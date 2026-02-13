Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” şi susţine că datele economice au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan”
News.ro, 13 februarie 2026 12:20
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creşterea economică în recesiune, susţinând că măsura ar avea scopul de a estompa ”dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
12:40
Tenis de masă: Prima medalie asigurată pentru sportivii tricolori la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.
Acum 15 minute
12:30
Comisarii ANPC au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare / Au găsit produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor cu un ingredient interzis # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor care conţin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025, aplicarea unor produse şi proceduri care nu respectă standardele de siguranţă. Echipele ANPC au dat amenzi în valoare peste 1,2 milioane de lei.
12:30
Petrişor Peiu (AUR): Creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul. Rezultatul: recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă vineri că politica guvernului Bolojan a împins România în recesiune economică: trei trimestre de scădere în 2025, după ce şi 2024, în timpul lui Marcel Ciolacu, a început tot pe minus. El mai spune că creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul iar rezultatul este ”recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ”.
12:30
Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil din România/ Cine a fost desemnat supraveghetor şi ce atribuţii are # News.ro
Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil care activează în România, decizia, venind pe fondul impactului economic semnificativ generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state, care, deşi nu sunt obligatorii pentru România, produc efecte asupra economiei naţionale. Executivul a motivat măsura prin necesitatea protejării pieţelor de extracţie, de prelucrare a ţiţeiului şi de comerţ cu combustibili.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Mai mulţi activişti cer explicaţii preşedintelui Nicuşor Dan, după afirmaţiile consilierului său Radu Burnete cu privire la minerit: Această poziţionare contrazice principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică # News.ro
Echipa Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei ”Salvaţi Roşia Montană” au transmis, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan prin care îi solicită să clarifice afirmaţiile consilierului prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete făcute după prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, desfăşurată la Washington în perioada 3-6 februarie. Semnatarii scrisorii consideră că Burnete promovează deschis o agendă pro minerit, dar şi o ”reformă” a legislaţiei care ar transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor extractive. ”Această poziţionare contrazice frontal principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică şi pentru care aţi primit încrederea a sute de mii de cetăţeni”, au transmis semnatarii scrisorii.
12:10
„Poveste de dragoste John F. Kennedy Jr. şi Carolyn Bessette" („Love Story John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette") de la FX are premiera vineri, pe platfoma de streaming Disney+.
12:00
Furtuna Nils a ucis două persoane în Franţa şi una în Spania şi a lăsat pagube materiale de amploare # News.ro
Furtuna Nils a provocat moartea a trei persoane şi pagube materiale considerabile începând de joi, în special în sud-vestul Franţei şi nord-estul Spaniei, relatează AFP.
12:00
Ciprian Şerban: Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova / Decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre - FOTO # News.ro
Ministrul Transporturilor, Coprian Şerban, anunţă, vineri, că Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre.
Acum 2 ore
11:40
Spitalul Judeţean Satu Mare, partener în proiectul naţional ”Puterea îmbrăţişării în Terapie” / Proiectul va sprijini direct 900 de nou-născuţi prematur sau cu risc medical major / Protocoale pentru copiii născuţi de la 24 de săptămâni de gestaţie # News.ro
Spitalul Judeţean Satu Mare anunţă, vineri, că, alături de Spitalul Judeţean Sibiu, este partener în proiectul naţional ”Puterea îmbrăţişării în Terapie”, care, doar ăn primul an de implementare, va sprijini direct 900 de nou-născuţi prematur sau cu risc medical major şi 600 de părinţi. De asemenea, vor fi realizare protocoale de îngrijire pentru maternităţile de nivel II şi III, care tratează copii născuţi de la 24 de săptămâni de gestaţie.
11:40
JO de iarnă: Polemici după ce un tricou cu ediţia din 1936 organizată de Germania nazistă a fost pus în vânzare pe site-ul CIO # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional a stârnit polemici în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina prin punerea în vânzare a unor tricouri cu JO din 1936 de la Berlin, organizate de Germania nazistă condusă de Adolf Hitler.
11:30
După 600 de zile, Bruxelles-ul are din nou un guvern. Capitala Belgiei nu a mai avut o administraţie regională din iunie 2024, de la alegerile din acel an # News.ro
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO.
11:10
Av. STOICA Alin Marius câştigă 177.666 lei despăgubiri într-un litigiu privind refuzul unei finanţări # News.ro
O societate din domeniul agroalimentar a obţinut în instanţă despăgubiri suplimentare în cuantum de 177.666 lei, după ce, în anul 2022, i-a fost refuzată în mod nelegal o finanţare de 593.748 lei în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022.
11:10
Radu Miruţă: Europa îşi dezvoltă capacităţile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minţilor noastre / Securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă, vineri, că România are o şansă reală să devină parte din lanţul european de producţie al industriei de apărare, dar efortul rămâne incomplet dacă nu contracarăm mai ferm războiul hibrid care ne afectează pe toţi. Ministrul este de4 părere că securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul.
11:10
Autorităţile japoneze l-au arestat pe căpitanul unui vas de pescuit chinez şi au capturat ambarcaţiunea care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, a anunţat vineri Agenţia pentru Pescuit a ţării, într-un context de deteriorare a relaţiilor dintre Tokyo şi Beijing, relatează AFP.
11:00
Oana Ţoiu: Conferinţa de Securitate de la Munchen, discuţii pe teme cheie pentru România / Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone # News.ro
MInistrul de Externe, Oana Ţoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruţă şi şeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen apreciază că vor fi abordate ”discuţii pe teme cheie pentru România”. Ţooi are pe agenţă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru.
11:00
Tricolorii în Liga Naţiunilor 2026/2027: România începe grupa în deplasare cu Suedia şi o încheie tot în deplasare, cu Bosnia / Programul grupei echipei naţionale # News.ro
Tricolorii au aflat programul meciurilor din grupa B4 a Ligii Naţiunilor, în are vor evolua în ediţia 2026/2027 a competiţiei, conform tragerii la sorţi e joi.
11:00
Celebra „Poartă a Sărutului”, recreată ca oglindă, la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviţă/ VIDEO # News.ro
Celebra „Poartă a Sărutului” a lui Constantin Brâncuşi a fost recreată la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviţă, eveniment care lansează proiectul cultural „Tu eşti Brâncuşi!” în anul dedicat marelui sculptor.
10:50
Donald Trump a graţiat cinci foşti jucători din NFL / Condamnările celor cinci au fost legate de tranzacţii cu droguri sau trafic de droguri, tipărire de bani falşi şi sperjur în legătură cu o fraudă privind asigurări auto # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a graţiat joi cinci foşti jucători din NFL, anunţul fiind făcut pe reţelele sociale de către Alice Marie Johnson, "ţarul graţierilor" de la Casa Albă, relatează Reuters.
Acum 4 ore
10:40
Bolojan: Am început trecerea de la un model bazat pe deficit şi consum la unul bazat pe investiţii, export şi disciplină bugetară / Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al acestei tranziţii / Nu traversăm o criză # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către specialişti era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.
10:30
Conferinţa de securitate de la Munchen. Merz şi Macron, vedetele primei zile a evenimentului # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt capetele de afiş vineri, în prima zi a Conferinţei de la München, care reuneşte aproximativ şaizeci de lideri internaţionali preocupaţi de securitatea şi stabilitatea internaţională, relatează AFP.
10:20
Preşedintele american Donald Trump a graţiat joi cinci foşti jucători din NFL, anunţul fiind făcut pe reţelele sociale de către Alice Marie Johnson, "ţarul graţierilor" de la Casa Albă, relatează Reuters.
10:20
Grindeanu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide / Vinovat principal - încăpăţânarea dusă la absurd / O guvernare dacă nu este pentru oameni, nu va mai fi deloc # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, vineri, că intrarea României în recesiune tehnică este ”o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, PSD având partea sa de vină. ”Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”, afirmă liderul social-democraţilor, acuzând că vinovatul principal pentru această situaţie este ”încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale”, aluzie la premierul Ilie Bolojan.
10:10
UPDATE - Trafic feroviar afectat în Gara de Nord după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou / Circulaţia a fost reluată după mai puţin de două ore de la incident # News.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord vineri dimineaţă, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou.
10:10
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 0,9%, în anul 2025, comparativ cu anul 2024 # News.ro
Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 0,9%, în anul 2025, comparativ cu anul 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti” - Unsprezece teatre din Bucureşti şi din ţară au programat spectacole în luna martie/ Mesajul lui Nicu Alifantis - VIDEO # News.ro
Unsprezece teatre din Bucureşti şi din ţară au răspuns apelului UNITER - Uniunea Teatrală din România şi au programat în luna martie spectacole din ale căror încasări se alimentează Fondul de Solidaritate Teatrală în Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti”. Nicu Alifantis, reputat creator al artelor spectacolului, muzician, cântăreţ şi compozitor de muzică folk şi muzică de teatru, actor şi poet, este ambasadorul şi purtătorul de mesaj al ediţiei.
10:00
LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria NBA care a înregistrat o triplă-dublă, iar Los Angeles Lakers a intrat în pauza All-Star cu o victorie de 124-104 în faţa echipei Dallas Mavericks, relatează Reuters.
09:50
Trafic feroviar afectat în Gara de Nord după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou # News.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord vineri dimineaţă, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou.
09:40
UPDATE - România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere / Fifor (PSD):Începe evaluarea politică # News.ro
România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:40
Fifor (PSD): România a intrat în recesiune tehnică. Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României # News.ro
Liderul PSD Arad Mihai Fifor (PSD), afirmă, după ce INS a anunţat două scăderi consecutive ale PIB, că România a intrat în recesiune tehnic ţi că începe evaluarea politică. ”Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României”, spune Fifor, numindu-l ironic pe premier ”miracolul de la Bihor”.
09:40
„Drumul infinit”, video mapping realizat de artişti români şi ICR, la Festivalul Luminilor din Bruxelles - VIDEO # News.ro
Poiectul "The Infinite Walk/ Drumul infinit. Omagiu imersiv adus lui Constantin Brâncuşi", semnat de Ioana Mischie, Les Ateliers Nomad şi Storyscapes este prezentat, până în 15 februarie, la cea de-a zecea ediţie a BRIGHT. Festival of Lights, eveniment emblematic dedicat artei luminii şi inovaţiei vizuale.
09:40
CIA difuzează un videoclip destinat recrutării ofiţerilor deziluzionaţi din armata lui Xi Jinping, marcată de cazuri de înaltă corupţie - VIDEO # News.ro
CIA şi-a intensificat eforturile de recrutare a spionilor în China, difuzând joi un videoclip în limba chineză care se adresează ofiţerilor militari deziluzionaţi, o iniţiativă care va provoaca probabil furia Beijingului, relatează AFP.
09:40
Threads, reţeaua socială prin care Meta concurează cu X-ul lui Elon Musk, oferă acum acces la o funcţie bazată pe inteligenţa artificială, prin care utilizatorii pot cere să vadă mai mult sau mai puţin din diverse tipuri de conţinut.
09:30
România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere # News.ro
România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:20
INS - Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025 # News.ro
Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, relevă datele transmise vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:20
Expoziţia "Brâncuşi de priveşte pe toţi", vernisată joi la Muzeul Naţional de Artă al României, prezintă, în documente, fotograme, filme, cugetări, parcursul marelui sculptor, la 150 de ani de la naştere, precum şi trei dintre sculpturile sale: "Cap de copil", "Rugăciune" (copie) şi "Portret Petre Stănescu". Un segment este dedicat posterităţii lui Brâncuşi, ce i s-a întâmplat artistului în ultimii 36 de ani.
09:00
Sportivii români vor evolua, vineri, în competiţiile de snowboard, schi fond şi biatlon, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
09:00
Dosarele Epstein. Celebrul Dr. Oz, devenit oficial de rang înalt în administraţia Trump, l-a invitat pe Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor # News.ro
Dr. Mehmet Oz, o celebritate media devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al preşedintelui Donald Trump, a trimis prin e-mail în 2016 o invitaţie la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor către Jeffrey Epstein, finanţistul condamnat pentru infracţiuni sexuale, potrivit documentelor date publicităţii de Departamentului de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
08:50
Şase percheziţii în judeţele Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar privind infracţiunile de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată. Vizaţi, un cadru didactic şi doi foşti elevi # News.ro
Şase percheziţii au loc vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar privind infracţiunile de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată, fiind vizaţi un cadru didactic şi doi foşti elevi.
08:50
România, reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de miniştrii Radu Miruţă, Oana Ţoiu şi de şeful Directoratului de Securitate Cibernetică # News.ro
România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.
Acum 6 ore
08:40
UE pregăteşte noi instrumente de finanţare pentru a accelera investiţiile în infrastructura energetică # News.ro
Uniunea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pregătesc o serie de noi mecanisme de finanţare pentru sprijinirea investiţiilor în infrastructura energetică, potrivit unui proiect de document al Comisiei Europene, consultat de Reuters.
08:30
Rubio,înaintea Conferinţei de la Munchen: Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei/ Trăim într-o nouă eră geopolitică, iar aceasta va necesita din partea tuturor o reevaluare # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va avea o intervenţie sâmbătă, că, în opinia sa, europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, ”unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei”. ”Trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate şi care va fi rolul nostru”, a explicat el.
08:30
Vrancea - Şase percheziţii în dosarul adăpostului privat de câini din Suraia. Anchetă pentru uciderea şi schingiuirea animalelor, abuz în serviciu şi fals - FOTO # News.ro
Ancheta deschisă după suspendarea activităţii adăpostului privat de câini din Suraia a fost extinsă, iar poliţiştii au descins, vineri dimineaţă, la mai multe adrese din judeţul Vrancea.
08:20
Licitaţia pentru realizarea variantei de ocolire a municipiului Baia Mare, publicată în SEAP # News.ro
Licitaţia pentru realizarea Variantei de Ocolire a municipiului Baia Mare, publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) . Prima etapă intrată în licitaţie include două sectoare de drum, cu o lungime totală de 19,68 km, cu o valoare estimată de 1,72 miliarde lei, cu TVA. Durata totală de proiectare şi execuţie este de 30 de luni.
08:10
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei/ Trăim într-o nouă eră geopolitică, iar aceasta va necesita din partea tuturor o reevaluar # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va avea o intervenţie sâmbătă, că, în opinia sa, europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, ”unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei”. ”Trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate şi care va fi rolul nostru”, a explicat el.
08:00
07:40
Iranul îşi consolidează un complex subteran lângă un sit nuclear, relevă imagini din satelit # News.ro
Iranul a fortificat un complex subteran din apropierea uneia dintre instalaţiile sale nucleare, potrivit analizei unor noi imagini din satelit, relatează BBC.
07:30
Tarifele lui Trump provoacă un deficit record de 3,5 miliarde de dolari la garanţiile vamale ale importatorilor din SUA # News.ro
Un număr record de companii care importă produse în Statele Unite nu reuşesc să acopere cerinţele federale privind garanţiile vamale necesare pentru plata taxelor comerciale impuse în cadrul politicii tarifare a preşedintelui Donald Trump, transmite CNBC.
07:10
Serviciul de presă al preşedintelui Rusiei foloseşte tehnologii moderne, inclusiv inteligenţa artificială, în activitatea sa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
07:00
Nume mari vor fostul Sidex Galaţi. Mai mulţi potenţiali cumpărători au cerut deja caietul de sarcini. CEO CITR: E important să distingem între curiozitate, intenţie şi fapte # News.ro
Mai mulţi potenţiali investitori interesaţi de cumpărarea combinatului siderurgic Liberty Galaţi, fostul Sidex, dintre cei 13 cu care s-au purtat discuţii, au solicitat deja caietul de sarcini al licitaţiei de vânzare a activului, care va avea loc peste o lună, la preţul de pornire de 690 milioane euro, declară pentru Profit.ro Paul Cîrlănaru, CEO-ul Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR), unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galaţi.
