Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” şi susţine că datele economice au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan”

08:10

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va avea o intervenţie sâmbătă, că, în opinia sa, europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, ”unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei”. ”Trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate şi care va fi rolul nostru”, a explicat el.