Marketing Romania a fost majorat cu peste 91 de milioane de lei, iar firma Detergenti a fost capitalizată cu 90 de milioane de lei în iulie 2025, arată hotărârile acţionarilor obţinute de Economica.net.
22:10
Fostul ministru francez de Interne Bruno Retailleau și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. El promite un referendum privind migrația # Economica.net
Liderul Les Republicains (LR, dreapta), Bruno Retailleau, a afirmat joi că "se pregăteşte să-şi anunţe candidatura la alegerile prezidenţiale" din 2027 din Franţa, într-un mesaj transmis mai multor parlamentari ai partidului său şi consultat de AFP, transmite Agerpres
22:10
Bitcoinul care încălzește case. Americanii folosesc caldura de la minare în loc de calorifer # Economica.net
Căldura reziduală generată de activități industriale și digitale cu consum ridicat de energie, precum centrele de date sau operațiunile de minare de criptomonede, începe să fie privită ca o resursă valoroasă, nu ca un simplu efect secundar.
22:10
Premieră pentru firmele cu capital integral românesc. Fraţii Pavăl, patronii Dedeman, pot deveni cei mai mari angajatori din țară, dacă preiau Carrefour # Economica.net
Fraţii Pavăl, care deţin retailerul de bricolaj Dedeman, ar putea deveni cei mai mari angajatori din România dacă tranzacţia prin care vor prelua Carrefour România se va perfecta şi dacă vor prelua toate firmele prin care operează Carrefour pe piaţa românească, arată calculele Economica.net bazate pe valorile numărului mediu de salariaţi din anul 2024 al tuturor entităţilor juridice implicate în această tranzacţie.
22:00
CFR SA anunță joi vești bune pentru infrastructura feroviară. Începând de astăzi, 12 februarie, ora 20:00, se deschide circulația pe un nou segment modernizat de aproximativ 10 kilometri, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara.
Acum 2 ore
21:50
Consumul de ouă în Franța a ajuns la un nivel record în 2025. Fiecare francez a mânscat în medie 237 de ouă anul trecut # Economica.net
Franţa a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilităţii acestora în contextul incertitudinii economice, şi tendinţa urmează să continue, ceea ce îi face pe producătorii să construiască mai multe adăposturi, a anunţat joi organizaţia reprezentativă a producătorilor de ouă din Franţa, CNPO, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:30
Nicușor Dan: România ar putea ajunge să respecte indicatorii economici pentru adoptarea euro în trei-patru ani. Pensiile magistraților e o problemă care trenează # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un termen de trei-patru ani.
21:20
Marele premiu la Loto 6/49 și-a găsit câștigătorul. Biletul norocos a costat doar 28 de lei # Economica.net
Loteria Română a anunțat că a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 de milioane de euro.
21:10
Lenovo raportează rezultate record pentru al treilea trimestru din anul fiscal 2025 – 2026, de peste 22 de miliarde de dolari # Economica.net
Lenovo Group Limited a prezentat astăzi rezultatele pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2025/26, un trimestru care a înregistrat venituri record, o profitabilitate accelerată și o creștere continuă a veniturilor din AI.
Acum 4 ore
20:50
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de joi. Rulaj de aproape 128 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis cu creşteri pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de joi, iar rulajul total s-a cifrat la aproape 128 de milioane de lei (25,1 milioane de euro), transmite Agerpres.
20:30
China interzice companiilor auto să vândă mașini sub costul de producție, pentru a pune capăt războiului prețurilor care durează de mai mulți ani pe piața locală # Economica.net
Autorităţile chineze au interzis joi producătorilor auto să stabilească preţurile de vânzare ale automobilelor sub costurile de producţie, intensificându-şi măsurile de combatere a unui război prelungit al preţurilor care afectează cea mai mare piaţă auto din lume, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
20:00
Fintechul german NAGA, condus de omul de afaceri român Octavian Pătrașcu, raportează venituri preliminare în scădere pentru exercițiul financiar 2025 # Economica.net
NAGA Group AG anunță astăzi rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2025. Într-un mediu de piață considerat de companie ca fiind unul dificil din punct de vedere structural, aceasta anunță că și-a extins baza de clienți, a avansat procesul de transformare operațională și a menținut o EBITDA pozitivă, în perspectiva unei accelerări a profitabilității în 2026.
19:30
CFR Călători introduce trenuri noi de la Alstom pe ruta Bucureşti – Timișoara din martie # Economica.net
CFR Călători introduce din 1 martie în circulație pe IR 16021, tren format din EMU Alstom Coradia Stream pe relația București Nord - Brașov - Sighisoara - Simeria - Arad -Timișoara, scrie Românian Feroviară.
19:10
Franța și-a prezentat strategia energetică până 2035. Mail multă atenție va fi acordată energiei nuclare și se va miza mai puțin pe regenerabile # Economica.net
Guvernul francez a dezvăluit joi priorităţile strategice ale noii sale politici energetice, printre care se numără şi relansarea energiei nucleare, prin care îşi propune să abordeze provocările legate de suveranitate, competitivitate, putere de cumpărare şi decarbonizare până în 2035, transmite AFP, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
18:50
Conpet anunță că este posibil ca hackerii să fi furat din baza sa date cu caracter personal, în urma atacului cibernetic din 3 februarie # Economica.net
Conpet, operatorul sistemului naţional de transport ţiţei şi derivate prin conducte din România, anunţă, joi, că date cu caracter personal gestionate de societate ar putea să fi fost exfiltrate în urma unui atac cibernetic, transmite Agerpres.
18:40
Oficiali ai mărcii Dacia au confirmat că echipa sa Sandriders va renunța la participarea în Campionatul Mondial de Rally-Raid în următorul sezon.
18:30
Intesa Sanpaolo Bank acordă un împrumut de 9 milioane de euro dezvoltatorului imobilar Redport, pentru construirea proiectului Vitality Est # Economica.net
Compania imobiliară Redport anunță securizarea unei linii de finanțare în valoare de 9 milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Bank România, destinată dezvoltării proiectului rezidențial Vitality Est.
18:10
Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027 # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027, până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026.
18:00
Ungaria nu ar fi trebuit să primească 10 miliarde de euro în decembrie 2023 din fonduri europene, susține Avocata Generală a CJUE. Comisia ar fi cedat atunci șantajului Budapestei # Economica.net
Ungaria nu ar fi trebuit să primească 10 miliarde de euro reprezentând fonduri UE îngheţate, a declarat joi Avocata Generală a Curţii de Justiţie a UE (CJUE), Tamara Capeta, îndemnând Comisia Europeană să îşi schimbe decizia, relatează AFP, transmite Agerpres.
17:30
Statul Român cumpără singurul port la Dunăre al Republicii Moldova. BERD anunță că va finaliza vânzarea Portului Giurgiuleşti către CN APM S.a. Constanța # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiuleşti (GIFP), către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, deţinută de statul român, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare internaţionale, relatează Agerpres.
17:20
Un nou director general la Ursus Breweries. Roman Trzaskalik va prelua funcția începând cu 1 martie 2026 # Economica.net
Ursus Breweries anunță numirea lui Roman Trzaskalik în funcția de director general, începând cu 1 martie 2026.
17:10
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,6 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,59 de miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
17:00
Investitorii individuali scapă de eticheta de “dumb money” și își demonstrează maturitatea # Economica.net
Investitorii individuali se debarasează de eticheta de “dumb money”, nu mai sunt considerați „investitori neexperimentați”, demonstrând maturitate prin niveluri ridicate de implicare, construirea disciplinată a portofoliului, diversificare și conștientizarea contextului macroeconomic, potrivit celui mai recent raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.
Acum 8 ore
16:20
UE şi Algeria îşi consolidează strategiile pentru sectorul de gaze şi tranziţia energetică # Economica.net
Uniunea Europeană şi Algeria au convenit joi să impulsioneze cooperarea strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului energetic din ţara magrebiană, în special în domeniul gazelor naturale, pe măsură ce aceasta avansează în tranziţia spre energii curate, relatează agenţia EFE.
16:10
Viktor Orban, mesaj către Zelenski: Aderarea la UE este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că "aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate", informează MTI.
16:00
Complexul Energetic Oltenia – Proteste spontane la Termocentrala Rovinari şi în cariere # Economica.net
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au organizat proteste spontane în cariere, dar şi la Termocentrala Rovinari.
15:20
Fiul ultimului şah al Iranului cere un atac militar împotriva regimului de la Teheran # Economica.net
Fiul ultimului şah al Iranului, Reza Pahlavi, doreşte să ceară la Conferinţa de Securitate de la Munchen un atac militar rapid al SUA împotriva regimului de la Teheran, după cum a declarat chiar el pentru săptămânalul german Der Spiegel, informează joi EFE.
15:20
Trendyol deschide piețele din regiune pentru comercianții români: peste 1.500 de magazine românești vând în Grecia și mai bine de 1.300 în Bulgaria # Economica.net
Trendyol, marketplace online din Turcia deținut de Alibaba, anunță că accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului comercianților români la noi piețe externe. În prezent, aproximativ 1.500 de selleri români vând pe piața din Grecia, unde vânzările generează, în medie, 30% business suplimentar pentru aceştia. În plus, peste 1.300 de comercianți români vând deja în Bulgaria, la doar două săptămâni de la lansarea acestei opțiuni pe platformă.
15:20
Comisia Europeană a lansat, joi, o procedură de consultare specifică şi o cerere de contribuţii privind competitivitatea sectorului bancar din UE, a informat Executivul comunitar într-un comunicat de presă.
15:20
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Piteşti: Cum va arăta sectorul Poiana – Tigveni din cel lung tronson montan. Va avea 28 de structuri # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova prezintă joi un nou clip din seria animațiilor grafice, 3D, dedicate celui mai lung sector din autostrada transcarpatică, respectiv secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, construită de italienii de la WeBuild.
15:10
Guvernul anunţă că încă nu a primit de la Comisia Europeană scrisoarea privind pierderea a 231 mil. euro, dar că e o chestiune de zile până va veni # Economica.net
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a primit din partea Comisiei Europene scrisoarea privind pierderea celor 231 milioane euro pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR după decizia Curţii Constituţionale de amânare a hotărârii privind pensiile magistraţilor, dar este o "chestiune de zile" până când aceasta o să vină.
15:10
Zitec, lider pe piața de IT & transformare digitală din România, anunță astăzi achiziția companiei românești Equilobe, o companie românească de tehnologie specializată în dezvoltarea de soluții software complexe.
15:00
Suedia va trimite avioane de luptă în patrulare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO # Economica.net
Suedia a anunţat joi că va patrula în jurul Islandei şi Groenlandei cu avioane de luptă Gripen, ca parte a misiunii Santinela Arctică a NATO, relatează Reuters.
15:00
Rama electrică Alstom Coradia Stream 10, fabricată pentru România, a fost recepționată în vederea punerii în circulație cu călători. Face parte din pachetul celor 12 trenuri Alstom prevăzute a fi livrate CFR Călători.
15:00
China confirmă taxele vamale impuse la anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană # Economica.net
Ministerul Comerţului din China a anunţat joi că vor fi impuse taxe vamale la anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană, în urma investigaţiei anti-subvenţii demarate cu mai mult de un an în urmă, transmite DPA.
Acum 12 ore
14:50
Francezii de la Carrefour au anunțat oficial că sunt în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru vânzarea rețelei din România.
14:30
Tranzacție finalizată: Biofarm a vândut terenul din zona Guvernului cu 2.000 de euro/mp. Cine l-a cumpărat # Economica.net
Producătorul de medicamente Biofarm, care a semnat promisiunea de vânzare – cumpărare a unui teren din centrul Bucureștiului, a anunțat finalizarea tranzacției.
14:30
Centrala nucleară cu SMR americane de la Doicești – s-a aprobat decizia finală de invstiție # Economica.net
RoPowerNuclear, compania de proiect pentru centrala nucleară cu SMR americane de la Doicești, urmează să ia decizia finală de investiție în urma votului din Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica de azi.
14:20
Aurul, cel mai tranzacţionat instrument de români în 2025 la XTB. Volume de aproape cinci ori mai mari # Economica.net
Instrumentele financiare bazate pe aur au devenit cele mai tranzacţionate de investitorii români, activitatea fiind de aproape cinci ori mai mare faţă de anul precedent şi devansând tranzacţiile cu CFD-uri bazate pe indici bursieri şi perechi valutare, relevă o analiză realizată de XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
14:10
Criză la Nissan. Pierderile s-au dublat în ultimul trimestru din 2025, în urma costurilor legate de restructurare # Economica.net
Nissan Motor a raportat joi pierderi extinse în trimestrul patru din 2025, costurile legate de restructurare afectând productivitatea celui de-al treilea producător auto nipon, transmit Kyodo şi AP.
14:10
Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, listarea la Bursă are loc la 3 martie # Economica.net
Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre principalii producători de echipamente electrice și soluții pentru infrastructura energetică, anunță rezultate pozitivela finalul Ofertei Publice Inițiale de listare la Bursa de Valori București, în cadrul căreia a emis aproximativ 66 de milioane de acțiuni.
13:50
Economia britanică a crescut cu 1,3% anul trecut, după un avans de 1,1% în 2024, a anunţat joi Oficiul Naţional de Statistică (ONS).
13:50
Hota din inox profesională: locuri în care poate fi amplasată și moduri în care poate fi integrată în designul general # Economica.net
Hota din inox profesională este un element care depășește cu mult rolul strict funcțional, fiind o componentă esențială în organizarea, siguranța și coerența vizuală a spațiilor în care se gătește intens. Concepută pentru a face față unor volume mari de abur, fum și particule de grăsime, aceasta își găsește locul în numeroase tipuri de spații, de la bucătării profesionale clasice până la zone de gătit expuse publicului sau chiar în locuințe private cu dotări premium. Amplasarea corectă și integrarea atentă în designul general pot transforma hota profesională dintr-un echipament pur tehnic într-un element care susține identitatea spațiului.
13:40
Conceptul de Europa cu mai multe viteze nu trebuie să sperie ţările UE, liderii acestora fiind preocupaţi de menţinerea preţului la energie cât mai jos şi combaterea unor decalaje economice, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
13:20
Încă un dosar de evaziune la firmele de ride-sharing. DNA face percheziţii în Bucureşti # Economica.net
Procurorii anticorupţie efectuează, joi, percheziţii în Capitală într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.
13:10
Orange lansează internet fix fără cablu, gata de utilizare în doar 5 minute. Este primul serviciu prin 5G+ din România, cu viteze de până la 1,5 Gbps # Economica.net
Orange lansează prima soluție din România de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare. Serviciul va oferi viteze de până la 1,5 Gbps, trafic nelimitat și prima lună cu 100% reducere.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.